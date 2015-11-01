В этом двухчасовом пешем туре вы изучите Старый город Риги – исторический и географический центр Риги на правом берегу реки Даугава. Старый город занимает сравнительно небольшую территорию старых укреплений, где сконцентрированы уникальные памятники средневековой архитектуры. Профессиональный гид проведет вас по Старому городу и расскажет вам все об истории и культуре города, а также ответит на ваши вопросы.

Пеший тур начнется с Ратушной площади, в период с XIII по XIX века бывшей главной площадью города. Самым знаменитым зданием на площади является величественный Дом Черноголовых в готическом стиле. В этом туре вы также увидите такие знаменитые достопримечательности Риги, как церковь Святого Петра, Шведское ворота и Пороховая башня.

Ощутите ауру старинного города, гуляя по узким улицам, где вас ждут неповторимые комплексы жилых домов и культовых зданий. Здесь вы можете осмотреть Рижский кафедральный собор XIII века, церковь Святого Петра в готическом стиле, красивую синагогу Старой Риги, монастырь Двора Святого Духа, комплекс «Три Брата», Рижский замок, церковь Святого Георгия и собор Святого Иакова.

Вы также откроете для себя прошлое Риги в период Ганзейского союза, побывав в Большой и Малой Гильдии, а также в реконструированном Доме Черноголовых. Вспомните времена средневековья, когда Рига была могущественным портом и членом Ганзейского союза, который объединял балтийских купцов с северной Германией.