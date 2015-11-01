Рига: 2-часовой пеший тур по Старому городу

Совершите двухчасовой тур с гидом по узким улицам Старого города Риги и узнайте историю этого города

4.8
31 отзыв
Индивидуально
Совершите двухчасовой тур с гидом по узким улицам Старого города Риги и узнайте историю этого города.

Посетите знаменитые достопримечательности города, в том числе Рижский собор, Дом Черноголовых, церковь Святого Петра, Шведские ворота и Рижский замок.
Рига: 2-часовой пеший тур по Старому городу
Рига: 2-часовой пеший тур по Старому городу
Рига: 2-часовой пеший тур по Старому городу
Рига: 2-часовой пеший тур по Старому городу
Рига: 2-часовой пеший тур по Старому городу
Рига: 2-часовой пеший тур по Старому городу
Рига: 2-часовой пеший тур по Старому городу
Рига: 2-часовой пеший тур по Старому городу
Рига: 2-часовой пеший тур по Старому городу

Что вы увидите 🤩

  • Дом Черноголовых
  • Старый город Риги
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Прогуляйтесь по узким улочкам Старого города Риги
  2. Познакомьтесь со средневековой историей города
  3. Посетите историческую Ратушную площадь, где вы увидите Дом Черноголовых
  4. Осмотрите Рижский собор, церковь Святого Петра, Шведские ворота и Пороховую башню
  5. Полюбуйтесь прекрасной синагогой Старой Риги, Рижским замком и собором Святого Иакова
В этом двухчасовом пешем туре вы изучите Старый город Риги – исторический и географический центр Риги на правом берегу реки Даугава. Старый город занимает сравнительно небольшую территорию старых укреплений, где сконцентрированы уникальные памятники средневековой архитектуры. Профессиональный гид проведет вас по Старому городу и расскажет вам все об истории и культуре города, а также ответит на ваши вопросы.
Пеший тур начнется с Ратушной площади, в период с XIII по XIX века бывшей главной площадью города. Самым знаменитым зданием на площади является величественный Дом Черноголовых в готическом стиле. В этом туре вы также увидите такие знаменитые достопримечательности Риги, как церковь Святого Петра, Шведское ворота и Пороховая башня.
Ощутите ауру старинного города, гуляя по узким улицам, где вас ждут неповторимые комплексы жилых домов и культовых зданий. Здесь вы можете осмотреть Рижский кафедральный собор XIII века, церковь Святого Петра в готическом стиле, красивую синагогу Старой Риги, монастырь Двора Святого Духа, комплекс «Три Брата», Рижский замок, церковь Святого Георгия и собор Святого Иакова.
Вы также откроете для себя прошлое Риги в период Ганзейского союза, побывав в Большой и Малой Гильдии, а также в реконструированном Доме Черноголовых. Вспомните времена средневековья, когда Рига была могущественным портом и членом Ганзейского союза, который объединял балтийских купцов с северной Германией.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Тур с гидом
  • Сбор у отеля (только в Старом городе Риги)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 7 и менее лет билет не требуется
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

W
1 ноя 2015
Тур начался вовремя, был подробным и был интересным для всех. Один недостаток: Ваше подтверждение гласит: 1) Экскурсия с гидом 2) Трансфер в оба конца из / в отель. Трансфер не сработал. Мы должны были заказать такси в короткие сроки (после интенсивных усилий со стороны персонала отеля). В результате мы почти пропустили забронированную встречу. Вы знали отель. Здесь мы хотели бы получить больше информации заранее.
А
9 авг 2019
Двухчасовая экскурсия по городу дала нам хорошее представление об истории города Риги, и мы познакомились с прекрасным старым городом, несмотря на постоянный дождь. Мы получили хорошие советы о покупках, дешевой еде и культурных мероприятиях. После этого у нас была возможность 20-минутного органного концерта в соборе.
А
1 июня 2017
Die Stadtführung mit Ilse hat uns Riga auf eine sehr angenehme und informative Weise nahegebracht. Mit Ilse hatten wir eine Stadtführerin, wie man sie sich wünscht. Fakten,aber auch viel Wissenswertes drumherum und immer auf uns als Gruppe (6 Personen von13-43Jahren) eingehend. Danke Ilse!!
Ещё 28 отзывов

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