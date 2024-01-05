Бурдж Халифа – самое высокое здание в мире, настоящее рукотворное чудо инжинерной мысли, и потрясающее произведение искусства. Это беспрецедентный пример международного сотрудничества, символический знак прогрессирующего и динамичного Ближнего Востока.

Бурдж-Халифа воплощает процветание Дубая, основанного не на нефтяных запасах, а на резервах человеческого таланта, изобретательности и инициативы. Ведь всего за 1325 дней с момента закладки фундамента в январе 2004 года, Бурдж-Халифа стала самым высоким отдельно стоящим сооружением в мире.

Каждый, кто попадает в Дубай обязательно видит это строение ещё до посадки самолёта с воздуха, а также практически из любой точки города, однако, самым полным представление о Бурдж Халифе можно получить, только поднявшись на одну из её смотровых площадок. Здесь обозрению открывается панорама прекрасного города, а у подножия башни каждый вечер расцветают поющие фонтаны.