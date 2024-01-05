Билет на смотровую площадку Бурдж Халифа

Билет для посещения в Дубае
Самостоятельное посещение смотровой площадки.
Билет на смотровую площадку Бурдж Халифа
Билет на смотровую площадку Бурдж Халифа
Билет на смотровую площадку Бурдж Халифа
Билет на смотровую площадку Бурдж Халифа

Описание

Бурдж Халифа – самое высокое здание в мире, настоящее рукотворное чудо инжинерной мысли, и потрясающее произведение искусства. Это беспрецедентный пример международного сотрудничества, символический знак прогрессирующего и динамичного Ближнего Востока.

Бурдж-Халифа воплощает процветание Дубая, основанного не на нефтяных запасах, а на резервах человеческого таланта, изобретательности и инициативы. Ведь всего за 1325 дней с момента закладки фундамента в январе 2004 года, Бурдж-Халифа стала самым высоким отдельно стоящим сооружением в мире.

Каждый, кто попадает в Дубай обязательно видит это строение ещё до посадки самолёта с воздуха, а также практически из любой точки города, однако, самым полным представление о Бурдж Халифе можно получить, только поднявшись на одну из её смотровых площадок. Здесь обозрению открывается панорама прекрасного города, а у подножия башни каждый вечер расцветают поющие фонтаны.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет на 124 этаж
Что не входит
  • Входной билет на 148 и 152 этаж
Когда и как рано покупать?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00, 19:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

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