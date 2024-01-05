Описание
Бурдж Халифа – самое высокое здание в мире, настоящее рукотворное чудо инжинерной мысли, и потрясающее произведение искусства. Это беспрецедентный пример международного сотрудничества, символический знак прогрессирующего и динамичного Ближнего Востока.
Бурдж-Халифа воплощает процветание Дубая, основанного не на нефтяных запасах, а на резервах человеческого таланта, изобретательности и инициативы. Ведь всего за 1325 дней с момента закладки фундамента в январе 2004 года, Бурдж-Халифа стала самым высоким отдельно стоящим сооружением в мире.
Каждый, кто попадает в Дубай обязательно видит это строение ещё до посадки самолёта с воздуха, а также практически из любой точки города, однако, самым полным представление о Бурдж Халифе можно получить, только поднявшись на одну из её смотровых площадок. Здесь обозрению открывается панорама прекрасного города, а у подножия башни каждый вечер расцветают поющие фонтаны.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет на 124 этаж
- Что не входит
- Входной билет на 148 и 152 этаж
- Когда и как рано покупать?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00, 19:30Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.