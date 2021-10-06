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Насладитесь видами Дубая с Бурдж-Халифы — самого высокого небоскреба на планете
Поднимитесь на 125-й этаж на самом быстром лифте мира
Полюбуйтесь панорамными видами Дубая и Арабского залива
Понаблюдайте за закатом над городом со смотровой площадки на огромной высоте
Посмотрите шоу дубайских фонтанов из самой удобной точки
Поднимитесь на самый быстрый в мире лифт, поднимаясь на знаменитый небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае. Обладатель титула самого высокого здания в мире, подняться на 125-й этаж просто невозможно. Посмотрите на километры достопримечательностей с балкона смотровой площадки - незабываемый момент, когда замирает сердце.
Возвышаясь над горизонтом, небоскреб Бурдж-Халифа возвышается над центром Дубая на ошеломляющей высоте 2723 фута (830 метров). Наслаждайтесь видом с воздуха на окружающий эмират с захватывающими панорамами на 360 градусов в вашем распоряжении. Днем или ночью впечатление идеальное.
Узнайте об архитектуре и технологиях, лежащих в основе этой ближневосточной иконы, наблюдая за живыми, историческими и ночными видами города с одного из телескопов палубы. Купите сувенирную фотографию, сделанную у входа на 125-й этаж, на память об этом незабываемом опыте.
Посмотрите шоу фонтанов Дубая из самого высокого здания в мире под синхронную музыку на смотровых площадках Бурдж-Халифа. Полюбуйтесь крупнейшим танцующим фонтаном в мире, установленным на озере Бурдж-Халифа, с панорамной точки зрения.
Ответы на вопросы
Что входит
Входной билет на выбранное время
Использование обзорных телескопов
Wi-Fi во время всей экскурсии
Что не входит
Стоимость фотографии на память
Аренда аудиогида (приблизительно 25 дирхамов ОАЭ)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Важная информация
Из-за высокого спроса выбранный вами временной интервал может быть недоступен: в этом случае вам будет выделен новый временной интервал за полчаса до или после вашего первоначального выбора
Может быть очередь на смотровую площадку экспонатов
Дети до 4 лет проходят бесплатно
Для найма аудиогида требуется залог и удостоверение личности с фотографией
Гости в возрасте от 8 до 12 могут пройти специальный детский аудиотур
Расписание работы фонтана Дубай:
Ежедневно, кроме пятницы: 13:00 и 13:30
Пятница: 13:30 и 14:00
Вечерние шоу
Ежедневно: с 18:00 до 23:00 (каждые 30 минут)
Если вы хотите увидеть шоу фонтанов, вам рекомендуется забронировать место за 30 минут до этого, чтобы получить хорошее место
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 30863 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
Aleksandra
6 окт 2021
(Россия)
I liked the service. After I bought the tickets online I got the instructions on how to get to the entrance and how much time in advance I should be there. Everything was clear and I’m grateful for these instructions. As for the visit itself, it’s nice. If you climbed before any other high buildings you won’t be impressed much. Still, it’s worth visiting.
E
Elena
3 мая 2021
(Республика Беларусь)
На Бурдж-Халифу поднималамь второй раз и специально решила сделать это днём, т. к. первый раз был после захода солнца, и свои впечатления от моря огней я уже получила. Мне повезло, т. к. не было той самой дымки над городом, что мешает обзору - всё было как на ладони. Особенно отмечу, что в выбранный мною интеовпл времени (15.30-16.00) было очень мало туристов. Я с большим удовольствием неспешно подеялась, одна проехала в лифте вверх и вниз, не нужно было пробираться скозь людей к стеклу… в первый раз только на очереди я потратила час, тк бвло ОЧЕНЬ много туристов. Сейчас же я получила удовольствие от сервиса покупки билета (сделала это за 3 недели) и посещения!
Л
Лейла
19 мар 2021
(Казахстан)
Бурдж Халифа-это одно из самых ярких впечатлений о Дубае. Я была ночью,Дубай ночью великолепен. Посмотреть на город с высоты птичьего полёта, увидеть шоу Поющие фонтаны-это очень круто. Благодарю вас за отличный сервис. Всем рекомендую посетить Дубай и конечно подняться на Бурдж Халифа! Пока ещё я в своей жизни ничего роскошнее,богаче и восхитительнее Дубая,не видела. Дубай, город-сказка!