Поднимитесь на самый быстрый в мире лифт, поднимаясь на знаменитый небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае. Обладатель титула самого высокого здания в мире, подняться на 125-й этаж просто невозможно. Посмотрите на километры достопримечательностей с балкона смотровой площадки - незабываемый момент, когда замирает сердце.

Возвышаясь над горизонтом, небоскреб Бурдж-Халифа возвышается над центром Дубая на ошеломляющей высоте 2723 фута (830 метров). Наслаждайтесь видом с воздуха на окружающий эмират с захватывающими панорамами на 360 градусов в вашем распоряжении. Днем или ночью впечатление идеальное.

Узнайте об архитектуре и технологиях, лежащих в основе этой ближневосточной иконы, наблюдая за живыми, историческими и ночными видами города с одного из телескопов палубы. Купите сувенирную фотографию, сделанную у входа на 125-й этаж, на память об этом незабываемом опыте.

Посмотрите шоу фонтанов Дубая из самого высокого здания в мире под синхронную музыку на смотровых площадках Бурдж-Халифа. Полюбуйтесь крупнейшим танцующим фонтаном в мире, установленным на озере Бурдж-Халифа, с панорамной точки зрения.