Badshah T. проводит ещё 6 экскурсий

Мы с радостью проведем для Вас индивидуальную обзорную экскурсию ⛳ по наиболее интересным маршрутам, поможем проникнуться восточным духом и культурой Востока. Экскурсия пройдет на комфортабельном автомобиле 🚘 Toyota Land Cruiser 200 с русским гидом.
Что входит
Трансфер на Toyota Land Cruiser 200
русский гид
Что не входит
Питание оплачивается отдельно
по желанию: 30$ с человека (шведский стол в 5* ресторане с видом на Бурдж Халифа и знаменитые фонтаны)
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.