Badshah T. проводит ещё 6 экскурсий

Мы с радостью проведем для Вас индивидуальную обзорную экскурсию ⛳ по наиболее интересным маршрутам, поможем проникнуться восточным духом и культурой Востока. Экскурсия пройдет на комфортабельном автомобиле 🚘 Toyota Land Cruiser 200 с русским гидом.