Badshah T. проводит ещё 6 экскурсий

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Индивидуальная экскурсия по Уникальному Дубаю

Badshah T.
Badshah T. – Гид из Дубая
Индивидуальная экскурсия по Уникальному Дубаю
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Индивидуальная экскурсия по Уникальному Дубаю
Индивидуальная экскурсия по Уникальному Дубаю
Мы с радостью проведем для Вас индивидуальную обзорную экскурсию ⛳ по наиболее интересным маршрутам, поможем проникнуться восточным духом и культурой Востока. Экскурсия пройдет на комфортабельном автомобиле 🚘 Toyota Land Cruiser 200 с русским гидом.
Что входит
  • Трансфер на Toyota Land Cruiser 200
  • русский гид
Что не входит
  • Питание оплачивается отдельно
  • по желанию: 30$ с человека (шведский стол в 5* ресторане с видом на Бурдж Халифа и знаменитые фонтаны)
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Индивидуальная экскурсия по Уникальному Дубаю
Индивидуальная экскурсия по Уникальному Дубаю
Индивидуальная экскурсия по Уникальному Дубаю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Badshah T.
Badshah T.
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