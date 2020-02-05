3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Морская прогулка в сердце эмирата

Разместившись на комфортабельном катере, вы отправитесь в двухчасовой круиз по каналу Дубай — новейшей рукотворной водной артерии города, которая пересекает центр эмирата и связывает Арабский залив с деловым кварталом Business Bay. Вы проплывете у подножья гигантских небоскребов и фешенебельных отелей, в числе которых W Hotel и легендарный St Regis.

Символы Дубая с необычного ракурса

C воды вам откроется впечатляющий вид на роскошную береговую линию Джумейры — элитного района Дубая, где находится его главная визитная карточка, отель-парус Бурж Эль Араб. По пути вы полюбуетесь самым высоким зданием мира, башней Бурж Халифа, а также рассмотрите причудливые мосты канала Дубай — рядом с ними можно не только сделать замечательные фотографии!