3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Морская прогулка по Дубайскому каналу

Проплыть по новейшей водной артерии эмирата, рассматривая культовые достопримечательности

Виктория
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Виктория – экскурсионное агентство
Вам предстоит на пару часов забыть о безжалостном арабском зное и покорить грандиозный Дубайский канал, соединивший Старый город и современные деловые кварталы.

Вы проплывете мимо роскошных отелей и небоскребов, рассмотрите с воды отель-парус Бурж Эль Араб, исполинскую башню Бурж Халифа и другие символы Дубая.

А у красивейших мостов канала сделаете атмосферные фото и, конечно, загадаете желание.
$75 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле/ При бронировании сообщите наименование отеля и номер комнаты ( если известен)
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У этой экскурсии3 отзыва
4
Морская прогулка по Дубайскому каналу
Морская прогулка по Дубайскому каналу

Что вас ожидает

Морская прогулка в сердце эмирата
Разместившись на комфортабельном катере, вы отправитесь в двухчасовой круиз по каналу Дубай — новейшей рукотворной водной артерии города, которая пересекает центр эмирата и связывает Арабский залив с деловым кварталом Business Bay. Вы проплывете у подножья гигантских небоскребов и фешенебельных отелей, в числе которых W Hotel и легендарный St Regis.

Символы Дубая с необычного ракурса
C воды вам откроется впечатляющий вид на роскошную береговую линию Джумейры — элитного района Дубая, где находится его главная визитная карточка, отель-парус Бурж Эль Араб. По пути вы полюбуетесь самым высоким зданием мира, башней Бурж Халифа, а также рассмотрите причудливые мосты канала Дубай — рядом с ними можно не только сделать замечательные фотографии!

Организационные детали

  • Обратите внимание: это не историческая прогулка, а круиз. Формат данной программы не предусматривает экскурсионное сопровождение.
  • В стоимость включены: трансфер из отеля на катер, 2-часовая прогулка с русскоговорящим капитаном, вода и прохладительные напитки на борту, трансфер в отель (бесплатный трансфер возможен только из городов Дубай и Шарджа).
Морская прогулка по Дубайскому каналу
Морская прогулка по Дубайскому каналу
Морская прогулка по Дубайскому каналу
Морская прогулка по Дубайскому каналу

Экскурсия проводится ежедневно в 11:00, 13:30 и 16:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле/ При бронировании сообщите наименование отеля и номер комнаты ( если известен).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать старну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 февраля 2020
Прошла экскурсия организованно и интересно
8 декабря 2019
От экскурсии остались двойственные впечатления: с одной стороны приятно было посмотреть с воды на Атлантис, Бурдж ал Араб, JBR и Марина Дубай, с другой стороны заявленное описание и даже название экскурсии - прогулка по Дубайскому каналу - абсолютно не соответствуют содержанию. Никакого Дубайского канала нет на экскурсии и в помине. Интересно, те, кто вывешивает экскурсии на сайте, вообще знает, что такое Дубайский канал? Очевидно, что надо корректировать и название экскурсии, и ее описание на сайте, т к сейчас они вводят в заблуждение и не соответствуют действительности.
6 января 2019
Спасибо за прогулку! Все было точно по времени, забрали из отеля, привезли обратно, сама прогулка на катере позволяет взглянуть на Дубай с другой стороны, сделать потрясающие фотографии,а также насладиться ездой на современном катере)

Виктория проводит ещё 20 экскурсий

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