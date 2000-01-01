Фёдор И. проводит ещё 2 экскурсии

  1. ОАЭ
  2. Дубай
  3. Экскурсии

Пикник на берегу Индийского океана

Фёдор И.
Фёдор И. – Гид из Дубая
Поездка в самый восточный эмират Фуджейра на берегу Индийского океана.

Путешествие через пустыню на другой конец ОАЭ.

По пути вы увидите верблюдов на барханах, а по приезду сможете насладиться живописными видами.

В Фуджейре вы сможете искупаться в океане среди тишины и спокойствия.

Кроме того, в этом эмирате много фонтанов и различных скульптурных композиций в традиционном арабском стиле.

Вы также посетите большой Археологический музей 🖼 и самую старую мечеть Аль-Бадия.
Задать вопрос
Пикник на берегу Индийского океана
Пикник на берегу Индийского океана
Для тех, кому всё надоело и хочется просто послушать голос моря 🌊 — тогда вам со мной в эмират на берегу Индийского океана — Фуджейра.
Фуджейра — это идеальное место для ценителей тишины и спокойствия. Сама природа вокруг — живописные горы ⛰️ Хаджар и зеленые оазисы — располагают к неторопливому образу жизни. Здесь нет такого количества высотных зданий, как в Дубае или Абу-Даби, зато много фонтанов и различных скульптурных композиций в традиционном арабском стиле.
Этот небольшой эмират позволяет совместить приятное с полезным. Вы можете посетить Археологический Музей 🖼, где хранятся находки древних поселений, самую старую мечеть Аль-Бадия, а также пожариться не берегу океана. Фуджейра выходит на Оманский залив и является отличной отправной точкой для исследования восточного побережья, которое считается красивейшей частью страны.
Чтобы всё успеть наше с вами путешествие начнётся с самого утра. Дорога до самого дальнего эмирата займёт около 2 часов. По дороге мы сможем с вами понаблюдать за кораблями пустыни — верблюдами, увидим настоящие и знойные барханы и конечно же горы эмиратов Рас Аль Хейма и Фуджейра.
Первой остановкой на территории самого восточного эмирата будет знаменитый «пятничный рынок» (Сук-Аль-Джума). Когда-то этот рынок был главным рынком Фуджейры и работал лишь в пятничный день, каждую неделю. Сегодня на рынке торговля кипит каждый день. Здесь, обязательно торгуясь, можно приобрести индийские и иранские тканые ковры, ювелирные украшения, разнообразные керамические изделия, посуду.
Далее на нашем пути будет извилистая горная дорога, которая приведет нас в часть эмирата Фуджейры с названием Дибба, где в основном находятся все 5* береговые отели. Осмотрев красоту гор с одной стороны и успокаивающий бриз океана с другой стороны, мы остановимся у самой старой мечети — Аль Бадия.
Далее нас ждёт с вами то, о чём мечтает каждый — дикий берег Индийского океана. Искупавшись и немного подзагорев, мы отведаем обед из морепродуктов и свежих только что купленных овощей и фруктов 🍎
Что входит
  • Транспортное обслуживание и трансфер до/от места проведения экскурсии
  • Обед из морепродуктов и свежих овощей и фруктов
Что не входит
  • Фотосессия в стоимость не входит
  • Личные расходы
  • Приобретение сувенирной продукции
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Пикник на берегу Индийского океана
Пикник на берегу Индийского океана
Пикник на берегу Индийского океана
Пикник на берегу Индийского океана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Фёдор И.
Фёдор И.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Фёдор И. проводит ещё 2 экскурсии

По следам Шёлкового пути
$300
3 часа
По следам Шёлкового пути
7 отзывов
Сафари по песчаным дюнам: Ну кто не любит экстрим?!
$400
6 часов
Сафари по песчаным дюнам: Ну кто не любит экстрим?!

Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

Дубай — первая встреча
скидка40%
250
$150
8 часов
Дубай — первая встреча
116 отзывов
Увидеть все главные места города и узнать их историю на комфортной автомобильной экскурсии
Пустынное Сафари
$43
5.5 часов
Пустынное Сафари
111 отзывов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине
$35
5 часов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине
96 отзывов
Знакомство с Дубаем
скидка25%
180
$135
8 часов
Знакомство с Дубаем
91 отзыв
Главные достопримечательности «города будущего» на обзорной автомобильной экскурсии
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
$80
12 часов
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
82 отзыва
Магия вечернего Абу-Даби
$250
6 часов
Магия вечернего Абу-Даби
70 отзывов
Познакомиться с «визитными карточками» города и погрузиться в его волшебную атмосферу