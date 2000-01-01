Фёдор И. проводит ещё 2 экскурсии

Для тех, кому всё надоело и хочется просто послушать голос моря 🌊 — тогда вам со мной в эмират на берегу Индийского океана — Фуджейра.

Фуджейра — это идеальное место для ценителей тишины и спокойствия. Сама природа вокруг — живописные горы ⛰️ Хаджар и зеленые оазисы — располагают к неторопливому образу жизни. Здесь нет такого количества высотных зданий, как в Дубае или Абу-Даби, зато много фонтанов и различных скульптурных композиций в традиционном арабском стиле.

Этот небольшой эмират позволяет совместить приятное с полезным. Вы можете посетить Археологический Музей 🖼, где хранятся находки древних поселений, самую старую мечеть Аль-Бадия, а также пожариться не берегу океана. Фуджейра выходит на Оманский залив и является отличной отправной точкой для исследования восточного побережья, которое считается красивейшей частью страны.

Чтобы всё успеть наше с вами путешествие начнётся с самого утра. Дорога до самого дальнего эмирата займёт около 2 часов. По дороге мы сможем с вами понаблюдать за кораблями пустыни — верблюдами, увидим настоящие и знойные барханы и конечно же горы эмиратов Рас Аль Хейма и Фуджейра.

Первой остановкой на территории самого восточного эмирата будет знаменитый «пятничный рынок» (Сук-Аль-Джума). Когда-то этот рынок был главным рынком Фуджейры и работал лишь в пятничный день, каждую неделю. Сегодня на рынке торговля кипит каждый день. Здесь, обязательно торгуясь, можно приобрести индийские и иранские тканые ковры, ювелирные украшения, разнообразные керамические изделия, посуду.

Далее на нашем пути будет извилистая горная дорога, которая приведет нас в часть эмирата Фуджейры с названием Дибба, где в основном находятся все 5* береговые отели. Осмотрев красоту гор с одной стороны и успокаивающий бриз океана с другой стороны, мы остановимся у самой старой мечети — Аль Бадия.

Далее нас ждёт с вами то, о чём мечтает каждый — дикий берег Индийского океана. Искупавшись и немного подзагорев, мы отведаем обед из морепродуктов и свежих только что купленных овощей и фруктов 🍎