20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Португальские вина: первое знакомство

Дегустация с комментариями профессионального сомелье

Vasilii
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Vasilii – ваш гид
Португалия — маленькая страна с большими традициями! Приглашаю по-настоящему узнать одну из них — местное виноделие.

На дегустации в сердце Лиссабона вы сможете попробовать зеленое, белое и красные вина из разных регионов и узнать как их правильно выбирать, пить и чем закусывать.

А если у вас большая «душа» энофила — тогда вы можете познакомиться и с портвейном!
25 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Встреча на площади Коммерции
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У этой экскурсии20 отзывов
4.95
Португальские вина: первое знакомство
Португальские вина: первое знакомство

Что вас ожидает

Гастрономические богатства страны
Португалия — страна с самобытной культурой и многочисленными традициями, в том числе связанными с едой. Вы ненадолго отвлечетесь от осмотра разноцветного Лиссабона и попробуете его на вкус! Дегустация местных вин в центре города в частном винном зале удивит разнообразием, которого вы точно не ожидали. В меню зеленое вино — гордость португальского виноделия, белое вино и два вида красного.

Если желаете добавить закуски к дегустации — можете это сделать, выбрав соответствующую опцию. Вы оцените 2 типа португальского сыра и хамон (презунту/presunto) с выдержкой в 36 месяцев.

Хотите узнать всё про портвейн и разобраться в его стилях? В этом случае я предложу вам дегустацию истинно португальского напитка, а заодно отвечу на все ваши вопросы о портвейне. Будет сет из трёх экземпляров: белый сухой портвейн, красный Tawny (минимум 10 лет в бочке) и красный Ruby (LBV или Vintage).

Винный ликбез
Попробовать основные виды португальского вина важно для понимания национальной культуры, но одной дегустации недостаточно. Пока вы будете наслаждаться вкусом, я расскажу все, что нужно знать о местном виноделии. Вы услышите историю знаменитых напитков, в каких регионах и как они производятся, чем отличаются сорта и сколько стоит каждое вино. А еще поговорим о развитии португальского виноделия, которым здесь занимаются со времен древних римлян! Краткий курс по основам винопития поможет вам и впредь употреблять его осмысленно.

Организационные детали

Все дегустации включены в стоимость экскурсии (в зависимости от выбранного вами вида билета).

Португальские вина: первое знакомство
Португальские вина: первое знакомство
Португальские вина: первое знакомство
Португальские вина: первое знакомство
Португальские вина: первое знакомство
Португальские вина: первое знакомство
Португальские вина: первое знакомство

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 16:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Коммерции.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Vasilii
Vasilii
Меня зовут Василий. Я сомелье по образованию. Начинал винную карьеру как портвейн-сомелье. Живу в Португалии с 15 лет, и с каждым днём всё больше понимаю что португальские вина достойны особого внимания. Решил проводить экскурсии-дегустации, потому что с удовольствием рассказываю о своей любимой стране и о лучших винах. На моих экскурсиях вы почувствуете себя, как с «коренным португальцем», который говорит по-русски.
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20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 марта 2020
Были на дегустации португальских вин. Очень понравился сомелье Василий. Прекрасно разбирается в географии и истории виноделия. Попытки научить нас-учеников оценить и ощутить отдельные ноты и нюансы того или иного сорта были небезуспешны))). Ну а кроме того он хороший собеседник, и приятный в общении человек. Единственный момент, непонятный русскому человеку из глубинки, как же можно такое вино не выпивать, а продегустировав, пардон, в таз.... Но издержки профессии)). Так что спасибо за приятное и с пользой проведенное время!
28 февраля 2020
Вкусно, содержательно, познавательно и интересно. Прекрасный способ погрузиться и влюбиться в португальские вина, сыр, хамон и портвейн. Новое открытие - тыквенный джем с сыром и вином. Просто потрясающе! Василию удалось ненавязчиво сделать нас поклонниками португальского вина:-) спасибо за интересную информацию и структурированный рассказ.
3 февраля 2020
Напитки, наравне с архитектурой, кухней и музыкой объясняют национальный характер нации, поэтому невозможно до конца понять Португалию, не узнав историю и традиции португальского виноделия.
Дегустация очень понравилась. Теплая и профессиональная атмосфера. Василий- знающий и интересный рассказчик. Узнали много нового и познавательного о португальских винах и районах виноделия. Вина и порт были замечательные. Не пропустите эту дегустацию ни в коем случае! Saude!
12 декабря 2019
Великолепная экскурсия! Василий суперпрофессионал! Увлекательно рассказал о португальских винах. Прекрасный гид, увлеченный своим делом. Всем рекомендуем познакомиться с виноделием Португалии.
28 ноября 2019
Рекомендую!!!!!!!!!!!
Елена
27 ноября 2019
Редко пишу отзывы,но это тот самый случай, когда хочу порекомендовать ,если кто- то хочет попасть на дегустацию португальских вин. Василий хороший рассказчик, и позитивный человек хорошо знающий свое дело. Было познавательно и интересно.Однозначно рекомендую!
17 ноября 2019
Спасибо Василию за замечательную атмосферу и рассказы о мире португальских вин. Вечер прошел в замечательной обстановке и оставил хорошие впечатления.
16 октября 2019
Открыли для себя португальские вина, половина даже понравилась☺️️ Очень понравилось, что выбор красных вин был согласно нашим пожеланиям!
15 октября 2019
Дегустация с Василием прошла на высшем уровне! Во-первых, мы много узнали о виноделии Португалии (о регионах страны, где какой сорт винограда и т.д.). Во-вторых, у нас была возможность попробовать и сравнить 6 видов вина португальских производителей. В третьих, Василий дал много полезных советов и подсказок в целом. Мы остались очень довольны дегустацией и знакомством с Василием!
Наталья
12 октября 2019
Мы были на дегустации португальских вин, где Василий очень подробно и обстоятельно рассказал о регионах Португалии, где производят то или иное вино, мы смогли оценить вкус абсолютно незнакомых вин. Все очень понравилось - и рассказ Василия, и вина. Всем рекомендуем эту дегустацию. Место проведения также удобное - встреча на площади Коммерции у памятника, рядом станция метро.
Ещё 10 отзывов

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