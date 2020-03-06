20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Гастрономические богатства страны

Португалия — страна с самобытной культурой и многочисленными традициями, в том числе связанными с едой. Вы ненадолго отвлечетесь от осмотра разноцветного Лиссабона и попробуете его на вкус! Дегустация местных вин в центре города в частном винном зале удивит разнообразием, которого вы точно не ожидали. В меню зеленое вино — гордость португальского виноделия, белое вино и два вида красного.

Если желаете добавить закуски к дегустации — можете это сделать, выбрав соответствующую опцию. Вы оцените 2 типа португальского сыра и хамон (презунту/presunto) с выдержкой в 36 месяцев.

Хотите узнать всё про портвейн и разобраться в его стилях? В этом случае я предложу вам дегустацию истинно португальского напитка, а заодно отвечу на все ваши вопросы о портвейне. Будет сет из трёх экземпляров: белый сухой портвейн, красный Tawny (минимум 10 лет в бочке) и красный Ruby (LBV или Vintage).

Винный ликбез

Попробовать основные виды португальского вина важно для понимания национальной культуры, но одной дегустации недостаточно. Пока вы будете наслаждаться вкусом, я расскажу все, что нужно знать о местном виноделии. Вы услышите историю знаменитых напитков, в каких регионах и как они производятся, чем отличаются сорта и сколько стоит каждое вино. А еще поговорим о развитии португальского виноделия, которым здесь занимаются со времен древних римлян! Краткий курс по основам винопития поможет вам и впредь употреблять его осмысленно.