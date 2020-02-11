80 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Большой авто-тур: старый город, памятники эпохи великих открытий, край света и знаменитая Ривьера

Татьяна и Марина
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Татьяна и Марина – ваш гид
Хочется увидеть всё, но времени так мало! Вы в Лиссабоне всего на один день, а надо успеть побывать на краю света, увидеть уникальные памятники эпохи великих географических открытий, пройти по запутанным улочкам старого города, проехать вдоль знаменитой Лиссабонской Ривьеры...

Не лишайте себя ничего — с нами вы сможете посетить все эти места за один раз!
260 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии80 отзывов
4.95
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил

Что вас ожидает

  • Мы заглянем и туда, где Лиссабон родился — в Алфаму и на Байшу. А также в район Белень, где застыла в камне великая, трагическая, удивительная история Великих открытий. Дорогие сердцу любого португальца Монастырь Иеронимитов и Беленьская башня сегодня занесены в фонд всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
  • Мы проедем через весь город, заглянем на смотровые площадки и помчимся в Синтру. Огромные трубы средневекового королевского дворца знают так много секретов португальской истории.
  • Через этот очаровательный город, приют романтиков и королей, лежит наш путь на мыс Рока — самую западную точку Европы.
  • Не достать со Скалистого утёса до пенящихся волн Атлантики, но впереди нас ждет пляж Гиншу, который знают все сёрфингисты и откуда так не хочется уезжать!
  • Вернемся в Лиссабон мы по живописной дороге, тянущейся вдоль курортов Кашкаиша и Эшторила — знаменитой Лиссабонской Ривьеры.

Организационные детали

  • Экскурсия автомобильная и может быть проведена для большего количества человек (стоимость уточняйте в переписке)
  • В стоимость не включены входные билеты в Palácio Nacional de Sintra — 10€
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна и Марина
Татьяна и Марина
Мы — профессиональные гиды, для которых работа — любимое дело. Мы живем в одном из самых красивых городов Европы — Лиссабоне, и работаем уже больше 10 лет с самыми интересными людьми — путешественниками. Уже имея высшее образование, в Португалии мы закончили институт по специальности гид-переводчик. Давно уже проводим экскурсии по стране и хотим показать вам Португалию глазами тех, кто здесь ЖИВЁТ, поэтому решили сделать что-то СВОЁ. Любим то, чем занимаемся. Любим страну, в которой живем. И любим людей, с которыми работаем. Пишите, звоните, приезжайте! И, надеемся, до скорой встречи!
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80 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 февраля 2020
Экскурсия прошла на высшем уровне. Все нашы пожелания и измения в программе экскурсии были выполнены. Все прошло в лучшем виде. Татьяне болшое спасибо
28 января 2020
Интересная экскурсия, узнали и увидели много интересного!!!
5 декабря 2019
Хотелось бы отметить не только высокий профессионализм, высокий интеллект и глубокое знание предмета, а также весьма положительные человеческие качества такта и комуникабельности!
21 ноября 2019
Великолепная экскурсия с гидом Мариной. Узнали много интересного и увидели изумительные места Португалии. Спасибо большое.
13 ноября 2019
Нашему гиду Татьяне удалось совершить невозможное! Наши мечты осуществились, интересная, насыщенная экскурсия, полная новых знаний и впечатлений! Огромное спасибо Татьяне!
5 ноября 2019
Огромное благодарность Марине за отлично проведенную экскурсию! Нам с сестрой очень понравилось, было интересно. успели посмотреть все по максимуму, несмотря на не очень удачную погоду. Очень пригодились советы по самостоятельным прогулкам по Лиссабону и поездкам в Синтру. Рекомендуем всем кто впервые в Лиссабоне и тем у кого мало времени.
27 октября 2019
Были на экскурсии с Татьяной. Гид очень профессиональный, лёгкая и в то же время очень содержательная подача материала. Были в Португалии впервые, но благодаря Татьяне узнали о ней очень много! Безусловно влюбились в эту страну! С Татьяной провели почти целый день. (заявлено 8часов, по факту было больше 9ти). Время пролетело незаметно. Хочется особо отметить профессионализм как водителя, легко и свободно продвигались по узким улочкам Лиссабона, где автобус никогда бы не прошел. А какой живописной дорогой провезла нас Татьяна через сказочный лес, невозможно описать, это нужно только увидеть! Ну и захватывающие дух впечатления от Мыса Рока! Экскурсия понравилась очень! Рекомендую всем! На впечатлениях нельзя экономить. "Лечите душу впечатлениями", как сказал Оскар Уайльд.
21 октября 2019
Экскурсия познавательная, хорошо продуман маршрут, мы увидели
одни из самых красивых мест Португалии. Татьяна профессиональный
гид, она умеет строить рассказ увлекательно, доступно, интересно.
Во время экскурсии учитывались наши пожелания, где-то нам хотелось
прогуляться, с каким-то местом познакомиться более подробно.
Мы благодарны Татьяне за увлекательное путешествие.
13 октября 2019
Просто восхитительная экскурсия, нам очень понравилось. Татьяна провела лучшую экскурсию, что у нас была за все время путешествий. Отлично встретили и всё прошло очень удобно. Спасибо большое!
4 октября 2019
Великолепная экскурсия! Очень благодарны Татьяне - она профи-гид в любом месте - город, кафе, церковь, любая достопримечательность, быт жителей, жизнь страны.. А ещё - замечательный человек: отзывчивая, веселая и позитивная! Рекомендуем стопроцентно!
Ещё 70 отзывов

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