Горы и крепости Дагестана. Автотур

Дагестан - настоящая сокровищница чудес, далекая от образа, созданного в нашем воображении опасениями и стереотипами

5
3 отзыва
Дагестан – настоящая сокровищница чудес, далекая от образа, созданного в нашем воображении опасениями и стереотипами.

Во время этого небольшого автопутешествия мы увидим каньоны и водопады, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости.

Маршрут не требует специальной физической подготовки и будет под силу даже детям и новичкам в туризме.
Горы и крепости Дагестана. Автотур
Горы и крепости Дагестана. Автотур
Горы и крепости Дагестана. Автотур
Горы и крепости Дагестана. Автотур
Горы и крепости Дагестана. Автотур
Горы и крепости Дагестана. Автотур
Горы и крепости Дагестана. Автотур
Горы и крепости Дагестана. Автотур
Горы и крепости Дагестана. Автотур
Горы и крепости Дагестана. Автотур
Горы и крепости Дагестана. Автотур
Ближайшие даты:
03
сен
11
сен
01
окт

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • водные приключения – нас ждет прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу;
  • полное "погружение" в Дагестан – за восемь дней мы узнаем интересные факты истории, собственными глазами увидим незабываемые виды Кавказа и посетим все самые интересные места;
  • отдых для всей семьи – в туре будет легко и интересно детям от шести лет и более взрослому поколению до семидесяти лет.

Программа тура по дням

1 день
Махачкала

Заезд, встреча группы, размещение в гостинице.

Для желающих — организованная прогулка по центру Махачкалы с посещением Джума-мечети — центральной мечети города — и/или экскурсией в музей «Россия — моя история».

Ночевка в гостинице в Махачкале.

2 день
Бархан Сарыкум, Сулакский каньон

После раннего подъема отправимся на Сулакский каньон.

Его глубина достигает 1920 метров, а протяжённость составляет 53 километра.

Это один из самый глубоких каньонов в мире; он глубже, чем знаменитый Большой каньон в США.

Мы прогуляемся на катере по Чиркейскому водохранилищу, а затем зайдем на обед в знаменитое форелевое хозяйство.

Для завершения впечатлений на обратном пути посетим смотровую площадку Сулакского каньона.

Финальный пункт сегодняшней программы — бархан Сарыкум: это настоящий кусочек пустыни недалеко от Махачкалы.

Поднявшись на бархан, мы устроим настоящую фотосессию в песках!

Ночевка в гостинице в Махачкале.

3 день
Водопад Тобот и Хунзахское плато

В первой половине дня мы побываем в Карадахской теснине — месте, которое поражает своей необычностью и масштабом.

Затем переедем в Хунзахский район, богатый на достопримечательности.

Мы увидим водопад Тобот и Хунзахское плато, совершим прогулку по лабиринту Матласской каменной чаши.

Ночевка в хостеле / гостевом доме в Хунзахе.

4 день
Аул Гоор

Сегодня мы побываем в древнем ауле Дагестана — Гооре.

Когда-то это был неприступный оборонительный комплекс из семи башен и жилых домов, расположенный на вершине горы, на краю отвесной пропасти.

Три башни стоят здесь и по сей день.

А с обрыва открывается потрясающий вид на прилегающие окрестности.

Еще одна местная достопримечательность, расположенная у подножья гоорских башен — Девичья скала, дагестанский вариант норвежского Языка Тролля.

Здесь мы обязательно сделаем головокружительные фото.

Ночевка в хостеле / гостевом доме в Хунзахе.

5 день
Аул-призрак Гамсутль

Главное событие дня — аул-призрак Гамсутль.

Что нас ждёт здесь?

Замершие во времени каменные дома, высокие башни, величественные ландшафты, пугающее и одновременно завораживающее безмолвие.

Мы совершим небольшой треккинг (4 км в одну сторону, набор высоты 460 м), чтобы увидеть необычную панораму села, последний житель которого покинул его в 2015 г.

Переезд в Дербент, ночевка в гостинице в Дербенте.

6 день
Дербент, винодельня

Дербент – самый старый город России.

Его пересекают стены, построенные ещё древними персами.

Мы прогуляемся по улочкам Старого Города, зайдём в самую старую в России мечеть и музей ковров, поднимемся на крепость Нарын-Кала, откуда полюбуемся видом на Каспийское море.

После обеда нам представится возможность посетить винодельню – уникальный шанс попробовать вино в месте его производства, увидеть, как именно рождается тот или иной вкус, узнать тайну его происхождения в природе.

Завершим день прогулкой по побережью Каспия.

Ночевка в гостинице в Дербенте.

7 день
Экраноплан «Лунь», Махачкала

После завтрака мы посетим экраноплан «Лунь» — настоящего чуда техники, поражающее своими масштабами и мощью.

К середине дня мы вернемся в Махачкалу, где сможем купить сувениры и устроим праздничный ужин на кавказский лад.

Ночевка в гостинице в Махачкале.

8 день
Отъезд

День отъезда.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах, гостевых домах и хостелах:

  • 3 ночи в Махачкале, размещение в 2-3-х местных номерах, удобства в номере;
  • 2 ночи в Дербенте, размещение в 2-3-х местных номерах, удобства в номере;
  • 2 ночи в селе Хунзах,размещение в хостеле (номера 2/3/4/8 мест) либо в гостевом доме (2/3/6 мест).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все переезды по территории Дагестана на микроавтобусе
  • Проживание по программе (3 ночи в гостинице в Махачкале, 2 ночи в гостинице в Дербенте, 2 ночи в гостевом доме/хостеле в Хунзахе)
  • Завтраки и обеды
  • Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
  • Входные билеты на все достопримечательности, запланированные программой (бархан Сарыкум, крепость Нарын-Кала)
  • Заброска на внедорожной технике к Старому Гоору (часть пути)
  • Заброска на внедорожной технике к аулу-призраку Гамсутль (часть пути)
  • Экскурсионное обслуживание в Дербенте
  • Посещение винодельни (экскурсия с дегустацией)
  • Сопровождение инструктором компании, а также местным гидом со второго по четвертый дни включительно
  • Фирменная футболка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
  • Переезды на такси в первый и последний дни программы
  • Дополнительные экскурсии, не запланированные программой
  • Ужины
  • Чаевые гидам
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:
- Маленький рюкзак 20-25 л для прогулок
- Фонарик налобный (необязательно)

Одежда и обувь:
- Кроссовки с хорошим протектором
- Ветровка, штаны
- Дождевик
- Бандана / бейсболка / кепка
- Девочкам: платок на голову, длинную юбку + рубашку либо длинное платье с рукавом - вы можете ходить в брюках и рубашке (комплект одежды, закрывающий руки и ноги должен быть обязательно), но платье или юбка добавят вам лояльности со стороны местного населения
- Кофта флисовая
- Носки 2-3 пары синтетические
- 1- 2 футболки
- Комплект термобелья
- Сандалии или сланцы
- Легкое полотенце + купальные принадлежности

Что взять еще:
- Кружка
- Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт - 2 шт., перекись водорода, пластырь
- Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
- Крем солнцезащитный
- Очки солнцезащитные
- Яркое и легкое платье (для стильных фоточек)
- Зарядка для телефона

Документы:
- Медицинский полис
- Деньги на личные расходы (питание, сувениры)
- Паспорт

Дополнительно:
- Фотоаппарат (видеокамера)

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какое предоставляется снаряжение?

Газовое оборудование и баллоны, групповая аптечка, средства связи и навигации

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 июня 2022
Спасибо за все!
А
6 июня 2022
Все было хорошо! Гид Юлдуз просто респект! Понравилось все. Горы это что то. Теснина… просто кайф, но Дербент с его старыми улочками впечатляет до мурашек, я даже гида толком не слушал, Азиз извини! В общем все супер, но время мало, так что думаю приехать ещё раз. Спасибо!
Л
6 мая 2022
Отличный получился отдых! Море, горы, солнце, вкусная еда и доброжелательные люди.

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