Преимущества этого путешествия:
Заезд, встреча группы, размещение в гостинице.
Для желающих — организованная прогулка по центру Махачкалы с посещением Джума-мечети — центральной мечети города — и/или экскурсией в музей «Россия — моя история».
Ночевка в гостинице в Махачкале.
После раннего подъема отправимся на Сулакский каньон.
Его глубина достигает 1920 метров, а протяжённость составляет 53 километра.
Это один из самый глубоких каньонов в мире; он глубже, чем знаменитый Большой каньон в США.
Мы прогуляемся на катере по Чиркейскому водохранилищу, а затем зайдем на обед в знаменитое форелевое хозяйство.
Для завершения впечатлений на обратном пути посетим смотровую площадку Сулакского каньона.
Финальный пункт сегодняшней программы — бархан Сарыкум: это настоящий кусочек пустыни недалеко от Махачкалы.
Поднявшись на бархан, мы устроим настоящую фотосессию в песках!
Ночевка в гостинице в Махачкале.
В первой половине дня мы побываем в Карадахской теснине — месте, которое поражает своей необычностью и масштабом.
Затем переедем в Хунзахский район, богатый на достопримечательности.
Мы увидим водопад Тобот и Хунзахское плато, совершим прогулку по лабиринту Матласской каменной чаши.
Ночевка в хостеле / гостевом доме в Хунзахе.
Сегодня мы побываем в древнем ауле Дагестана — Гооре.
Когда-то это был неприступный оборонительный комплекс из семи башен и жилых домов, расположенный на вершине горы, на краю отвесной пропасти.
Три башни стоят здесь и по сей день.
А с обрыва открывается потрясающий вид на прилегающие окрестности.
Еще одна местная достопримечательность, расположенная у подножья гоорских башен — Девичья скала, дагестанский вариант норвежского Языка Тролля.
Здесь мы обязательно сделаем головокружительные фото.
Ночевка в хостеле / гостевом доме в Хунзахе.
Главное событие дня — аул-призрак Гамсутль.
Что нас ждёт здесь?
Замершие во времени каменные дома, высокие башни, величественные ландшафты, пугающее и одновременно завораживающее безмолвие.
Мы совершим небольшой треккинг (4 км в одну сторону, набор высоты 460 м), чтобы увидеть необычную панораму села, последний житель которого покинул его в 2015 г.
Переезд в Дербент, ночевка в гостинице в Дербенте.
Дербент – самый старый город России.
Его пересекают стены, построенные ещё древними персами.
Мы прогуляемся по улочкам Старого Города, зайдём в самую старую в России мечеть и музей ковров, поднимемся на крепость Нарын-Кала, откуда полюбуемся видом на Каспийское море.
После обеда нам представится возможность посетить винодельню – уникальный шанс попробовать вино в месте его производства, увидеть, как именно рождается тот или иной вкус, узнать тайну его происхождения в природе.
Завершим день прогулкой по побережью Каспия.
Ночевка в гостинице в Дербенте.
После завтрака мы посетим экраноплан «Лунь» — настоящего чуда техники, поражающее своими масштабами и мощью.
К середине дня мы вернемся в Махачкалу, где сможем купить сувениры и устроим праздничный ужин на кавказский лад.
Ночевка в гостинице в Махачкале.
День отъезда.
Тур предусматривает проживание в гостиницах, гостевых домах и хостелах:
Снаряжение:
- Маленький рюкзак 20-25 л для прогулок
- Фонарик налобный (необязательно)
Одежда и обувь:
- Кроссовки с хорошим протектором
- Ветровка, штаны
- Дождевик
- Бандана / бейсболка / кепка
- Девочкам: платок на голову, длинную юбку + рубашку либо длинное платье с рукавом - вы можете ходить в брюках и рубашке (комплект одежды, закрывающий руки и ноги должен быть обязательно), но платье или юбка добавят вам лояльности со стороны местного населения
- Кофта флисовая
- Носки 2-3 пары синтетические
- 1- 2 футболки
- Комплект термобелья
- Сандалии или сланцы
- Легкое полотенце + купальные принадлежности
Что взять еще:
- Кружка
- Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт - 2 шт., перекись водорода, пластырь
- Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
- Крем солнцезащитный
- Очки солнцезащитные
- Яркое и легкое платье (для стильных фоточек)
- Зарядка для телефона
Документы:
- Медицинский полис
- Деньги на личные расходы (питание, сувениры)
- Паспорт
Дополнительно:
- Фотоаппарат (видеокамера)
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Газовое оборудование и баллоны, групповая аптечка, средства связи и навигации
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».