Дагестан – настоящая сокровищница чудес, далекая от образа, созданного в нашем воображении опасениями и стереотипами. Во время этого небольшого автопутешествия мы увидим каньоны и водопады, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости. Маршрут не требует специальной физической подготовки и будет под силу даже детям и новичкам в туризме.

Программа тура по дням

1 день Махачкала

Заезд, встреча группы, размещение в гостинице. Для желающих — организованная прогулка по центру Махачкалы с посещением Джума-мечети — центральной мечети города — и/или экскурсией в музей «Россия — моя история». Ночевка в гостинице в Махачкале.

2 день Бархан Сарыкум, Сулакский каньон

После раннего подъема отправимся на Сулакский каньон. Его глубина достигает 1920 метров, а протяжённость составляет 53 километра. Это один из самый глубоких каньонов в мире; он глубже, чем знаменитый Большой каньон в США. Мы прогуляемся на катере по Чиркейскому водохранилищу, а затем зайдем на обед в знаменитое форелевое хозяйство. Для завершения впечатлений на обратном пути посетим смотровую площадку Сулакского каньона. Финальный пункт сегодняшней программы — бархан Сарыкум: это настоящий кусочек пустыни недалеко от Махачкалы. Поднявшись на бархан, мы устроим настоящую фотосессию в песках! Ночевка в гостинице в Махачкале.

3 день Водопад Тобот и Хунзахское плато

В первой половине дня мы побываем в Карадахской теснине — месте, которое поражает своей необычностью и масштабом. Затем переедем в Хунзахский район, богатый на достопримечательности. Мы увидим водопад Тобот и Хунзахское плато, совершим прогулку по лабиринту Матласской каменной чаши. Ночевка в хостеле / гостевом доме в Хунзахе.

4 день Аул Гоор

Сегодня мы побываем в древнем ауле Дагестана — Гооре. Когда-то это был неприступный оборонительный комплекс из семи башен и жилых домов, расположенный на вершине горы, на краю отвесной пропасти. Три башни стоят здесь и по сей день. А с обрыва открывается потрясающий вид на прилегающие окрестности. Еще одна местная достопримечательность, расположенная у подножья гоорских башен — Девичья скала, дагестанский вариант норвежского Языка Тролля. Здесь мы обязательно сделаем головокружительные фото. Ночевка в хостеле / гостевом доме в Хунзахе.

5 день Аул-призрак Гамсутль

Главное событие дня — аул-призрак Гамсутль. Что нас ждёт здесь? Замершие во времени каменные дома, высокие башни, величественные ландшафты, пугающее и одновременно завораживающее безмолвие. Мы совершим небольшой треккинг (4 км в одну сторону, набор высоты 460 м), чтобы увидеть необычную панораму села, последний житель которого покинул его в 2015 г. Переезд в Дербент, ночевка в гостинице в Дербенте.

6 день Дербент, винодельня

Дербент – самый старый город России. Его пересекают стены, построенные ещё древними персами. Мы прогуляемся по улочкам Старого Города, зайдём в самую старую в России мечеть и музей ковров, поднимемся на крепость Нарын-Кала, откуда полюбуемся видом на Каспийское море. После обеда нам представится возможность посетить винодельню – уникальный шанс попробовать вино в месте его производства, увидеть, как именно рождается тот или иной вкус, узнать тайну его происхождения в природе. Завершим день прогулкой по побережью Каспия. Ночевка в гостинице в Дербенте.

7 день Экраноплан «Лунь», Махачкала

После завтрака мы посетим экраноплан «Лунь» — настоящего чуда техники, поражающее своими масштабами и мощью. К середине дня мы вернемся в Махачкалу, где сможем купить сувениры и устроим праздничный ужин на кавказский лад. Ночевка в гостинице в Махачкале.

8 день Отъезд