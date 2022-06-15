Огни Дагестана. Экскурсионный тур

Во время этого небольшого путешествия мы увидим каньоны и водопады, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости

5
3 отзыва
Во время этого небольшого путешествия мы увидим каньоны и водопады, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости.

Маршрут не требует специальной физической подготовки и будет под силу даже детям и новичкам в туризме.
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
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Программа тура по дням

1 день
Прибытие в Махачкалу, экскурсия по Дербенту или Махачкале (в зависимости от заезда)

Заезды по воскресеньям:

10:30 Сбор группы на ж.д. вокзале.

11:00-11:30 Сбор группы в аэропорту Махачкалы.

Начало 11:30, программа дня: Махачкала – Дербент – Избербаш.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Переезд в Дербент – один из самых древних городов мира. (200 км).

Обед (вкл. в стоимость).

Обзорная экскурсия по Дербенту, одному из древнейших городов мира, расположившемуся на узком проходе между берегом Каспийского моря и предгорьями Кавказа.

По разным оценкам городу от 4 до 5 тысяч лет.

Город пережил бурные исторические события, здесь пролегал один из важнейших участков Великого Шёлкового пути.

Дербент на протяжении многих сотен лет выступал перекрёстком цивилизации, связывавшим Восток и Запад.

В наше время весь «старый город» является музеем под открытом небом.

Здесь и старейшая Джума-мечеть, самый древний христианский храм, домик Петра I, ханский дворец, крепостная стена Даг-Бары и, конечно же, могучая цитадель Нарын-кала – «Солнечная крепость», которая тысячи лет защищала Дербент от нашествия кочевников.

Прогулка по магалам старого города.

Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные Чуду и Хинкал! 

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш.

Километраж за день: 240 км.

Заезды по средам:

13:00 Сбор группы в аэропорту Махачкалы.

13:45 Сбор группы у отеля Жак в Махачкале и на ж.д. вокзале (если приезжаете поездом на ж.д).

Начало 14:00, программа дня: обзорная экскурсия по Махачкале – город-порт, молодая столица.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш.

Прибытие в Махачкалу, экскурсия по Дербенту или Махачкале (в зависимости от заезда)Прибытие в Махачкалу, экскурсия по Дербенту или Махачкале (в зависимости от заезда)Прибытие в Махачкалу, экскурсия по Дербенту или Махачкале (в зависимости от заезда)Прибытие в Махачкалу, экскурсия по Дербенту или Махачкале (в зависимости от заезда)
2 день
Гуниб – Гамсутль – Чох

Завтрак 07:00. 

Начало программы дня 07:30.

Переезд в Гунибский район: «Здравствуй, славный Гуниб, Дагестана живая краса!» Расул Гамзатов.

Аул Гамсутль, который часто называют село-призрак или дагестанский Мачу-Пикчу, находится на высоте 1700 м.

Здесь нет дороги, поэтому чуть более часа пути надо идти пешком вдоль каньона.

Но оно того стоит!

Гамсутль считают одним из самых древних поселений в Дагестане и, хотя аул относительно недавно был покинут людьми, кажется, что время здесь будто остановилось и все окружающее больше походит на декорации к фильму.

Расположенный вдалеке от современной цивилизации аул поражает красивейшими видами, потрясающей природой.

Здесь уникальная аура и энергетика, притягивающая сюда большое количество туристов.

На противоположном склоне хребта расположился высокогорный аул Чох – родина многих выдающихся дагестанских ученых, просветителей и военной аристократии.

Дома с разноцветными крышами пристроены друг к другу, как этажи в многоэтажке, одной из стен им служит гора.

В Дагестане немало аулов, знаменитых своей историей.

Но среди них Чох выделяется своим романтическим и героическим прошлым.

Обед (вкл. в стоимость).

Верхний Гуниб — это особая атмосфера, воздух насыщен кислородом, а вокруг потрясающие панорамные виды величественных гор и ущелий.

Но это место привлекает не только природной красотой.

Именно здесь 25 августа 1859 года закончилась затяжная и кровопролитная Кавказская война, Гуниб был последним оплотом имама Шамиля.

Экскурсия по историческим местам: ротонда «Беседка Шамиля» на месте завершения Кавказской войны, «Царская поляна», где император Александр II устроил широкое застолье в честь окончания войны, Гунибская крепость – свидетель великих исторических событий и «Ворота Шамиля».

В нижнем Гунибе возможен осмотр музея Кавказской войны, усадьбы Александра II, мемориального комплекса «Журавли».

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш.

Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.

Гуниб – Гамсутль – ЧохГуниб – Гамсутль – ЧохГуниб – Гамсутль – ЧохГуниб – Гамсутль – Чох
3 день
Чиркейская ГЭС – Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – бархан Сарыкум

Завтрак 07:00. 

Начало программы дня 07:30.

Грандиозный Сулакский каньон глубиной до 1920 м., великое творение природы, растянулся по территории Дагестана на 53 км.

Каньон впечатляет и завораживает даже на фото, а когда видишь все вживую, дух захватывает!

В поселке Дубки оборудованы несколько безопасных смотровых площадок, откуда каньон предстанет во всей красе.

Прогулка на катере по бирюзовым водам каньона оставит неожиданные и яркие впечатления.

(В связи с распоряжением местных властей с 01.06 до дополнительного уведомления прогулки на катере в Дагестане будут осуществляться не по Сулакскому каньону, а по Чиркейскому водохранилищу).

По дороге увидим Чиркейскую ГЭС – крупнейшую ГЭС на Северном Кавказе.

Обед (вкл. в стоимость) — рыбное хозяйство «Янтарное».

Удачное место для дружеского обеда, дополняющего насыщенный день и увлекательное путешествие.

Здесь гарантирована масса позитивных эмоций, заряд бодрости, блюда из свежей форели, чуду и шашлык!

Бархан Сарыкум – второй по величине в мире, самая большая дюна Европы.

Сарыкум – кусочек азиатской пустыни в самом сердце горного края явился местом съемки культового кинофильма «Белое солнце пустыни».

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш.

Километраж за день: 280 км., продолжительность 9 часов.

Чиркейская ГЭС – Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – бархан СарыкумЧиркейская ГЭС – Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – бархан СарыкумЧиркейская ГЭС – Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – бархан Сарыкум
4 день
Экскурсия по Махачкале или Дербенту (в зависимости от заезда), отъезд

Заезды по воскресеньям:

Завтрак 07:30. 

Начало программы дня 08:00.

Переезд в Махачкалу.

Обзорная экскурсия по Махачкале.

«Я люблю твое лицо, Махачкала, отраженное в воде каспийской» Расул Гамзатов. 

Столица гостеприимного Дагестана встречает гостей солнцем юга, ликующими криками чаек и изумрудной волной Каспийского моря. Махачкала – город-порт, молодая столица.

Городу нет и двухсот лет, однако истории тут предостаточно.

Погружение в атмосферу города позволит узнать, как на земле Дагестана вместе живут 33 народности и национальности, увидеть знаковые места города, сделать запоминающиеся фото.

Обязательно заглянем на махачкалинский базар – колоритный восточный рынок.

Изобилие фруктов и сладостей, горный домашний сыр и мед, конечно же, урбеч — супер-продукт из Дагестана.

12:00 Трансфер в аэропорт/на вокзал Махачкалы.

Километраж: 70 км., продолжительность 4 часа.

Заезды по средам:

Избербаш – Дербент – аэропорт Махачкалы.

Завтрак 07:00. 

Начало программы дня 07:30.

Программа дня: переезд в Дербент – обзорная экскурсия по Дербенту – крепостная стена Даг-Бары – домик Петра – цитадель Нарын-кала – Джума-мечеть – экраноплан Лунь – прогулка по магалам старого города.

Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные Чуду и Хинкал!

Обед (вкл. в стоимость).

16:00 Групповой трансфер в аэропорт Махачкалы к вечерним рейсам, позже 19:00.

Километраж за день: 220 км.

Экскурсия по Махачкале или Дербенту (в зависимости от заезда), отъездЭкскурсия по Махачкале или Дербенту (в зависимости от заезда), отъездЭкскурсия по Махачкале или Дербенту (в зависимости от заезда), отъездЭкскурсия по Махачкале или Дербенту (в зависимости от заезда), отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения и выбранных дат, руб.:

Даты заездовВариант размещенияРазмещение
Twin/DoubleSingleTriple2Ad+1Ch (10-16 лет)

Все даты, кроме перечисленных в

строке ниже

ГК Океан, г. Избербаш 3*4400030000 6600063000

24.07, 27.07,

31.07, 03.08, 07.08, 10.08, 14.08,

17.08, 21.08, 24.08, 28.08.2022

ГК Океан, г. Избербаш 3*50000330007500072000

При трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

С 28.08 возможно размещение в отеле Azimut 4*, Каспийск и Гостинице Владикавказ 4*.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытии. Встреча с представителем компании/ водителем в зале прибытия в промежуток времени, подтвержденный в ваучере на услугу
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день тура
  • Размещение в отеле по программе тура
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 3 обеда по маршруту экскурсий (меню под запросы туристов не меняется. Если у туриста диета или он вегетарианец, то вопрос решается с гидами на месте. Возможна самостоятельная покупка еды)
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий
  • Экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
15 июня 2022
Спасибо, все супер!
Е
13 июня 2022
Поездка прошла замечательно, столько эмоций и отдельное спасибо гиду Яне❤️
И
17 июня 2022
Путешествовали с 5 по 8 июня 2022г. Отдых удался. Знакомство с Дагестаном состоялось. Программа продумана, интересная. Повезло с погодой. Прогулка на катере по Сулакскому каньону была замена на Чиркейское водохранилище. Но это было не менее интересно и экстремально благодаря капитану. Масса положительных эмоций и адреналина! Проживали в гостинице "Океан"г. Избербаш, по утрам успевали искупаться в Каспийском море. Питание организовано как знакомство с национальной кухней в этно кафе. А обед в кафе Rakhat превзошел все ожидания: свежая форель и ароматный чай! В конце дня чувствовали приятную усталость от горных дорог и впечатлений. Ужин не входил в путевку, но столовая гостиницы работала до 21.00, где можно было вкусно и недорого поужинать. Наш гид Екатерина заботилась о нас, в силу своих знаний рассказывала непростую историю Кавказа. Особое спасибо нашему водителю.

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