Во время этого небольшого путешествия мы увидим каньоны и водопады, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости. Маршрут не требует специальной физической подготовки и будет под силу даже детям и новичкам в туризме.

Программа тура по дням

1 день Прибытие в Махачкалу, экскурсия по Дербенту или Махачкале (в зависимости от заезда)

Заезды по воскресеньям: 10:30 Сбор группы на ж.д. вокзале. 11:00-11:30 Сбор группы в аэропорту Махачкалы. Начало 11:30, программа дня: Махачкала – Дербент – Избербаш. Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством. Переезд в Дербент – один из самых древних городов мира. (200 км). Обед (вкл. в стоимость). Обзорная экскурсия по Дербенту, одному из древнейших городов мира, расположившемуся на узком проходе между берегом Каспийского моря и предгорьями Кавказа. По разным оценкам городу от 4 до 5 тысяч лет. Город пережил бурные исторические события, здесь пролегал один из важнейших участков Великого Шёлкового пути. Дербент на протяжении многих сотен лет выступал перекрёстком цивилизации, связывавшим Восток и Запад. В наше время весь «старый город» является музеем под открытом небом. Здесь и старейшая Джума-мечеть, самый древний христианский храм, домик Петра I, ханский дворец, крепостная стена Даг-Бары и, конечно же, могучая цитадель Нарын-кала – «Солнечная крепость», которая тысячи лет защищала Дербент от нашествия кочевников. Прогулка по магалам старого города. Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные Чуду и Хинкал! Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш. Километраж за день: 240 км. Заезды по средам: 13:00 Сбор группы в аэропорту Махачкалы. 13:45 Сбор группы у отеля Жак в Махачкале и на ж.д. вокзале (если приезжаете поездом на ж.д). Начало 14:00, программа дня: обзорная экскурсия по Махачкале – город-порт, молодая столица. Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством. Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш.

2 день Гуниб – Гамсутль – Чох

Завтрак 07:00. Начало программы дня 07:30. Переезд в Гунибский район: «Здравствуй, славный Гуниб, Дагестана живая краса!» Расул Гамзатов. Аул Гамсутль, который часто называют село-призрак или дагестанский Мачу-Пикчу, находится на высоте 1700 м. Здесь нет дороги, поэтому чуть более часа пути надо идти пешком вдоль каньона. Но оно того стоит! Гамсутль считают одним из самых древних поселений в Дагестане и, хотя аул относительно недавно был покинут людьми, кажется, что время здесь будто остановилось и все окружающее больше походит на декорации к фильму. Расположенный вдалеке от современной цивилизации аул поражает красивейшими видами, потрясающей природой. Здесь уникальная аура и энергетика, притягивающая сюда большое количество туристов. На противоположном склоне хребта расположился высокогорный аул Чох – родина многих выдающихся дагестанских ученых, просветителей и военной аристократии. Дома с разноцветными крышами пристроены друг к другу, как этажи в многоэтажке, одной из стен им служит гора. В Дагестане немало аулов, знаменитых своей историей. Но среди них Чох выделяется своим романтическим и героическим прошлым. Обед (вкл. в стоимость). Верхний Гуниб — это особая атмосфера, воздух насыщен кислородом, а вокруг потрясающие панорамные виды величественных гор и ущелий. Но это место привлекает не только природной красотой. Именно здесь 25 августа 1859 года закончилась затяжная и кровопролитная Кавказская война, Гуниб был последним оплотом имама Шамиля. Экскурсия по историческим местам: ротонда «Беседка Шамиля» на месте завершения Кавказской войны, «Царская поляна», где император Александр II устроил широкое застолье в честь окончания войны, Гунибская крепость – свидетель великих исторических событий и «Ворота Шамиля». В нижнем Гунибе возможен осмотр музея Кавказской войны, усадьбы Александра II, мемориального комплекса «Журавли». Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш. Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.

3 день Чиркейская ГЭС – Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – бархан Сарыкум

Завтрак 07:00. Начало программы дня 07:30. Грандиозный Сулакский каньон глубиной до 1920 м., великое творение природы, растянулся по территории Дагестана на 53 км. Каньон впечатляет и завораживает даже на фото, а когда видишь все вживую, дух захватывает! В поселке Дубки оборудованы несколько безопасных смотровых площадок, откуда каньон предстанет во всей красе. Прогулка на катере по бирюзовым водам каньона оставит неожиданные и яркие впечатления. (В связи с распоряжением местных властей с 01.06 до дополнительного уведомления прогулки на катере в Дагестане будут осуществляться не по Сулакскому каньону, а по Чиркейскому водохранилищу). По дороге увидим Чиркейскую ГЭС – крупнейшую ГЭС на Северном Кавказе. Обед (вкл. в стоимость) — рыбное хозяйство «Янтарное». Удачное место для дружеского обеда, дополняющего насыщенный день и увлекательное путешествие. Здесь гарантирована масса позитивных эмоций, заряд бодрости, блюда из свежей форели, чуду и шашлык! Бархан Сарыкум – второй по величине в мире, самая большая дюна Европы. Сарыкум – кусочек азиатской пустыни в самом сердце горного края явился местом съемки культового кинофильма «Белое солнце пустыни». Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш. Километраж за день: 280 км., продолжительность 9 часов.

4 день Экскурсия по Махачкале или Дербенту (в зависимости от заезда), отъезд