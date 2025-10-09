Мини-группа
до 8 чел.
Прогулка по винным барам Геленджика
Погрузитесь в мир вин Геленджика, посетив три лучших бара города. Узнайте о местных традициях виноделия и насладитесь дегустацией
Начало: На набережной
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
2750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по «Сафари-парку» с гидом
Увлекательная экскурсия в «Сафари-парк» Геленджика с гидом. Узнайте о жизни животных в естественной среде и насладитесь живописными видами
Начало: У «Сафари-парка»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тропами Геленджика: сердце курорта
Откройте для себя Геленджик с его богатой историей и живописными видами. Прогулка, полная легенд и удивительных открытий, ждёт вас
Начало: На Маячной улице
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в октябре 2025
Сейчас в Геленджике в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 2750 до 7000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
Забронируйте экскурсию в Геленджике на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 1 ⭐ отзыв, цены от 2750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь