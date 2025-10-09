Мои заказы

Городские экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Городские экскурсии» в Геленджике, цены от 2750 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Прогулка по винным барам Геленджика
Пешая
3 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Прогулка по винным барам Геленджика
Погрузитесь в мир вин Геленджика, посетив три лучших бара города. Узнайте о местных традициях виноделия и насладитесь дегустацией
Начало: На набережной
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
2750 ₽ за человека
Прогулка по «Сафари-парку» с гидом
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по «Сафари-парку» с гидом
Увлекательная экскурсия в «Сафари-парк» Геленджика с гидом. Узнайте о жизни животных в естественной среде и насладитесь живописными видами
Начало: У «Сафари-парка»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Тропами Геленджика: сердце курорта
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тропами Геленджика: сердце курорта
Откройте для себя Геленджик с его богатой историей и живописными видами. Прогулка, полная легенд и удивительных открытий, ждёт вас
Начало: На Маячной улице
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Городские экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по винным барам Геленджика
  2. Прогулка по «Сафари-парку» с гидом
  3. Тропами Геленджика: сердце курорта
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Набережная
  2. Шато де Талю
  3. Водопады Жане
  4. Грозовые ворота
  5. Дольмены Жане
  6. Створный маяк
  7. Скала Парус
  8. Самое главное
  9. Район Толстого Мыса
  10. Пшадские водопады
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в октябре 2025
Сейчас в Геленджике в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 2750 до 7000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
Забронируйте экскурсию в Геленджике на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 1 ⭐ отзыв, цены от 2750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь