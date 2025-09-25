Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Геленджике, цены от 2500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Активный хайкинг по лучшим местам Большого Геленджика
Пешая
5.5 часов
6 отзывов
Водная прогулка
Активный хайкинг по Геленджику
Ищете новые впечатления? Этот тур покажет вам лучшие места Геленджика за один день. Узнайте больше о местных легендах и насладитесь видами
Начало: У вашего дома
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
25 сен в 10:00
27 сен в 10:00
3000 ₽ за человека
Черноморское Бали с чайной церемонией
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Черноморское Бали с чайной церемонией
Погрузитесь в атмосферу Бали в живописном Береговом. Откройте для себя традиции Востока, участвуйте в чайной церемонии и кормите карпов Кои
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
2500 ₽ за человека
Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
На машине
1 час
-
5%
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Геленджик за час
Увлекательная поездка по Геленджику за час. Откройте для себя все главные достопримечательности, не тратя много времени. Идеально для первого знакомства
Начало: По запросу
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
2850 ₽2999 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Экскурсии 2025»

Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Набережная
  2. Шато де Талю
  3. Водопады Жане
  4. Грозовые ворота
  5. Дольмены Жане
  6. Створный маяк
  7. Район Толстого Мыса
  8. Скала Парус
  9. Можжевеловая роща
  10. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в сентябре 2025
