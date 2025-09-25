Водная прогулка
Активный хайкинг по Геленджику
Ищете новые впечатления? Этот тур покажет вам лучшие места Геленджика за один день. Узнайте больше о местных легендах и насладитесь видами
Начало: У вашего дома
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
25 сен в 10:00
27 сен в 10:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
Черноморское Бали с чайной церемонией
Погрузитесь в атмосферу Бали в живописном Береговом. Откройте для себя традиции Востока, участвуйте в чайной церемонии и кормите карпов Кои
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
2500 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Геленджик за час
Увлекательная поездка по Геленджику за час. Откройте для себя все главные достопримечательности, не тратя много времени. Идеально для первого знакомства
Начало: По запросу
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
2850 ₽
2999 ₽ за всё до 4 чел.
