1 день

Нижняя Катунь

9:30 Завтрак в ресторане (оплачивается отдельно).

Дальше идем в мини-поход по Тавдинским пещерам.

12:00 Трекинг к водопаду Камышлинский по качающемуся мосту через катунь и по эко-тропе через лес, обратно желающие могут отправиться на моторафтах (оплачивается отдельно).

14:00 Заезд в магазин и заселение в отель на берегу Катуни "Золотые пески".

Отдых, прогулки.

19:00 Вечер знакомств.