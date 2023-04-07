Алтайский микс

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Недельный тур в Горный Алтай! В туре лучшая подборка экскурсионных мест – самая красивая трасса мира (ТОП 5) – Чуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние рек Чуи и Катуни, горы высотой 4 000 м, заснеженные вершины и многие другие природные красоты Алтая.
Алтайский микс
Алтайский микс
Алтайский микс
Алтайский микс
Алтайский микс
Алтайский микс
Алтайский микс
Алтайский микс
Алтайский микс
Алтайский микс
Алтайский микс
Алтайский микс
Алтайский микс
Алтайский микс
Алтайский микс
Алтайский микс
Алтайский микс
Алтайский микс
Алтайский микс
Алтайский микс
Алтайский микс
Алтайский микс
Ближайшие даты:
29
апр
24
июн
5
июл
26
июл
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Что вас ожидает:

Марсианские горы
Марсианские горы
Словно перенесемся на другую планету и сделаем фантастические фотографии!
Жемчужина Алтая
Жемчужина Алтая
Отдохнем на берегу Телецкого озера, а по желанию отправимся в круиз по водопадам
Редчайшие "древние исполины"
Редчайшие "древние исполины"
Увидим гигантских зубров – это краснокнижный вид млекопитающих, сохранившихся со времен мамонтов
Мини-поход по Тавдинским пещерам
Мини-поход по Тавдинским пещерам
Нас ждут необычные виды, легенды и юмор местных гидов

Программа тура по дням

1 день

Нижняя Катунь

9:30 Завтрак в ресторане (оплачивается отдельно).

Дальше идем в мини-поход по Тавдинским пещерам.

12:00 Трекинг к водопаду Камышлинский по качающемуся мосту через катунь и по эко-тропе через лес, обратно желающие могут отправиться на моторафтах (оплачивается отдельно).

14:00 Заезд в магазин и заселение в отель на берегу Катуни "Золотые пески".

Отдых, прогулки.

19:00 Вечер знакомств.

Нижняя КатуньНижняя КатуньНижняя КатуньНижняя Катунь
2 день

Чуйский тракт

8:00 Завтрак в отеле и выезд с вещами.

Экскурсия по Чуйскому тракту: перевал Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, Ининьский мост, Ининьские стеллы.

Обед в кафе алтайской национальной кухни (оплачивается отдельно).

Гейзерное озеро, это одно из самых красивых озер в Горном Алтае, имеющее бирюзовый цвет и глиняное дно, рисунок которого постоянно меняется из-за бьющих родников.

Озеро не имеет аналогов на нашем полушарии, но парк таких озер есть в Северной Америке.

16:00 Заезд в магазин и заселение на базу отдыха.

18:00 Барбекю совместно и баня по желанию (по желанию силами группы, не входит в стоимость).

Чуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский тракт
3 день

Алтайский Марс

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд на экскурсии, вид на Северо-Чуйский хребет, фото.

Экскурсия на Алтайский Марс и Марс 2.

Обед в кафе на Марсе (оплачивается отдельно).

18:00 Возвращение на базу отдыха.

Вечером совместное барбекю (по желанию, силами группы) и душевный вечер в хорошей компании.

Алтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский Марс
4 день

Чуйские меандры

9:00 Завтрак.

10:00 Джип тур на смотровую площадку, где открывается потрясающий вид на Чуйские меандры.

После обеда есть возможность пойти в пеший трекинг к Уларским водопадам (по желанию, включено).

18:00 Возвращение на базу отдыха.

Вечером посиделки у костра.

Чуйские меандрыЧуйские меандрыЧуйские меандрыЧуйские меандры
5 день

Питомник зубров

8:00 Завтрак.

9:00 Выезд с вещами на Телецкое озеро.

Большой экскурсионный день по Чуйскому тракту: водопад Девичьи слезы, памятник Кольке Снегиреву, смотровая площадка на Катуни, Урочище Калбак-Таш (наскальная живопись), питомник зубров, Камышлинский водопад.

23:00 Прибытие на Телецкое озеро, размещение на базе отдыха "Алтын Кель" с комфортом, отдых.

Питомник зубровПитомник зубровПитомник зубровПитомник зубров
6 день

Круиз по Телецкому по желанию или отдых у озера

9:00 Завтрак.

10:00 Круиз на катере по о. Телецкому, мы увидим 5 чудес Телецкого: водопады Корбу, Эстюба, Киште, Хозяина тайги, остров Любви, Каменный залив, где 500 лет назад упал метеорит, насладимся быстрой ездой и красивыми видами вокруг (экскурсия оплачивается дополнительно), или отдых в отеле.

14:00 Экскурсия в музей (по желанию, не входит в стоимость), или отдых у озера.

19:00 Заключительный вечер, совместные посиделки, баня по желанию (не входит в стоимость).

Круиз по Телецкому по желанию или отдых у озераКруиз по Телецкому по желанию или отдых у озераКруиз по Телецкому по желанию или отдых у озераКруиз по Телецкому по желанию или отдых у озера
7 день

Трекинг к каскадному водопаду Третья речка. Завершение программы

9:00 Завтрак.

11:00 Трекинг к каскадному водопаду Третья речка, это единственный водопад Телецкого, к которому можно добраться по суше, по живописной ЭКО-тропе.

13:00 Выезд на экскурсии по лучшим локациям туристического района Телецкое: подъемник на вершину горы Кокуя 1360 м, обед в кафе с потрясающим видом (оплачивается отдельно).

Автобусная экскурсия на вершину горы Телан-Туу и к Святому источнику (желающие отправляются на экскурсию на болотоходах и квадроциклах, оплачивается дополнительно).

16:00 Выезд домой.

Для туристов, вылетающих из Горно-Алтайска будет предложена дополнительная ночевка и трансфер до аэропорта (по согласованию, не входит в стоимость).

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха “Зеленый Колобок” (удобства на выбор), в отеле “Алтын-Кель” (с удобствами) и в отеле “Золотые Пески” (с удобствами).

Размещение по 2-3 человека в номере. Одноместное проживание невозможно. Возможно доп. место.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от условий размещения на б/о Зеленый Колобок, руб:

  • в домиках на базе отдыха “Зеленый колобок” без комфорта – 36 500 руб. /чел.;
  • в домиках/номерах на базе отдыха “Зеленый колобок” с комфортом – 38 500 руб. /чел.
В других отелях, которые включены в тур, размещение стандартное: 2-3 человека в номере с

комфортом.

Варианты проживания

Отель «Алтын-Кель»

3 ночи

Курортный отель «Алтын-Кёль» расположен в поселке Артыбаш, в 2,2 км от центра. Из окон открывается вид на горы. В отеле можно забронировать семейные номера и воспользоваться принадлежностями для барбекю. В числе удобств – общая кухня и туристическое бюро.

Во всех номерах есть чайник, телевизор с плоским экраном и работает бесплатный Wi-Fi. В некоторых номерах имеется балкон, а из некоторых открывается вид на озеро. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

В курортном отеле «Алтын-Кёль» можно поиграть в настольный теннис. Окрестности отлично подходят для прогулок пешком и катания на лыжах.

Отель «Алтын-Кель»Отель «Алтын-Кель»Отель «Алтын-Кель»Отель «Алтын-Кель»

Отель «Золотые Пески»

1 ночь

При отеле работает ресторан, бесплатная частная парковка, бар и общий лаундж.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и экскурсионное бюро. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Гостям предоставляются номера с телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником, платяным шкафом, душем и тапочками. Во всех номерах предоставляются полотенца и постельное белье.

На территории отеля «Золотые пески» обустроена детская игровая площадка. Среди любителей активного отдыха популярны пешие походы, велосипедные прогулки и занятия лыжным спортом. Гости могут отдохнуть на пляже.

Отель «Золотые Пески»Отель «Золотые Пески»Отель «Золотые Пески»Отель «Золотые Пески»Отель «Золотые Пески»Отель «Золотые Пески»

База отдыха «Зеленый Колобок»

3 ночи

Турбаза «Зеленый Колобок» находится в селе Акташ. В некоторых номерах есть балкон и/или обеденная зона. Гостям предоставляется постельное белье.

В Зеленом колобке есть домики без комфорта, удобства на территории (фото 1,2).

Есть домики или номера с комфортом, удобства в номере (фото 3, 4, 5, 6). Наличие домиков с комфортом уточняйте при бронировании.

База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Проживание по выбранному тарифу
  • Питание: завтраки (кроме дня приезда)
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты
  • Гид-сопровождение
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/ г. Новосибирска и обратно
  • Завтрак в день приезда – средний чек 350 руб.
  • Обеды, ужины – средний чек 700 руб.
  • Круиз на катере по водопадам Телецкого озера – 3 000 руб. /чел.
  • Экскурсия на квадроциклах-болотоходах – 2 500 руб. /чел. (5 000 руб. за единицу техники)
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск / г. Новосибирск / г. Новокузнецк / г. Кемерово
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт, медицинский полис, страховка от клеща (при наличии);
  • небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.);
  • трекинговая обувь;
  • носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары;
  • теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.);
  • удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик;
  • головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.);
  • солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF
  • 40-50);
  • легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами;
  • средства личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки в туре?

Скидки на детей до 12 лет: при проживании в 2-х местом номере взрослый + ребенок – 10%, при проживании в 2-х местном номере 2 взрослых + ребенок с доп. местом – 20%.

Какой транспорт в туре?
  • Тип транспорта микроавтобус Ford Transit, авто повышенной проходимости, а именно УАЗ или Газель, катер 12 мест.
  • Количество посадочных мест в микроавтобусе 16, есть кондиционер, полная посадка, в том числе и на заднем ряду.
Какое время и место сбора группы? Где и во сколько заканчивается маршрут?

Встреча:

  • г. Кемерово, Летний вокзал в 23:00 (накануне тура);
  • г. Новокузнецк (Прокопьевское кольцо) в 0:30 (накануне тура);
  • г. Новосибирск ЖД вокзал в 23:30 (накануне тура);
  • г. Горно-Алтайск, аэропорт в 9:00 (в дату начала тура);

Завершение тура:

  • Прибытие: в Горно-Алтайск в последний день тура в 19.00-20.00 (зависит от дороги);
  • Прибытие в Новосибирск в 23.00-01.00 (зависит от дороги);
  • Прибытие в Кемерово в 23.00-01.00 (зависит от дороги);
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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