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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Нижняя Катунь
9:30 Завтрак в ресторане (оплачивается отдельно).
Дальше идем в мини-поход по Тавдинским пещерам.
12:00 Трекинг к водопаду Камышлинский по качающемуся мосту через катунь и по эко-тропе через лес, обратно желающие могут отправиться на моторафтах (оплачивается отдельно).
14:00 Заезд в магазин и заселение в отель на берегу Катуни "Золотые пески".
Отдых, прогулки.
19:00 Вечер знакомств.
Чуйский тракт
8:00 Завтрак в отеле и выезд с вещами.
Экскурсия по Чуйскому тракту: перевал Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, Ининьский мост, Ининьские стеллы.
Обед в кафе алтайской национальной кухни (оплачивается отдельно).
Гейзерное озеро, это одно из самых красивых озер в Горном Алтае, имеющее бирюзовый цвет и глиняное дно, рисунок которого постоянно меняется из-за бьющих родников.
Озеро не имеет аналогов на нашем полушарии, но парк таких озер есть в Северной Америке.
16:00 Заезд в магазин и заселение на базу отдыха.
18:00 Барбекю совместно и баня по желанию (по желанию силами группы, не входит в стоимость).
Алтайский Марс
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на экскурсии, вид на Северо-Чуйский хребет, фото.
Экскурсия на Алтайский Марс и Марс 2.
Обед в кафе на Марсе (оплачивается отдельно).
18:00 Возвращение на базу отдыха.
Вечером совместное барбекю (по желанию, силами группы) и душевный вечер в хорошей компании.
Чуйские меандры
9:00 Завтрак.
10:00 Джип тур на смотровую площадку, где открывается потрясающий вид на Чуйские меандры.
После обеда есть возможность пойти в пеший трекинг к Уларским водопадам (по желанию, включено).
18:00 Возвращение на базу отдыха.
Вечером посиделки у костра.
Питомник зубров
8:00 Завтрак.
9:00 Выезд с вещами на Телецкое озеро.
Большой экскурсионный день по Чуйскому тракту: водопад Девичьи слезы, памятник Кольке Снегиреву, смотровая площадка на Катуни, Урочище Калбак-Таш (наскальная живопись), питомник зубров, Камышлинский водопад.
23:00 Прибытие на Телецкое озеро, размещение на базе отдыха "Алтын Кель" с комфортом, отдых.
Круиз по Телецкому по желанию или отдых у озера
9:00 Завтрак.
10:00 Круиз на катере по о. Телецкому, мы увидим 5 чудес Телецкого: водопады Корбу, Эстюба, Киште, Хозяина тайги, остров Любви, Каменный залив, где 500 лет назад упал метеорит, насладимся быстрой ездой и красивыми видами вокруг (экскурсия оплачивается дополнительно), или отдых в отеле.
14:00 Экскурсия в музей (по желанию, не входит в стоимость), или отдых у озера.
19:00 Заключительный вечер, совместные посиделки, баня по желанию (не входит в стоимость).
Трекинг к каскадному водопаду Третья речка. Завершение программы
9:00 Завтрак.
11:00 Трекинг к каскадному водопаду Третья речка, это единственный водопад Телецкого, к которому можно добраться по суше, по живописной ЭКО-тропе.
13:00 Выезд на экскурсии по лучшим локациям туристического района Телецкое: подъемник на вершину горы Кокуя 1360 м, обед в кафе с потрясающим видом (оплачивается отдельно).
Автобусная экскурсия на вершину горы Телан-Туу и к Святому источнику (желающие отправляются на экскурсию на болотоходах и квадроциклах, оплачивается дополнительно).
16:00 Выезд домой.
Для туристов, вылетающих из Горно-Алтайска будет предложена дополнительная ночевка и трансфер до аэропорта (по согласованию, не входит в стоимость).
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха “Зеленый Колобок” (удобства на выбор), в отеле “Алтын-Кель” (с удобствами) и в отеле “Золотые Пески” (с удобствами).
Размещение по 2-3 человека в номере. Одноместное проживание невозможно. Возможно доп. место.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от условий размещения на б/о Зеленый Колобок, руб:
- в домиках на базе отдыха “Зеленый колобок” без комфорта – 36 500 руб. /чел.;
- в домиках/номерах на базе отдыха “Зеленый колобок” с комфортом – 38 500 руб. /чел.
комфортом.
Варианты проживания
Отель «Алтын-Кель»
Курортный отель «Алтын-Кёль» расположен в поселке Артыбаш, в 2,2 км от центра. Из окон открывается вид на горы. В отеле можно забронировать семейные номера и воспользоваться принадлежностями для барбекю. В числе удобств – общая кухня и туристическое бюро.
Во всех номерах есть чайник, телевизор с плоским экраном и работает бесплатный Wi-Fi. В некоторых номерах имеется балкон, а из некоторых открывается вид на озеро. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
В курортном отеле «Алтын-Кёль» можно поиграть в настольный теннис. Окрестности отлично подходят для прогулок пешком и катания на лыжах.
Отель «Золотые Пески»
При отеле работает ресторан, бесплатная частная парковка, бар и общий лаундж.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и экскурсионное бюро. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Гостям предоставляются номера с телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником, платяным шкафом, душем и тапочками. Во всех номерах предоставляются полотенца и постельное белье.
На территории отеля «Золотые пески» обустроена детская игровая площадка. Среди любителей активного отдыха популярны пешие походы, велосипедные прогулки и занятия лыжным спортом. Гости могут отдохнуть на пляже.
База отдыха «Зеленый Колобок»
Турбаза «Зеленый Колобок» находится в селе Акташ. В некоторых номерах есть балкон и/или обеденная зона. Гостям предоставляется постельное белье.
В Зеленом колобке есть домики без комфорта, удобства на территории (фото 1,2).
Есть домики или номера с комфортом, удобства в номере (фото 3, 4, 5, 6). Наличие домиков с комфортом уточняйте при бронировании.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Проживание по выбранному тарифу
- Питание: завтраки (кроме дня приезда)
- Экскурсионная программа
- Входные билеты
- Гид-сопровождение
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/ г. Новосибирска и обратно
- Завтрак в день приезда – средний чек 350 руб.
- Обеды, ужины – средний чек 700 руб.
- Круиз на катере по водопадам Телецкого озера – 3 000 руб. /чел.
- Экскурсия на квадроциклах-болотоходах – 2 500 руб. /чел. (5 000 руб. за единицу техники)
- Место начала и завершения?
- г. Горно-Алтайск / г. Новосибирск / г. Новокузнецк / г. Кемерово
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы: паспорт, медицинский полис, страховка от клеща (при наличии);
- небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.);
- трекинговая обувь;
- носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары;
- теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.);
- удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик;
- головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.);
- солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF
- 40-50);
- легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами;
- средства личной гигиены.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Есть ли скидки в туре?
Скидки на детей до 12 лет: при проживании в 2-х местом номере взрослый + ребенок – 10%, при проживании в 2-х местном номере 2 взрослых + ребенок с доп. местом – 20%.
- Какой транспорт в туре?
- Тип транспорта микроавтобус Ford Transit, авто повышенной проходимости, а именно УАЗ или Газель, катер 12 мест.
- Количество посадочных мест в микроавтобусе 16, есть кондиционер, полная посадка, в том числе и на заднем ряду.
- Какое время и место сбора группы? Где и во сколько заканчивается маршрут?
Встреча:
- г. Кемерово, Летний вокзал в 23:00 (накануне тура);
- г. Новокузнецк (Прокопьевское кольцо) в 0:30 (накануне тура);
- г. Новосибирск ЖД вокзал в 23:30 (накануне тура);
- г. Горно-Алтайск, аэропорт в 9:00 (в дату начала тура);
Завершение тура:
- Прибытие: в Горно-Алтайск в последний день тура в 19.00-20.00 (зависит от дороги);
- Прибытие в Новосибирск в 23.00-01.00 (зависит от дороги);
- Прибытие в Кемерово в 23.00-01.00 (зависит от дороги);
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.