Гора Комсомолка: треккинг-экскурсия

Прогулка с палочками для скандинавской ходьбы, знакомство с природой края и панорамы Горно-Алтайска

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Ответы на вопросы
Комсомольская гора (427 м над ур. м.) находится всего в нескольких минутах ходьбы от центра города.

На двух-трёхчасовой прогулке по местным тропам вы не только надышитесь целебным лесным воздухом и насладитесь пейзажами окрестностей, но и узнаете об особенностях флоры и фауны Горного Алтая, а также познакомитесь с историей единственного города республики в формате диалога.
Гора Комсомолка: треккинг-экскурсия
Гора Комсомолка: треккинг-экскурсия
Гора Комсомолка: треккинг-экскурсия
Гора Комсомолка: треккинг-экскурсия
Гора Комсомолка: треккинг-экскурсия
Гора Комсомолка: треккинг-экскурсия
Ближайшие даты:
30
сен
7
окт
14
окт
21
окт
28
окт
4
ноя
11
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Треккинг начинается с исторической части города (Дом культуры, кинотеатр «Голубой Алтай», аллея Снежных барсов) и проходит вдоль набережной реки Майма с постепенным подъёмом на гору Комсомолка, а заканчивается на слиянии рек Майма и Улала у поклонного креста.

  • Протяженность маршрута около трёх километров с перепадами высот
  • Продолжительность — 2-3 часа, в зависимости от темпа группы
  • Специальная физическая подготовка не требуется

Организационные детали

  • В стоимость входит: прокат палочек для скандинавской ходьбы и сопровождение гида
  • В стоимость не входит: питание, страхование, корм для птиц
  • Обязательна удобная верхняя одежда с ветрозащитой
  • В программе возможны несущественные изменения в зависимости от погодных и технических условий
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в субботу в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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