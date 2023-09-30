Прогулка с палочками для скандинавской ходьбы, знакомство с природой края и панорамы Горно-Алтайска
Комсомольская гора (427 м над ур. м.) находится всего в нескольких минутах ходьбы от центра города.
На двух-трёхчасовой прогулке по местным тропам вы не только надышитесь целебным лесным воздухом и насладитесь пейзажами окрестностей, но и узнаете об особенностях флоры и фауны Горного Алтая, а также познакомитесь с историей единственного города республики в формате диалога.
На двух-трёхчасовой прогулке по местным тропам вы не только надышитесь целебным лесным воздухом и насладитесь пейзажами окрестностей, но и узнаете об особенностях флоры и фауны Горного Алтая, а также познакомитесь с историей единственного города республики в формате диалога.
Ближайшие даты:
30
сен
сен
7
окт
окт
14
окт
окт
21
окт
окт
28
окт
окт
4
ноя
ноя
11
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Треккинг начинается с исторической части города (Дом культуры, кинотеатр «Голубой Алтай», аллея Снежных барсов) и проходит вдоль набережной реки Майма с постепенным подъёмом на гору Комсомолка, а заканчивается на слиянии рек Майма и Улала у поклонного креста.
- Протяженность маршрута около трёх километров с перепадами высот
- Продолжительность — 2-3 часа, в зависимости от темпа группы
- Специальная физическая подготовка не требуется
Организационные детали
- В стоимость входит: прокат палочек для скандинавской ходьбы и сопровождение гида
- В стоимость не входит: питание, страхование, корм для птиц
- Обязательна удобная верхняя одежда с ветрозащитой
- В программе возможны несущественные изменения в зависимости от погодных и технических условий
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в субботу в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре города
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 11:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 104 туристов
Наша команда работает в туристической сфере с 2005 года. Как местные жители мы знаем, что на Алтае показать, и в какой сезон это лучше сделать. С нами вы увидите даже малоизвестные места, которые редко посещают путешественники. Вопросы безопасности гостей для нас в приоритете: собственный специально оборудованный автопарк и подготовленные сертифицированные гиды к вашим услугам. У нас большая коллекция разнообразных экскурсий и туров от 1 до 10 дней, будем рады организовать ваш отдых и предложить поездки в удобные вам даты.
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