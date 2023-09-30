Елена — Организатор в Горно-Алтайске

Провела экскурсии для 104 туристов

Наша команда работает в туристической сфере с 2005 года. Как местные жители мы знаем, что на Алтае показать, и в какой сезон это лучше сделать. С нами вы увидите даже малоизвестные места, которые редко посещают путешественники. Вопросы безопасности гостей для нас в приоритете: собственный специально оборудованный автопарк и подготовленные сертифицированные гиды к вашим услугам. У нас большая коллекция разнообразных экскурсий и туров от 1 до 10 дней, будем рады организовать ваш отдых и предложить поездки в удобные вам даты.

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