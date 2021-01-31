30.12.2021

Маршрут

Чуйский тракт —река Катунь — о. Патмос, Чемал — Манжерок — заказник Лебединый — Семинский перевал — Каракольская долина — слияние рек Чуя и Катунь — Северо-Чуйский хребет — Гейзерное озеро — Алтайский Марс

Об экскурсии

Программа тура по дням

1 день

09:00 встреча группы с гидом в Горно-Алтайске на пл. Ленина.

09:30 встреча в аэропорту г. Горно-Алтайск.

Отправление на экскурсию «Знакомство с Республикой Алтай»: Вас ждет дегустация национальных алтайских блюд и выступление мастера горлового пения «КАЙ». После дегустации наступает время познакомиться с Чуйским трактом.

Чуйский тракт — это древнейший путь из Сибири в Азию. Дорога вошла в топ 10 самых красивых дорог мира. Одна из красивейших дорог мира уникальна еще и тем, что на протяжении небольшого расстояния проходит через четыре природные зоны — от лесостепи до каменистой пустыни. Дорога полна природных достопримечательностей. Экскурсия по Чуйскому тракту проходит вдоль одной из самых красивых горных рек Алтая — река Катунь. Во время экскурсии Вы узнаете о строительстве легендарного тракта, посетите памятник им. В. Я. Шишкову — знаменитому исследователю, писателю, проектировщику Чуйского тракта. Памятник находится рядом с селом Манжерок, воспетым певицей Э. Пьехой в своей песне.

Экскурсия на Маральник. Знакомство с пантовым оленеводством на Алтае.

Размещением в отеле (район Нижней Катуни).

Ужин. Время для отдыха.

Размещение: парк отель «Манжерок»/ база отдыха «Любава»/, ВК

«Манжерок»/ т/к «Таежник»/ «Чыгыш».

2 день

Завтрак. Отправление на экскурсию. В программе посещение горнолыжного комплекса — «Манжерок». Это по праву один самых развивающихся и современных мест активного отдыха в Горном Алтае. Во время экскурсии будет возможность подняться на гору Малая Синюха с помощью фуникулера (подъемник от 500 руб/чел. ). Наверху со смотровой площадки можно сделать отличные пейзажные фото, посетить Золотую бабу для финансового благополучия на следующий год, угоститься чаем из алтайских трав в уютном кафе.

Время для самостоятельного обеда.

Каждый найдет здесь развлечение по вкусу: катание на горных лыжах, коньки, сноуборды, тюбинг и т. д. (за доп. плату).

Возвращение в отель.

Свободное время. Отдых.

Ужин. Встречаем Новый год-2022!

*Участие в Новогоднем банкете (за доп. плату).

3 день

Поздний завтрак. Открываем первый день Нового года замечательной романтичной экскурсией в заказник «Лебединый», куда прилетают на зимовку до 1,5 тыс. птиц, большинство из которых прекрасные лебеди-кликуны, также в заповеднике обитают утки, большой крохаль, занесенный в Красную книгу, чирок-трескунок, широконоска, шилохвость, красноголовая и хохлатая чернети и серый гусь. Во время отдыха на озере Светлом Вы сможете покормить птиц со специально оборудованных площадок.

Обед по пути следования (доп. плата)

Возвращение в отель.

Ужин.

4 день

Завтрак. И вот мы отправляемся на одну из самых популярных экскурсий в зимнее

время к Голубым Глазам Катуни. Озера переливаются изумительным бирюзовым цветом, а их температура +5-+7 позволяет даже искупаться. Это по праву одно из удивительных мест силы на Алтае.

Перекус с горячем чаем на озерах.

Далее, отправляемся в село Чемал — мекку туристической жизни Алтая. Посещение храма на острове Патмос — это каменный остров на реке Катунь, местные жители ещё величают его Макарьевским островом. Вы не только насладитесь красивыми видами острова, но и познакомитесь с историей основания христианской миссии в Чемале, историей постройки храма.

На обратном пути экскурсии заедем в музей русской куклы «Десятиручка», где нас ждет программа «Новогодних гаданий».

Возвращение в отель.

Ужин.

5 день

Завтрак. Освобождение номеров.

Продолжаем автопутешествие по Чуйскому тракту к перевалу Семинский. Семинский перевал — «Дьал-Менку» по-алтайски — «Вечная грива» — считается одним из высочайших перевалов Чуйского тракта. Высота перевала 1717м, подъём с северной стороны 9 км, спуск на южную сторону 11 км. По дороге заезжаем в деревню «Берендеевка», где попробуем сорта сыра на частной сыроварне, а также Вы получите бесценный опыт по варению в домашних условиях вкусного и полезного сыра. Дополнит наше путешествие знакомство на ферме с Сибирскими хаски.

Обед по пути следования (доп. плата).

Размещение на туркомплексе.

Свободное время можно посвятить прогулке по лесу, где вековые кедры, свежий горный воздух и удивительный закат.

Размещение: т/б «Динамо», т/б УТЦ «Семинский» (удобства на этаже)

Ужин.

6 день

Завтрак. Этот день будет посвящен активному зимнему отдыху. Вас ожидает захватывающая снегоходная экскурсия на банане по снежной дороге с остановкой на видовых площадках. Откуда открывается вид на горную цепь гора Сарлык, вершина Тияхты.

Время на обед за доп. плату.

В свободное время можно взять на прокат горные и беговые лыжи, покататься на сноутьюбах с ледовой горки.

*Дополнительно на месте есть возможность отправиться в снегоходный тур к подножию горы «Сарлык». Стоимость необходимо уточнить у гида.

Ужин.

7 день

Завтрак. Экскурсия в Каракольскую долину — природный парк «Уч-Энмек», особо охраняемую территорию Республики Алтай. За время экскурсии Вы познакомитесь со следами древнейших цивилизаций. На территории сохранились следы древних культур - афанасьевской (3 тыс. лет до н. э.), каракольской (1,5 лет до н. э.), скифской (VIII—IV века до н. э.), тюркской (VI—VIII века н. э.). Около пяти тысяч историко-культурных памятников — каменные стелы, курганы,

балбалы. А также посетите необычный монумент «Памятник мальчику с сусликом».

Обед за доп. плату по пути следования.

Возвращение на туркомплекс.

Отдых.

Ужин.

8 день

Завтрак. Освобождение номеров. Готовимся к новым открытиям и продолжаем свое путешествие по Чуйскому тракту в самое сердце Алтая до Северо-Чуйских белков через живописный автомобильный перевал — Чике-Таман, где дорога, словно змея, огибает горы, поражающие воображение песчаные скалы. Мы увидим и посетим места силы: Катунские террасы, слияние рек Чуя и Катунь.

Обед за доп. плату по пути следования.

Размещение на туркомплексе. Отдых.

Ужин.

Размещение: т/к «Расул»/ т/к «Кочевник», т/к «Чуйская долина»/ т/к «Майман». (удобства на этаже)

9 день

Завтрак. Рождественская экскурсия по Чуйскому тракту (Кош-Агачский район). В программе экскурсии: Гейзерное озеро — редкое по красоте, чистое, незамерзающее даже зимой. На зеркале озера можно заметить разводы округлой или овальной формы, которые по сути лишь отражение процессов, происходящих на дне озера. Там, в таинственной глубине, время от времени оживают «гейзеры», выбрасывая на поверхность смесь голубоватой глины и песка, которые формируют на дне озера видимые концентрические окружности. Вы можете оказаться тем счастливчиком, который будет присутствовать при «извержении» и запечатлеет происходящее на видео. Фотостоп на фоне Северо-Чуйского хребта. Далее при хороших погодных условиях у нас будет возможность посетить Марсовые горы (до Марса-1) в урочище Кызыл-Чин. Название Кызыл-Чин с тюркского — красное ущелье и действительно в этой местности преобладает красный цвет. Очень давно, более чем 300 млн. лет назад сформировались красно-коричневые слои, которые мы видим сейчас на Марсе-1. Зеленые цвета тоже относятся к этому периоду. Это древние глины с примесью песчаника и известняка. Цветные полоски располагаются почти горизонтальными слоями. Посетим Марс 1 и ощутим себя на другой планете с марсианскими пустынными пейзажами.

Обед за доп. плату по пути следования.

Возвращение на туркомплекс. Отдых.

Ужин.

10 день

Завтрак. Освобождение номеров.

Завершаем наше путешествие по Алтаю. Но в пути у нас еще: достопримечательности Улаганского района: Красные ворота. А также по дороге посетим мастерскую местных умельцев, чьи работы имеют мировую известность в с. Купчегень. Поучаствуем в мастер классе по войлочному валянию и сделаем памятный сувенир с Алтая своими руками. Свободное время для обеда по пути следования. Прибытие в Горно-Алтайск (прибытие около 20-00).

Организационные моменты:

доплата за одноместное размещение — 24070 руб.

В программе тура возможны несущественные изменения в зависимости от

погодных и технических условий. Допускаются изменения порядка мероприятий, графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с тяжелой транспортной ситуацией

и т. п. Указанные расстояния являются приблизительными.

Размещение в номерах с двуспальными кроватями/ 2 односпальными (DBL-TWIN) не гарантировано.

Проживание: