30.12.2021

Большое новогоднее путешествие по Алтаю

Большое турне по Алтаю с проживанием в самых красивых и необыкновенных местах Горного Алтая

Большое турне по Алтаю с проживанием в самых красивых и необыкновенных местах Горного Алтая.

Тур предполагает отдых в знаковых местах, встречу Нового года, зимние развлечений и забавы.

Величественные горы, снег - Алтай прекрасен в любое время года! Проведите Новогодние дни весело, насыщенно и с пользой для здоровья! Насыщенная экскурсионная программа, профессиональные гиды на маршруте и море позитива гарантировано! Это Автобусный тур для активных любителей путешествовать без возрастных ограничений!
Большое новогоднее путешествие по Алтаю
Большое новогоднее путешествие по Алтаю
Большое новогоднее путешествие по Алтаю
Большое новогоднее путешествие по Алтаю
Большое новогоднее путешествие по Алтаю
Большое новогоднее путешествие по Алтаю
Большое новогоднее путешествие по Алтаю
Большое новогоднее путешествие по Алтаю
Большое новогоднее путешествие по Алтаю
Большое новогоднее путешествие по Алтаю
Большое новогоднее путешествие по Алтаю
Большое новогоднее путешествие по Алтаю
Большое новогоднее путешествие по Алтаю
Большое новогоднее путешествие по Алтаю
Большое новогоднее путешествие по Алтаю
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Маршрут

Чуйский тракт —река Катунь — о. Патмос, Чемал — Манжерок — заказник Лебединый — Семинский перевал — Каракольская долина — слияние рек Чуя и Катунь — Северо-Чуйский хребет — Гейзерное озеро — Алтайский Марс
Об экскурсии
Программа тура по дням
1 день
09:00 встреча группы с гидом в Горно-Алтайске на пл. Ленина.
09:30 встреча в аэропорту г. Горно-Алтайск.
Отправление на экскурсию «Знакомство с Республикой Алтай»: Вас ждет дегустация национальных алтайских блюд и выступление мастера горлового пения «КАЙ». После дегустации наступает время познакомиться с Чуйским трактом.
Чуйский тракт — это древнейший путь из Сибири в Азию. Дорога вошла в топ 10 самых красивых дорог мира. Одна из красивейших дорог мира уникальна еще и тем, что на протяжении небольшого расстояния проходит через четыре природные зоны — от лесостепи до каменистой пустыни. Дорога полна природных достопримечательностей. Экскурсия по Чуйскому тракту проходит вдоль одной из самых красивых горных рек Алтая — река Катунь. Во время экскурсии Вы узнаете о строительстве легендарного тракта, посетите памятник им. В. Я. Шишкову — знаменитому исследователю, писателю, проектировщику Чуйского тракта. Памятник находится рядом с селом Манжерок, воспетым певицей Э. Пьехой в своей песне.
Экскурсия на Маральник. Знакомство с пантовым оленеводством на Алтае.
Размещением в отеле (район Нижней Катуни).
Ужин. Время для отдыха.
Размещение: парк отель «Манжерок»/ база отдыха «Любава»/, ВК
«Манжерок»/ т/к «Таежник»/ «Чыгыш».

2 день

Завтрак. Отправление на экскурсию. В программе посещение горнолыжного комплекса — «Манжерок». Это по праву один самых развивающихся и современных мест активного отдыха в Горном Алтае. Во время экскурсии будет возможность подняться на гору Малая Синюха с помощью фуникулера (подъемник от 500 руб/чел. ). Наверху со смотровой площадки можно сделать отличные пейзажные фото, посетить Золотую бабу для финансового благополучия на следующий год, угоститься чаем из алтайских трав в уютном кафе.

Время для самостоятельного обеда.

Каждый найдет здесь развлечение по вкусу: катание на горных лыжах, коньки, сноуборды, тюбинг и т. д. (за доп. плату).
Возвращение в отель.
Свободное время. Отдых.
Ужин. Встречаем Новый год-2022!
*Участие в Новогоднем банкете (за доп. плату).

3 день

Поздний завтрак. Открываем первый день Нового года замечательной романтичной экскурсией в заказник «Лебединый», куда прилетают на зимовку до 1,5 тыс. птиц, большинство из которых прекрасные лебеди-кликуны, также в заповеднике обитают утки, большой крохаль, занесенный в Красную книгу, чирок-трескунок, широконоска, шилохвость, красноголовая и хохлатая чернети и серый гусь. Во время отдыха на озере Светлом Вы сможете покормить птиц со специально оборудованных площадок.
Обед по пути следования (доп. плата)
Возвращение в отель.
Ужин.

4 день

Завтрак. И вот мы отправляемся на одну из самых популярных экскурсий в зимнее
время к Голубым Глазам Катуни. Озера переливаются изумительным бирюзовым цветом, а их температура +5-+7 позволяет даже искупаться. Это по праву одно из удивительных мест силы на Алтае.

Перекус с горячем чаем на озерах.

Далее, отправляемся в село Чемал — мекку туристической жизни Алтая. Посещение храма на острове Патмос — это каменный остров на реке Катунь, местные жители ещё величают его Макарьевским островом. Вы не только насладитесь красивыми видами острова, но и познакомитесь с историей основания христианской миссии в Чемале, историей постройки храма.
На обратном пути экскурсии заедем в музей русской куклы «Десятиручка», где нас ждет программа «Новогодних гаданий».
Возвращение в отель.
Ужин.
5 день

Завтрак. Освобождение номеров.

Продолжаем автопутешествие по Чуйскому тракту к перевалу Семинский. Семинский перевал — «Дьал-Менку» по-алтайски — «Вечная грива» — считается одним из высочайших перевалов Чуйского тракта. Высота перевала 1717м, подъём с северной стороны 9 км, спуск на южную сторону 11 км. По дороге заезжаем в деревню «Берендеевка», где попробуем сорта сыра на частной сыроварне, а также Вы получите бесценный опыт по варению в домашних условиях вкусного и полезного сыра. Дополнит наше путешествие знакомство на ферме с Сибирскими хаски.
Обед по пути следования (доп. плата).

Размещение на туркомплексе.

Свободное время можно посвятить прогулке по лесу, где вековые кедры, свежий горный воздух и удивительный закат.
Размещение: т/б «Динамо», т/б УТЦ «Семинский» (удобства на этаже)
Ужин.

6 день

Завтрак. Этот день будет посвящен активному зимнему отдыху. Вас ожидает захватывающая снегоходная экскурсия на банане по снежной дороге с остановкой на видовых площадках. Откуда открывается вид на горную цепь гора Сарлык, вершина Тияхты.

Время на обед за доп. плату.

В свободное время можно взять на прокат горные и беговые лыжи, покататься на сноутьюбах с ледовой горки.
*Дополнительно на месте есть возможность отправиться в снегоходный тур к подножию горы «Сарлык». Стоимость необходимо уточнить у гида.
Ужин.

7 день

Завтрак. Экскурсия в Каракольскую долину — природный парк «Уч-Энмек», особо охраняемую территорию Республики Алтай. За время экскурсии Вы познакомитесь со следами древнейших цивилизаций. На территории сохранились следы древних культур - афанасьевской (3 тыс. лет до н. э.), каракольской (1,5 лет до н. э.), скифской (VIII—IV века до н. э.), тюркской (VI—VIII века н. э.). Около пяти тысяч историко-культурных памятников — каменные стелы, курганы,
балбалы. А также посетите необычный монумент «Памятник мальчику с сусликом».
Обед за доп. плату по пути следования.
Возвращение на туркомплекс.
Отдых.
Ужин.

8 день

Завтрак. Освобождение номеров. Готовимся к новым открытиям и продолжаем свое путешествие по Чуйскому тракту в самое сердце Алтая до Северо-Чуйских белков через живописный автомобильный перевал — Чике-Таман, где дорога, словно змея, огибает горы, поражающие воображение песчаные скалы. Мы увидим и посетим места силы: Катунские террасы, слияние рек Чуя и Катунь.
Обед за доп. плату по пути следования.
Размещение на туркомплексе. Отдых.

Ужин.

Размещение: т/к «Расул»/ т/к «Кочевник», т/к «Чуйская долина»/ т/к «Майман». (удобства на этаже)

9 день

Завтрак. Рождественская экскурсия по Чуйскому тракту (Кош-Агачский район). В программе экскурсии: Гейзерное озеро — редкое по красоте, чистое, незамерзающее даже зимой. На зеркале озера можно заметить разводы округлой или овальной формы, которые по сути лишь отражение процессов, происходящих на дне озера. Там, в таинственной глубине, время от времени оживают «гейзеры», выбрасывая на поверхность смесь голубоватой глины и песка, которые формируют на дне озера видимые концентрические окружности. Вы можете оказаться тем счастливчиком, который будет присутствовать при «извержении» и запечатлеет происходящее на видео. Фотостоп на фоне Северо-Чуйского хребта. Далее при хороших погодных условиях у нас будет возможность посетить Марсовые горы (до Марса-1) в урочище Кызыл-Чин. Название Кызыл-Чин с тюркского — красное ущелье и действительно в этой местности преобладает красный цвет. Очень давно, более чем 300 млн. лет назад сформировались красно-коричневые слои, которые мы видим сейчас на Марсе-1. Зеленые цвета тоже относятся к этому периоду. Это древние глины с примесью песчаника и известняка. Цветные полоски располагаются почти горизонтальными слоями. Посетим Марс 1 и ощутим себя на другой планете с марсианскими пустынными пейзажами.
Обед за доп. плату по пути следования.
Возвращение на туркомплекс. Отдых.
Ужин.
10 день

Завтрак. Освобождение номеров.

Завершаем наше путешествие по Алтаю. Но в пути у нас еще: достопримечательности Улаганского района: Красные ворота. А также по дороге посетим мастерскую местных умельцев, чьи работы имеют мировую известность в с. Купчегень. Поучаствуем в мастер классе по войлочному валянию и сделаем памятный сувенир с Алтая своими руками. Свободное время для обеда по пути следования. Прибытие в Горно-Алтайск (прибытие около 20-00).

Организационные моменты:

  • доплата за одноместное размещение — 24070 руб.
  • В программе тура возможны несущественные изменения в зависимости от
погодных и технических условий. Допускаются изменения порядка мероприятий, графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с тяжелой транспортной ситуацией
и т. п. Указанные расстояния являются приблизительными.
  • Размещение в номерах с двуспальными кроватями/ 2 односпальными (DBL-TWIN) не гарантировано.

Проживание:

  • Нижняя Катунь-благоустроенные номера (удобства в номере),
  • Семинский перевал и Чибит/Акташ в полублагоустроенных номерах (с
  • удобствами на этаже).

Ответы на вопросы

Что входит?
  • трансферы по программе
  • проживание
  • экскурсии по программе
  • питание завтраки-ужины
  • услуги гида-экскурсовода
  • входные билеты
Что не входит?
  • Дополнительно оплачивается:
  • новогодний банкет — если предусмотрен объектом размещения
  • одноместное размещение (по запросу)
  • дополнительные экскурсии, не включенные в программу тура
  • активный отдых (катание на лыжах, собачьих упряжках, прокат инвентаря и т. п)
  • самостоятельные переезды
  • спиртные напитки
  • баня
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск
Завершение: Горно-Алтайск, автовокзал
Когда и сколько длится?
Когда: 30.12.2021
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

30.12.2021

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