Отправиться вглубь Алтая и увидеть чудо природы на групповой экскурсии
Эти грибы-переростки невозможно засолить или надкусить.
А всё потому, что они каменные и размером с трёхэтажный дом! Чтобы их увидеть, нам предстоит преодолеть длинный путь через Телецкое озеро и урочище Аккурум.
Пока вы будете любоваться пейзажами, я расскажу, что будет, если дотронуться до ножки гриба и когда наступит конец света.
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Дорога дальняя
Вас ждёт незабываемое путешествие вглубь каньона реки Чулышман. Добравшись на трансфере до младшего брата Байкала — Телецкого озера, мы пересядем на белоснежные катера и отправимся в сторону Каменных грибов. Вашему взору откроются бесконечные водные просторы озера, зажатого крутыми берегами с изобилием водопадов и диких животных. Высадившись на другой стороне, залезем в «Газели», которые довезут нас до лодочной переправы через реку. И уже там начнётся наш пеший подъём в урочище Аккурум.
Тайны каменных грибов
Преодолев 1,5-километровый маршрут, вы будете вознаграждены: перед вами откроется настоящее чудо природы — причудливых форм грибы высотой в 5-7 метров, а иногда и больше! Ландшафт «грибницы» меняется ежегодно. Говорят, если взяться за ножку и задать сокровенный вопрос, ответ придёт незамедлительно. У вас будет шанс это проверить. Также вы узнаете, что случится, когда разрушится последний гриб, и другие интересные факты про природу и историю этих мест.
Организационные детали
Мы заберём вас в 4 утра в Горно-Алтайске на минивэне или микроавтобусе и около 23 вечера привезём обратно
В стоимость входит трансфер, включая катер по Телецкому озеру и переправу на лодке через р. Чулышман, экскурсионное обслуживание, транспортные расходы и питание (сухпаёк)
По желанию можем посетить водопад Чоодор (150 руб. /чел)
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Особенности формата
Людям со слабой физической подготовкой данная экскурсия не рекомендуется
Можете взять с собой детей от 12 лет
В программе возможны несущественные изменения в зависимости от погодных и технических условий
Обязательно возьмите с собой верхнюю одежду с надёжной ветрозащитой, дождевик и бутылку воды
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади ИМ.В.И. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 151 туриста
Наша команда работает в туристической сфере с 2005 года. Как местные жители мы знаем, что на Алтае показать, и в какой сезон это лучше сделать. С нами вы увидите даже читать дальше
малоизвестные места, которые редко посещают путешественники. Вопросы безопасности гостей для нас в приоритете: собственный специально оборудованный автопарк и подготовленные сертифицированные гиды к вашим услугам. У нас большая коллекция разнообразных экскурсий и туров от 1 до 10 дней, будем рады организовать ваш отдых и предложить поездки в удобные вам даты.