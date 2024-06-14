Эти грибы-переростки невозможно засолить или надкусить. А всё потому, что они каменные и размером с трёхэтажный дом! Чтобы их увидеть, нам предстоит преодолеть длинный путь через Телецкое озеро и урочище Аккурум. Пока вы будете любоваться пейзажами, я расскажу, что будет, если дотронуться до ножки гриба и когда наступит конец света.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дорога дальняя

Вас ждёт незабываемое путешествие вглубь каньона реки Чулышман. Добравшись на трансфере до младшего брата Байкала — Телецкого озера, мы пересядем на белоснежные катера и отправимся в сторону Каменных грибов. Вашему взору откроются бесконечные водные просторы озера, зажатого крутыми берегами с изобилием водопадов и диких животных. Высадившись на другой стороне, залезем в «Газели», которые довезут нас до лодочной переправы через реку. И уже там начнётся наш пеший подъём в урочище Аккурум.

Тайны каменных грибов

Преодолев 1,5-километровый маршрут, вы будете вознаграждены: перед вами откроется настоящее чудо природы — причудливых форм грибы высотой в 5-7 метров, а иногда и больше! Ландшафт «грибницы» меняется ежегодно. Говорят, если взяться за ножку и задать сокровенный вопрос, ответ придёт незамедлительно. У вас будет шанс это проверить. Также вы узнаете, что случится, когда разрушится последний гриб, и другие интересные факты про природу и историю этих мест.

Организационные детали

Мы заберём вас в 4 утра в Горно-Алтайске на минивэне или микроавтобусе и около 23 вечера привезём обратно

В стоимость входит трансфер, включая катер по Телецкому озеру и переправу на лодке через р. Чулышман, экскурсионное обслуживание, транспортные расходы и питание (сухпаёк)

По желанию можем посетить водопад Чоодор (150 руб. /чел)

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Особенности формата