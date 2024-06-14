Каменные грибы Чулышманской долины

Отправиться вглубь Алтая и увидеть чудо природы на групповой экскурсии
Эти грибы-переростки невозможно засолить или надкусить.

А всё потому, что они каменные и размером с трёхэтажный дом! Чтобы их увидеть, нам предстоит преодолеть длинный путь через Телецкое озеро и урочище Аккурум.

Пока вы будете любоваться пейзажами, я расскажу, что будет, если дотронуться до ножки гриба и когда наступит конец света.
Каменные грибы Чулышманской долины
Каменные грибы Чулышманской долины
Каменные грибы Чулышманской долины
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дорога дальняя

Вас ждёт незабываемое путешествие вглубь каньона реки Чулышман. Добравшись на трансфере до младшего брата Байкала — Телецкого озера, мы пересядем на белоснежные катера и отправимся в сторону Каменных грибов. Вашему взору откроются бесконечные водные просторы озера, зажатого крутыми берегами с изобилием водопадов и диких животных. Высадившись на другой стороне, залезем в «Газели», которые довезут нас до лодочной переправы через реку. И уже там начнётся наш пеший подъём в урочище Аккурум.

Тайны каменных грибов

Преодолев 1,5-километровый маршрут, вы будете вознаграждены: перед вами откроется настоящее чудо природы — причудливых форм грибы высотой в 5-7 метров, а иногда и больше! Ландшафт «грибницы» меняется ежегодно. Говорят, если взяться за ножку и задать сокровенный вопрос, ответ придёт незамедлительно. У вас будет шанс это проверить. Также вы узнаете, что случится, когда разрушится последний гриб, и другие интересные факты про природу и историю этих мест.

Организационные детали

  • Мы заберём вас в 4 утра в Горно-Алтайске на минивэне или микроавтобусе и около 23 вечера привезём обратно
  • В стоимость входит трансфер, включая катер по Телецкому озеру и переправу на лодке через р. Чулышман, экскурсионное обслуживание, транспортные расходы и питание (сухпаёк)
  • По желанию можем посетить водопад Чоодор (150 руб. /чел)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Особенности формата

  • Людям со слабой физической подготовкой данная экскурсия не рекомендуется
  • Можете взять с собой детей от 12 лет
  • В программе возможны несущественные изменения в зависимости от погодных и технических условий
  • Обязательно возьмите с собой верхнюю одежду с надёжной ветрозащитой, дождевик и бутылку воды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет14 700 ₽
Пенсионеры14 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади ИМ.В.И. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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