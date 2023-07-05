Кругосветка по Алтаю

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Сочный тур в котором Вы сделаете круг по Золотому кольцу Алтая.

Проедете по красивейшему Чуйскому тракту, через перевал Кату-Ярык в Долину Чулышмана, а затем совершите круиз по Телецкому озеру с юга на север.

Путешествовать будем на автобусе, затем на подготовленных авто, на катере через все Телецкое озеро и снова на автобусе.

В составе небольшой дружной группы Вы увидите потрясающие панорамы Северо-Чуйского хребта с его заснеженными вершинами, разноцветные горы Алтайского Марса, несравненный водопад Куркуре и местный феномен – Каменные грибы, постоянно растущие из земли. Вас ожидают пикники с чудесными видами, бодрящие прогулки, посиделки у костра и алтайская банька.
Кругосветка по Алтаю
Кругосветка по Алтаю
Кругосветка по Алтаю
Кругосветка по Алтаю
Кругосветка по Алтаю
Кругосветка по Алтаю
Кругосветка по Алтаю
Кругосветка по Алтаю
Кругосветка по Алтаю
Кругосветка по Алтаю
Кругосветка по Алтаю
Кругосветка по Алтаю
Кругосветка по Алтаю
Кругосветка по Алтаю
Кругосветка по Алтаю
Кругосветка по Алтаю
Кругосветка по Алтаю
Кругосветка по Алтаю
Кругосветка по Алтаю
Кругосветка по Алтаю
Ближайшие даты:
5
июл
26
июл
13
авг
24
сен

Что вас ожидает:

Круиз по Телецкому озеру
Круиз по Телецкому озеру
Совершим круиз на катере, искупаемся в водопаде 40 грехов и увидим Каменную обезьянку
Душевный отдых на природе Алтая
Душевный отдых на природе Алтая
Нас ждут барбекю у костра, пикники на природе и жаркая сибирская банька
Мини-поход по Тавдинским пещерам
Мини-поход по Тавдинским пещерам
Нас ждет небольшой спелеомаршрут, легенды и юмор местных гидов
Марсианские горы
Марсианские горы
Словно перенесемся на другую планету и сделаем фантастические фотографии!

Программа тура по дням

1 день

Нижняя Катунь

9:00 Встреча туристов из других регионов в аэропорту Горно-Алтайска.

9:30 Завтрак в кафе (оплачивается отдельно).

Дальше идем в мини-поход по Тавдинским пещерам, где нас ждут необычные виды, легенды и юмор местных гидов.

12:00 Трекинг к водопаду Камышлинский по качающемуся мосту через Катунь и по эко-тропе через лес, обратно желающие могут отправиться на моторафтах (оплачивается отдельно).

15:00 Заезд в магазин и заселение в отель.

Отдых, прогулки.

19:00 барбекю, вечер знакомств (готовим вместе).

Нижняя КатуньНижняя КатуньНижняя КатуньНижняя Катунь
2 день

Чуйский тракт и Алтайский Марс

7:30 Завтрак с собой, выезд с вещами.

Путешествие по Чуйскому тракту.

Чуйский тракт – одна из самых красивых трасс мира (ТОП 5), там каждый уголок – фотозона.

Мы поднимемся на перевал Чике-Таман, он имеет высоту 1444м, но там очень крутой винтовой подъем, от которого захватывает дух, а виды с высоты завораживающие.

Дальше по маршруту – слияние двух главных рек Алтая – Чуи и Катуни.

Еще одно место силы у алтайцев, и очень красивые горные пейзажи.

14:00 Гейзеровое озеро, туристическая зона Чуйские белки, первый вид на ледник Куркуре 3900 м.

16:00 Курайская степь и вид на потрясающий Северо-Чуйский хребет, ТОП 2 в Сибири, с ледниковыми вершинами Чуйскую степь до п. Чаган-Узун, далее активное путешествие на автомобилях повышенной проходимости в долину реки Кызыл Чин, где мы увидим невероятные марсианские пейзажи (Марс 1).

19:00 Заезд в магазин и заселение на базу отдыха в п. Акташ в домики с видом на речку и лес, или у Гейзерового озера с видом на ледник.

20:00 BBQ, глинтвейн, таежный чай (по желанию).

Чуйский тракт и Алтайский МарсЧуйский тракт и Алтайский МарсЧуйский тракт и Алтайский МарсЧуйский тракт и Алтайский Марс
3 день

Долина Чулышмана

8:00 Завтрак с собой, выезд с вещами.

9:00 Выезд на автомобилях повышенной проходимости в путешествие в Чулышманскую долину.

Красные ворота, Улаганский перевал, вид на Курайский хребет с перевала Далее по маршруту перевал Кату-Ярык, огромный, с потрясающим видом на долину Чулышмана, спуск в долину.

16:00 Водопад Куркуре, один из самых прекрасных водопадов Алтая.

Путешествие на авто вдоль реки Чулышман.

20:00 Заселение на базу отдыха "Каменные грибы" пикник на берегу Чулышмана, баня, отдых.

21:00-22:00 Баня для всех участников тура.

Долина ЧулышманаДолина ЧулышманаДолина ЧулышманаДолина Чулышмана
4 день

Отдых у Чулышмана или треккинг до водопада Учар по желанию

7:00 Завтрак.

8:00 Трекинг до водопада Учар, самого большого водопада в Горном Алтае, в пути 16 км пешком, перепад высот 400 м, требуется средняя физическая подготовка (оплачивается дополнительно).

Для тех, кто не идет на Учар – отдых у реки Чулышман, конные, или велосипедные прогулки (не входят в стоимость).

19:00 Возвращение на базу отдыха, баня, ужин.

Отдых у Чулышмана или треккинг до водопада Учар по желаниюОтдых у Чулышмана или треккинг до водопада Учар по желаниюОтдых у Чулышмана или треккинг до водопада Учар по желаниюОтдых у Чулышмана или треккинг до водопада Учар по желанию
5 день

Каменные грибы и круиз по Телецкому озеру

7:00 Завтрак.

8:00 Треккинг на Каменные грибы (алтайское чудо света).

11:00 Выезд с вещами на южный берег Телецкого озера на авто повышенной проходимости.

14:00 Большое путешествие на катере через все озеро Телецкое (76 км), на северный берег.

Мы увидим: водопады 40 Грехов (возможно купание), Аю-Кечпес, Корбу, каменную обезьянку, услышим много интересных легенд и фактов про озеро.

16:00 Прибытие на Северный берег Телецкого, сувенирные лавки.

Отъезд.

Каменные грибы и круиз по Телецкому озеруКаменные грибы и круиз по Телецкому озеруКаменные грибы и круиз по Телецкому озеруКаменные грибы и круиз по Телецкому озеру

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на базах отдыха.

Размещение по 2-3 человека в номере. Одноместное проживание невозможно. Возможно доп. место.

Варианты проживания

Отель «Золотые Пески»

1 ночь

При отеле работает ресторан, бесплатная частная парковка, бар и общий лаундж.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и экскурсионное бюро. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Гостям предоставляются номера с телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником, платяным шкафом, душем и тапочками. Во всех номерах предоставляются полотенца и постельное белье.

На территории отеля «Золотые пески» обустроена детская игровая площадка. Среди любителей активного отдыха популярны пешие походы, велосипедные прогулки и занятия лыжным спортом. Гости могут отдохнуть на пляже.

Отель «Золотые Пески»Отель «Золотые Пески»Отель «Золотые Пески»Отель «Золотые Пески»Отель «Золотые Пески»Отель «Золотые Пески»

База отдыха «Зеленый Колобок»

1 ночь

Турбаза «Зеленый Колобок» находится в селе Акташ. В некоторых номерах есть балкон и/или обеденная зона. Гостям предоставляется постельное белье.

В Зеленом колобке есть домики без комфорта, удобства на территории (фото 1,2).

Есть домики или номера с комфортом, удобства в номере (фото 3, 4, 5, 6). Наличие домиков с комфортом уточняйте при бронировании.

База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»

База отдыха «Каменные грибы»

1 ночь

Электричество вырабатывается солнечной электростанцией и дизельным генератором, можно зарядить аккумуляторы для фото- видеоаппаратуры.

Зона покрытия сотовой связи – МТС (местами).

База отдыха «Каменные грибы»База отдыха «Каменные грибы»База отдыха «Каменные грибы»База отдыха «Каменные грибы»База отдыха «Каменные грибы»База отдыха «Каменные грибы»

Отель «Алтын-Кель»

1 ночь

Курортный отель «Алтын-Кёль» расположен в поселке Артыбаш, в 2,2 км от центра. Из окон открывается вид на горы. В отеле можно забронировать семейные номера и воспользоваться принадлежностями для барбекю. В числе удобств – общая кухня и туристическое бюро.

Во всех номерах есть чайник, телевизор с плоским экраном и работает бесплатный Wi-Fi. В некоторых номерах имеется балкон, а из некоторых открывается вид на озеро. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

В курортном отеле «Алтын-Кёль» можно поиграть в настольный теннис. Окрестности отлично подходят для прогулок пешком и катания на лыжах.

Отель «Алтын-Кель»Отель «Алтын-Кель»Отель «Алтын-Кель»Отель «Алтын-Кель»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на автобусе
  • Трансфер на автомобилях повышенной проходимости
  • Круиз на катере
  • Проживание на базах отдыха и в отелях
  • Вся экскурсионная программа
  • Все входные билеты
  • Завтраки (кроме первого дня)
  • Барбекю в день заезда (готовим вместе)
  • Баня (2 раза)
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/ г. Новосибирска и обратно
  • Завтрак в день приезда – средний чек 300 руб.
  • Обеды, ужины – средний чек 500-700 руб.
  • Моторафтинг по Катуни – 600 руб. /чел.
  • Поход на водопад Учар – 3 000 руб. /чел.
  • Сплав по Чулышману – 1 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск / г. Барнаул / г. Новосибирск / г. Новокузнецк / г. Кемерово
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт, медицинский полис, страховка от клеща (при наличии);
  • небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.);
  • трекинговая обувь;
  • носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары;
  • теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.);
  • удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик;
  • головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.);
  • солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50);
  • легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами;
  • средства личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки в туре?

Скидки на детей до 12 лет: при проживании в 2-х местом номере взрослый + ребенок – 10%, при проживании в 2-х местном номере 2 взрослых + ребенок с доп. местом – 20%.

Какой транспорт в туре?
  • Тип транспорта микроавтобус Ford Transit, авто повышенной проходимости, а именно УАЗ или Газель, катер на 12 мест.
  • Количество посадочных мест в микроавтобусе 16, есть кондиционер, полная посадка, в том числе и на заднем ряду.
Какое время и место сбора группы? Где и во сколько заканчивается маршрут?

Встреча:

  • г. Кемерово, Летний вокзал вечером накануне тура в 23:00;
  • г. Новокузнецк, Прокопьевское кольцо в 00:30;
  • г. Барнаул (кафе "Облепиха") в 02:30;
  • г. Новосибирск в 23:30;
  • г. Горно-Алтайск, аэропорт в 9:00;

Завершение тура:

  • Прибытие в Горно-Алтайск в 19:00;
  • Прибытие в Барнаул (кафе "Облепиха") в 23:30;
  • Прибытие в Новосибирск 02:00;
  • Прибытие в Кемерово в 01:00;
Для туристов из отдаленных регионов возможно бронирование номера в отеле еще на 1 ночь и трансфер в
аэропорт (оплачивается дополнительно).
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
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Марсианские горы
Популярные места
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