Проедете по красивейшему Чуйскому тракту, через перевал Кату-Ярык в Долину Чулышмана, а затем совершите круиз по Телецкому озеру с юга на север.
Путешествовать будем на автобусе, затем на подготовленных авто, на катере через все Телецкое озеро и снова на автобусе.
В составе небольшой дружной группы Вы увидите потрясающие панорамы Северо-Чуйского хребта с его заснеженными вершинами, разноцветные горы Алтайского Марса, несравненный водопад Куркуре и местный феномен – Каменные грибы, постоянно растущие из земли. Вас ожидают пикники с чудесными видами, бодрящие прогулки, посиделки у костра и алтайская банька.
июл
июл
авг
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Нижняя Катунь
9:00 Встреча туристов из других регионов в аэропорту Горно-Алтайска.
9:30 Завтрак в кафе (оплачивается отдельно).
Дальше идем в мини-поход по Тавдинским пещерам, где нас ждут необычные виды, легенды и юмор местных гидов.
12:00 Трекинг к водопаду Камышлинский по качающемуся мосту через Катунь и по эко-тропе через лес, обратно желающие могут отправиться на моторафтах (оплачивается отдельно).
15:00 Заезд в магазин и заселение в отель.
Отдых, прогулки.
19:00 барбекю, вечер знакомств (готовим вместе).
Чуйский тракт и Алтайский Марс
7:30 Завтрак с собой, выезд с вещами.
Путешествие по Чуйскому тракту.
Чуйский тракт – одна из самых красивых трасс мира (ТОП 5), там каждый уголок – фотозона.
Мы поднимемся на перевал Чике-Таман, он имеет высоту 1444м, но там очень крутой винтовой подъем, от которого захватывает дух, а виды с высоты завораживающие.
Дальше по маршруту – слияние двух главных рек Алтая – Чуи и Катуни.
Еще одно место силы у алтайцев, и очень красивые горные пейзажи.
14:00 Гейзеровое озеро, туристическая зона Чуйские белки, первый вид на ледник Куркуре 3900 м.
16:00 Курайская степь и вид на потрясающий Северо-Чуйский хребет, ТОП 2 в Сибири, с ледниковыми вершинами Чуйскую степь до п. Чаган-Узун, далее активное путешествие на автомобилях повышенной проходимости в долину реки Кызыл Чин, где мы увидим невероятные марсианские пейзажи (Марс 1).
19:00 Заезд в магазин и заселение на базу отдыха в п. Акташ в домики с видом на речку и лес, или у Гейзерового озера с видом на ледник.
20:00 BBQ, глинтвейн, таежный чай (по желанию).
Долина Чулышмана
8:00 Завтрак с собой, выезд с вещами.
9:00 Выезд на автомобилях повышенной проходимости в путешествие в Чулышманскую долину.
Красные ворота, Улаганский перевал, вид на Курайский хребет с перевала Далее по маршруту перевал Кату-Ярык, огромный, с потрясающим видом на долину Чулышмана, спуск в долину.
16:00 Водопад Куркуре, один из самых прекрасных водопадов Алтая.
Путешествие на авто вдоль реки Чулышман.
20:00 Заселение на базу отдыха "Каменные грибы" пикник на берегу Чулышмана, баня, отдых.
21:00-22:00 Баня для всех участников тура.
Отдых у Чулышмана или треккинг до водопада Учар по желанию
7:00 Завтрак.
8:00 Трекинг до водопада Учар, самого большого водопада в Горном Алтае, в пути 16 км пешком, перепад высот 400 м, требуется средняя физическая подготовка (оплачивается дополнительно).
Для тех, кто не идет на Учар – отдых у реки Чулышман, конные, или велосипедные прогулки (не входят в стоимость).
19:00 Возвращение на базу отдыха, баня, ужин.
Каменные грибы и круиз по Телецкому озеру
7:00 Завтрак.
8:00 Треккинг на Каменные грибы (алтайское чудо света).
11:00 Выезд с вещами на южный берег Телецкого озера на авто повышенной проходимости.
14:00 Большое путешествие на катере через все озеро Телецкое (76 км), на северный берег.
Мы увидим: водопады 40 Грехов (возможно купание), Аю-Кечпес, Корбу, каменную обезьянку, услышим много интересных легенд и фактов про озеро.
16:00 Прибытие на Северный берег Телецкого, сувенирные лавки.
Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и на базах отдыха.
Размещение по 2-3 человека в номере. Одноместное проживание невозможно. Возможно доп. место.
Варианты проживания
Отель «Золотые Пески»
При отеле работает ресторан, бесплатная частная парковка, бар и общий лаундж.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и экскурсионное бюро. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Гостям предоставляются номера с телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником, платяным шкафом, душем и тапочками. Во всех номерах предоставляются полотенца и постельное белье.
На территории отеля «Золотые пески» обустроена детская игровая площадка. Среди любителей активного отдыха популярны пешие походы, велосипедные прогулки и занятия лыжным спортом. Гости могут отдохнуть на пляже.
База отдыха «Зеленый Колобок»
Турбаза «Зеленый Колобок» находится в селе Акташ. В некоторых номерах есть балкон и/или обеденная зона. Гостям предоставляется постельное белье.
В Зеленом колобке есть домики без комфорта, удобства на территории (фото 1,2).
Есть домики или номера с комфортом, удобства в номере (фото 3, 4, 5, 6). Наличие домиков с комфортом уточняйте при бронировании.
База отдыха «Каменные грибы»
Электричество вырабатывается солнечной электростанцией и дизельным генератором, можно зарядить аккумуляторы для фото- видеоаппаратуры.
Зона покрытия сотовой связи – МТС (местами).
Отель «Алтын-Кель»
Курортный отель «Алтын-Кёль» расположен в поселке Артыбаш, в 2,2 км от центра. Из окон открывается вид на горы. В отеле можно забронировать семейные номера и воспользоваться принадлежностями для барбекю. В числе удобств – общая кухня и туристическое бюро.
Во всех номерах есть чайник, телевизор с плоским экраном и работает бесплатный Wi-Fi. В некоторых номерах имеется балкон, а из некоторых открывается вид на озеро. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
В курортном отеле «Алтын-Кёль» можно поиграть в настольный теннис. Окрестности отлично подходят для прогулок пешком и катания на лыжах.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на автобусе
- Трансфер на автомобилях повышенной проходимости
- Круиз на катере
- Проживание на базах отдыха и в отелях
- Вся экскурсионная программа
- Все входные билеты
- Завтраки (кроме первого дня)
- Барбекю в день заезда (готовим вместе)
- Баня (2 раза)
- Страховка от несчастного случая
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/ г. Новосибирска и обратно
- Завтрак в день приезда – средний чек 300 руб.
- Обеды, ужины – средний чек 500-700 руб.
- Моторафтинг по Катуни – 600 руб. /чел.
- Поход на водопад Учар – 3 000 руб. /чел.
- Сплав по Чулышману – 1 500 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- г. Горно-Алтайск / г. Барнаул / г. Новосибирск / г. Новокузнецк / г. Кемерово
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы: паспорт, медицинский полис, страховка от клеща (при наличии);
- небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.);
- трекинговая обувь;
- носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары;
- теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.);
- удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик;
- головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.);
- солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50);
- легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами;
- средства личной гигиены.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Есть ли скидки в туре?
Скидки на детей до 12 лет: при проживании в 2-х местом номере взрослый + ребенок – 10%, при проживании в 2-х местном номере 2 взрослых + ребенок с доп. местом – 20%.
- Какой транспорт в туре?
- Тип транспорта микроавтобус Ford Transit, авто повышенной проходимости, а именно УАЗ или Газель, катер на 12 мест.
- Количество посадочных мест в микроавтобусе 16, есть кондиционер, полная посадка, в том числе и на заднем ряду.
- Какое время и место сбора группы? Где и во сколько заканчивается маршрут?
Встреча:
- г. Кемерово, Летний вокзал вечером накануне тура в 23:00;
- г. Новокузнецк, Прокопьевское кольцо в 00:30;
- г. Барнаул (кафе "Облепиха") в 02:30;
- г. Новосибирск в 23:30;
- г. Горно-Алтайск, аэропорт в 9:00;
Завершение тура:
Для туристов из отдаленных регионов возможно бронирование номера в отеле еще на 1 ночь и трансфер ваэропорт (оплачивается дополнительно).
- Прибытие в Горно-Алтайск в 19:00;
- Прибытие в Барнаул (кафе "Облепиха") в 23:30;
- Прибытие в Новосибирск 02:00;
- Прибытие в Кемерово в 01:00;
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.