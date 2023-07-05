2 день

Чуйский тракт и Алтайский Марс

7:30 Завтрак с собой, выезд с вещами.

Путешествие по Чуйскому тракту.

Чуйский тракт – одна из самых красивых трасс мира (ТОП 5), там каждый уголок – фотозона.

Мы поднимемся на перевал Чике-Таман, он имеет высоту 1444м, но там очень крутой винтовой подъем, от которого захватывает дух, а виды с высоты завораживающие.

Дальше по маршруту – слияние двух главных рек Алтая – Чуи и Катуни.

Еще одно место силы у алтайцев, и очень красивые горные пейзажи.

14:00 Гейзеровое озеро, туристическая зона Чуйские белки, первый вид на ледник Куркуре 3900 м.

16:00 Курайская степь и вид на потрясающий Северо-Чуйский хребет, ТОП 2 в Сибири, с ледниковыми вершинами Чуйскую степь до п. Чаган-Узун, далее активное путешествие на автомобилях повышенной проходимости в долину реки Кызыл Чин, где мы увидим невероятные марсианские пейзажи (Марс 1).

19:00 Заезд в магазин и заселение на базу отдыха в п. Акташ в домики с видом на речку и лес, или у Гейзерового озера с видом на ледник.

20:00 BBQ, глинтвейн, таежный чай (по желанию).