1 день

Новый год и «Глаза Катуни»

9:30 Завтрак формата "Шведский стол" в ресторане отеля Золотые пески.

11:00 Посещение уникального места – Голубые озера Глаза Катуни, которые никогда не увидеть в теплый сезон, озера открывается только осенью, когда уровень воды в Катуни падает.

На берегу озер есть баня, где можно погреться и искупаться в озерах (оплачивается дополнительно).

15:00 Заселение в отель.

Отдых, фото у Катуни, СПА по желанию.

22:00 Новогодний банкет, встреча Нового года (оплачивается дополнительно).