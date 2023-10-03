Встреча нового года в самом атмосферном отеле Алтая "Золотые пески", расположенном на берегу Катуни!
дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Новый год и «Глаза Катуни»
9:30 Завтрак формата "Шведский стол" в ресторане отеля Золотые пески.
11:00 Посещение уникального места – Голубые озера Глаза Катуни, которые никогда не увидеть в теплый сезон, озера открывается только осенью, когда уровень воды в Катуни падает.
На берегу озер есть баня, где можно погреться и искупаться в озерах (оплачивается дополнительно).
15:00 Заселение в отель.
Отдых, фото у Катуни, СПА по желанию.
22:00 Новогодний банкет, встреча Нового года (оплачивается дополнительно).
Лебединое озеро
8:00-11:00 Завтрак, опохмел, утренняя программа у костра.
12:00 Выезд на экскурсию на озеро Светлое (Лебединое), где зимуют белые лебеди.
Более 800 особей белоснежных лебедей-кликунов, кормление птиц, фото- видео- сессии.
17:00 Возвращение в отели.
СПА-зона, совместный ужин в ресторане отеля (оплачивается дополнительно).
Горнолыжный курорт «Манжерок»
9:00 Завтрак.
10:00 Едем на горнолыжный курорт "Манжерок" где есть канатно-кресельная дорога на вершину г. Малая Синюха (оплачивается отдельно).
Для тех, кто катается на горных лыжах или сноуборде, могут взять в прокате снаряжение и покататься. Для тех, кто не катается будет организована экскурсия на вершину горы со смотровой площадкой и горячим глинтвейном (дополнительно 850 руб. или ски-пас).
14:00 Снегоходная экскурсия или полет на пароплане (по желанию, не входит в стоимость).
17:00 Возвращение в отель.
Остров Патмос
9:00-11:00 Завтрак, свободное время, прогулки у Катуни или отдых в СПА-зоне.
14:00 Выезд на экскурсию на о. Патмос, музей, история и посещение православного храма на острове среди Катуни (экскурсия дополнительная 2000 руб. с человека).
17:00 Возвращение в отель, отдых.
По желанию спа-отдых.
Ужин (оплачивается отдельно).
Свободный день
9:00 Завтрак, свободное время.
10:00 Экскурсия на водопад Камышлинский, замерзший 12-ти метровый водопад, к которому ведет ЭКО-тропа по красивому мосту и потом по кедровому лесу (пешком 5 км).
14:00 Обед в ресторане "Царская охота" (оплачивается отдельно).
15:00 Возвращение в отель, свободное время.
Чуйский тракт
8:00 Завтрак.
9:00 Выезд на экскурсию по одной из пяти самых красивых трасс мира – по Чуйскому тракту.
Нас ждут: горы выше 300 м., огромные горные перевалы, смотровые площадки, слияние Чуи и Катуни (место силы), Ининьский мост, Ининьские стеллы, прекрасное бирюзовое Гейзеровое озеро (автобусная экскурсия 620 км).
Обед в кафе алтайской национальной кухни (оплачивается отдельно).
Сувенирные лавки.
21:00 Возвращение в отели.
Отдых, заключительный вечер, ужин.
Отъезд
Для туристов, которые вылетают рано, ранний завтрак, трансфер в аэропорт.
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд с вещами.
Экскурсия на водопад Камышлинский, замерзший 12-ти метровый водопад, к которому ведет ЭКО-тропа по красивому мосту и потом по кедровому лесу (пешком 5 км).
14:00 Выезд домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле “Золотые пески”
Одноместное размещение и доп. место по запросу.
Варианты проживания
Отель «Золотые пески» 3
Отель «Золотые пески» расположен в поселке Усть-Муны, в 38 км от озера Ая. При отеле работает ресторан, бесплатная частная парковка, бар и общий лаундж. В 2,9 км от Барангола и в 3,2 км от Усть-Муны есть помещение для хранения лыж, а также сад. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и экскурсионное бюро. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гостям предоставляются номера с телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником, платяным шкафом, душем и тапочками. Во всех номерах предоставляются полотенца и постельное белье. На территории отеля «Золотые пески» обустроена детская игровая площадка. Среди любителей активного отдыха популярны пешие походы, велосипедные прогулки и занятия лыжным спортом.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из Новосибирска и Горно-Алтайска
- Проживание в отеле
- Завтраки в отеле
- Вся экскурсионная программа (кроме дополнительных экскурсий)
- Гид-сопровождение
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты в Новосибирск или Горно-Алтайск и обратно
- Обеды и ужины – средний чек 800 руб.
- Новогодний банкет – 10 000 руб.
- Экскурсия на о. Патмос 2 000 руб. /чел.
- СПА-зона
- Все входные билеты и подъемник на Манжероке
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- г. Горно-Алтайск / г. Новосибирск / г. Барнаул
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда по сезону, горнолыжный костюм, обувь на плоской подошве.
- Во сколько организована встреча в первый день тура для разных городов?
- Трансфер из аэропорта Горно-Алтайска в 31.12.23 в 9:00;
- Выезд из Новосибирска 31.12.23 в 00:30 ЖД Вокзал;
- Выезд из Барнаула 31.12.23 в 4:30 от кафе "Облепиха";
- Выезд из Кемерово, Новокузнецка 31.12.23 под ваш запрос (индивидуальный трансфер за дополнительную плату).
Ориентировочное прибытие по окончанию тура:
- Горно-Алтайск - 16-00 6 января 2024г.
- Барнаул- 20-00 6 января 2024
- Новосибирск -23-30 6 января 2024
- На каком транспорте осуществляется передвижение по маршруту?
На 16-ти местном комфортном микроавтобусе Ford Transit.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Есть ли скидки в туре?
Предоставляется скидка для детей до 12 лет включительно - 10%.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Огромное спасибо водителю автобуса Вячеславу!!! 👍🏻
Доброжелательный, а главное профессионал своего дела! 👏