Искупаться под открытым небом среди тайги и горных вершин, поймать хариуса и покататься на снегоходе
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|68 000 ₽
Описание
Организационные детали
Участник путешествия обязан выполнять правила техники безопасности и команды руководителя группы. Гид определяет порядок, темп и вид передвижения группы.
Каждому участнику путешествия рекомендуется иметь страховки: медицинскую и от несчастных случаев с повышенным коэффициентом для занятий активными видами отдыха.
Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.
Руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия по объективным причинам (плохая погода, рекомендации МЧС, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов).
При выборе этой программы, учитывайте, что:
1. Тёплые дома — это избушки и удобств там нет. Есть только кровати, нары, печка.
2. Никакого сопровождения, кроме снегоходов, не будет. Все вещи, бензин, снаряжение будем везти в специальных санях.
Вы должны быть готовы к зимнему путешествию, не бояться походных и погодных условий.
Дети до 16 лет, без родителей, на маршрут не допускаются. Наличие тёплой одежды и обуви обязательно.
Программа тура по дням
Встреча, переезд до турбазы в селе Турочак, ужин, отдых
Встречаемся и выезжаем из Барнаула в 08:00. С 12:00 до 13:00 заберём часть группы из аэропорта Горно-Алтайска и едем до села Турочак, куда прибудем ориентировочно к 19:00. По приезде разместимся на турбазе, поужинаем, пообщаемся и отдохнём после дороги.
Путь на снегоходах до горячего источника, купание в ваннах
Сегодня встанем пораньше, позавтракаем и доедем до села Бийка, откуда начнётся наш снегоходный маршрут. Упакуем вещи в сани, инструктор расскажет о технике безопасности, и стартуем! Сначала будем ехать по лесовозной дороге, по тайге поднимемся к вершинам Абаканского хребта. Затем спустимся к реке Абакан, где начинается территория Хакасского национального парка.
По дороге пофотографируем, сделаем паузу на обед-перекус. После, следуя вверх по реке, доберёмся до Бедуйского источника «Горячий ключ». Температура воды источника круглогодично составляет +38°C. Вода чистая, прозрачная и пресная без вкуса и запаха. Разместимся на базе «Бедуй» в тёплых и светлых избах и погреемся и расслабимся в горячих ваннах.
Купание в горячих ваннах, снегоходная прогулка и рыбалка на хариуса
Утром снова погреемся в горячих ваннах под открытым небом и позавтракаем. Затем «седлаем» снегоходы и едем до реки Абакан, где порыбачим на хариуса (снасти предоставляются). Насладимся тишиной и умиротворением, нетронутой природой и невероятными зимними пейзажами. К вечеру вернёмся на базу, искупаемся в источнике и вкусно поужинаем.
Купание, рыбалка, катание на снегоходах
Сегодня снова искупаемся, доедем на снегоходах до реки и порыбачим. По возвращении на базу погреемся в ваннах и поужинаем.
Обратный путь
После раннего подъёма и завтрака выезжаем с базы на снегоходах. По дороге в уже знакомое село Бийка сделаем остановки в живописных местах, чтобы перекусить и пофотографировать. В Бийке разместимся микроавтобусе и продолжим путь. Вылетающих из Горно-Алтайска высадим в районе аэропорта или в городе. В Барнаул прибудем около 23:00, вылет стоит планировать на следующее утро.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: В аэропорту и на ж. - д. вокзале Барнаула до 08:00, в аэропорту Горно-Алтайска с 12:00 до 13:00Завершение: Горно-Алтайск, около 20:00. Барнаул, около 23:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.