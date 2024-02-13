Приглашаем насладиться зимней сказкой и нетронутой природой. Мы будем купаться в источнике «Горячий ключ» прямо на свежем воздухе. Зарядимся энергией и драйвом от езды на «железных конях» в окружении белоснежных гор. Порыбачим на хариуса, отдохнём от цивилизации и суеты, вы послушаете легенды о Горном Алтае. А сопровождать вас будет опытный гид-инструктор.

Описание Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

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за всё до 8 чел.

Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Организационные детали

Участник путешествия обязан выполнять правила техники безопасности и команды руководителя группы. Гид определяет порядок, темп и вид передвижения группы.

Каждому участнику путешествия рекомендуется иметь страховки: медицинскую и от несчастных случаев с повышенным коэффициентом для занятий активными видами отдыха.

Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.

Руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия по объективным причинам (плохая погода, рекомендации МЧС, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов).

При выборе этой программы, учитывайте, что:

1. Тёплые дома — это избушки и удобств там нет. Есть только кровати, нары, печка.

2. Никакого сопровождения, кроме снегоходов, не будет. Все вещи, бензин, снаряжение будем везти в специальных санях.

Вы должны быть готовы к зимнему путешествию, не бояться походных и погодных условий.

Дети до 16 лет, без родителей, на маршрут не допускаются. Наличие тёплой одежды и обуви обязательно.