Снегоходный тур по Хакасии и Горному Алтаю с рыбалкой и купанием в горячем источнике
Индивидуальный тур в Горно-Алтайске

Искупаться под открытым небом среди тайги и горных вершин, поймать хариуса и покататься на снегоходе

Приглашаем насладиться зимней сказкой и нетронутой природой. Мы будем купаться в источнике «Горячий ключ» прямо на свежем воздухе. Зарядимся энергией и драйвом от езды на «железных конях» в окружении белоснежных гор. Порыбачим на хариуса, отдохнём от цивилизации и суеты, вы послушаете легенды о Горном Алтае. А сопровождать вас будет опытный гид-инструктор.
Снегоходный тур по Хакасии и Горному Алтаю с рыбалкой и купанием в горячем источнике
Снегоходный тур по Хакасии и Горному Алтаю с рыбалкой и купанием в горячем источнике
Снегоходный тур по Хакасии и Горному Алтаю с рыбалкой и купанием в горячем источнике
Снегоходный тур по Хакасии и Горному Алтаю с рыбалкой и купанием в горячем источнике
Снегоходный тур по Хакасии и Горному Алтаю с рыбалкой и купанием в горячем источнике
Снегоходный тур по Хакасии и Горному Алтаю с рыбалкой и купанием в горячем источнике
Снегоходный тур по Хакасии и Горному Алтаю с рыбалкой и купанием в горячем источнике
Ближайшие даты:
13
фев
17
фев
21
фев

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет68 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Участник путешествия обязан выполнять правила техники безопасности и команды руководителя группы. Гид определяет порядок, темп и вид передвижения группы.

Каждому участнику путешествия рекомендуется иметь страховки: медицинскую и от несчастных случаев с повышенным коэффициентом для занятий активными видами отдыха.

Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.

Руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия по объективным причинам (плохая погода, рекомендации МЧС, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов).

При выборе этой программы, учитывайте, что:
1. Тёплые дома — это избушки и удобств там нет. Есть только кровати, нары, печка.
2. Никакого сопровождения, кроме снегоходов, не будет. Все вещи, бензин, снаряжение будем везти в специальных санях.

Вы должны быть готовы к зимнему путешествию, не бояться походных и погодных условий.
Дети до 16 лет, без родителей, на маршрут не допускаются. Наличие тёплой одежды и обуви обязательно.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд до турбазы в селе Турочак, ужин, отдых

Встречаемся и выезжаем из Барнаула в 08:00. С 12:00 до 13:00 заберём часть группы из аэропорта Горно-Алтайска и едем до села Турочак, куда прибудем ориентировочно к 19:00. По приезде разместимся на турбазе, поужинаем, пообщаемся и отдохнём после дороги.

Встреча, переезд до турбазы в селе Турочак, ужин, отдыхВстреча, переезд до турбазы в селе Турочак, ужин, отдыхВстреча, переезд до турбазы в селе Турочак, ужин, отдыхВстреча, переезд до турбазы в селе Турочак, ужин, отдых
2 день

Путь на снегоходах до горячего источника, купание в ваннах

Сегодня встанем пораньше, позавтракаем и доедем до села Бийка, откуда начнётся наш снегоходный маршрут. Упакуем вещи в сани, инструктор расскажет о технике безопасности, и стартуем! Сначала будем ехать по лесовозной дороге, по тайге поднимемся к вершинам Абаканского хребта. Затем спустимся к реке Абакан, где начинается территория Хакасского национального парка.

По дороге пофотографируем, сделаем паузу на обед-перекус. После, следуя вверх по реке, доберёмся до Бедуйского источника «Горячий ключ». Температура воды источника круглогодично составляет +38°C. Вода чистая, прозрачная и пресная без вкуса и запаха. Разместимся на базе «Бедуй» в тёплых и светлых избах и погреемся и расслабимся в горячих ваннах.

Путь на снегоходах до горячего источника, купание в ваннахПуть на снегоходах до горячего источника, купание в ваннахПуть на снегоходах до горячего источника, купание в ваннахПуть на снегоходах до горячего источника, купание в ваннах
3 день

Купание в горячих ваннах, снегоходная прогулка и рыбалка на хариуса

Утром снова погреемся в горячих ваннах под открытым небом и позавтракаем. Затем «седлаем» снегоходы и едем до реки Абакан, где порыбачим на хариуса (снасти предоставляются). Насладимся тишиной и умиротворением, нетронутой природой и невероятными зимними пейзажами. К вечеру вернёмся на базу, искупаемся в источнике и вкусно поужинаем.

Купание в горячих ваннах, снегоходная прогулка и рыбалка на хариусаКупание в горячих ваннах, снегоходная прогулка и рыбалка на хариусаКупание в горячих ваннах, снегоходная прогулка и рыбалка на хариусаКупание в горячих ваннах, снегоходная прогулка и рыбалка на хариусаКупание в горячих ваннах, снегоходная прогулка и рыбалка на хариусаКупание в горячих ваннах, снегоходная прогулка и рыбалка на хариуса
4 день

Купание, рыбалка, катание на снегоходах

Сегодня снова искупаемся, доедем на снегоходах до реки и порыбачим. По возвращении на базу погреемся в ваннах и поужинаем.

Купание, рыбалка, катание на снегоходахКупание, рыбалка, катание на снегоходахКупание, рыбалка, катание на снегоходахКупание, рыбалка, катание на снегоходахКупание, рыбалка, катание на снегоходахКупание, рыбалка, катание на снегоходах
5 день

Обратный путь

После раннего подъёма и завтрака выезжаем с базы на снегоходах. По дороге в уже знакомое село Бийка сделаем остановки в живописных местах, чтобы перекусить и пофотографировать. В Бийке разместимся микроавтобусе и продолжим путь. Вылетающих из Горно-Алтайска высадим в районе аэропорта или в городе. В Барнаул прибудем около 23:00, вылет стоит планировать на следующее утро.

Обратный путьОбратный путьОбратный путь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту и на ж. - д. вокзале Барнаула до 08:00, в аэропорту Горно-Алтайска с 12:00 до 13:00
Завершение: Горно-Алтайск, около 20:00. Барнаул, около 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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