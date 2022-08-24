День заезда.
В этот день мы встречаем наших гостей, организуем трансфер до курорта Белокуриха тем, кому он необходим (не входит в стоимость).
Размещаемся в отеле в выбранной категории.
Дадим время на отдых.
Примерно в 16:00 отправляемся на первую экскурсию в Алтайское холмогорье.
Вас встретят очень гостеприимно и расскажут о своем благом деле – научное сообщество Томска разработало уникальнейшие способы переработки растений.
А за душевной беседой продегустируем уникальные вкусные и полезные блюда, попробуем наливочки, все из местного!
Вернемся в отель примерно в 20:00.
В этот день спланирована ознакомительная экскурсия по курорту, чтобы Вы легче ориентировались, мы покажем и посоветуем где прогуляться и что посмотреть.
На экскурсии Вы узнаете как зарождался курорт, легенды о нем, расскажем про инфраструктуру (подскажем самые интересные места для самостоятельного знакомства).
Покажем источники, где можно набрать целебную водичку (возьмите с собой бутылочки).
Далее отправимся на Горную Белокуриху – новый строящийся курорт.
На него будем подниматься по серпантину.
На месте, где еще в начале «двухтысячных» стояла скала, сегодня – один из самых красивых перевалов в Сибирском округе.
Мы преодолеем 12 серпантинных витков и 62 угла поворота.
Для удобства и безопасности водителей и пассажиров оборудованы четыре «кармана» и три смотровые площадки, с которых открываются виды на серпантин.
Далее, наверху, нас ждет знакомство с Арт объектами, музеем "Андреевская слобода".
В этот день у Вас будет свободное время для своих пожеланий – прогуляться, сходить на процедуры.
Этот день очень насыщенный!
Этот день насыщенный и интересный, так как начинается знакомство с Горным Алтаем.
Проедем примерно 250 км.
Познакомим с зимним Камышлинским водопадом.
Пройдем по мосту на другой берег Катунь, далее немного по зимнему лесу и будем удивлены красивым, хоть и замёрзшим водопадом – сквозь ледяное "зеркало" видно мощный поток, шум воды и природная красота удивит.
По прилегающей территории к водопаду прыгают пушистые кролики, обязательно их покормим.
В с. Чемал ждет знакомство с уникальным островом Патмос – храм на острове р. Катунь.
К нему пройдем по подвесному мостику.
После посещения храма можно прогуляться и полюбоваться долиной реки Катунь, которая частично замерзает зимой и видно ее бирюзовую воду.
Обедать будем на маршруте в кафе, где прекрасно готовят (не входит в стоимость).
Если позволит погода, то с удовольствием посетим Голубые озера и это будет бонусом для вас.
Дело в том, что доступ к этим озерам не всегда, только в очень морозные деньки.
Но, если попасть в это красивое место, то можно и искупаться в этой волшебной Катунской воде.
Озера эти не замерзают и считается, что если окунуться в воду, то можно набраться энергией и здоровья.
На озере Светлом, недалеко от курорта Белокуриха, находится государственный природный комплекс заказник «Лебединый».
Он создан с целью сохранения единственной на Алтае зимовки лебедей-кликунов.
А Вы знали, что в России всего два заказника, где зимуют лебеди?
Да, и мы с гордостью отмечаем, что один находится у нас, на Алтае, а второй в Анадырском районе Чукотского автономного округа Вода в озере чистая и светлая, не замерзает из-за обилия ключей, поэтому и название – Светлое.
Температура воды не опускается +5-6 С.
Каждый год в декабре в лебединый заказник прилетает белоснежная стая и остается зимовать на незамерзающем озере, отсюда второе название озера – Лебединое.
Первые лебеди появились в этих местах в 1967 году – тогда было всего 15 птиц, сейчас же около 650 лебедей и с каждым годом их становится все больше.
В марте лебеди улетают на гнездование в полярные районы, а как только северные озера окончательно покроются льдом, вновь возвращаются на озеро уже с молодым потомством.
Для того, чтобы лучше рассмотреть этих птиц, сделаны помосты и разрешают кормить кормом (его специально продают перед входом).
В этот день мы с вами после завтрака (в 9:00) отправляемся в очень интересное путешествие.
Проедем по Чуйскому тракту, который входит в ТОП 10 красивейших дорог мира.
Вы просто будете в восторге от меняющихся пейзажей: горы, реки, перевалы, тайга, степи (тут фотоаппарат нужно не выпускать из рук).
Чуйский тракт – древнейший путь из Сибири в Азию.
По мнению некоторых историков Чуйский тракт проходит по северному ответвлению Великого Шелкового пути.
В российских источниках сведения о тракте прослеживаются во второй половины XVIII века.
В наше время начинаясь от Новосибирска, заканчивается на границе с Монголией, протягивается на расстояние в 968 километров.
Мы проедем примерно 400 км.
В 2014 году журнал National Geographic включил Чуйский тракт в список десяти самых красивых автодорог мира.
Проедем два горных перевала Семинский и Чике-таманский.
Будем выходить на этих красивых перевалах, останавливаться на местных рынках и в кафе на перекус (не входит в стоимость).
Удивительная природа восхитит каждого гостя и доставит удовольствие этот путь до туркомплекса.
Слияние горных рек понаблюдаем со смотровой площадки, которая считается священным местом у алтайцев.
Доезжаем до нашей комфортной гостиницы и отдыхаем.
Этот день внесет яркость!
Именно яркость, т. к. поедем на цветные горы под названием Марс.
Завтракаем и в путь.
Продолжая путешествие по удивительному Чуйскому тракту удивимся белкам Северо-Чуйского хребта.
Это очень красиво!
Далее еще одно удивление – Марсианские горы – замечательно место для фотографов, для любителей геологии и для любителей красот.
Эти необыкновенные по красоте холмы, будто кем-то разрисованы разными цветами.
Это уникальное место в с. Кызыл-Чин, что с тюркского переводится как “красное ущелье”.
Каждый слой формировался в определенный период.
От времени зависит какой цвет приобрела порода.
Как говорят ученые, красно-коричневой слои сформировались более чем 300 млн. лет назад, то есть, когда-то на Алтае была тёплое солёное море!
Вам экскурсовод расскажет интересные факты, легенды.
Вы увидите все местные достопримечательности Чуйского тракта и сделаете незабываемые снимки.
По пути заедем на Гейзеровое озеро – пульсирующее озеро, которое является уникальным водоемом и не имеет аналогов на территории России.
Вода в озере не замерзает круглый год, но и летом для купания оно не предназначено.
Спуски к воде отсутствуют, а дно покрывают глинистый ил и водоросли.
Температура воды в Гейзеровом озере не поднимается выше +10 градусов даже в самую жаркую погоду.
Озеро притягивает любителей фотографий, получаются отличные кадры.
Когда мы любуемся, то можно рассмотреть разные рисунки (говорят озеро предсказывает, если правильно прочить то, что оно нарисовало).
После завтрака познакомимся с Красными воротами – скалы поднимаются в небо на десятки метров, а дорога как будто прорезает их узкой лентой. .
Эти горные врата всегда притягивают к себе гостей Алтая.
Фотографируемся и отправляемся опять через перевалы в обратный путь.
Чтобы разнообразить обратный путь мы остановимся в пейзажных местах.
Обычно прибываем в г. Горно-Алтайск к 18:00.
Если у вас будет забронировано в отеле города, то мы Вас довезем до нужного отеля, если же вы продлеваете отдых на курорте Белокуриха, то микроавтобус после Горно-Алтайска продолжит путь до курорта Белокуриха.
Тур предусматривает размещение в комфортабельных 2-хместных номерах на курорте Белокуриха и в глубоком Горном Алтае.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Стоимость тура
|с отелем "Нео" в Белокурихе
|с отелем "Беловодье 4*" в Белокурихе
|место в двухместном номере
|38 000
|41 000
|одноместное размещение
|46 000
|54 000
|доп. место
|27 000
|33 000
|Стоимость новогоднего заезда 02.01.2023 - 08.01.2023
|место в двухместном номере
|63 600
|68 000
|одноместное размещение
|81 600
|96 000
|доп. место
|45 200
|49 800
В самом Горном Алтае мы будем бронировать туркомплекс для всей группы – с. Акташ.
Отель «Нео» расположен в курортном городе Белокуриха, всего в 200 м от центра города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка.
Светлые номера отеля оснащены телевизором. В вашем распоряжении чайник, холодильник и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Гости могут заказать блюда в ресторане с обслуживанием по меню, а позже пройти за напитками в бар.
Поездка до автобусного вокзала Белокурихи занимает 6 минут. До железнодорожного вокзала Бийска - 70 км.
Курортный отель «Беловодье» расположен в городе Белокуриха Алтайского края. К услугам гостей аквапарк, оздоровительный центр, ресторан и бизнес-центр.
В каждом номере есть кондиционер, кабельное телевидение, мини-бар и телефон. В собственной ванной комнате для гостей приготовлены фен, халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всех зонах работает бесплатный Wi-Fi .
Гости могут ежедневно бесплатно посещать солярий отеля, тренажерный зал и соляную комнату. В курортном отеле «Беловодье» работает круглосуточная стойка регистрации.
Размещение на одной из турбаз в глубоком Горном Алтае
1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь, теплая кофта, куртка, шапку, запасные личные вещи, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (есть аквапарки и СПА процедуры)
2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис.
3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах – берём! Аптечки с основными средствами есть на маршрутах.
Групповые трансферы организованы только из Горно-Алтайска. Из других городов возможен индивидуальный трансфер. Ориентировочная стоимость трансфера в одну сторону:
Групповой из Горно-Алтайска - 1 500 руб. (за человека), индивидуально 4 000 руб. (машина максимум 3 человека), индивидуально - 8 000 р за автомобиль (до 6 мест).
Из Бийска ехать 1,5 часа стоимость 2 500 руб. индивидуально (машина максимум 3 человека), группового из Бийска нет.
Барнаул — 6 500 руб. (машина максимум 3 человека).
Из Новосибирска только индивидуально 17 000 руб. (машина максимум 3 человека).
Есть рейсовые автобусы с автовокзала из Бийска, Барнаула, Новосибирска, ежедневно.
Рекомендуем прилетать в Горно-Алтайск утренними регулярными рейсами.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Кто вылетает из Москвы – ближайшие аэропорты это Горно-Алтайск и Барнаул. Для жителей Дальнего Востока удобнее аэропорт Новосибирск.
Ближайшие ж/д вокзалы – Бийск, Барнаул, Новосибирск.
Тур начинается из Белокурихи.
Поэтому можно заехать на день раньше, чтобы выспаться перед таким интересным путешествием.
Рекомендуем прилетать в Горно-Алтайск утренними регулярными рейсами.
По запросу мы организуем для вас трансфер из аэропорта Горно-Алтайск до курорта Белокуриха в 10:00 утра (точная информация по каждой группе будет перед заездом).
Вылет же рекомендуем утренним рейсом в понедельник, не нужно брать билеты на вылет в воскресенье утром!
В это время мы будем еще почти у Монголии и не успеем вас доставить.
Если Вы прилетаете из другого города, нужно посоветоваться с менеджером.
Поэтому перед тем как брать билеты, обязательно проконсультируйтесь у менеджера!
Для оплаты за дополнительные входы нужны наличные.
В Белокурихе в магазинах, в отелях можно рассчитаться по карте. В Горном Алтае лучше иметь наличные деньги.