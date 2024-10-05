Живописные
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 7+
Проживание. 2-местное размещение в эко-отеле «Таёжник», 1-местное — за доплату.
Питание. Включены завтраки, обеды и ужины.
Транспорт. Комфортный микроавтобус туристического класса.
Дети. Возможно участие с детьми старше 7 лет.
Уровень сложности. Маршрут не требует физической подготовки и подойдёт всем желающим.
Программа тура по дням
Посещение музеев, мастер-класс
Встретим вас у аэропорта Горно-Алтайска и доставим в отель. Для тех, кто прилетит до 10:45, предусмотрен завтрак в кафе гостиницы. Также перед началом экскурсионной программы запланирован обед.
В 14:00 соберёмся всей группой и поедем в Национальный музей. Его коллекция насчитывает огромное количество экспонатов, посвящённых истории, быту, культуре коренного населения Алтая. Главной ценностью экспозиции является мумия принцессы Укока, которая, согласно верованиям, была хранительницей покоя и защищала врата подземного мира, не допуская проникновения на поверхность злых сил из низших миров.
Заглянем в этно-музей. Тут вам дадут мастер-класс по валянию войлока, проведут обряд знакомства, напоят алтайским травяным чаем. К ужину вернёмся в отель.
Пасека, Тавдинские пещеры, Манжерокское озеро, гора Синюха, Камышлинский водопад
Начнём день с посещения пасеки. Ароматный целебный мёд, полученный из пыльцы высокогорных трав, — одна из визитных карточек Алтая. Владельцы пасеки расскажут вам, сколько километров пчёлы пролетают ежедневно, сколько мёда можно получить из одного улья и как отличить настоящий продукт от подделки.
Нашей следующей остановкой будут Тавдинские пещеры. Это массив подземных гротов карстового происхождения (всего их около 30), и мы спустимся в несколько из них. Большинство пещер легкодоступны, оборудованы ступенями и электричеством. Есть 2 сложных участка: узкий проход протяжённостью 12 метров и подъём по крутой тропе.
Перед обедом посетим смотровую площадку с панорамой Катуни, увидим памятник художнику Николаю Рериху. После полюбуемся синевой Манжерокского озера и поднимемся на склон горы Синюха, откуда открываются головокружительные виды речной долины.
Прогуляемся по берегу Катуни и на моторных лодках доберёмся к Камышлинскому водопаду. Затем вернёмся в гостиницу, поужинаем и отдохнём.
Село Чемал и окрестности
Сегодня познакомимся с селом Чемал и его окрестностями. В этих местах мягкий и тёплый климат, много солнечных дней и уникальный состав воздуха с большим содержанием озона и эфирных масел, благотворно влияющих на нервную систему. Сочетание этих факторов превратили алтайскую глубинку в бальнеологический курорт, известный с 19 века. Мы пройдём пешеходным маршрутом, который называют «козьей тропкой», увидим ворота Сартакпая и монастырь Иоанна Богослова на острове Патмос.
После обеда поедем в урочище Че-Чкыш — узкое горное ущелье из отвесных известняковых скал, по дну которого протекает ручей. Проедем по Ороктойскому мосту, соединяющему берега Катуни, и осмотрим Тельдекпенские пороги.
Чуйский тракт
После завтрака поедем по Чуйскому тракту, одной из красивейших трасс России. Эта дорога была известна более тысячелетия назад: по ней двигались торговые караваны с Востока и обратно.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей тракта и посетите все знаковые природные и рукотворные локации дороги. Вы увидите гору Сарлык с высоты Семинского перевала и полюбуетесь великолепными пейзажами Каракольской долины. Проедете по серпантину на перевале Чике-Таман и посетите памятник алтайскому суслику. Осмотрите место слияния Чуи и Катуни и узнаете, какой бирюзовой бывает вода в главной реке Горного Алтая.
После обеда в придорожном кафе вы погрузитесь в древнейшую историю, рассматривая петроглифы урочища Калбак-Таш. Затем отправимся в обратный путь и вечером прибудем в гостиницу.
Возвращение домой
Утром вы позавтракаете в отеле или заберёте ланч-боксы с собой в дорогу, освободите номера. Мы доставим вас к аэропорту Горно-Алтайска и попрощаемся.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|56 100 ₽
|1-местное размещение
|71 500 ₽
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Что включено
- Проживание
- 3-разовое питание
- Трансфер от/до аэропорта Горно-Алтайска
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом (или двумя) с большим опытом работы и специальной подготовкой
- Все входные билеты, сборы и экскурсии по программе
- Аренда моторной лодки
- Мастер-класс по валянию войлока
- Медицинская страховка и страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Билеты в Горно-Алтайск и обратно
- Доплата за 1-местное размещение - 15 400 ₽