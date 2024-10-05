Встретим вас у аэропорта Горно-Алтайска и доставим в отель. Для тех, кто прилетит до 10:45, предусмотрен завтрак в кафе гостиницы. Также перед началом экскурсионной программы запланирован обед.

В 14:00 соберёмся всей группой и поедем в Национальный музей. Его коллекция насчитывает огромное количество экспонатов, посвящённых истории, быту, культуре коренного населения Алтая. Главной ценностью экспозиции является мумия принцессы Укока, которая, согласно верованиям, была хранительницей покоя и защищала врата подземного мира, не допуская проникновения на поверхность злых сил из низших миров.

Заглянем в этно-музей. Тут вам дадут мастер-класс по валянию войлока, проведут обряд знакомства, напоят алтайским травяным чаем. К ужину вернёмся в отель.