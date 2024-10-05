Путешествие в багряных и золотых красках: сентябрьский отпуск в Горном Алтае

Увидеть принцессу Укока, съездить на пасеку и объехать знаковые локации, оттенённые осенью
Поехать осенью на Алтай, залитый всеми оттенками красного и жёлтого, — отличная идея! Тур включает множество природных жемчужин: Тавдинские пещеры, Манжерокское озеро, Камышлинский водопад, урочище Че-Чкыш, Каракольскую долину и другие.

Живописные
читать дальше

пейзажи сменяются рукотворными достопримечательностями: вы увидите ворота Сартакпая, монастырь Иоанна Богослова на острове Патмос, Ороктойский мост, петроглифы урочища Калбак-Таш, проедете по знаменитому Чуйскому тракту.

Также осмотрите бережно сохранённую мумию укокской принцессы, с которой связана интересная легенда, и поучитесь валять изделия из войлока.

Путешествие в багряных и золотых красках: сентябрьский отпуск в Горном Алтае
Путешествие в багряных и золотых красках: сентябрьский отпуск в Горном Алтае
Путешествие в багряных и золотых красках: сентябрьский отпуск в Горном Алтае

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 7+

Проживание. 2-местное размещение в эко-отеле «Таёжник», 1-местное — за доплату.

Питание. Включены завтраки, обеды и ужины.

Транспорт. Комфортный микроавтобус туристического класса.

Дети. Возможно участие с детьми старше 7 лет.

Уровень сложности. Маршрут не требует физической подготовки и подойдёт всем желающим.

Программа тура по дням

1 день

Посещение музеев, мастер-класс

Встретим вас у аэропорта Горно-Алтайска и доставим в отель. Для тех, кто прилетит до 10:45, предусмотрен завтрак в кафе гостиницы. Также перед началом экскурсионной программы запланирован обед.

В 14:00 соберёмся всей группой и поедем в Национальный музей. Его коллекция насчитывает огромное количество экспонатов, посвящённых истории, быту, культуре коренного населения Алтая. Главной ценностью экспозиции является мумия принцессы Укока, которая, согласно верованиям, была хранительницей покоя и защищала врата подземного мира, не допуская проникновения на поверхность злых сил из низших миров.

Заглянем в этно-музей. Тут вам дадут мастер-класс по валянию войлока, проведут обряд знакомства, напоят алтайским травяным чаем. К ужину вернёмся в отель.

Посещение музеев, мастер-классПосещение музеев, мастер-классПосещение музеев, мастер-классПосещение музеев, мастер-классПосещение музеев, мастер-классПосещение музеев, мастер-класс
2 день

Пасека, Тавдинские пещеры, Манжерокское озеро, гора Синюха, Камышлинский водопад

Начнём день с посещения пасеки. Ароматный целебный мёд, полученный из пыльцы высокогорных трав, — одна из визитных карточек Алтая. Владельцы пасеки расскажут вам, сколько километров пчёлы пролетают ежедневно, сколько мёда можно получить из одного улья и как отличить настоящий продукт от подделки.

Нашей следующей остановкой будут Тавдинские пещеры. Это массив подземных гротов карстового происхождения (всего их около 30), и мы спустимся в несколько из них. Большинство пещер легкодоступны, оборудованы ступенями и электричеством. Есть 2 сложных участка: узкий проход протяжённостью 12 метров и подъём по крутой тропе.

Перед обедом посетим смотровую площадку с панорамой Катуни, увидим памятник художнику Николаю Рериху. После полюбуемся синевой Манжерокского озера и поднимемся на склон горы Синюха, откуда открываются головокружительные виды речной долины.

Прогуляемся по берегу Катуни и на моторных лодках доберёмся к Камышлинскому водопаду. Затем вернёмся в гостиницу, поужинаем и отдохнём.

Пасека, Тавдинские пещеры, Манжерокское озеро, гора Синюха, Камышлинский водопадПасека, Тавдинские пещеры, Манжерокское озеро, гора Синюха, Камышлинский водопадПасека, Тавдинские пещеры, Манжерокское озеро, гора Синюха, Камышлинский водопадПасека, Тавдинские пещеры, Манжерокское озеро, гора Синюха, Камышлинский водопад
3 день

Село Чемал и окрестности

Сегодня познакомимся с селом Чемал и его окрестностями. В этих местах мягкий и тёплый климат, много солнечных дней и уникальный состав воздуха с большим содержанием озона и эфирных масел, благотворно влияющих на нервную систему. Сочетание этих факторов превратили алтайскую глубинку в бальнеологический курорт, известный с 19 века. Мы пройдём пешеходным маршрутом, который называют «козьей тропкой», увидим ворота Сартакпая и монастырь Иоанна Богослова на острове Патмос.

После обеда поедем в урочище Че-Чкыш — узкое горное ущелье из отвесных известняковых скал, по дну которого протекает ручей. Проедем по Ороктойскому мосту, соединяющему берега Катуни, и осмотрим Тельдекпенские пороги.

Село Чемал и окрестностиСело Чемал и окрестностиСело Чемал и окрестностиСело Чемал и окрестности
4 день

Чуйский тракт

После завтрака поедем по Чуйскому тракту, одной из красивейших трасс России. Эта дорога была известна более тысячелетия назад: по ней двигались торговые караваны с Востока и обратно.

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей тракта и посетите все знаковые природные и рукотворные локации дороги. Вы увидите гору Сарлык с высоты Семинского перевала и полюбуетесь великолепными пейзажами Каракольской долины. Проедете по серпантину на перевале Чике-Таман и посетите памятник алтайскому суслику. Осмотрите место слияния Чуи и Катуни и узнаете, какой бирюзовой бывает вода в главной реке Горного Алтая.

После обеда в придорожном кафе вы погрузитесь в древнейшую историю, рассматривая петроглифы урочища Калбак-Таш. Затем отправимся в обратный путь и вечером прибудем в гостиницу.

Чуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский тракт
5 день

Возвращение домой

Утром вы позавтракаете в отеле или заберёте ланч-боксы с собой в дорогу, освободите номера. Мы доставим вас к аэропорту Горно-Алтайска и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение56 100 ₽
1-местное размещение71 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3-разовое питание
  • Трансфер от/до аэропорта Горно-Алтайска
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом (или двумя) с большим опытом работы и специальной подготовкой
  • Все входные билеты, сборы и экскурсии по программе
  • Аренда моторной лодки
  • Мастер-класс по валянию войлока
  • Медицинская страховка и страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Билеты в Горно-Алтайск и обратно
  • Доплата за 1-местное размещение - 15 400 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от вашего рейса
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие туры из Горно-Алтайска

Золотой маршрут Алтая в золотую осень
На машине
1 отзыв
6 дней
Золотой маршрут Алтая в золотую осень
Увидеть самые популярные места Алтая в яркую желто-красную осень и насладиться красотой золотых гор
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
5 окт в 08:00
8 окт в 08:00
89 900 за человека
Отпуск на Алтае в мини-группе: релакс в глэмпинге, дегустация на пасеке и лёгкий экстрим
На машине
1 отзыв
3 дня
Отпуск на Алтае в мини-группе: релакс в глэмпинге, дегустация на пасеке и лёгкий экстрим
Насладиться отдыхом на природе, совершить треккинг к водопаду и попробовать алтайский мёд
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от вашего р...
34 900 за человека
Осенние краски Алтая. Экскурсионный автотур
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Осенние краски Алтая. Экскурсионный автотур
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
24 авг в 10:00
31 авг в 10:00
73 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска
ХорошоТам