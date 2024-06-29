Возможно участие с детьми от 5 лет.

Проживание. В гостевых домах, размещение 2-местное.

Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно (в проверенных кафе по пути следования и в столовых на базах. Возможно самостоятельное приготовление ужина).

Уровень сложности. Запланированы небольшие прогулки на свежем воздухе для осмотра и фотографирования достопримечательностей.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.