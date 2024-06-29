Чуйский тракт и долина реки Чулышман. Индивидуальный автотур

Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Чуйскому тракту и долине реки Чулышман. Вас ждут захватывающие виды, увлекательные истории и комфортное проживание
Вас ждет уникальный авторский тур по Чуйскому тракту и долине реки Чулышман.

Путешествие проходит в комфортных условиях, включая проживание в гостевых домах с двухместным размещением и завтраками. Тур подходит для семей
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с детьми от 5 лет.

Вы увидите одни из самых красивых мест Алтая: Алтайский Марс, Гейзерное озеро, крутые перевалы, бурные реки и водопады.

Программа включает небольшие прогулки для осмотра и фотографирования достопримечательностей, сплав по Катуни и посещение сибирской бани.

По пути следования предусмотрены остановки в проверенных кафе и столовых, где можно будет пообедать и поужинать. Путешествие подарит вам яркие эмоции и множество красивых фотографий на память

Чуйский тракт и долина реки Чулышман. Индивидуальный автотур
Чуйский тракт и долина реки Чулышман. Индивидуальный автотур
Чуйский тракт и долина реки Чулышман. Индивидуальный автотур
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Проживание. В гостевых домах, размещение 2-местное.

Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно (в проверенных кафе по пути следования и в столовых на базах. Возможно самостоятельное приготовление ужина).

Уровень сложности. Запланированы небольшие прогулки на свежем воздухе для осмотра и фотографирования достопримечательностей.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, прогулка

Встречаемся и едем в отель в селе Узнезя. Вы отдохнёте после перелёта, а после обеда мы прогуляемся по окрестностям.

Встреча, размещение в отеле, прогулкаВстреча, размещение в отеле, прогулкаВстреча, размещение в отеле, прогулка
2 день

Чуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-Таман, моторафтинг по Катуни, Камышлинский водопад

После завтрака отправляемся в путешествие по Чуйскому тракту. Вы увидите, почему его называют одной из самых красивых автодорог мира, и познакомитесь с его основными достопримечательностями. Мы преодолеем перевалы Семинский, на вершине которого установлен обелиск в честь 200-летия присоединения Алтая к России, и Чике-Таман с многочисленными крутыми поворотами и отвесными склонами — один из самых «серпантинных» и живописных перевалов Горного Алтая.

Совершим небольшой моторафтинг по Катуни и прогуляемся к Камышлинскому водопаду. Увидим, где встречаются воды бирюзовой Катуни и мутно-молочной Чуи — священное место для коренных жителей. К вечеру приедем на базу и разместимся в благоустроенных домиках.

Всего за день проедем 350 км (7-9 часов с остановками для экскурсий, фотосессий, обеда и ужина).

Чуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-Таман, моторафтинг по Катуни, Камышлинский водопадЧуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-Таман, моторафтинг по Катуни, Камышлинский водопадЧуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-Таман, моторафтинг по Катуни, Камышлинский водопадЧуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-Таман, моторафтинг по Катуни, Камышлинский водопадЧуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-Таман, моторафтинг по Катуни, Камышлинский водопадЧуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-Таман, моторафтинг по Катуни, Камышлинский водопад
3 день

Гейзерное озеро, Алтайский Марс, баня

Позавтракав, едем на знаменитое Гейзерное озеро. Полюбовавшись его цветом и узорами на дне, отправимся на Алтайский Марс, получивший такое название из-за необычных ландшафтов из глины красного, жёлтого и зелёного оттенков. Я расскажу вам, как сформировалась эти склоны с бороздками и оврагами и почему окрасились в разные цвета. И, конечно, мы сделаем здесь много красивых фотографий!

Вечером поужинаем и расслабимся в бане. Всего за день проедем 200 км.

Гейзерное озеро, Алтайский Марс, баняГейзерное озеро, Алтайский Марс, баняГейзерное озеро, Алтайский Марс, баняГейзерное озеро, Алтайский Марс, баня
4 день

Пазырыкские курганы, перевал Кату-Ярык, долина реки Чулышман, водопад Куркуре

В этот день по живописной дороге с перевалами и множеством озёр переедем в долину реки Чулышман. По пути посетим Пазырыкские курганы — древние могилы родовых или племенных вождей, датируемые в основном 5-4 вв. до н. э. Затем преодолеем крутой перевал Кату-Ярык по дороге, вырубленной прямо на склоне горы, и спустимся в Чулышманскую долину, сделав остановку, чтобы пофотографировать впечатляющие виды.

Пообедаем на базе «Эзен», а после, при желании, прогуляемся до водопада Куркуре, что в переводе с алтайского означает «неистовый» и соответствует характеру водопада. Это невероятная мощь, сила и одновременно беззащитная природная красота. Местные даже считают его священным и в радиусе нескольких километров вокруг не пасут скот. Прогулка к водопаду с водной переправой займёт около 2-3 часов.

Ужин и ночёвка на базе. Всего за день проедем 100 км.

Пазырыкские курганы, перевал Кату-Ярык, долина реки Чулышман, водопад КуркуреПазырыкские курганы, перевал Кату-Ярык, долина реки Чулышман, водопад КуркуреПазырыкские курганы, перевал Кату-Ярык, долина реки Чулышман, водопад КуркуреПазырыкские курганы, перевал Кату-Ярык, долина реки Чулышман, водопад КуркуреПазырыкские курганы, перевал Кату-Ярык, долина реки Чулышман, водопад Куркуре
5 день

Путь до посёлка Барангол

Сегодня выезжаем в обратный путь, осматривая по дороге достопримечательности. Всего за день проедем 400 км.

Путь до посёлка БаранголПуть до посёлка БаранголПуть до посёлка БаранголПуть до посёлка Барангол
6 день

Отъезд

Рано утром выезжаем в аэропорт Горно-Алтайска. Протяжённость пути составит 70 км.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет90 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все трансферы по маршруту на комфортном авто
  • Завтраки
  • Билеты на все посещаемые объекты
  • Услуги водителя-гида
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины (в среднем - 500-800 ₽ за обед/ужин)
  • Личные расходы (сувениры, напитки и прочее)
  • Проезд до места начала путешествия и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 09:00
Завершение: Горно-Алтайск, 09:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе турыЧуйский трактПопулярные места6-дневные турыГейзерное озероПрирода и пейзажиСплавы и рафтингВодные развлечения

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