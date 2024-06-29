Путешествие проходит в комфортных условиях, включая проживание в гостевых домах с двухместным размещением и завтраками. Тур подходит для семей
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Проживание. В гостевых домах, размещение 2-местное.
Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно (в проверенных кафе по пути следования и в столовых на базах. Возможно самостоятельное приготовление ужина).
Уровень сложности. Запланированы небольшие прогулки на свежем воздухе для осмотра и фотографирования достопримечательностей.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, прогулка
Встречаемся и едем в отель в селе Узнезя. Вы отдохнёте после перелёта, а после обеда мы прогуляемся по окрестностям.
Чуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-Таман, моторафтинг по Катуни, Камышлинский водопад
После завтрака отправляемся в путешествие по Чуйскому тракту. Вы увидите, почему его называют одной из самых красивых автодорог мира, и познакомитесь с его основными достопримечательностями. Мы преодолеем перевалы Семинский, на вершине которого установлен обелиск в честь 200-летия присоединения Алтая к России, и Чике-Таман с многочисленными крутыми поворотами и отвесными склонами — один из самых «серпантинных» и живописных перевалов Горного Алтая.
Совершим небольшой моторафтинг по Катуни и прогуляемся к Камышлинскому водопаду. Увидим, где встречаются воды бирюзовой Катуни и мутно-молочной Чуи — священное место для коренных жителей. К вечеру приедем на базу и разместимся в благоустроенных домиках.
Всего за день проедем 350 км (7-9 часов с остановками для экскурсий, фотосессий, обеда и ужина).
Гейзерное озеро, Алтайский Марс, баня
Позавтракав, едем на знаменитое Гейзерное озеро. Полюбовавшись его цветом и узорами на дне, отправимся на Алтайский Марс, получивший такое название из-за необычных ландшафтов из глины красного, жёлтого и зелёного оттенков. Я расскажу вам, как сформировалась эти склоны с бороздками и оврагами и почему окрасились в разные цвета. И, конечно, мы сделаем здесь много красивых фотографий!
Вечером поужинаем и расслабимся в бане. Всего за день проедем 200 км.
Пазырыкские курганы, перевал Кату-Ярык, долина реки Чулышман, водопад Куркуре
В этот день по живописной дороге с перевалами и множеством озёр переедем в долину реки Чулышман. По пути посетим Пазырыкские курганы — древние могилы родовых или племенных вождей, датируемые в основном 5-4 вв. до н. э. Затем преодолеем крутой перевал Кату-Ярык по дороге, вырубленной прямо на склоне горы, и спустимся в Чулышманскую долину, сделав остановку, чтобы пофотографировать впечатляющие виды.
Пообедаем на базе «Эзен», а после, при желании, прогуляемся до водопада Куркуре, что в переводе с алтайского означает «неистовый» и соответствует характеру водопада. Это невероятная мощь, сила и одновременно беззащитная природная красота. Местные даже считают его священным и в радиусе нескольких километров вокруг не пасут скот. Прогулка к водопаду с водной переправой займёт около 2-3 часов.
Ужин и ночёвка на базе. Всего за день проедем 100 км.
Путь до посёлка Барангол
Сегодня выезжаем в обратный путь, осматривая по дороге достопримечательности. Всего за день проедем 400 км.
Отъезд
Рано утром выезжаем в аэропорт Горно-Алтайска. Протяжённость пути составит 70 км.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|90 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все трансферы по маршруту на комфортном авто
- Завтраки
- Билеты на все посещаемые объекты
- Услуги водителя-гида
Что не входит в цену
- Обеды и ужины (в среднем - 500-800 ₽ за обед/ужин)
- Личные расходы (сувениры, напитки и прочее)
- Проезд до места начала путешествия и обратно