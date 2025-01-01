Главные места Ольхона и путешествие по островам Байкала на катере

Побывать на мысе Бурхан, увидеть ступу Просветления и понаблюдать за нерпами
Приглашаем в короткое, но насыщенное путешествие на Байкал. В начале задобрим духов у скалы Шаманка, чтобы наше приключение прошло удачно.

И в путь! На быстроходном катере мы промчим по Малому морю:
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у Замагоя увидим нерп, на острове Огой совершим ритуал подношения и загадаем желания, а на Сурхайте вы сможете попробовать целебную воду с ионами серебра.

На следующий день сменим катер на «буханку» и прокатимся к самой северной точке Ольхона — мысу Хобой, где устроим пикник и насладимся байкальской ухой.

Вы увидите мыс «Три брата», искупаетесь в урочище Песчаное, полюбуетесь скалой Любви и встретитесь с «Хранителем Байкала».

Главные места Ольхона и путешествие по островам Байкала на катере
Главные места Ольхона и путешествие по островам Байкала на катере
Главные места Ольхона и путешествие по островам Байкала на катере

Описание тура

Организационные детали

Условия брони: после внесения предоплаты в 15% необходимо внести 30% от стоимости тура (напрямую гиду), остальная сумма оплачивается в день начала тура.

Проживание. Возможно размещение в одном из отелей: «Звезда Кочевника», «Ольхонские Терема» или «Байкальские Зори». 2-, 3-местное проживание.

*Фото отелей взяты с сайта travel.yandex.ru

Питание. В стоимость включены 3 завтрака и 3 обеда, вы отведаете традиционную бурятскую кухню и настойки. Обед до 2-й день и ужины за доплату.

Транспорт. Toyota Noah, Alphard, Honda Stepwgn или Toyota HiAce. Водные экскурсии проводим на быстроходных катерах вместимостью от 8 до 16 человек. По Ольхону будем передвигаться на УАЗе («буханка»), также возможно передвижение на внедорожниках Toyota LC, 200 Toyota Surf, Lexus 570.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Байкал

Встретим вас в 10:00 в аэропорту или на ж/д вокзале Иркутска и сразу отправимся на остров Ольхон. Виды здесь невероятные: и бескрайний Байкал, и реликтовые леса, и живописные степи.

По пути остановимся в кафе с национальной кухней и полакомимся бурятскими буузами. К 15:00 прибудем в Хужир, заселимся в отель и пойдём гулять по посёлку и окрестностям.

Обязательно посетим мыс Бурхан и увидим скалу Шаманка, где когда-то шаманы проводили свои обряды. Поприветствуем духов и сделаем подношение — для удачного путешествия.

Питание: обед.

Добро пожаловать на БайкалДобро пожаловать на БайкалДобро пожаловать на БайкалДобро пожаловать на БайкалДобро пожаловать на БайкалДобро пожаловать на БайкалДобро пожаловать на БайкалДобро пожаловать на БайкалДобро пожаловать на БайкалДобро пожаловать на Байкал
2 день

Водная прогулка по островам: Замагой, Огой и Сурхайте

В 10:00 позавтракаем и поедем в порт. Поднимемся на борт комфортабельного быстроходного катера и начнём водную прогулку по Байкалу.

Остановимся у острова Замагой, где обитают милые нерпы. Они совсем не боятся людей, поэтому к ним можно подойти близко и сделать фотографии.

Дальше прибудем на остров Огой и высадимся на берег. Прогуляемся к ступе Просветления, проведём ритуал подношения и загадаем желания.

Следующий остров на нашем пути — Сурхайте. Пробудем здесь около 2 часов. Вы сможете поесть, попариться в бане, попробовать воду из целебных источников или просто отдохнуть на пляже.

Начнём обратный путь через остров Еленка или Ижлехей, где находится птичий базар чаек и бакланов. В Хужир вернёмся к 16:00, после чего у вас будет свободное время, чтобы погулять, закупиться сувенирами, покататься на сапах или верхом (за доплату). Мы подскажем, чем заняться, и поможем забронировать активности.

Питание: завтрак.

Водная прогулка по островам: Замагой, Огой и СурхайтеВодная прогулка по островам: Замагой, Огой и СурхайтеВодная прогулка по островам: Замагой, Огой и СурхайтеВодная прогулка по островам: Замагой, Огой и Сурхайте
3 день

Путешествие к мысу Хобой

Завтрак в 9:00. После него усядемся во внедорожник УАЗ и помчим на самую северную точку острова — мыс Хобой. По пути заедем в деревню Харанцы, где побываем на смотровой площадке. Отсюда открывается вид на Малое Море, острова Львёнок, Крокодил и Приморский хребет.

Остановимся в урочище Песчаное, где вы сможете искупаться. Вода здесь тёплая! Увидим мыс «Три брата», а затем прибудем на мыс Хобой. Устроим пикник, на котором вы насладитесь вкуснейшей байкальской ухой.

После отправимся к скале Любви. Сюда приезжают бездетные пары, чтобы просить о ребёнке. Финалом нашего сегодняшнего путешествия станет остановка у дерева из бронзы — «Хранителя Байкала».

К 17:00 вернёмся в Хужир.

Питание: завтрак, обед.

Путешествие к мысу ХобойПутешествие к мысу ХобойПутешествие к мысу ХобойПутешествие к мысу ХобойПутешествие к мысу ХобойПутешествие к мысу Хобой
4 день

Возвращение в Иркутск

Позавтракаем в 9:00, а в 10:00 поедем обратно в Иркутск. Остановимся на обед в кафе по дороге, к 15:00 прибудем в город или отвезём вас в аэропорт или на вокзал.

Питание: завтрак, обед.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет50 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Настойки
  • Трансфер из аэропорта и обратно
  • Трансфер по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Услуги местного гида
  • Подарки от организаторов
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
  • Обед во 2-й день и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта или ж/д вокзала, 10:00
Завершение: Иркутск, аэропорт или ж/д вокзал, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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