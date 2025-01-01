И в путь! На быстроходном катере мы промчим по Малому морю:
Описание тура
Организационные детали
Условия брони: после внесения предоплаты в 15% необходимо внести 30% от стоимости тура (напрямую гиду), остальная сумма оплачивается в день начала тура.
Проживание. Возможно размещение в одном из отелей: «Звезда Кочевника», «Ольхонские Терема» или «Байкальские Зори». 2-, 3-местное проживание.
*Фото отелей взяты с сайта travel.yandex.ru
Питание. В стоимость включены 3 завтрака и 3 обеда, вы отведаете традиционную бурятскую кухню и настойки. Обед до 2-й день и ужины за доплату.
Транспорт. Toyota Noah, Alphard, Honda Stepwgn или Toyota HiAce. Водные экскурсии проводим на быстроходных катерах вместимостью от 8 до 16 человек. По Ольхону будем передвигаться на УАЗе («буханка»), также возможно передвижение на внедорожниках Toyota LC, 200 Toyota Surf, Lexus 570.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Байкал
Встретим вас в 10:00 в аэропорту или на ж/д вокзале Иркутска и сразу отправимся на остров Ольхон. Виды здесь невероятные: и бескрайний Байкал, и реликтовые леса, и живописные степи.
По пути остановимся в кафе с национальной кухней и полакомимся бурятскими буузами. К 15:00 прибудем в Хужир, заселимся в отель и пойдём гулять по посёлку и окрестностям.
Обязательно посетим мыс Бурхан и увидим скалу Шаманка, где когда-то шаманы проводили свои обряды. Поприветствуем духов и сделаем подношение — для удачного путешествия.
Питание: обед.
Водная прогулка по островам: Замагой, Огой и Сурхайте
В 10:00 позавтракаем и поедем в порт. Поднимемся на борт комфортабельного быстроходного катера и начнём водную прогулку по Байкалу.
Остановимся у острова Замагой, где обитают милые нерпы. Они совсем не боятся людей, поэтому к ним можно подойти близко и сделать фотографии.
Дальше прибудем на остров Огой и высадимся на берег. Прогуляемся к ступе Просветления, проведём ритуал подношения и загадаем желания.
Следующий остров на нашем пути — Сурхайте. Пробудем здесь около 2 часов. Вы сможете поесть, попариться в бане, попробовать воду из целебных источников или просто отдохнуть на пляже.
Начнём обратный путь через остров Еленка или Ижлехей, где находится птичий базар чаек и бакланов. В Хужир вернёмся к 16:00, после чего у вас будет свободное время, чтобы погулять, закупиться сувенирами, покататься на сапах или верхом (за доплату). Мы подскажем, чем заняться, и поможем забронировать активности.
Питание: завтрак.
Путешествие к мысу Хобой
Завтрак в 9:00. После него усядемся во внедорожник УАЗ и помчим на самую северную точку острова — мыс Хобой. По пути заедем в деревню Харанцы, где побываем на смотровой площадке. Отсюда открывается вид на Малое Море, острова Львёнок, Крокодил и Приморский хребет.
Остановимся в урочище Песчаное, где вы сможете искупаться. Вода здесь тёплая! Увидим мыс «Три брата», а затем прибудем на мыс Хобой. Устроим пикник, на котором вы насладитесь вкуснейшей байкальской ухой.
После отправимся к скале Любви. Сюда приезжают бездетные пары, чтобы просить о ребёнке. Финалом нашего сегодняшнего путешествия станет остановка у дерева из бронзы — «Хранителя Байкала».
К 17:00 вернёмся в Хужир.
Питание: завтрак, обед.
Возвращение в Иркутск
Позавтракаем в 9:00, а в 10:00 поедем обратно в Иркутск. Остановимся на обед в кафе по дороге, к 15:00 прибудем в город или отвезём вас в аэропорт или на вокзал.
Питание: завтрак, обед.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|50 000 ₽
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Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Настойки
- Трансфер из аэропорта и обратно
- Трансфер по маршруту
- Экскурсии по программе
- Услуги местного гида
- Подарки от организаторов
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
- Обед во 2-й день и ужины