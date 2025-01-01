Условия брони: после внесения предоплаты в 15% необходимо внести 30% от стоимости тура (напрямую гиду), остальная сумма оплачивается в день начала тура.

Проживание. Возможно размещение в одном из отелей: «Звезда Кочевника», «Ольхонские Терема» или «Байкальские Зори». 2-, 3-местное проживание.

*Фото отелей взяты с сайта travel.yandex.ru

Питание. В стоимость включены 3 завтрака и 3 обеда, вы отведаете традиционную бурятскую кухню и настойки. Обед до 2-й день и ужины за доплату.

Транспорт. Toyota Noah, Alphard, Honda Stepwgn или Toyota HiAce. Водные экскурсии проводим на быстроходных катерах вместимостью от 8 до 16 человек. По Ольхону будем передвигаться на УАЗе («буханка»), также возможно передвижение на внедорожниках Toyota LC, 200 Toyota Surf, Lexus 570.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.