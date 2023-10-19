С собой понадобятся: паспорт, полис ОМС, на детей — свидетельство о рождении.

Также возьмите: кепку или бандану, пуховую жилетку, лёгкую шапку, перчатки, солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20), солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2), купальные принадлежности (да, на Байкале можно купаться даже в это время!), личную аптечку, средства личной гигиены, накидку от дождя (желательно), фото- и видеоаппаратуру, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы.

Проживание. В Иркутске в одном из отелей: «Лазурный берег», «Яковлев», «Матрёшка», «130 отель». На Малом Море в одном из отелей: «Ветер Странствий», «Мир Байкала», «Наратэй». В Аршане в одном из отелей: «Иркут», «Марьина роща», «Наран». Возможна замена отелей на аналогичные. Размещение 2- и 3-местное.

Питание. В стоимость включены все завтраки, 5 обедов и 2 ужина. Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.