Вы полюбуетесь завораживающими пейзажами степей и бухт и насладитесь уединением на берегах
Описание тура
Организационные детали
С собой понадобятся: паспорт, полис ОМС, на детей — свидетельство о рождении.
Также возьмите: кепку или бандану, пуховую жилетку, лёгкую шапку, перчатки, солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20), солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2), купальные принадлежности (да, на Байкале можно купаться даже в это время!), личную аптечку, средства личной гигиены, накидку от дождя (желательно), фото- и видеоаппаратуру, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы.
Проживание. В Иркутске в одном из отелей: «Лазурный берег», «Яковлев», «Матрёшка», «130 отель». На Малом Море в одном из отелей: «Ветер Странствий», «Мир Байкала», «Наратэй». В Аршане в одном из отелей: «Иркут», «Марьина роща», «Наран». Возможна замена отелей на аналогичные. Размещение 2- и 3-местное.
Питание. В стоимость включены все завтраки, 5 обедов и 2 ужина. Остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Экскурсия по Иркутску, посещение музеев, прогулка по Листвянке
Встречаемся и после завтрака отправляемся знакомиться с городом. Вы узнаете о прошлом и настоящем «Сибирского Парижа», как его называли когда-то, осмотрите его памятники архитектуры — церкви, особняки и старинные дома. Затем едем в посёлок Листвянка, вытянувшийся вдоль берега Байкала на 5 км и получивший своё имя из-за растущих вокруг лиственниц.
По пути заглянем в этнографический музей под открытым небом «Тальцы», где воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков. Вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17-го века и другие постройки. После вы посмотрите на Шаман-камень и побываете в Байкальском музее, в экспозиции которого представлены обитатели озера.
По приезде прогуляемся по Листвянке и зайдём на рыбный и сувенирный рынки. Желающие смогут приобрести изделия сибирских мастеров из камня, дерева, бересты и стекла и отведать байкальскую рыбу холодного и горячего копчения.
Вечером вернёмся в Иркутск и разместимся в гостинице. (Обед во время экскурсии, ужин — самостоятельно).
Переезд на Малое Море, автоэкскурсия по побережью и в бухту Змеиная
После завтрака отправляемся на Малое Море — средняя часть Байкала, отделённая островом Ольхон (250 км, время в пути — около 4 часов). По дороге вы полюбуетесь изменчивым пейзажем: бескрайние степи сменятся тайгой, а ближе к озеру пышная растительность уступит место Тажеранским степям с участками скальника, покрытого разноцветным мхом.
По прибытии на базу отдыха разместимся и пообедаем, а затем вас ждёт автомобильная экскурсия по побережью с заездом в бухту Змеиную. Проедем по Тажеранским степям в сторону Большого Байкала, где с высоты увидим Ольхонские ворота и остров Ольхон. А спустившись в уютную бухту, послушаем шелест «священного моря» и погреемся чаем на местных травах.
Дополнительные экскурсии, релакс в сибирской бане
Сегодня свободный день. После завтрака можно отправиться на дополнительные экскурсии (за доплату). Например, посетить Ольхон и мыс Бурхан — сакральный центр Байкала, Танхан и долину Каменных духов, мыс Хобой.
А вечером вас будет ждать настоящая сибирская банька на базе отдыха с вениками и чаем на сибирских травах.
Свободное время, переезд в Иркутск
С утра у вас снова будет свободное время. После завтрака можно неспешно прогуляться по берегу Байкала и попрощаться с озером. Затем, пообедав, вернёмся в Иркутск, где разместимся в гостинице.
Путь до посёлка Аршан, экскурсия к водопадам, буддийский дацан и бурято-монгольский рынок
Позавтракав, выезжаем в бурятский посёлок Аршан, расположенный у предгорий Восточных Саян (230 км). Этот уголок сибирской земли находится в живописной Тункинской долине, окружённой заснеженными вершинами. Здесь потрясающий воздух, а по количеству солнечных дней в году Аршан даже опережает Крым.
По прибытии пообедаем: вы попробуете блюда бурятской кухни и, конечно, знаменитые бузы. После разместимся в комфортных номерах базе отдыха и отправимся на пешеходную экскурсию к водопадам горной реки Кынгарга. Самые высокие из них достигают 10 метров высоты, а всего их 12. Мы посетим самый популярный, прогулявшись по обустроенной тропе вдоль левого берега реки.
Затем побываем в буддийском дацане «Бодхидхарма», где проводятся службы и обучаются послушники. Заглянем и на местный рынок — можно будет приобрести целебные травы, чаи и товары из Монголии. Ужин — самостоятельно.
Посещение горячих источников, возвращение в Иркутск
Сегодня едем в посёлок Жемчуг, где на берегу реки Иркут есть целебные горячие источники и грязевые ванны. Не забудьте купальники — при желании можно искупаться и насладиться непривычным ощущением, когда воздух уже прохладный, вода тёплая, а вокруг — живописные гольцы Саянских отрогов. Затем — возвращение в Иркутск.
Отъезд
После завтрака — освобождение номеров до 12:00. Дополнительно вы можете заказать трансфер в аэропорт или на ж. -д. вокзал.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|58 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Гид по всему маршруту
- Встреча в аэропорту или на ж. - д. вокзале
- Питание по программе
- Входные билеты в музеи: «Тальцы», музей Байкала
- Проживание в номерах с удобствами (2-3-местное размещение)
- Баня
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Иркутска и обратно
- Одноместное размещение - 18 500 руб
- Услуги, экскурсии, питание вне программы
- Дополнительная экскурсия на остров Ольхон
- Трансфер до аэропорта или ж. - д. вокзала в заключительный день: 1200 руб. - легковой автомобиль, 500 руб. - такси