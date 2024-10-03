От Листвянки до Хобоя: тур по главным местам Байкала

Подняться на камень Черского, прокатиться по озеру на катере и побывать на мысе Бурхан
В путешествии вы увидите бескрайний Байкал, посетите места силы и насладитесь бурятской кухней.

Вас ждёт путешествие на УАЗике по бездорожью: побываем в Харанцах, искупаемся в урочище Песчаном, отведаем ароматную уху на
читать дальше

мысе Хобой, полюбуемся скалой Любви и встретимся с «Хранителем Байкала».

А ещё устроим водную прогулку по островам: на Замагое понаблюдаем за нерпами, на острове Огой поднимемся к ступе Просветления и загадаем желания, а на Сурхайте сможем попробовать целебную воду, насыщенную ионами серебра.

От Листвянки до Хобоя: тур по главным местам Байкала
От Листвянки до Хобоя: тур по главным местам Байкала
От Листвянки до Хобоя: тур по главным местам Байкала

Описание тура

Организационные детали

Условия брони: после внесения предоплаты в 15% необходимо внести 30% от стоимости тура (напрямую гиду), остальная сумма оплачивается в день начала тура.

Проживание. Возможно размещение в одном из отелей: «Звезда Кочевника», «Ольхонские Терема» или «Байкальские Зори», 2-, 3-местное проживание.

*Фото отелей взято с сайта travel.yandex.ru

Питание. В стоимость включены 3 завтрака и 3 обеда, вы отведаете блюда бурятской кухни. Обед во 2-й день и ужины за доплату.

Транспорт. Toyota Noah, Alphard, Honda Stepwgn или Toyota HiAce. Водные экскурсии проводим на быстроходных катерах вместимостью от 8 до 16 человек. По Ольхону будем передвигаться на УАЗе («буханка»), также возможно передвижение на внедорожниках Toyota LC, 200 Toyota Surf, Lexus 570.

Дети. Возможно участие детей с 5 лет в сопровождении взрослых.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, прибытие в Листвянку и Байкальский музей

Встретим вас в 10:00 в аэропорту или на ж/д вокзале Иркутска и отправимся в посёлок Листвянка. По пути сделаем остановку и по канатной дороге поднимемся на камень Черского, откуда полюбуемся Ангарой и Шаман-камнем, с которым связана одна удивительная легенда — её мы обязательно расскажем.

К 12:00 прибудем в Листвянку и пообедаем блюдами местной кухни. Затем посетим Байкальский музей, узнаем интересные факты про край, озеро и его обитателей.

В 15:00 заселимся в отель, после чего погуляем в окрестностях, полюбуемся Байкалом и пройдёмся по местному рынку.

Питание: обед.

Встреча, прибытие в Листвянку и Байкальский музейВстреча, прибытие в Листвянку и Байкальский музейВстреча, прибытие в Листвянку и Байкальский музейВстреча, прибытие в Листвянку и Байкальский музейВстреча, прибытие в Листвянку и Байкальский музейВстреча, прибытие в Листвянку и Байкальский музейВстреча, прибытие в Листвянку и Байкальский музейВстреча, прибытие в Листвянку и Байкальский музейВстреча, прибытие в Листвянку и Байкальский музейВстреча, прибытие в Листвянку и Байкальский музей
2 день

Свободный день

Завтрак в 10:00. Сегодня у вас свободный день. Вы можете отдохнуть на пляже, погулять или поехать на экскурсию в бухту Песчаная или посёлок Аршан, побывать на Кругобайкальской железной дороге и осмотреть усадьбу Тармашиных. А ещё вы сможете попариться в баньке.

Питание: завтрак.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
3 день

Путешествие на Ольхон и скала Шаманка

Позавтракаем и на микроавтобусе отправимся на остров Ольхон. По пути заедем в кафе и отведаем бурятских бууз, а ещё осмотрим памятник орла и скульптуру «Бродяга», возведённую в честь отважных путешественников.

К 16:00 приедем в Хужир, заселимся в отель и пойдём гулять. Обязательно посетим мыс Бурхан и увидим скалу Шаманка, где когда-то шаманы проводили свои обряды. Поприветствуем духов и сделаем подношение — для удачного путешествия.

Питание: завтрак, обед.

Путешествие на Ольхон и скала ШаманкаПутешествие на Ольхон и скала ШаманкаПутешествие на Ольхон и скала ШаманкаПутешествие на Ольхон и скала Шаманка
4 день

Поездка к мысу Хобой

Завтрак в 9:00. После него усядемся во внедорожник УАЗ и помчим на самую северную точку острова — мыс Хобой. По пути заедем в деревню Харанцы, где побываем на смотровой площадке. Отсюда открывается вид на Малое Море, острова Львёнок, Крокодил и Приморский хребет.

Остановимся в урочище Песчаное, где вы сможете искупаться. Вода здесь тёплая! Увидим мыс «Три брата», а затем прибудем на мыс Хобой. Устроим пикник, на котором вы насладитесь вкуснейшей байкальской ухой.

После отправимся к скале Любви. Сюда приезжают бездетные пары, чтобы просить о ребёнке. Финалом нашего сегодняшнего путешествия станет остановка у дерева из бронзы — «Хранителя Байкала».

К 17:00 вернёмся в Хужир.

Питание: завтрак, обед.

Поездка к мысу ХобойПоездка к мысу ХобойПоездка к мысу ХобойПоездка к мысу ХобойПоездка к мысу Хобой
5 день

Водная прогулка по островам: Замагой, Огой и Сурхайте

В 10:00 позавтракаем и поедем в порт. Взойдём на борт комфортабельного быстроходного катера и начнём водную прогулку по Байкалу.
Остановимся у острова Замагой, где обитают милые нерпы. Они совсем не боятся людей, поэтому к ним можно подойти очень близко и сделать фотографии.

Дальше прибудем на остров Огой и высадимся на берег. Прогуляемся к ступе Просветления, проведём ритуал подношения и загадаем желания.

Следующий остров на нашем пути — Сурхайте. Пробудем здесь около 2 часов. Вы сможете поесть, попариться в бане, попробовать воду из целебных источников или просто отдохнуть на пляже.

Начнём обратный путь через остров Еленка или Ижлехей, где находится птичий базар чаек и бакланов. В Хужир вернёмся к 16:00, после чего у вас будет свободное время, чтобы погулять, закупиться сувенирами, покататься на сапах или верхом (за доплату). Мы подскажем, чем заняться, и поможем забронировать активности.

Питание: завтрак.

Водная прогулка по островам: Замагой, Огой и СурхайтеВодная прогулка по островам: Замагой, Огой и СурхайтеВодная прогулка по островам: Замагой, Огой и СурхайтеВодная прогулка по островам: Замагой, Огой и Сурхайте
6 день

Возвращение в Иркутск

Позавтракаем в 9:00, а в 10:00 поедем обратно в Иркутск. Остановимся на обед в кафе по дороге, к 15:00 прибудем в город или отвезём вас в аэропорт или на вокзал.

Питание: завтрак, обед.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет75 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Настойки
  • Трансфер из аэропорта и обратно
  • Трансфер по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Подарки от организаторов
  • Услуги местного гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Обед во 2-й день и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта или ж/д вокзала, 10:00
Завершение: Иркутск, аэропорт или ж/д вокзал, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
На машине
1 отзыв
4 дня
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
Увидеть Байкал с высоты и загадать желание на Шаман-камне
Начало: Иркутск, 09:00
Завтра в 08:00
4 окт в 08:00
97 500 за человека
Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов
1 отзыв
4 дня
Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов
Узнать тайны скалы Шаманки, полюбоваться панорамой Большого Байкала и увидеть Мраморный карьер
Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
29 окт в 08:00
3 дек в 08:00
50 000 за человека
Зимняя сказка Байкала: тур по популярным локациям и не только
скидка
15%
1 отзыв
3 дня
Зимняя сказка Байкала: тур по популярным локациям и не только
Побывать в ледяных гротах, узнать легенды о скале Шаманке и полюбоваться панорамами озера
Начало: Аэропорт Иркутска / гостиница. Приобретайте билеты...
1 фев в 08:00
5 фев в 08:00
3690031 365 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска
ХорошоТам