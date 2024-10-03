Вас ждёт путешествие на УАЗике по бездорожью: побываем в Харанцах, искупаемся в урочище Песчаном, отведаем ароматную уху на
Описание тура
Организационные детали
Условия брони: после внесения предоплаты в 15% необходимо внести 30% от стоимости тура (напрямую гиду), остальная сумма оплачивается в день начала тура.
Проживание. Возможно размещение в одном из отелей: «Звезда Кочевника», «Ольхонские Терема» или «Байкальские Зори», 2-, 3-местное проживание.
*Фото отелей взято с сайта travel.yandex.ru
Питание. В стоимость включены 3 завтрака и 3 обеда, вы отведаете блюда бурятской кухни. Обед во 2-й день и ужины за доплату.
Транспорт. Toyota Noah, Alphard, Honda Stepwgn или Toyota HiAce. Водные экскурсии проводим на быстроходных катерах вместимостью от 8 до 16 человек. По Ольхону будем передвигаться на УАЗе («буханка»), также возможно передвижение на внедорожниках Toyota LC, 200 Toyota Surf, Lexus 570.
Дети. Возможно участие детей с 5 лет в сопровождении взрослых.
Программа тура по дням
Встреча, прибытие в Листвянку и Байкальский музей
Встретим вас в 10:00 в аэропорту или на ж/д вокзале Иркутска и отправимся в посёлок Листвянка. По пути сделаем остановку и по канатной дороге поднимемся на камень Черского, откуда полюбуемся Ангарой и Шаман-камнем, с которым связана одна удивительная легенда — её мы обязательно расскажем.
К 12:00 прибудем в Листвянку и пообедаем блюдами местной кухни. Затем посетим Байкальский музей, узнаем интересные факты про край, озеро и его обитателей.
В 15:00 заселимся в отель, после чего погуляем в окрестностях, полюбуемся Байкалом и пройдёмся по местному рынку.
Питание: обед.
Свободный день
Завтрак в 10:00. Сегодня у вас свободный день. Вы можете отдохнуть на пляже, погулять или поехать на экскурсию в бухту Песчаная или посёлок Аршан, побывать на Кругобайкальской железной дороге и осмотреть усадьбу Тармашиных. А ещё вы сможете попариться в баньке.
Питание: завтрак.
Путешествие на Ольхон и скала Шаманка
Позавтракаем и на микроавтобусе отправимся на остров Ольхон. По пути заедем в кафе и отведаем бурятских бууз, а ещё осмотрим памятник орла и скульптуру «Бродяга», возведённую в честь отважных путешественников.
К 16:00 приедем в Хужир, заселимся в отель и пойдём гулять. Обязательно посетим мыс Бурхан и увидим скалу Шаманка, где когда-то шаманы проводили свои обряды. Поприветствуем духов и сделаем подношение — для удачного путешествия.
Питание: завтрак, обед.
Поездка к мысу Хобой
Завтрак в 9:00. После него усядемся во внедорожник УАЗ и помчим на самую северную точку острова — мыс Хобой. По пути заедем в деревню Харанцы, где побываем на смотровой площадке. Отсюда открывается вид на Малое Море, острова Львёнок, Крокодил и Приморский хребет.
Остановимся в урочище Песчаное, где вы сможете искупаться. Вода здесь тёплая! Увидим мыс «Три брата», а затем прибудем на мыс Хобой. Устроим пикник, на котором вы насладитесь вкуснейшей байкальской ухой.
После отправимся к скале Любви. Сюда приезжают бездетные пары, чтобы просить о ребёнке. Финалом нашего сегодняшнего путешествия станет остановка у дерева из бронзы — «Хранителя Байкала».
К 17:00 вернёмся в Хужир.
Питание: завтрак, обед.
Водная прогулка по островам: Замагой, Огой и Сурхайте
В 10:00 позавтракаем и поедем в порт. Взойдём на борт комфортабельного быстроходного катера и начнём водную прогулку по Байкалу.
Остановимся у острова Замагой, где обитают милые нерпы. Они совсем не боятся людей, поэтому к ним можно подойти очень близко и сделать фотографии.
Дальше прибудем на остров Огой и высадимся на берег. Прогуляемся к ступе Просветления, проведём ритуал подношения и загадаем желания.
Следующий остров на нашем пути — Сурхайте. Пробудем здесь около 2 часов. Вы сможете поесть, попариться в бане, попробовать воду из целебных источников или просто отдохнуть на пляже.
Начнём обратный путь через остров Еленка или Ижлехей, где находится птичий базар чаек и бакланов. В Хужир вернёмся к 16:00, после чего у вас будет свободное время, чтобы погулять, закупиться сувенирами, покататься на сапах или верхом (за доплату). Мы подскажем, чем заняться, и поможем забронировать активности.
Питание: завтрак.
Возвращение в Иркутск
Позавтракаем в 9:00, а в 10:00 поедем обратно в Иркутск. Остановимся на обед в кафе по дороге, к 15:00 прибудем в город или отвезём вас в аэропорт или на вокзал.
Питание: завтрак, обед.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|75 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Настойки
- Трансфер из аэропорта и обратно
- Трансфер по маршруту
- Экскурсии по программе
- Подарки от организаторов
- Услуги местного гида
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Обед во 2-й день и ужины