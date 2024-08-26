В ноябре – туры в Иркутске

Найдено 3 тура в категории «В ноябре» в Иркутске, цены от 30 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Джип-тур по Ольхону: север и юг
На машине
Джиппинг
6 отзывов
2 дня
Джип-тур по Ольхону: север и юг
Загадать желания в местах силы, попробовать уху из байкальской рыбы и полюбоваться степями и мысами
Начало: Иркутск, 08:00
22 окт в 08:00
23 окт в 08:00
30 000 за человека
Нестандартные фотолокации Байкала
На машине
2 отзыва
2 дня
Нестандартные фотолокации Байкала
Увидеть три совершенно разные природные зоны Байкала и поймать атмосферу бурятских сел
Начало: Иркутск, рано утром
21 окт в 08:00
22 окт в 08:00
60 000 за всё до 3 чел.
Тур по Байкалу и день в Саянах: заряжаемся энергией гор в местах силы
На машине
8 дней
Тур по Байкалу и день в Саянах: заряжаемся энергией гор в местах силы
Выковать подкову на счастье, попробовать бурятскую кухню и прокатиться в собачьей упряжке
Начало: Аэропорт Иркутска в 09:00, ж. - д. вокзал Иркутска...
1 ноя в 09:00
9 ноя в 09:00
98 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    26 августа 2024
    Джип-тур по Ольхону: север и юг
    Я скажу так, реальность превзошла ожидания. Гид Сергей. Маршрут был составлен идеально, избегая толп людей в видовых местах. Отмечу так
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    же терпение гида, когда мы «терялись» в сувенирных. Так же особо оценила широкий кругозор и знания Сергея, все обо всем он знает и интересно рассказывает. Заезжали в локации, где кроме нас не было никого в округе и было безумно красиво. Уха из омуля приготовлена была вкусно, и в красивом месте, что немаловажно. Тайминг соблюден, если мы договаривались встретится в 10, то в 10.00 машина Сергея была на месте. При бронировании мне ответили на все вопросы. Благодарю

    Я скажу так, реальность превзошла ожидания. Гид Сергей. Маршрут был составлен идеально, избегая толп людей вЯ скажу так, реальность превзошла ожидания. Гид Сергей. Маршрут был составлен идеально, избегая толп людей вЯ скажу так, реальность превзошла ожидания. Гид Сергей. Маршрут был составлен идеально, избегая толп людей вЯ скажу так, реальность превзошла ожидания. Гид Сергей. Маршрут был составлен идеально, избегая толп людей вЯ скажу так, реальность превзошла ожидания. Гид Сергей. Маршрут был составлен идеально, избегая толп людей вЯ скажу так, реальность превзошла ожидания. Гид Сергей. Маршрут был составлен идеально, избегая толп людей вЯ скажу так, реальность превзошла ожидания. Гид Сергей. Маршрут был составлен идеально, избегая толп людей вЯ скажу так, реальность превзошла ожидания. Гид Сергей. Маршрут был составлен идеально, избегая толп людей в
  • Г
    Георгий
    20 августа 2024
    Джип-тур по Ольхону: север и юг
    Все прошло хорошо, познавательно и экологично. Чувствуется, что Сергей любит Байкал и переживает за сохранность природы.
    Все прошло хорошо, познавательно и экологично. Чувствуется, что Сергей любит Байкал и переживает за сохранность природыВсе прошло хорошо, познавательно и экологично. Чувствуется, что Сергей любит Байкал и переживает за сохранность природыВсе прошло хорошо, познавательно и экологично. Чувствуется, что Сергей любит Байкал и переживает за сохранность природыВсе прошло хорошо, познавательно и экологично. Чувствуется, что Сергей любит Байкал и переживает за сохранность природыВсе прошло хорошо, познавательно и экологично. Чувствуется, что Сергей любит Байкал и переживает за сохранность природы
  • Ф
    ФАНИЛЬ
    18 августа 2024
    Джип-тур по Ольхону: север и юг
    Тур очень понравился. Водитель, он же гид Андрей дал очень много информации по посещаемым локациям, по истории и быту местных
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    жителей. Тур на Ольхон нужно брать, как в нашем случае минимум на два дня. Однодневные туры это гонки, ничего толком не посмотришь, да и как повезет с паромом на Ольхон. Первый день посетили Тажераны. Очень впечатляет, особенно пик Бишанва. Второй день провели на Ольхоне, очень красиво.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «В ноябре»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Джип-тур по Ольхону: север и юг
  2. Нестандартные фотолокации Байкала
  3. Тур по Байкалу и день в Саянах: заряжаемся энергией гор в местах силы
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Мыс Хобой
  2. Малое море Байкала
  3. Скала Шаманка
  4. Озеро Байкал
  5. Тажеранские степи
  6. Тункинская долина
  7. Тальцы
  8. Набережная
  9. Ангара
  10. Ступа Просветления
Сколько стоит тур в Иркутске в октябре 2024
Сейчас в Иркутске в категории "В ноябре" можно забронировать 3 тура от 30 000 до 98 500. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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