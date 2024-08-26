2 дня
Джип-тур по Ольхону: север и юг
Загадать желания в местах силы, попробовать уху из байкальской рыбы и полюбоваться степями и мысами
Начало: Иркутск, 08:00
22 окт в 08:00
23 окт в 08:00
30 000₽ за человека
2 дня
Нестандартные фотолокации Байкала
Увидеть три совершенно разные природные зоны Байкала и поймать атмосферу бурятских сел
Начало: Иркутск, рано утром
21 окт в 08:00
22 окт в 08:00
60 000₽ за всё до 3 чел.
8 дней
Тур по Байкалу и день в Саянах: заряжаемся энергией гор в местах силы
Выковать подкову на счастье, попробовать бурятскую кухню и прокатиться в собачьей упряжке
Начало: Аэропорт Иркутска в 09:00, ж. - д. вокзал Иркутска...
1 ноя в 09:00
9 ноя в 09:00
98 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья26 августа 2024Я скажу так, реальность превзошла ожидания. Гид Сергей. Маршрут был составлен идеально, избегая толп людей в видовых местах. Отмечу так
- ГГеоргий20 августа 2024Все прошло хорошо, познавательно и экологично. Чувствуется, что Сергей любит Байкал и переживает за сохранность природы.
- ФФАНИЛЬ18 августа 2024Тур очень понравился. Водитель, он же гид Андрей дал очень много информации по посещаемым локациям, по истории и быту местных
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «В ноябре»
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