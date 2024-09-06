На 9 мая – туры в Иркутске

Найдено 3 тура в категории «На 9 мая» в Иркутске, цены от 20 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Тур-знакомство с Байкальском: хребет Хамар-Дабан, горные озёра и чистый воздух
На машине
1 отзыв
5 дней
Тур-знакомство с Байкальском: хребет Хамар-Дабан, горные озёра и чистый воздух
Прогуляться к Тёплым озёрам, увидеть буддийский дацан и побывать на минеральных источниках
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта, с ж/д вокзала и...
16 сен в 10:00
17 сен в 10:00
58 500 за человека
В гостях у «младшего брата Байкала»: окрестности Хубсугула
3 дня
В гостях у «младшего брата Байкала»: окрестности Хубсугула
Попробовать хорхог, познакомиться с бытом кочевников и побывать у подножия Мунку-Сардык
Начало: Иркутск, центральный вход гостиницы «Ангара», 06:0...
12 июн в 06:00
13 июн в 08:00
20 000 за человека
Байкальская классика: места силы, Ольхон и мыс Хобой
На машине
4 дня
Байкальская классика: места силы, Ольхон и мыс Хобой
Напитаться энергией, увидеть свой, неповторимый Байкал, и полюбоваться скалой Шаманка
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта, с ж/д вокзала и...
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
38 100 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгения
    6 сентября 2024
    Тур-знакомство с Байкальском: хребет Хамар-Дабан, горные озёра и чистый воздух
    Хороший тур для знакомства с другим Байкалом и горами. Встретили нас с аэропорта и сразу отвезли на место. В гостинице
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    чудесный душевный персонал нас разместил и очень вкусно и много кормил. Озера очень понравились, душевное место. А в Аршане хотелось подольше побыть, сходить на маршрут в горы. Но если вы не особо активны человек, вам будет самое то. Красивая природа, одна дорога как отдельная экскурсия. Спасибо огромное Ивану, который много рассказывал и подстраивался под наши желания. И огромное спасибо Антонине, которая свою заботу начала еще за месяц до отъезда. Хорошие ребята, рекомендую. Южный Байкал вас приятно удивит)

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На 9 мая»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тур-знакомство с Байкальском: хребет Хамар-Дабан, горные озёра и чистый воздух
  2. В гостях у «младшего брата Байкала»: окрестности Хубсугула
  3. Байкальская классика: места силы, Ольхон и мыс Хобой
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тажеранские степи
  5. Озеро Байкал
  6. Тункинская долина
  7. Набережная
  8. Тальцы
  9. Мыс Харанцы
  10. Мыс Любви
Сколько стоит тур в Иркутске в сентябре 2024
Сейчас в Иркутске в категории "На 9 мая" можно забронировать 3 тура от 20 000 до 58 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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