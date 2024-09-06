5 дней
Тур-знакомство с Байкальском: хребет Хамар-Дабан, горные озёра и чистый воздух
Прогуляться к Тёплым озёрам, увидеть буддийский дацан и побывать на минеральных источниках
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта, с ж/д вокзала и...
16 сен в 10:00
17 сен в 10:00
58 500₽ за человека
3 дня
В гостях у «младшего брата Байкала»: окрестности Хубсугула
Попробовать хорхог, познакомиться с бытом кочевников и побывать у подножия Мунку-Сардык
Начало: Иркутск, центральный вход гостиницы «Ангара», 06:0...
12 июн в 06:00
13 июн в 08:00
20 000₽ за человека
4 дня
Байкальская классика: места силы, Ольхон и мыс Хобой
Напитаться энергией, увидеть свой, неповторимый Байкал, и полюбоваться скалой Шаманка
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта, с ж/д вокзала и...
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
38 100₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгения6 сентября 2024Хороший тур для знакомства с другим Байкалом и горами. Встретили нас с аэропорта и сразу отвезли на место. В гостинице
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На 9 мая»
Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит тур в Иркутске в сентябре 2024
Сейчас в Иркутске в категории "На 9 мая" можно забронировать 3 тура от 20 000 до 58 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте тур в Иркутске на 2024 год на 9 мая, 1 ⭐ отзыв, цены от 20000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь