Путешествие через знакомство с яркими личностями, искренне любящими свой город и дело. Пообщаемся с людьми, отдающими жизни идеям, создающими музеи собственными силами, знающими каждую улочку. Священник и спортсмен Александр проведёт нас по живописной тропе и расскажет о выживании в лесу. Телеведущий и знаток рок-музыки Валентин покажет эксклюзивные архивы и включит послушать раритетный винил. Геннадий проведёт в закулисье родного драмтеатра, где служит с 1986 года. А в галерее местные творцы расскажут о своём искусстве и продемонстрируют работы. Вы не просто увидите значимые локации, а познакомитесь с душой Калуги и Тарусы.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для индивидуальных групп от 6 человек возможна замена любого элемента программы.

В сборные группы мы не берём детей младше 15 лет. Если вы уверены, что ребёнку будет интересна наша программа, мы можем обсудить снижение возрастного порога. В индивидуальное путешествие только для вашей компании от 6 человек можно брать детей любого возраста.

Перед началом путешествия, мы создадим чат, где обсудим нюансы и вышлем список лучших заведений Калуги и Тарусы.

Рекомендуем взять непромокаемую куртку, удобную обувь для длительных пеших прогулок (в том числе по лесу).

Обращаем внимание, некоторые пункты программы могут быть заменены равнозначными с предупреждением гостей.