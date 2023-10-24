Заглянуть в рок-подвал телеведущего, познакомиться с мастерами и людьми, создающими «душу» театра
Пообщаемся с людьми, отдающими жизни идеям, создающими музеи собственными силами, знающими каждую улочку. Священник и спортсмен Александр проведёт нас по живописной тропе и расскажет о выживании в лесу.
Телеведущий и знаток рок-музыки Валентин покажет эксклюзивные архивы и включит послушать раритетный винил. Геннадий проведёт в закулисье родного драмтеатра, где служит с 1986 года. А в галерее местные творцы расскажут о своём искусстве и продемонстрируют работы. Вы не просто увидите значимые локации, а познакомитесь с душой Калуги и Тарусы.
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Описание
Организационные детали
Для индивидуальных групп от 6 человек возможна замена любого элемента программы.
В сборные группы мы не берём детей младше 15 лет. Если вы уверены, что ребёнку будет интересна наша программа, мы можем обсудить снижение возрастного порога. В индивидуальное путешествие только для вашей компании от 6 человек можно брать детей любого возраста.
Перед началом путешествия, мы создадим чат, где обсудим нюансы и вышлем список лучших заведений Калуги и Тарусы.
Рекомендуем взять непромокаемую куртку, удобную обувь для длительных пеших прогулок (в том числе по лесу).
Обращаем внимание, некоторые пункты программы могут быть заменены равнозначными с предупреждением гостей.
Программа тура по дням
Калуга, рок-подвал и закулисье театра
Встреча состоится в 10:30 на ж. -д. вокзале Калуги, куда вам необходимо доехать самостоятельно на экспрессе из Москвы.
Сегодня вы познакомитесь с городом на берегу Оки через взгляд местных жителей, любящих свой город и знающих каждую улочку. В нашей программе только самые атмосферные и интересные локации Калуги. Если погода испортится — проедем часть пути на минивэне.
После обеда отправимся в рок-подвал, созданный энтузиастом Валентином, который 20 лет вёл музыкальную программу на местном телевидении, организовал рок-концерты. Вы увидите личные архивы, собираемые с 70-х годов, послушаете раритетный винил и бабины на оригинальной аппаратуре 60-80-х годов.
Следующая остановка — закулисье драмтеатра. Встретимся с людьми, живущими творчеством и создающими искусство. Местный гид Геннадий погрузит нас в «душу» театра, проведёт в гримёрки и костюмерные, расскажет о своей истории от администратора Калужского государственного драматического театра до заместителя директора по работе со зрителем.
В 16:00 выезжаем в Тарусу, где остановимся в уютной небольшой гостинице. В пути около часа.
Таруса с краеведом и фотографом, творчество местных художников и прогулка по лесу
Сегодня отправимся узнавать Тарусу вместе с краеведом и фотографом Алексеем. Прогуляемся по историко-археологической тропе вдоль рек Тарусы и Оки и послушаем рассказ о трёх Тарусах: Княжеской 13-14 вв., союзнице Москвы 15-17 вв., городе писателей, учёных и творческих деятелей 18-20 вв. Весь путь нас будут сопровождать живописные виды, которые ценят художники и фотографы.
После обеда заедем в галерею, где представлены работы местных творцов. Мы встретимся с авторами и узнаем об их взгляде и произведениях искусства из первых уст. Рассмотрим картины, гончарные работы, керамику, деревянные скульптуры и многое другое.
В 15:00 нас встретит Александр, священник, резчик по дереву, бушкрафтер и спортсмен, и проведёт по лесу к лааву. Это обустроенный навес с печью, где мы согреемся и выпьем чай и кофе. Наш местный друг познакомит нас с философией бушкрафта, продемонстрирует свои изобретения и расскажет о выживании в диких условиях. Желающие смогут поучиться метать ножи, стрелять из лука, разжигать огонь, делать финскую свечу и готовить на ней еду.
Около 18:00 выезжаем в Москву. В пути 3 часа. По желанию и за доплату возможно организовать экскурсию на местный пивоваренный завод «Тарусский Гусь» с дегустацией.
Обращаем внимание, некоторые пункты программы могут быть заменены равнозначными с предупреждением гостей.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ж. - д. вокзал Калуги, 10:30 (отправление из Москвы с Киевского вокзала в 07:47)Завершение: Москва, м. Аннино, 21:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.