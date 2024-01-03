Выходные в гостях у местных: тур в мини-группе с посещением «Николы-Ленивца»

Индивидуальная экскурсия в Калуге

Познакомиться с «папой Карло» Тарусы и человеком, чьи творения украшают Боровск, и заглянуть в музеи

Путешествие для тех, кому интересно знакомиться не просто с достопримечательностями городов, а узнавать душу места, общаться с жителями и проводить время на природе.

В мини-группе мы отправимся в мастерскую художника-кукольника в Тарусе и увидим, как родился Буратино, погуляем по Боровску с человеком, благодаря которому город стал популярен в интернете. Посетим сразу 4 уникальных музея: «Этномир», арт-парк «Никола-Ленивец», музеи мусора и бумаги. Путешествие проводится как индивидуально только для вашей компании, так и в сборных группах.
Выходные в гостях у местных: тур в мини-группе с посещением «Николы-Ленивца»
Выходные в гостях у местных: тур в мини-группе с посещением «Николы-Ленивца»
Выходные в гостях у местных: тур в мини-группе с посещением «Николы-Ленивца»
Выходные в гостях у местных: тур в мини-группе с посещением «Николы-Ленивца»
Выходные в гостях у местных: тур в мини-группе с посещением «Николы-Ленивца»
Выходные в гостях у местных: тур в мини-группе с посещением «Николы-Ленивца»
Выходные в гостях у местных: тур в мини-группе с посещением «Николы-Ленивца»
Выходные в гостях у местных: тур в мини-группе с посещением «Николы-Ленивца»
Выходные в гостях у местных: тур в мини-группе с посещением «Николы-Ленивца»
Выходные в гостях у местных: тур в мини-группе с посещением «Николы-Ленивца»
Выходные в гостях у местных: тур в мини-группе с посещением «Николы-Ленивца»
Выходные в гостях у местных: тур в мини-группе с посещением «Николы-Ленивца»
Выходные в гостях у местных: тур в мини-группе с посещением «Николы-Ленивца»
Выходные в гостях у местных: тур в мини-группе с посещением «Николы-Ленивца»
Выходные в гостях у местных: тур в мини-группе с посещением «Николы-Ленивца»
Ближайшие даты:
3
янв
13
янв
27
янв
10
фев

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Рекомендуем добираться до старта маршрута на экспрессе с Киевского вокзала Москвы. Так вы точно не застрянете в пробках.

Программа тура по дням

1 день

«Этномир», музей мусора и мастерская кукольника

Встреча с гидом в 09:20 на ж. -д. вокзале города Балабаново. Удобнее и быстрее всего добраться из Москвы до точки старта на экспрессе с Киевского вокзала (в пути чуть больше часа).

Далее пересаживаемся в комфортабельное авто и отправляемся в Боровск (в дороге 30 минут). Вы познакомитесь с человеком, благодаря которому Боровск стал популярен в интернете и чьи произведения украшают стены домов. Прогуляемся и переезжаем в парк-музей «Этномир». Уникальное пространство расположилось на территории в 140 га. Всё обойти не успеем, но самое интересное рассмотрим. Комплекс посвящён диалогу культур, путешествиям, открытиям, образованию, вдохновению и любви. Увидите памятник Юрию Гагарину, жилища и быт разных народов. Во второй половине дня посетим музей мусора «МУ МУ» — территорию разумного потребления и творчества. Узнаем о второй жизни вещей и вдохновимся экспонатами из необычных материалов.

В 16:00 переезжаем в Тарусу (1,5 часа в пути), где нас ждёт в гости художник-кукольник. Посетим мастерскую и посмотрим на творения мастера. Для желающих продемонстрируют процесс и поделятся секретами изготовления деревянных кукол. А может быть наш мастер и сотворил Буратино?

После переезда в Калугу (1,5 часа в пути) заселимся в отель.

«Этномир», музей мусора и мастерская кукольника«Этномир», музей мусора и мастерская кукольника«Этномир», музей мусора и мастерская кукольника«Этномир», музей мусора и мастерская кукольника«Этномир», музей мусора и мастерская кукольника«Этномир», музей мусора и мастерская кукольника«Этномир», музей мусора и мастерская кукольника«Этномир», музей мусора и мастерская кукольника«Этномир», музей мусора и мастерская кукольника«Этномир», музей мусора и мастерская кукольника«Этномир», музей мусора и мастерская кукольника«Этномир», музей мусора и мастерская кукольника«Этномир», музей мусора и мастерская кукольника«Этномир», музей мусора и мастерская кукольника
2 день

«Никола-Ленивец» и музей бумаги

В 09:00 встречаемся в холле гостиницы и отправляемся в арт-парк «Никола-Ленивец» (в пути 1,5 часа). На территории комплекса мы проведём чуть больше 3-х часов. Запланирован перекус у одного из арт-объектов. Всего в парке около 48 скульптур — все увидеть, конечно, не успеем. Да и торопиться в этом месте совсем не хочется. Будем гулять в комфортном нам темпе и дойдём до наиболее популярных объектов.

Во второй половине дня посетим музей бумаги «Бузеон», где узнаем о бумажном производстве и использовании материала не только в быту, но и в мировой культуре. Завершим путешествие ужином в одном из ресторанов Калуги. После чего проводим всех на ж. -д. станцию Калуги. Ориентировочное прибытие в Москву на экспрессе — 21:55.

«Никола-Ленивец» и музей бумаги«Никола-Ленивец» и музей бумаги«Никола-Ленивец» и музей бумаги«Никола-Ленивец» и музей бумаги«Никола-Ленивец» и музей бумаги«Никола-Ленивец» и музей бумаги«Никола-Ленивец» и музей бумаги«Никола-Ленивец» и музей бумаги«Никола-Ленивец» и музей бумаги«Никола-Ленивец» и музей бумаги«Никола-Ленивец» и музей бумаги«Никола-Ленивец» и музей бумаги«Никола-Ленивец» и музей бумаги

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Балабаново, ж. - д. вокзал, 09:10
Завершение: Ж. - д. Калуги, отправление поезда в Москву в 19:20
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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