Вам не придётся ни о чём думать: комфортабельное проживание, 3-разовое питание и насыщенная программа уже
Описание тура
Организационные детали
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Проживание. Будем жить в отеле «Ворота Каньона» и ресторанно-гостиничном комплексе «Журавли» (возможно проживание в других отелях подобного уровня), 2-местное размещение.
Питание. В программу включено 3-разовое питание.
Дети. Участие возможно с детьми от 1 года.
Сложность. Тур не требует специальных навыков. В основном передвижение организовано на комфортабельных джипах или на минивэнах, в зависимости от численности группы.
Программа тура по дням
Национальный обед, бархан Сарыкум и Сулакский каньон
Встретим вас в аэропорту Махачкалы в 11:00 и сразу отправимся на обед в один из лучших ресторанов столицы, чтобы насладиться местной кухней. Затем посетим Центральную Джума-мечеть и поедем за пределы города любоваться природными сокровищами республики.
Начнём с бархана Сарыкум, напоминающего Сахару. Вы побываете в месте, где снимали фильм «Белое солнце пустыни»! Сделаем необычные фотографии на фоне песчаных дюн и поедем в Сулакский каньон.
Поужинаем на форелевом хозяйстве, где можно попробовать свежевыловленную рыбку.
Заселимся в отель в Махачкале, после чего у вас будет свободное время.
Катание на катере, Хунзахское плато, мастер-класс по приготовлению урбеча
После завтрака выселимся и отправимся в путь. Сегодня вас ждёт катание по Сулакскому каньону на катере. Затем переедем к Чиркейскому водохранилищу цвета лазури, обрамлённому горами. Дальше держим курс на Хунзахское плато, самое высокогорное в Европе. А ещё полюбуемся водопадами Тобот и Итлятляр, срывающимися прямо в пропасть, и каньоном Цолотль.
Пообедаем блюдами дагестанской кухни. По желанию вы сможете проехаться верхом, а если захотите добавить щепотку экстрима — то и прокатиться на зиплайне.
Заглянем на мельницу, где делают национальную угощение из семян или орехов — урбеч. Понаблюдаем за процессом приготовления, а затем вы сможете купить лакомство в подарок себе и близким.
Проводим закат на плато Матлас, а затем заселимся в отель и поужинаем.
Карадахская теснина, Датунский храм и селение Гоор
Утро начнётся со вкусного завтрака с шикарным видом на горные вершины, а продолжится путешествием в Карадахскую теснину. Ширина ущелья не превышает 2-4 метров. Покажется, будто вы оказались в сказочном замке с узкими скальными проходами.
Затем побываем в Датунском храме 10 века, возведённом грузинскими миссионерами. Святыня живописно расположена в горном ущелье за абрикосовым садом.
На обед нас будут ждать в гости местные жители. Насладимся национальной кухней в селении на высоте 1600 метров. Дальше отправимся в аул Гоор, прогуляемся по улочкам и рассмотрим древние башни.
Ещё один волшебный закат проводим на Языке тролля — скальном выступе над пропастью. Затем отвезём вас в аэропорт к 19:00-20:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|29 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях и гостевых домах по маршруту
- 3-разовое питание
- Трансферы на комфортабельных джипах или минивэнах на протяжении всего тура
- Трансферы из/в аэропорт
- Мастер-класс по изготовлению традиционного блюда
- Прогулка на скоростном катере
- Сопровождение гида и водителя
- Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно
- Дополнительные активности (катание на лошадях, зиплайн) по желанию