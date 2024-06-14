В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами

Увидеть, как готовят урбеч, заглянуть на обед к местным и посидеть на Языке Тролля
Забываем о заботах, делах и работе и отправляемся в короткое, но яркое путешествие по колоритному Дагестану.

Вам не придётся ни о чём думать: комфортабельное проживание, 3-разовое питание и насыщенная программа уже
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включены в стоимость.

Мы с ветерком промчимся по Сулакскому каньону на катере, сфотографируемся в песчаных дюнах бархана Сарыкум, вдоволь наедимся национальных блюд и пройдём по узкому ущелью Карадахской теснины.

А ещё насладимся невероятными закатами, прогуляемся по старинному селению Гоор и попробуем свежевыловленную форель.

В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание тура

Организационные детали

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Проживание. Будем жить в отеле «Ворота Каньона» и ресторанно-гостиничном комплексе «Журавли» (возможно проживание в других отелях подобного уровня), 2-местное размещение.

Питание. В программу включено 3-разовое питание.

Дети. Участие возможно с детьми от 1 года.

Сложность. Тур не требует специальных навыков. В основном передвижение организовано на комфортабельных джипах или на минивэнах, в зависимости от численности группы.

Программа тура по дням

1 день

Национальный обед, бархан Сарыкум и Сулакский каньон

Встретим вас в аэропорту Махачкалы в 11:00 и сразу отправимся на обед в один из лучших ресторанов столицы, чтобы насладиться местной кухней. Затем посетим Центральную Джума-мечеть и поедем за пределы города любоваться природными сокровищами республики.

Начнём с бархана Сарыкум, напоминающего Сахару. Вы побываете в месте, где снимали фильм «Белое солнце пустыни»! Сделаем необычные фотографии на фоне песчаных дюн и поедем в Сулакский каньон.

Поужинаем на форелевом хозяйстве, где можно попробовать свежевыловленную рыбку.

Заселимся в отель в Махачкале, после чего у вас будет свободное время.

Национальный обед, бархан Сарыкум и Сулакский каньонНациональный обед, бархан Сарыкум и Сулакский каньонНациональный обед, бархан Сарыкум и Сулакский каньон
2 день

Катание на катере, Хунзахское плато, мастер-класс по приготовлению урбеча

После завтрака выселимся и отправимся в путь. Сегодня вас ждёт катание по Сулакскому каньону на катере. Затем переедем к Чиркейскому водохранилищу цвета лазури, обрамлённому горами. Дальше держим курс на Хунзахское плато, самое высокогорное в Европе. А ещё полюбуемся водопадами Тобот и Итлятляр, срывающимися прямо в пропасть, и каньоном Цолотль.

Пообедаем блюдами дагестанской кухни. По желанию вы сможете проехаться верхом, а если захотите добавить щепотку экстрима — то и прокатиться на зиплайне.

Заглянем на мельницу, где делают национальную угощение из семян или орехов — урбеч. Понаблюдаем за процессом приготовления, а затем вы сможете купить лакомство в подарок себе и близким.

Проводим закат на плато Матлас, а затем заселимся в отель и поужинаем.

Катание на катере, Хунзахское плато, мастер-класс по приготовлению урбечаКатание на катере, Хунзахское плато, мастер-класс по приготовлению урбечаКатание на катере, Хунзахское плато, мастер-класс по приготовлению урбечаКатание на катере, Хунзахское плато, мастер-класс по приготовлению урбечаКатание на катере, Хунзахское плато, мастер-класс по приготовлению урбечаКатание на катере, Хунзахское плато, мастер-класс по приготовлению урбечаКатание на катере, Хунзахское плато, мастер-класс по приготовлению урбеча
3 день

Карадахская теснина, Датунский храм и селение Гоор

Утро начнётся со вкусного завтрака с шикарным видом на горные вершины, а продолжится путешествием в Карадахскую теснину. Ширина ущелья не превышает 2-4 метров. Покажется, будто вы оказались в сказочном замке с узкими скальными проходами.

Затем побываем в Датунском храме 10 века, возведённом грузинскими миссионерами. Святыня живописно расположена в горном ущелье за абрикосовым садом.

На обед нас будут ждать в гости местные жители. Насладимся национальной кухней в селении на высоте 1600 метров. Дальше отправимся в аул Гоор, прогуляемся по улочкам и рассмотрим древние башни.

Ещё один волшебный закат проводим на Языке тролля — скальном выступе над пропастью. Затем отвезём вас в аэропорт к 19:00-20:00.

Карадахская теснина, Датунский храм и селение ГоорКарадахская теснина, Датунский храм и селение ГоорКарадахская теснина, Датунский храм и селение ГоорКарадахская теснина, Датунский храм и селение Гоор

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет29 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях и гостевых домах по маршруту
  • 3-разовое питание
  • Трансферы на комфортабельных джипах или минивэнах на протяжении всего тура
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Мастер-класс по изготовлению традиционного блюда
  • Прогулка на скоростном катере
  • Сопровождение гида и водителя
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно
  • Дополнительные активности (катание на лошадях, зиплайн) по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 11:00. Если вас необходимо забрать из иных локаций, пожалуйста, напишите об этом заранее
Завершение: Аэропорт Махачкалы, 19:00-20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыСулакский каньонПрирода и пейзажиПопулярные места3-дневные турыБархан СарыкумВодопад ТоботСело ГоорКарадахская теснинаМатласЯзык ТролляЧиркейское водохранилищеВечерниеГорыГастрономическиеС обедом

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