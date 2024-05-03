Выходные в Дагестане: тур-перезагрузка с восточным колоритом
Авторский тур в Махачкале

Насладиться кавказской кухней, прогуляться по древним селениям и влюбиться в «Страну гор»

Проведём уикенд вдали от городского шума и цивилизации, любуясь заснеженными хребтами и медитируя наедине с природой.

Отправляемся в Южный Дагестан, чтобы бродить по неизведанным местам, знакомиться с бытом и традициями лезгинов и погружаться в культуру гостеприимного и гордого народа.

Вы побываете в самом высокогорном селении Европы, увидите священную для мусульман вершину Шалбуздаг и попробуете блюда национальной кухни.
Выходные в Дагестане: тур-перезагрузка с восточным колоритом
Выходные в Дагестане: тур-перезагрузка с восточным колоритом
Выходные в Дагестане: тур-перезагрузка с восточным колоритом
Ближайшие даты:
3
мая
5
мая
7
мая
9
мая
11
мая
13
мая
15
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет18 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Вам понадобятся: головной убор (платок или кепка), тёплая одежда, портативное зарядное устройство, аптечка, удобная обувь для треккинга, крем от загара, наличные и бутылка для воды.

Проживание. На турбазе в селе Микрах, 2-местные номера с удобствами. На территории базы есть сауна, бассейн, зона барбекю и кафе.

Питание. В программу включено 3-разовое питание.

Связь и интернет. На турбазе хорошо ловит МТС и Мегафон — в пеших турах при походе в горы на части маршрута связи не будет.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по селу Ахты

Встречаемся в аэропорту Махачкалы и едем на турбазу. После заселения отправляемся в село Ахты, основанное в 6 веке. Курорт славится целебными термальными источниками, серными банями и арочными мостами. По легенде, первый мост построили бельгийский и итальянский инженеры в 1915 году. Ахтынский зодчий решил доказать, что местные умельцы могут ничуть не хуже, и возвёл вторую арочную конструкцию, не уступающую иностранной в величии и красоте.

Прогуляемся по колоритным сельским улочкам и вернёмся на турбазу.

Прогулка по селу АхтыПрогулка по селу АхтыПрогулка по селу АхтыПрогулка по селу Ахты
2 день

Визит в село Куруш

Сегодня едем в самое высокогорное поселение Европы на склонах священной для мусульман горы Шалбуздаг. Село Куруш расположилось на высоте 2500 м в окружении живописных вершин Ерыдаг и Базардюзю, возвышающихся над аулом.

Вы познакомитесь с древними традициями, которые до сих пор чтят жители Куруша, погрузитесь в культуру Дагестана и узнаете, как лезгины организовывают свой быт в условиях высокогорности и справляют национальные праздники.

Вечером — трансфер в аэропорт.

Визит в село КурушВизит в село КурушВизит в село КурушВизит в село Куруш

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы по программе
  • 3-разовое питание
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно
  • Трансферы вне программы
Место начала и завершения?
Аэропорт Махачкалы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеЛетниеГорыПрирода и пейзажиАктивный отдых2-дневные турыВсе турыГастрономические

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