Насладиться кавказской кухней, прогуляться по древним селениям и влюбиться в «Страну гор»
Проведём уикенд вдали от городского шума и цивилизации, любуясь заснеженными хребтами и медитируя наедине с природой.
Отправляемся в Южный Дагестан, чтобы бродить по неизведанным местам, знакомиться с бытом и традициями лезгинов и погружаться в культуру гостеприимного и гордого народа.
Вы побываете в самом высокогорном селении Европы, увидите священную для мусульман вершину Шалбуздаг и попробуете блюда национальной кухни.
Ближайшие даты:
3 мая
5 мая
7 мая
9 мая
11 мая
13 мая
15 мая
Ещё даты
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
18 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Описание
Организационные детали
Вам понадобятся: головной убор (платок или кепка), тёплая одежда, портативное зарядное устройство, аптечка, удобная обувь для треккинга, крем от загара, наличные и бутылка для воды.
Проживание. На турбазе в селе Микрах, 2-местные номера с удобствами. На территории базы есть сауна, бассейн, зона барбекю и кафе.
Питание. В программу включено 3-разовое питание.
Связь и интернет. На турбазе хорошо ловит МТС и Мегафон — в пеших турах при походе в горы на части маршрута связи не будет.
Программа тура по дням
1 день
Прогулка по селу Ахты
Встречаемся в аэропорту Махачкалы и едем на турбазу. После заселения отправляемся в село Ахты, основанное в 6 веке. Курорт славится целебными термальными источниками, серными банями и арочными мостами. По легенде, первый мост построили бельгийский и итальянский инженеры в 1915 году. Ахтынский зодчий решил доказать, что местные умельцы могут ничуть не хуже, и возвёл вторую арочную конструкцию, не уступающую иностранной в величии и красоте.
Прогуляемся по колоритным сельским улочкам и вернёмся на турбазу.
2 день
Визит в село Куруш
Сегодня едем в самое высокогорное поселение Европы на склонах священной для мусульман горы Шалбуздаг. Село Куруш расположилось на высоте 2500 м в окружении живописных вершин Ерыдаг и Базардюзю, возвышающихся над аулом.
Вы познакомитесь с древними традициями, которые до сих пор чтят жители Куруша, погрузитесь в культуру Дагестана и узнаете, как лезгины организовывают свой быт в условиях высокогорности и справляют национальные праздники.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — ваш гид в Махачкале
Наша команда организовывает туры по южному Дагестану, мы специализируемся именно на Докузпаринском и Ахтынском районе, так как все участники нашей команды родом оттуда и детство проводили набирая опыт в горах для последующей передачи всей этой красоты уже в более зрелом возрасте вам уважаемые гости. Мы покажем вам этот край богатый историей и природной красотой изнутри во всех деталях. Собственная туристическая база в селе Микрах над горной рекой Усухчай в дубовом лесу будет отправной точкой для всех последующих путешествий. Место очень живописное с панорамой на всю долину. С полной уверенностью могу пообещать Вам, что вы получите полную перезагрузку от повседневной рутины и вернетесь обратно с новыми силами и полными энергии, как это было со мной после долгого отсутствия.