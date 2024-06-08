Как одеваться?

Как в поход: куртка непромокаемая, штаны спортивные, худи или флис, футболка, шорты, носки и обязательно запасные. Удобная трекинговая или спортивная обувь.

Проживание. В первые два дня — в отеле на море. В последующие — в уютных домиках в горах со всеми удобствами. Размещение двухместное. Одноместное размещение возможно за дополнительную плату.

Питание. В программу входят сытные завтраки и ужины в отеле. Обеды — за дополнительную плату.