Трансформационный тур в Дагестане: познание себя через новые места
Авторский тур в Махачкале

Заниматься расслабляющими практиками в красивом месте, кататься на сапах и наслаждаться жизнью

Это путешествие сочетает красоту природных мест и познание себя.

Будем устраивать медитации, любоваться горами, от которых захватывает дух, исследовать древние улицы в Дербенте и готовить дагестанское национальное блюдо — чуду. Мы не бегаем по достопримечательностям, а открываем себя через новые места и новый опыт.
Трансформационный тур в Дагестане: познание себя через новые места
Трансформационный тур в Дагестане: познание себя через новые места
Трансформационный тур в Дагестане: познание себя через новые места
Ближайшие даты:
8
июн
23
июн
8
июл

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет55 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Как одеваться?
Как в поход: куртка непромокаемая, штаны спортивные, худи или флис, футболка, шорты, носки и обязательно запасные. Удобная трекинговая или спортивная обувь.

Проживание. В первые два дня — в отеле на море. В последующие — в уютных домиках в горах со всеми удобствами. Размещение двухместное. Одноместное размещение возможно за дополнительную плату.

Питание. В программу входят сытные завтраки и ужины в отеле. Обеды — за дополнительную плату.

Программа тура по дням

1 день

Самый древний город России - Дербент

Искупаемся в Каспийском море, погуляем по крепости Нарын-Кала и старым кварталам Дербента — магалам. Увидим каспийского монстра — экраноплан Лунь, и узнаем его историю.

Самый древний город России - ДербентСамый древний город России - ДербентСамый древний город России - ДербентСамый древний город России - Дербент
2 день

Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон

Сегодня увидим самый глубокий в мире каньон, он глубже Гранд Каньона на 120 м, покатаемся по нему на катере, увидим Чиркейское водохранилище и поедем встречать закат на нетуристическую смотровую Сулакского каньона.

Жемчужина Дагестана - Сулакский каньонЖемчужина Дагестана - Сулакский каньонЖемчужина Дагестана - Сулакский каньонЖемчужина Дагестана - Сулакский каньон
3 день

Сапы, водопады Тобот, Итлятляр, Каменая Чаша, Матлас и село Хунзах

Катание на сапах (это доска с веслом) по Ирганайскому водохранилищу. Посетим село Хунзах, посмотрим памятники Толстому и Хаджи-Мурату, побываем в интересном национальном музее, посмотрим водопад Тобот, зайдем внутрь Каменной Чаши.

Сапы, водопады Тобот, Итлятляр, Каменая Чаша, Матлас и село ХунзахСапы, водопады Тобот, Итлятляр, Каменая Чаша, Матлас и село ХунзахСапы, водопады Тобот, Итлятляр, Каменая Чаша, Матлас и село ХунзахСапы, водопады Тобот, Итлятляр, Каменая Чаша, Матлас и село Хунзах
4 день

Гуниб и Салтинский водопад

Идем с экскурсией по красивейшему аулу Дагестана — Гунибу, узнаём историю Шамиля и заберёмся на крепость. Побываем на Салтинском водопаде. Закат на Дарада. Переезд в отель Олимп.

Гуниб и Салтинский водопадГуниб и Салтинский водопадГуниб и Салтинский водопадГуниб и Салтинский водопад
5 день

Отдых на горной турбазе и наскальный аул

С утра желающие совершают красивую конную прогулку или поездку на квадроциклах, остальные едут туда же на машине и часть пути проходят пешком. Пикник в горах. После небольшого отдыха едем смотреть древний наскальный аул Кахиб. Вечером — мастер-класс по приготовлению чуду.

Отдых на горной турбазе и наскальный аулОтдых на горной турбазе и наскальный аулОтдых на горной турбазе и наскальный аулОтдых на горной турбазе и наскальный аул
6 день

Новая локация - Тлярата

Абсолютно неизъезженный туристами край, потрясающе красивая природа — вы оцените!

Новая локация - ТляратаНовая локация - ТляратаНовая локация - ТляратаНовая локация - Тлярата
7 день

Карадахская теснина, страна башен Гоор и древний Кахиб

Едем в горы, увидим Ворота Чудес, они же Карадахская теснина. Затем — в страну башен Гоор, где увидим дагестанский Язык Тролля, самые крутые фото тут! А потом поедем в аэропорт.

Карадахская теснина, страна башен Гоор и древний КахибКарадахская теснина, страна башен Гоор и древний КахибКарадахская теснина, страна башен Гоор и древний КахибКарадахская теснина, страна башен Гоор и древний Кахиб

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины в отеле
  • Трансфер: все перемещения по маршруту
  • Экскурсии: ежедневные поездки по природным достопримечательностям - горы, каньоны, водопады с местными гидами
  • Фотосессии
  • Кулинарный мастер-класс
  • Занятия по йоге и медитации
  • Сессия с МАК-картами (метафорические карты)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды
  • Прогулка на лошадях или квадроциклах (по желанию)
  • Одноместное размещение - доплата 10 000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:30
Завершение: Аэропорт Махачкалы, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеГорыПрирода и пейзажиАктивный отдыхВсе туры7-дневные турыДербентSUP-прогулкиВодные развлечения

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