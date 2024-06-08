Заниматься расслабляющими практиками в красивом месте, кататься на сапах и наслаждаться жизнью
Будем устраивать медитации, любоваться горами, от которых захватывает дух, исследовать древние улицы в Дербенте и готовить дагестанское национальное блюдо — чуду. Мы не бегаем по достопримечательностям, а открываем себя через новые места и новый опыт.
июн
июн
июл
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|55 000 ₽
Описание
Организационные детали
Как одеваться?
Как в поход: куртка непромокаемая, штаны спортивные, худи или флис, футболка, шорты, носки и обязательно запасные. Удобная трекинговая или спортивная обувь.
Проживание. В первые два дня — в отеле на море. В последующие — в уютных домиках в горах со всеми удобствами. Размещение двухместное. Одноместное размещение возможно за дополнительную плату.
Питание. В программу входят сытные завтраки и ужины в отеле. Обеды — за дополнительную плату.
Программа тура по дням
Самый древний город России - Дербент
Искупаемся в Каспийском море, погуляем по крепости Нарын-Кала и старым кварталам Дербента — магалам. Увидим каспийского монстра — экраноплан Лунь, и узнаем его историю.
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон
Сегодня увидим самый глубокий в мире каньон, он глубже Гранд Каньона на 120 м, покатаемся по нему на катере, увидим Чиркейское водохранилище и поедем встречать закат на нетуристическую смотровую Сулакского каньона.
Сапы, водопады Тобот, Итлятляр, Каменая Чаша, Матлас и село Хунзах
Катание на сапах (это доска с веслом) по Ирганайскому водохранилищу. Посетим село Хунзах, посмотрим памятники Толстому и Хаджи-Мурату, побываем в интересном национальном музее, посмотрим водопад Тобот, зайдем внутрь Каменной Чаши.
Гуниб и Салтинский водопад
Идем с экскурсией по красивейшему аулу Дагестана — Гунибу, узнаём историю Шамиля и заберёмся на крепость. Побываем на Салтинском водопаде. Закат на Дарада. Переезд в отель Олимп.
Отдых на горной турбазе и наскальный аул
С утра желающие совершают красивую конную прогулку или поездку на квадроциклах, остальные едут туда же на машине и часть пути проходят пешком. Пикник в горах. После небольшого отдыха едем смотреть древний наскальный аул Кахиб. Вечером — мастер-класс по приготовлению чуду.
Новая локация - Тлярата
Абсолютно неизъезженный туристами край, потрясающе красивая природа — вы оцените!
Карадахская теснина, страна башен Гоор и древний Кахиб
Едем в горы, увидим Ворота Чудес, они же Карадахская теснина. Затем — в страну башен Гоор, где увидим дагестанский Язык Тролля, самые крутые фото тут! А потом поедем в аэропорт.
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Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины в отеле
- Трансфер: все перемещения по маршруту
- Экскурсии: ежедневные поездки по природным достопримечательностям - горы, каньоны, водопады с местными гидами
- Фотосессии
- Кулинарный мастер-класс
- Занятия по йоге и медитации
- Сессия с МАК-картами (метафорические карты)
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды
- Прогулка на лошадях или квадроциклах (по желанию)
- Одноместное размещение - доплата 10 000 руб