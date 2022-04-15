Организационные детали

Тур подходит для туристов среднего уровня физической подготовки, не имеющих опыта верховой езды. Не рекомендуется людям с аллергическими реакциями, серьёзными заболеваниями сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем.

Возможно участие с детьми от 12 лет.

С собой рекомендуем взять: обувь с рифлёной подошвой для удобства передвижения на лошади и по грунту, ветрозащитную непромокаемую куртку с капюшоном (не очень яркую, не шуршащую), брюки свободные, хлопчатобумажные, без внутренних швов (джинсы неудобны и натирают кожу), спортивный костюм, тёплую куртку, треккинговый рюкзак и «сидушку», плащ-дождевик, ёмкость для воды, солнцезащитные очки и крем, эластичный бинт, купальники и наряды для фотосессий, личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости).

Порядок проведения экскурсий может быть изменён на усмотрение гида.