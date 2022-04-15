Верхом по Карачаево-Черкессии

Почувствовать себя джигитом и отдохнуть в окружении природы

Авторский тур
Вы потренируетесь в езде на лошадях в познавательных походах по живописным ущельям и плато, полюбуетесь видами Главного Кавказского хребта и поживёте на уединённой экоферме.

Попробуете национальную кухню и целебную воду из минерального источника, зарядитесь эмоциями от общения с животными, а мы поделимся фактами о местной природе, истории и культуре.
Верхом по Карачаево-Черкессии
Верхом по Карачаево-Черкессии
Верхом по Карачаево-Черкессии
Верхом по Карачаево-Черкессии
Верхом по Карачаево-Черкессии
Верхом по Карачаево-Черкессии
Верхом по Карачаево-Черкессии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Тур подходит для туристов среднего уровня физической подготовки, не имеющих опыта верховой езды. Не рекомендуется людям с аллергическими реакциями, серьёзными заболеваниями сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем.

Возможно участие с детьми от 12 лет.

С собой рекомендуем взять: обувь с рифлёной подошвой для удобства передвижения на лошади и по грунту, ветрозащитную непромокаемую куртку с капюшоном (не очень яркую, не шуршащую), брюки свободные, хлопчатобумажные, без внутренних швов (джинсы неудобны и натирают кожу), спортивный костюм, тёплую куртку, треккинговый рюкзак и «сидушку», плащ-дождевик, ёмкость для воды, солнцезащитные очки и крем, эластичный бинт, купальники и наряды для фотосессий, личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости).

Порядок проведения экскурсий может быть изменён на усмотрение гида.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж / д вокзал, с 9:00 до 12:00
Завершение: Минеральные Воды, после 17:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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