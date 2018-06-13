Погулять на вершине горы, зарядиться эмоциями от общения с лошадьми и отведать сочный шашлык
Мы покатаемся на лошадях, любуясь живописными видами, устроим пикник с настоящим кавказским шашлыком, посмотрим на водопады — одну из самых любимых достопримечательностей курортного региона недалеко от Кисловодска. А целый день проведём на Домбае, где желающие прокатятся на лыжах, сноуборде или санках.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|34 300 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Проживание. В туристическом комплексе «Aуdin El» в 2- и 3-местных номерах со всеми удобствами. Возможно 1-местное размещение с доплатой.
Питание. Включены: ужин в 1-й день; завтрак, обед и ужин во 2-й день; завтрак, пикник и ужин в 3-й день; завтрак и обед в 4-й день.
Уровень сложности. Базовый, физическая нагрузка минимальна.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Программа тура по дням
Встреча, размещение на базе, урок верховой езды, конная прогулка
Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале и отвезём на уютную и уединённую экобазу в горах, где царит атмосфера тишины, спокойствия и умиротворения. По приезде вас встретит опытный конник и проведёт урок верховой езды. А после вас ждёт прогулка на карачаевских лошадях в окружении живописных пейзажей. Получится даже у новичков!
Вечером соберёмся за приветственным ужином — вы попробуете традиционные блюда карачаевской кухни, погреетесь травяным чаем с вареньем, пообщаетесь и расслабитесь в завершении активного дня.
День на Домбае
Сегодня отправляемся на Домбай, где вы полюбуетесь чарующими видами! На подъёмнике мы поднимемся на самую высокую гору — Мусса-Ачитара, любимую горнолыжниками и сноубордистами. Здесь можно погулять, наслаждаясь чистым бодрящим воздухом и живописными горными пейзажами, попить ароматного горячего чая, покататься на санках или лыжах (по сезону).
Нагулявшись, вернёмся на базу, где погреемся у камина и вкусно поужинаем.
Конная прогулка до горной фермы, пикник с шашлыком
В этот день будем снова заряжаться положительными эмоциями от общения с животными! Снова садимся на лошадей и едем к горной ферме. По прибытии вас ждёт настоящий кавказский праздник: устроим пикник из традиционных фермерских экопродуктов. Шашлык, приготовленный на костре, свежие овощи, домашний сыр и, конечно же, ароматный горный чай с халвой — пальчики оближете! А в ясную погоду ещё и насладимся видом на Главный Кавказский хребет.
Медовые водопады, отъезд
В первой половине дня вас ждёт ещё одно яркое впечатление — едем к Медовым водопадам, одной из самых любимых достопримечательностей курортного региона недалеко от Кисловодска. Вы посмотрите на каскады разной высоты, а мы расскажем, откуда родилось такое название. Затем — трансфер в аэропорт, прибытие — около 16:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание по программе
- Проживание
- Катание на лошадях
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Трансфер от аэропорта/ж. - д. вокзала и обратно в заключительный день
- Услуги гида-экскурсовода и инструктора-проводника по конному туризму
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Минеральных Вод и обратно
- Питание вне программы
- Доплата за размещение в люксах - 12 000 руб
- Доплата за размещение в полулюксах - 7000 руб
- Индивидуальный трансфер
- Экскурсии, не включенные в программу тура
- Одноместное размещение - 6000 р. за весь период тура
- Прокат горнолыжного снаряжения (по желанию)