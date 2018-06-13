Возможно участие с детьми от 6 лет.

Проживание. В туристическом комплексе «Aуdin El» в 2- и 3-местных номерах со всеми удобствами. Возможно 1-местное размещение с доплатой.

Питание. Включены: ужин в 1-й день; завтрак, обед и ужин во 2-й день; завтрак, пикник и ужин в 3-й день; завтрак и обед в 4-й день.

Уровень сложности. Базовый, физическая нагрузка минимальна.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.