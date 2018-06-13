Кавказский микс: конные прогулки, день на Домбае и Медовые водопады
Авторский тур в Минеральных Водах

Погулять на вершине горы, зарядиться эмоциями от общения с лошадьми и отведать сочный шашлык

Приглашаем отключиться от повседневности и пожить на уединённой и уютной базе в горах, где вас ждут тишина и спокойствие, завораживающие пейзажи и уроки верховой езды.

Мы покатаемся на лошадях, любуясь живописными видами, устроим пикник с настоящим кавказским шашлыком, посмотрим на водопады — одну из самых любимых достопримечательностей курортного региона недалеко от Кисловодска. А целый день проведём на Домбае, где желающие прокатятся на лыжах, сноуборде или санках.
Кавказский микс: конные прогулки, день на Домбае и Медовые водопады
Кавказский микс: конные прогулки, день на Домбае и Медовые водопады
Кавказский микс: конные прогулки, день на Домбае и Медовые водопады

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет34 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Проживание. В туристическом комплексе «Aуdin El» в 2- и 3-местных номерах со всеми удобствами. Возможно 1-местное размещение с доплатой.

Питание. Включены: ужин в 1-й день; завтрак, обед и ужин во 2-й день; завтрак, пикник и ужин в 3-й день; завтрак и обед в 4-й день.

Уровень сложности. Базовый, физическая нагрузка минимальна.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение на базе, урок верховой езды, конная прогулка

Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале и отвезём на уютную и уединённую экобазу в горах, где царит атмосфера тишины, спокойствия и умиротворения. По приезде вас встретит опытный конник и проведёт урок верховой езды. А после вас ждёт прогулка на карачаевских лошадях в окружении живописных пейзажей. Получится даже у новичков!

Вечером соберёмся за приветственным ужином — вы попробуете традиционные блюда карачаевской кухни, погреетесь травяным чаем с вареньем, пообщаетесь и расслабитесь в завершении активного дня.

Встреча, размещение на базе, урок верховой езды, конная прогулкаВстреча, размещение на базе, урок верховой езды, конная прогулкаВстреча, размещение на базе, урок верховой езды, конная прогулкаВстреча, размещение на базе, урок верховой езды, конная прогулка
2 день

День на Домбае

Сегодня отправляемся на Домбай, где вы полюбуетесь чарующими видами! На подъёмнике мы поднимемся на самую высокую гору — Мусса-Ачитара, любимую горнолыжниками и сноубордистами. Здесь можно погулять, наслаждаясь чистым бодрящим воздухом и живописными горными пейзажами, попить ароматного горячего чая, покататься на санках или лыжах (по сезону).

Нагулявшись, вернёмся на базу, где погреемся у камина и вкусно поужинаем.

День на ДомбаеДень на ДомбаеДень на ДомбаеДень на Домбае
3 день

Конная прогулка до горной фермы, пикник с шашлыком

В этот день будем снова заряжаться положительными эмоциями от общения с животными! Снова садимся на лошадей и едем к горной ферме. По прибытии вас ждёт настоящий кавказский праздник: устроим пикник из традиционных фермерских экопродуктов. Шашлык, приготовленный на костре, свежие овощи, домашний сыр и, конечно же, ароматный горный чай с халвой — пальчики оближете! А в ясную погоду ещё и насладимся видом на Главный Кавказский хребет.

Конная прогулка до горной фермы, пикник с шашлыкомКонная прогулка до горной фермы, пикник с шашлыкомКонная прогулка до горной фермы, пикник с шашлыкомКонная прогулка до горной фермы, пикник с шашлыком
4 день

Медовые водопады, отъезд

В первой половине дня вас ждёт ещё одно яркое впечатление — едем к Медовым водопадам, одной из самых любимых достопримечательностей курортного региона недалеко от Кисловодска. Вы посмотрите на каскады разной высоты, а мы расскажем, откуда родилось такое название. Затем — трансфер в аэропорт, прибытие — около 16:00.

Медовые водопады, отъездМедовые водопады, отъездМедовые водопады, отъезд

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание по программе
  • Проживание
  • Катание на лошадях
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Трансфер от аэропорта/ж. - д. вокзала и обратно в заключительный день
  • Услуги гида-экскурсовода и инструктора-проводника по конному туризму
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Минеральных Вод и обратно
  • Питание вне программы
  • Доплата за размещение в люксах - 12 000 руб
  • Доплата за размещение в полулюксах - 7000 руб
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Одноместное размещение - 6000 р. за весь период тура
  • Прокат горнолыжного снаряжения (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж. - д. вокзал, первая половина дня
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт/ж. - д. вокзал, около 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные туры4-дневные турыКонные прогулкиЖивотныеПрирода и пейзажиГорыГастрономическиеВодопадыМедовые водопадыПопулярные места

Похожие туры из Минеральных Вод

Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
43 отзыва
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
Насладиться видами снежных вершин и вдохновиться красотой гор
Аэропорт Минеральные Воды или ж. - д вокзал. Возмо...
2 мая
9 мая
16 мая
30 мая
30 000 за человека
Ночь в обсерватории в горах, нарзанные ванны, водопады и фантастическая природа
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ночь в обсерватории в горах, нарзанные ванны, водопады и фантастическая природа
Наблюдать за звездами, встречать рассвет в горах и ловить отражения в чистейших озерах
Аэропорт Минеральные Воды, рано утром Кисловодск, ...
3 мая
17 мая
31 мая
7 июня
25 000 за человека
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
Попробовать настоящий кавказский шашлык и научиться разбираться в сортах вина на винодельне
Аэропорт Минеральные Воды, до 12:00
13 июня
18 июля
59 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Минеральных Водах
Все туры из Минеральных Вод
All Airlines
ХорошоТам