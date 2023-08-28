Увидеть "ледовое сердце Кавказа" с дикими турами, цветами, кавказским "Языком Тролля" и водопадами
Оставив позади альпийские луга с дикими любопытными турами и цветочные поляны, окажемся совсем близко к 15-километровой стене из льда и снега. Устроим пикник на природе, отдохнём от города и увидим изумрудное «Футбольное поле 1». Сфотографируемся на «Языке Тролля» и загадаем желание в скальной арке. Сможем оставить детей с воспитателем внизу, а сами забраться повыше и вернуться обновлёнными.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|56 800 ₽
Описание
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.
Берём детей от 6 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.
Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.
В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)
Проживание. В альплагере «Безенги» в 2-3-местных номерах с ванными комнатами. Выдают полотенца. Есть Wi-Fi, фен, чайник, комната-сушилка для вещей. Услуги прачечной и детского сада для вашего ребёнка предоставляются за отдельную плату. На территории альплагеря есть 3 магазина: сувенирный, продуктовый, туристического снаряжения. Оплата наличными. Можно сходить в свободное время в балкарский музей, библиотеку. Нахождение с домашними питомцами на территории заповедника запрещено.
Питание. Включены завтраки и ужины в альплагере по комплексному меню и обеды во время треккинга в виде пикников: бутерброды с колбасой и сыром, сладости, чай, печенье. Дополнительно оплачивается обед в кафе в дороге в 1-й день. Попробуем национальную кухню.
Дети. Берём детей от 6 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.
Уровень сложности. Маршрут предусматривает передвижение пешком по горной местности налегке. Никаких тяжёлых рюкзаков и восхождений. Будьте готовы много ходить по тропам, грунтовым дорогам, альпийским лугам, крупным и мелким камням, поэтому обязательно возьмите удобную разношенную обувь. Поход подходит для начинающих в хорошей физической форме и активных детей от 6 лет, готовых к длительным прогулкам. Если вашему ребёнку будет сложно, его можно оставить на весь день в детском саду с воспитателем.
Два дня маршрута перепад высот составит 800-1000 м — это как подъем на 270-330 этажей.
Общий километраж — 42,6 км.
Связь и интернет. Только «Мегафон» ежедневно до 09:00 и после 18:00. Во время прогулок в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует. На территории альплагеря есть бесплатный Wi-Fi.
Программа тура по дням
Ущелье Безенги
Встречаемся в 11:00 на железнодорожном вокзале Минеральные Воды, а в 11:30 в аэропорту. Едем около 4-5-ти часов в альплагерь «Безенги». Пообедаем в кафе.
Всю неделю будем жить среди снежных вершин в высокогорье в уютных номерах с удобствами, дышать чистым воздухом и отдыхать от городского шума. Сегодня прогуляемся по окрестностям, посмотрим на ущелья с ледниками Мижирги и Безенги, рельефный макет района. Поужинаем в столовой альплагеря.
Водопад Жигинджи и экотропа к Безенгийскому леднику
После завтрака начнём знакомиться с Безенги с лёгкого маршрута почти без набора высоты. За 5-6 часов с остановками пройдём 5,5 км.
Выйдем и сразу увидим Каргашильский хребет с ледником Жигинджи, который тает и дает начало одноименной реке и водопаду с необычным природным явлением. Утром солнечные лучи подсвечивают часть потока, а во второй половине дня — другая часть каскада становится серебристой. Даже учёные не смогли разгадать секрет водопада.
Прогуляемся по экотропе к Безенгийскому леднику с познавательными стендами с фотографиями вдоль маршрута. В июле порадуем себя земляничкой. В августе-сентябре — черникой и брусникой. Сделаем кадры с самым крупным ледником Кавказа. Толщина льда достигает 180 метров — как 60 этажей.
Сделаем остановку на обед-пикник. К вечеру вернёмся в лагерь.
15 км снега и льда высотой более 5000 м
Проснёмся на высоте 2140 м над уровнем моря, позавтракаем и отправляемся в треккинг к Северной стене — 15-километровой горной системе из снега и льда. Пройдём 13,2 км с перепадом высоты до 800 м.
Насладимся контрастами ущелья: зелёной травой, цветочными лугами под ногами и холодными пятитысячниками, открывающимися взору. Увидим Мижирги, Дыхтау, пик Пушкина, Коштантау. Остановимся на обед с потрясающей панорамой. Встретим на обратном пути любимое ущелье альпинистов для тренировок «Тёплый угол» и каскадный водопад Гидан.
Поужинаем в альплагере, пообщаемся и отдохнём.
Ледник Мижирги и горные туры на «Футбольном поле 1»
После сытного завтрака вооружаемся треккинговыми палками и отправляемся к массиву ледника Мижирги. Пройдём 8,4 км пешком и наберём 640 м высоты.
Сегодня будет большая вероятность встретить горных туров, которые в 90% случаев попадаются нам в ущелье Мижирги. Справа рассмотрим скалистую гору Брно. Слева — виды на «Тёплый угол» и хижину. Выйдем на ровную поверхность, покрытую изумрудной травой — «Футбольное поле 1». Подходим тихо, чтобы не спугнуть любопытных туров. Устроимся здесь на обед.
Спустя 6-7 часов треккинга вернёмся в гостиницу.
Кавказский «Язык Тролля», альпийские луга с барашками, волшебная арка в скале и качели
После завтрака нас подвозит автобус до старта маршрута. Девушки, не забываем взять сегодня с собой яркие платья для фотосессии на скальном выступе.
Пройдём вдоль зелёных холмов с цветочным ковром к «Языку Тролля». По пути, вероятно, встретим белых безмятежных барашков, пасущихся на лугах. Сделаем эффектные фотографии под контролем инструктора, выпьем чай из термосов у пропасти с видом на огромные ледники. Дойдём до арки в скале, где загадаем желание, и качелей с панорамой на Безенгийскую стену.
На обратном пути посетим развалины давно покинутого посёлка Нижний Хулам. Только ваш гид знает и поделится, почему это произошло.
Треккинг рассчитан на 6-7 часов с остановками. Пройдём 3,5 км. Ужинаем, как обычно, в альплагере.
Пикник у ледника Безенги и обзор с 2550 м
Рекомендуем встретить рассвет и увидеть, как в конце ущелья зажигается розовым светом Безенгийская стена. Тем более, что далеко ходить не нужно. Мы живём посреди гор, достаточно просто выйти из номера. Инструктор подскажет наиболее удачные точки для встречи первых лучей солнца.
После завтрака отправляемся в насыщенный поход на 5-6 часов к леднику Безенги и Безенгийской стене. Увидим 13 километров из льда и снега, пятитысячник Джангитау, Шхара. Постараемся поймать в одном кадре зелёные луга, цветы и зимние вершины. Будем много идти по камням, местами по снегу и изумрудному льду. Сделаем привал на вкусный пикник на природе и отдохнём на высоте 2550 м.
За день пройдём 6,3 км с набором высоты не более 410 м. Вернёмся к вечеру в альплагерь, где на завершающем ужине поделимся впечатлениями.
Отъезд
Завтракаем и отправляемся в Минеральные Воды. В аэропорту будем в 12:30, на железнодорожном вокзале — в 13:30.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Переезды по маршруту
- Проживание в 2-3-местных номерах
- 3-разовое питание: завтраки со 2-го дня и ужины с 1-го дня в альплагере по комплексному меню, обеды со 2-го дня во время треккинга в виде пикников
- Прокат группового снаряжения: котлов, газовых горелок (для приготовления чая на обедах в горах в период с июня по август), групповой аптечки
- Экологические сборы в Кабардино-Балкарском заповеднике
- Сопровождение инструктором-проводником
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно
- 1-местное размещение - доплата 15 000 рублей за весь тур
- Обед в 1-й день в кафе - 350-450 рублей
- Страховка (не обязательно)
- Сувениры и личные расходы
- Детский сад, где можно оставить ребёнка на весь день с воспитателем - 400 рублей за 1 день
- Прачечная в альплагере
- Аренда треккинговых палок (обязательно нужно иметь, если у вас есть проблемы с коленями, суставами или лишний вес)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Ляля отличный инструктор, с ней надёжно и весело, готовит превосходный чай, завтраки, ужины, даже была поджарка к супам, в походе это просто шик! Обеды, хоть и перекусанные, но все есть и можно налопаться!
Я очень довольна поездкой! Всем советую:)