Проснёмся в гостинице среди гор на высоте более 2000 м и отправимся гулять по ледникам без рюкзаков. Оставив позади альпийские луга с дикими любопытными турами и цветочные поляны, окажемся совсем близко к 15-километровой стене из льда и снега. Устроим пикник на природе, отдохнём от города и увидим изумрудное «Футбольное поле 1». Сфотографируемся на «Языке Тролля» и загадаем желание в скальной арке. Сможем оставить детей с воспитателем внизу, а сами забраться повыше и вернуться обновлёнными.

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 6 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)