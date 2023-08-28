Треккинг налегке в Безенги с комфортом
Авторский тур в Минеральных Водах

Увидеть "ледовое сердце Кавказа" с дикими турами, цветами, кавказским "Языком Тролля" и водопадами

5
2 отзыва
Проснёмся в гостинице среди гор на высоте более 2000 м и отправимся гулять по ледникам без рюкзаков.

Оставив позади альпийские луга с дикими любопытными турами и цветочные поляны, окажемся совсем близко к 15-километровой стене из льда и снега. Устроим пикник на природе, отдохнём от города и увидим изумрудное «Футбольное поле 1». Сфотографируемся на «Языке Тролля» и загадаем желание в скальной арке. Сможем оставить детей с воспитателем внизу, а сами забраться повыше и вернуться обновлёнными.
Треккинг налегке в Безенги с комфортом
Треккинг налегке в Безенги с комфортом
Треккинг налегке в Безенги с комфортом
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет56 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 6 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)

Проживание. В альплагере «Безенги» в 2-3-местных номерах с ванными комнатами. Выдают полотенца. Есть Wi-Fi, фен, чайник, комната-сушилка для вещей. Услуги прачечной и детского сада для вашего ребёнка предоставляются за отдельную плату. На территории альплагеря есть 3 магазина: сувенирный, продуктовый, туристического снаряжения. Оплата наличными. Можно сходить в свободное время в балкарский музей, библиотеку. Нахождение с домашними питомцами на территории заповедника запрещено.

Питание. Включены завтраки и ужины в альплагере по комплексному меню и обеды во время треккинга в виде пикников: бутерброды с колбасой и сыром, сладости, чай, печенье. Дополнительно оплачивается обед в кафе в дороге в 1-й день. Попробуем национальную кухню.

Дети. Берём детей от 6 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Уровень сложности. Маршрут предусматривает передвижение пешком по горной местности налегке. Никаких тяжёлых рюкзаков и восхождений. Будьте готовы много ходить по тропам, грунтовым дорогам, альпийским лугам, крупным и мелким камням, поэтому обязательно возьмите удобную разношенную обувь. Поход подходит для начинающих в хорошей физической форме и активных детей от 6 лет, готовых к длительным прогулкам. Если вашему ребёнку будет сложно, его можно оставить на весь день в детском саду с воспитателем.
Два дня маршрута перепад высот составит 800-1000 м — это как подъем на 270-330 этажей.
Общий километраж — 42,6 км.

Связь и интернет. Только «Мегафон» ежедневно до 09:00 и после 18:00. Во время прогулок в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует. На территории альплагеря есть бесплатный Wi-Fi.

Программа тура по дням

1 день

Ущелье Безенги

Встречаемся в 11:00 на железнодорожном вокзале Минеральные Воды, а в 11:30 в аэропорту. Едем около 4-5-ти часов в альплагерь «Безенги». Пообедаем в кафе.

Всю неделю будем жить среди снежных вершин в высокогорье в уютных номерах с удобствами, дышать чистым воздухом и отдыхать от городского шума. Сегодня прогуляемся по окрестностям, посмотрим на ущелья с ледниками Мижирги и Безенги, рельефный макет района. Поужинаем в столовой альплагеря.

Ущелье БезенгиУщелье БезенгиУщелье БезенгиУщелье БезенгиУщелье БезенгиУщелье БезенгиУщелье БезенгиУщелье Безенги
2 день

Водопад Жигинджи и экотропа к Безенгийскому леднику

После завтрака начнём знакомиться с Безенги с лёгкого маршрута почти без набора высоты. За 5-6 часов с остановками пройдём 5,5 км.

Выйдем и сразу увидим Каргашильский хребет с ледником Жигинджи, который тает и дает начало одноименной реке и водопаду с необычным природным явлением. Утром солнечные лучи подсвечивают часть потока, а во второй половине дня — другая часть каскада становится серебристой. Даже учёные не смогли разгадать секрет водопада.

Прогуляемся по экотропе к Безенгийскому леднику с познавательными стендами с фотографиями вдоль маршрута. В июле порадуем себя земляничкой. В августе-сентябре — черникой и брусникой. Сделаем кадры с самым крупным ледником Кавказа. Толщина льда достигает 180 метров — как 60 этажей.

Сделаем остановку на обед-пикник. К вечеру вернёмся в лагерь.

Водопад Жигинджи и экотропа к Безенгийскому ледникуВодопад Жигинджи и экотропа к Безенгийскому ледникуВодопад Жигинджи и экотропа к Безенгийскому ледникуВодопад Жигинджи и экотропа к Безенгийскому ледникуВодопад Жигинджи и экотропа к Безенгийскому ледникуВодопад Жигинджи и экотропа к Безенгийскому ледникуВодопад Жигинджи и экотропа к Безенгийскому леднику
3 день

15 км снега и льда высотой более 5000 м

Проснёмся на высоте 2140 м над уровнем моря, позавтракаем и отправляемся в треккинг к Северной стене — 15-километровой горной системе из снега и льда. Пройдём 13,2 км с перепадом высоты до 800 м.

Насладимся контрастами ущелья: зелёной травой, цветочными лугами под ногами и холодными пятитысячниками, открывающимися взору. Увидим Мижирги, Дыхтау, пик Пушкина, Коштантау. Остановимся на обед с потрясающей панорамой. Встретим на обратном пути любимое ущелье альпинистов для тренировок «Тёплый угол» и каскадный водопад Гидан.

Поужинаем в альплагере, пообщаемся и отдохнём.

15 км снега и льда высотой более 5000 м15 км снега и льда высотой более 5000 м15 км снега и льда высотой более 5000 м15 км снега и льда высотой более 5000 м15 км снега и льда высотой более 5000 м15 км снега и льда высотой более 5000 м15 км снега и льда высотой более 5000 м
4 день

Ледник Мижирги и горные туры на «Футбольном поле 1»

После сытного завтрака вооружаемся треккинговыми палками и отправляемся к массиву ледника Мижирги. Пройдём 8,4 км пешком и наберём 640 м высоты.

Сегодня будет большая вероятность встретить горных туров, которые в 90% случаев попадаются нам в ущелье Мижирги. Справа рассмотрим скалистую гору Брно. Слева — виды на «Тёплый угол» и хижину. Выйдем на ровную поверхность, покрытую изумрудной травой — «Футбольное поле 1». Подходим тихо, чтобы не спугнуть любопытных туров. Устроимся здесь на обед.

Спустя 6-7 часов треккинга вернёмся в гостиницу.

Ледник Мижирги и горные туры на «Футбольном поле 1»Ледник Мижирги и горные туры на «Футбольном поле 1»Ледник Мижирги и горные туры на «Футбольном поле 1»Ледник Мижирги и горные туры на «Футбольном поле 1»Ледник Мижирги и горные туры на «Футбольном поле 1»Ледник Мижирги и горные туры на «Футбольном поле 1»Ледник Мижирги и горные туры на «Футбольном поле 1»Ледник Мижирги и горные туры на «Футбольном поле 1»Ледник Мижирги и горные туры на «Футбольном поле 1»Ледник Мижирги и горные туры на «Футбольном поле 1»Ледник Мижирги и горные туры на «Футбольном поле 1»
5 день

Кавказский «Язык Тролля», альпийские луга с барашками, волшебная арка в скале и качели

После завтрака нас подвозит автобус до старта маршрута. Девушки, не забываем взять сегодня с собой яркие платья для фотосессии на скальном выступе.

Пройдём вдоль зелёных холмов с цветочным ковром к «Языку Тролля». По пути, вероятно, встретим белых безмятежных барашков, пасущихся на лугах. Сделаем эффектные фотографии под контролем инструктора, выпьем чай из термосов у пропасти с видом на огромные ледники. Дойдём до арки в скале, где загадаем желание, и качелей с панорамой на Безенгийскую стену.

На обратном пути посетим развалины давно покинутого посёлка Нижний Хулам. Только ваш гид знает и поделится, почему это произошло.

Треккинг рассчитан на 6-7 часов с остановками. Пройдём 3,5 км. Ужинаем, как обычно, в альплагере.

Кавказский «Язык Тролля», альпийские луга с барашками, волшебная арка в скале и качелиКавказский «Язык Тролля», альпийские луга с барашками, волшебная арка в скале и качелиКавказский «Язык Тролля», альпийские луга с барашками, волшебная арка в скале и качелиКавказский «Язык Тролля», альпийские луга с барашками, волшебная арка в скале и качелиКавказский «Язык Тролля», альпийские луга с барашками, волшебная арка в скале и качелиКавказский «Язык Тролля», альпийские луга с барашками, волшебная арка в скале и качели
6 день

Пикник у ледника Безенги и обзор с 2550 м

Рекомендуем встретить рассвет и увидеть, как в конце ущелья зажигается розовым светом Безенгийская стена. Тем более, что далеко ходить не нужно. Мы живём посреди гор, достаточно просто выйти из номера. Инструктор подскажет наиболее удачные точки для встречи первых лучей солнца.

После завтрака отправляемся в насыщенный поход на 5-6 часов к леднику Безенги и Безенгийской стене. Увидим 13 километров из льда и снега, пятитысячник Джангитау, Шхара. Постараемся поймать в одном кадре зелёные луга, цветы и зимние вершины. Будем много идти по камням, местами по снегу и изумрудному льду. Сделаем привал на вкусный пикник на природе и отдохнём на высоте 2550 м.

За день пройдём 6,3 км с набором высоты не более 410 м. Вернёмся к вечеру в альплагерь, где на завершающем ужине поделимся впечатлениями.

Пикник у ледника Безенги и обзор с 2550 мПикник у ледника Безенги и обзор с 2550 мПикник у ледника Безенги и обзор с 2550 мПикник у ледника Безенги и обзор с 2550 мПикник у ледника Безенги и обзор с 2550 мПикник у ледника Безенги и обзор с 2550 мПикник у ледника Безенги и обзор с 2550 мПикник у ледника Безенги и обзор с 2550 мПикник у ледника Безенги и обзор с 2550 м
7 день

Отъезд

Завтракаем и отправляемся в Минеральные Воды. В аэропорту будем в 12:30, на железнодорожном вокзале — в 13:30.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезды по маршруту
  • Проживание в 2-3-местных номерах
  • 3-разовое питание: завтраки со 2-го дня и ужины с 1-го дня в альплагере по комплексному меню, обеды со 2-го дня во время треккинга в виде пикников
  • Прокат группового снаряжения: котлов, газовых горелок (для приготовления чая на обедах в горах в период с июня по август), групповой аптечки
  • Экологические сборы в Кабардино-Балкарском заповеднике
  • Сопровождение инструктором-проводником
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • 1-местное размещение - доплата 15 000 рублей за весь тур
  • Обед в 1-й день в кафе - 350-450 рублей
  • Страховка (не обязательно)
  • Сувениры и личные расходы
  • Детский сад, где можно оставить ребёнка на весь день с воспитателем - 400 рублей за 1 день
  • Прачечная в альплагере
  • Аренда треккинговых палок (обязательно нужно иметь, если у вас есть проблемы с коленями, суставами или лишний вес)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокзал в 11:30
Завершение: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 12:30 и аэропорт в 13:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Юлия
28 авг 2023
Это был мой лучший поход! Буду ещё долго вспоминать и ностальгировать, и точно продолжу путешествовать с этим организатором!
Это был мой лучший поход! Буду ещё долго вспоминать и ностальгировать, и точно продолжу путешествовать с этим организатором!
Оксана
29 апр 2023
Поездка была прекрасная, Безенги удивительное место, превосходные виды и маршруты! Лагерь очень комфортный, все что необходимо есть, душ, туалет, место под палатки, метатоп отдыха, магазины!
Ляля отличный инструктор, с ней надёжно и весело, готовит превосходный чай, завтраки, ужины, даже была поджарка к супам, в походе это просто шик! Обеды, хоть и перекусанные, но все есть и можно налопаться!
Я очень довольна поездкой! Всем советую:)

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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