Пожить в окружении гор, насладиться нетронутой природой и романтикой вечеров у костра
Попаримся в баньке, а вечерами будем сидеть у костра, пить глинтвейн и смотреть на звёзды сквозь еловые лапы.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|27 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 10 лет.
Вам понадобятся: паспорт, удобная обувь, небольшой рюкзак, тёплый свитер (флиска), ветровка, тёплые носки, термобельё, купальник, полотенце, очки, термос и фонарик. Если у вас нет чего-то из списка, сообщите заранее, подберём снаряжение в прокате.
Проживание. В кирпичных домиках с печкой по два человека в комнате. На территории турбазы «Лесная поляна» есть баня, летний душ, деревенский туалет. Возможно одноместное размещение за доплату, а также размещение в отдельном деревянном домике, который вмещает 1-4 человека (доплата — 4200 рублей за домик). В случае позднего обратного вылета подскажем наилучшие варианты размещения в Пятигорске.
Питание. В 1-й день — обед в кафе с национальной кухней по дороге и ужин в лагере. Во 2-й день, а также завтрак 3-го дня гид готовит еду на костре. Меню (доступно по запросу) состоит из яиц, мяса и овощей, бутербродов. Возможно вегетарианское или кошерное меню, если все в группе вегетарианцы. В лагере есть специальная зона с беседкой или шатром, где можно собираться на обед. Также в лагере есть пекарня с национальной кухней, открытая в летние месяцы.
Программа тура по дням
Перевал Гумбаши, река Кубань, размещение в лагере
Встречаемся и в 09:00 выезжаем в сторону перевала Гумбаши, где со смотровой площадки полюбуемся на белоснежные вершины Эльбруса, высочайшей горы в России. Невероятные пейзажи рельефных гор и бескрайних безлюдных просторов помогут почувствовать себя словно в другой реальности. По пути в аул Верхний Учкулан остановимся на реке Кубань, самой протяжённой реке Кавказа, чтобы погулять по живописной местности, послушать шум воды и пофотографироваться.
Через 6 часов пути, в 15:00 прибудем в лагерь «Лесная Поляна». Разместимся и прогуляемся по территории. Вечером поужинаем и посидим у костра под мириадами звёзд.
Ущелье реки Махар: минеральный источник, водопад, джипинг
После завтрака в 9:00 отправимся на прогулку по ущелью реки Махар к минеральному источнику. Ущелье расположено в юго-западной части Карачаево-Черкесии на границе с Абхазией (высота — более 1500-2000 метров). Это нетронутые цивилизацией места с ледниками, водопадами, густыми лесами, сохранившие первозданную красоту.
Днём пообедаем и искупаемся в реке, пофотографируемся на берегу. После обеда вас ждёт настоящее приключение — джипинг по ущелью реки Гондарай, берущей начало от одноимённого ледника и сливающейся с рекой Махар. Вдоволь накатаемся, испытаем яркие эмоции, сделаем много красивых кадров и полюбуемся тем, как потоки Гондарая спадают каскадом по камням террас. Вечером попаримся в жаркой и ароматной баньке. После ужина снова расположимся у костра, чтобы насладиться окружающей тишиной, нарушаемой лишь потрескиванием горящих веток.
Купание, прогулка на лошадях, отъезд
Утром позавтракаем, искупаемся в реке, ещё пофотографируемся на фоне гор и пройдёмся на лошадях до минеральных источников.
В 13:00 — выезд из лагеря. На обратном пути посетим термальные источники «Суворовские ванны», где желающие поплавают в бассейнах с минеральной водой.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание
- Проживание
- Снаряжение (посуда, рация, фонари, горелки, топливо для костра и горелок)
- Трансфер по маршруту
- Работа гида и фотографа
- Встреча и проводы в аэропорт
Что не входит в цену
- Проезд до Минеральных Вод/Пятигорска/Кисловодска и обратно
- Одноместное размещение в домиках
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Прекрасные водопады в верховьях Махара, альпийские луга на берегах реки Индрикой, водопад Чертова мельница, каменные сады на реке Гондарай, совершенная нетронутая природа Кабардино-Балкарии.
Великолепные махарские вечера с вином и горячими хычинами, дружелюбные отзывчивые люди, живущие на Махаре и дикие нарзанные источники.
Это нужно видеть своими глазами, этими местами нужно дышать, слышать, чувствовать.
Жили в холодном доме и грязной комнате
Муж всю ночь вставал топил печь самостоятельно(крутой отдых от сна))
дрова были только на ночь, днём было и на улице холодно и в доме, ходили с ледяными ногами!!
Антон крепко спал в объятиях своей девушки
Такое чувство, что он ее привёз на отдых, а на нас было глубоко плевать, развлекался по ночам со своей дамой на весь дом
Ну зато Антон отдохнул хорошо))) Умеем радоваться за других людей)))
Все пешие прогулки Антон молчал, отвечал только на вопросы
Ноооо, мы ехали получить информацию, а не вытягивать каждый раз из него
По еде всего было мало
Два раза в день)) завтраки готовили самостоятельно
Плова так и не дождались
Картошку Антон приготовил вкусную, ели ее два дня))
Остались эмоции только от природы и от прогулки на лошадях
Увы потраченные деньги ушли в пустую
На второй день хотелось уехать
Советую ездить в данное путешествие в тёплое время года (не придётся по ночам топить печь)))
Спасибо и Вам, и вашему сервису, благодаря которому я нашла эту поездку!
С удовольствием воспользуюсь Трипстером ещё, надеюсь что это случится как можно скорее.
Единственное, что подпортило впечатление- это отсутствие электричества во всем лагере, но переживать за телефоны не стоит, Антон так же предоставит возможность зарядить гаджеты от машины!
Природа, виды, походы, компания - все было на высшем уровне! Много ходили, ездили на машине, даже искупались на водопаде.
Будьте готовы к полевым условиям, если вас это не смущает, то вы сможете получить прекрасные эмоции от поездки!!!
Пешие маршруты несложные, мы гуляли налегке, и всегда можно было пересесть в машину, если устал. Домашняя еда из свежайших продуктов, чай с чабрецом, который собирали тут же на прогулках в горах, компания уютная - за несколько дней без связи с внешним миром действительно получилось отдохнуть, отключиться и набраться новых сил. Из бонусов: рядом с турбазой есть палатки с горячим хлебом и хычинами, а еще можно заказать конную прогулку - лошадки послушные и не требуют особой подготовки.
Спасибо Антону за отличную организацию и внимательность ко всем гостям!
Жили мы в горах, условия были ближе к походным (да-да, умывальники и прочие удобства на улице). Из плюсов: в домиках было довольно тепло, была баня, рядом были палаточки, где можно попробовать местную кухню и купить что-то по мелочи. И главный плюс - это конечно ГОРЫ, красивейшие горы вокруг и неработающий интернет. 😀
Антон, при всей своей кажущейся несерьёзности и интересном чувстве юмора, оказался весьма неплохим гидом - он готовил нам еду, адаптировал программу под интересы нашей разношерстной компании, возил в красивейшие места и травил байки.
В целом, этот тур стоит своих денег и оставляет массу впечатлений и классных фотографий.
Рекомендую тур всем, кого не пугают походные условия, кто хочет помедитировать у горной реки, насладиться тишиной, вкусной едой с огня, приятной компанией гида!
Обязательно приеду ещё!
Кавказ прекрасен, велик и многогранен, а в этой поездке его можно увидеть с разных сторон.
Антон- интереснейший, талантливый человек, покажет горы во всей красе. Он сделал отдых комфортным (учитывает пожелания и особенности каждого путешественника, заранее даёт инструкцию что брать с собой, а если чего-то нет- предоставляет), разнообразным (каждый день не похож на предыдущий, есть возможность находиться вдоволь и немножко полениться), очень вкусным (один плов чего стоит!). Мои чудесные попутчицы дополнили впечатление и сделали путешествие незабываемым.
Если нужно замедлиться, отдохнуть от суеты города, то Вам тоже сюда надо!