Побывать в Приэльбрусье, Архызе, Домбае и Адыгее и подняться на несколько вершин
Вы услышите много интересных легенд, попробуете аппетитную традиционную кухню и прикоснётесь к истории этих мест.
Вас ждёт невероятный закат на плато Бермамыт, полёт на канатке к склону Эльбруса и вершину горы Мусса-Ачитара.
Ущелья, шумные водопады, озёра и вечные ледники — Кавказ раскроет перед вами шкатулку с несметными сокровищами!
мая
июл
авг
авг
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|68 900 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Маршрут не имеет категории сложности. Допускаются участники без боязни высоты (2000-3000 метров над уровнем моря).
Передвигаться будем на арендованном комфортабельном микроавтобусе Mercedes. Стоит быть готовым к горным дорогам с серпантинами. Советуем взять с собой средство от укачивания.
В труднопроходимые ущелья будет заброска на УАЗ или другом подходящем транспорте повышенной проходимости.
Территория Карачаево-Черкесии находится в пограничной зоне. Без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан и граждан стран СНГ необходимо оформление пограничного пропуска с подачей документов за 45 дней.
В случае плохой погоды или иных обстоятельств маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены.
Проживание. Проживание в гостиницах в 2-3-местных номерах с удобствами: 1 ночь в Адыгее, 1 ночь в Архызе, 2 ночи в Домбае, 1 ночь в Кисловодске, 1 ночь в Приэльбрусье. В отдалённых горных посёлках удобства могут быть на несколько номеров.
При размещении в гостиницах с трёхместными номерами мы можем поселить вас с другими туристами нашей группы любого пола. Если вы отправляетесь один/одна, во время размещения в гостиницах с двухместными номерами мы постараемся найти вам пару для совместного размещения среди участников нашей группы. Однако, если в группе не окажется такого туриста, вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение.
Питание. В стоимость входят все завтраки при гостиницах. Остальное питание в кафе оплачивается самостоятельно. Во время активной части маршрута перекус участники покупают самостоятельно заранее и несут с собой.
Если у вас аллергия на какие-либо продукты, просьба предупредить об этом заранее.
Километраж. 1300 км.
Программа тура по дням
Прогулка по Пятигорску, переезд в Чегет
Встречаемся и едем в Пятигорск. Дорога займёт около часа. Погуляем по курорту, осмотрим его знаковые достопримечательности — парк «Цветник» — излюбленное место отдыха горожан — и Эолову арфу — круглую белую беседку с 8 колоннами, с высоты которой открывается вид на город, посёлки и горный хребет.
Пообедаем в Пятигорске и через Баксанское ущелье отправимся в посёлок Чегет, где разместимся в гостинице.
По канатке на Эльбрус, закат на плато Бермамыт
Позавтракав, отправляемся к подножию Эльбруса, откуда прокатимся наверх по канатной дороге. (При неблагоприятных погодных условиях вместо Эльбруса поднимемся на вершину Чегета). Вдоволь налюбовавшись головокружительными горными пиками, покрытыми снегом, на фоне контрастного голубого неба, возьмём курс на Кисловодск.
Сядем на проходящий транспорт и поедем на впечатляющее плато Бермамыт, чтобы застать там незабываемый закат. Со смотровой площадки насладимся видом на резные каньоны и камни разных форм, Кавказский хребет и Эльбрус. Это будет потрясающее зрелище!
Вечером заселимся в гостиницу.
В зависимости от погодных условий поездка на плато Бермамыт может быть заменена на экскурсию в урочище Джилы-Су.
Экскурсия по Кисловодску, переезд в Домбай
С утра прогуляемся по Кисловодску, зайдём в нарзанную галерею с питьевыми бюветами и продегустируем целебную минеральную воду разных видов из холодных и тёплых источников.
После через перевал Гумбаши отправляемся в Домбай — курортный посёлок в окружении живописных гор, популярный у лыжников и альпинистов. По пути полюбуемся панорамой озера возрастом 10 тысяч лет.
По прибытии разместимся в гостинице и отдохнём после насыщенного дня.
Подъём на Мусса-Ачитара, треккинг по Тебердинскому заповеднику
После завтрака по канатной дороге поднимемся на вершину горы Мусса-Ачитара. С обзорной площадки полюбуемся 30-километровой цепью гор, ледниками и завораживающими ущельями. Прогуляемся до необычной гостиницы в виде летающей тарелки, подышим чистейшим воздухом высокогорья, пофотографируемся на фоне пиков, покрытых снегом. Пообедаем в кафе в 3000 метрах над землёй с панорамным видом.
Затем доедем до альплагеря «Алибек» — начальной точки треккинга по Тебердинскому заповеднику. По тропе поднимемся в гору, чтобы подойти к полноводному Алибекскому водопаду, одному из самых мощных на Домбае, высотой 25 метров. Насладившись пейзажами и расслабляющим шумом воды, вернёмся в гостиницу.
(Вместо экскурсий можно провести день на Домбайской поляне, прогуляться по окрестностям).
Переезд в Нижний Архыз, Софийские водопады
Утром отправляемся в посёлок Нижний Архыз. Оттуда на внедорожниках поедем в речную долину София к известным Софийским водопадам. Полюбуемся силой и мощью потоков, обрушивающихся по скалистым склонам. Прогуляемся по горным тропам, в живописном месте устроим привал и перекусим (перекус оплачивается самостоятельно).
После экскурсии разместимся в гостинице. Вечером желающие поплавают в открытом бассейне.
Нижне-Архызское городище, переезд в Майкоп
После завтрака прогуляемся по Нижне-Архызскому городищу — поселению древних аланов 10-12 веков. Поднимемся по длинной лестнице и осмотрим наскальный лик Христа, обнаруженный чуть более 20 лет назад. Верующие считают это место святым, а изображение нерукотворным, а учёные — творением человека.
Затем нас ждёт 3-часовое автобусное путешествие в Майкоп. По пути полюбуемся видами Главного Кавказского хребта, меняющимися с каждым километром. Будем останавливаться в самых живописных местах, чтобы пофотографировать.
По приезде разместимся в гостинице и отдохнём. Желающие погуляют по городу (самостоятельно).
Плато Лаго-Наки, Большая Азишская пещера, отъезд
С утра едем на плато Лаго-Наки, почти вся территория которого входит в состав Кавказского заповедника (в пути ~ 3 часа). С обзорной площадки полюбуемся адыгейскими просторами, насладимся чистейшим воздухом и снова отправимся в путь. Заедем в Большую Азишскую пещеру с подземными ходами из сталактитов и сталагмитов.
Пообедаем блюдами национальной кухни и попрощаемся с гидом — наше путешествие подошло к концу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида-инструктора
- Групповой трансфер от аэропорта и ж. - д. вокзала Минеральных Вод в первый день
- Все трансферы по программе
- Заброски на машинах высокой проходимости (2-й, 4-й, 5-й дни)
- Билет на канатную дорогу на гору Мусса-Ачитара
- Подъём по канатной дороге на Эльбрус
- Проживание в гостиницах
- Завтраки
- Все входные билеты по программе
- Рекреационные сборы
- Помощь во время подготовки к путешествию и в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Минеральных Вод и обратно
- Трансфер в аэропорт и на ж. - д. вокзал в заключительный день
- Обеды и ужины, перекусы на маршруте. Средний чек - 450 руб. за один приём
- Медицинская страховка
- Проживание в Майкопе после завершения тура
- Одноместное размещение
- Посещение термальных источников
- Дополнительные экскурсии и развлечения