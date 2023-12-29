Научиться национальному танцу, приготовить хычины и посетить обсерваторию
Поднимемся на Эльбрус, отправимся в треккинг-приключение, попробуем целебную воду и искупаемся в горячих источниках! С учёным посетим обсерваторию, прокатимся на лошадях, устроим пикник у озера и увидим знаменитые Чегемские водопады.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|42 300 ₽
Описание
Организационные детали
Одноместное размещение невозможно.
Путешествие ориентировано на семьи с детьми.
Проживание. Остановимся в гостях у местного жителя в одном из сёл Баксанского ущелья на 2 ночи и в отеле в 2-3-местных номерах в посёлке Эльбрус.
Питание. Включено 2 обеда. Остальное питание оплачивается самостоятельно в кафе.
Дети. От 6 лет.
Уровень сложности. Путешествие активное, но лёгкое по физической нагрузке, поэтому можно смело брать с собой детей от 6 лет.
Программа тура по дням
В гостях у местного жителя в горном селе
Встречаемся в аэропорту Минеральных Вод и отправляемся в горное село в гости к местному жителю, в доме которого остановимся на 2 ночи.
Сегодня вы прочувствуете кавказское гостеприимство и узнаете, как и чем живут люди в горах. Нас встретят национальным обедом, затем прогуляемся по хозяйскому саду и съездим в соседнюю деревню за фермерскими продуктами на ужин, который самостоятельно приготовим на кухне. Вечером соберёмся вместе за столом с видом на горы.
Древнее село, Чегемские водопады и горячие источники
Пора ещё больше погрузиться в культуру и историю балкарского народа! Сегодня посетим древнее село в Чегемском ущелье, где люди жили со времён Средневековья – Эльтюбю. Увидим знаменитые Чегемские водопады, а во второй половине дня расслабимся в горячих источниках. Купаться в них можно круглый год!
Вечером вернёмся в гостевой дом, приготовим ужин и отдохнём.
Экскурсия на Эльбрус от местной семьи, музей Владимира Высоцкого и вечер с танцами и кулинарным мастер-классом
Утром познакомимся с двумя интересными местными гидами — взрослым и подростком. Они отвезут нас к Эльбрусу и расскажут о своём родном крае. Часто по пути встречаются табуны лошадей, а вот живописные виды со всех сторон точно обеспечены. На сам Эльбрус поднимемся по канатной дороге — на максимально возможную высоту (3840 метров). Пусть это и не высшая точка, но панорамы отсюда уже захватывают дух! Не забудьте взять тёплые вещи, ведь температура на такой высоте заметно отличается.
Далее посетим музей Владимира Высоцкого, имя которого тесно связано с Балкарией. Вечером познакомимся с ещё одной семьёй — мамой и двумя её дочками. Научимся танцевать национальные танцы и готовить хычины!
В этот день переезжаем в отель в посёлке Эльбрус.
Треккинг-приключение с юным гидом и его мамой
Сегодня наденем обувь поудобнее, возьмём с собой радиальные рюкзачки, куда положим водичку и курточки, и отправимся в горный треккинг — к озеру и целебным источникам. Сначала поднимемся по открытой канатной дороге, разглядывая верхушки деревьев. Затем будем много ходить, фотографироваться и наслаждаться видами со всех сторон. Дойдём до Поляны Нарзанов по экотропе, где и попробуем вкуснейшую полезную воду.
Вечером вернёмся в гостиницу.
Обсерватория с учёным, важный для космоса город, пикник у озера, катание на лошадях и посиделки с местными друзьями
После завтрака отправляемся в обсерваторию на встречу с учёным, который проведёт для нас увлекательную экскурсию. Юный гид тоже поедет с нами и расскажем по пути историю маленького Нейтрино. Вот только 1 факт — через наше тело каждую секунду проходит примерно двести триллионов нейтрино!
Продолжим познавательный день в городе, где добывали важные компоненты для космической отрасли — вольфрам и никель. Узнаем, что стало с градообразующим комбинатом, и остановимся на пикник у рукотворного озера. Отсюда не захочется уезжать, но нам пора, ведь нас уже заждались горные лошади! Желающие смогут прокатиться верхом, погладить и покормить животных.
Вечер проведём уютно за рассказом об обычаях и легендах от местных наших друзей.
Отъезд
Встречаем последнее утро нашего путешествия в горах за вкусным завтраком. Как бы ни хотелось оставаться, пора домой — проводим вас в аэропорт Минеральных Вод. Желающих сможем довезти в Пятигорск.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансфер из/в аэропорт
- Переезды на комфортабельном микроавтобусе
- 2 обеда
- Входные билеты на локации по программе
- Экскурсионное обслуживание и сопровождение гидом
- Горячие источники
- Канатная дорога
- Посещение обсерватории с учёным
- Катание на лошадях
- Подарочный набор
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно
- Остальное питание
- Дополнительные развлечения