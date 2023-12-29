В гости к местным семьям: каникулы для взрослых и детей на Кавказе
Авторский тур в Минеральных Водах

Научиться национальному танцу, приготовить хычины и посетить обсерваторию

5
1 отзыв
Нас ждут в гости местные жители — взрослые вместе с детьми покажут нам свой родной край, проведут экскурсии, поделятся легендами, научат национальному танцу и приготовлению хычинов! Остановимся в селе, чтобы прочувствовать в полной мере кавказское гостеприимство и узнать, как живут люди в горах.

Поднимемся на Эльбрус, отправимся в треккинг-приключение, попробуем целебную воду и искупаемся в горячих источниках! С учёным посетим обсерваторию, прокатимся на лошадях, устроим пикник у озера и увидим знаменитые Чегемские водопады.
В гости к местным семьям: каникулы для взрослых и детей на Кавказе
В гости к местным семьям: каникулы для взрослых и детей на Кавказе
В гости к местным семьям: каникулы для взрослых и детей на Кавказе

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет42 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Одноместное размещение невозможно.

Путешествие ориентировано на семьи с детьми.

Проживание. Остановимся в гостях у местного жителя в одном из сёл Баксанского ущелья на 2 ночи и в отеле в 2-3-местных номерах в посёлке Эльбрус.

Питание. Включено 2 обеда. Остальное питание оплачивается самостоятельно в кафе.

Дети. От 6 лет.

Уровень сложности. Путешествие активное, но лёгкое по физической нагрузке, поэтому можно смело брать с собой детей от 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

В гостях у местного жителя в горном селе

Встречаемся в аэропорту Минеральных Вод и отправляемся в горное село в гости к местному жителю, в доме которого остановимся на 2 ночи.

Сегодня вы прочувствуете кавказское гостеприимство и узнаете, как и чем живут люди в горах. Нас встретят национальным обедом, затем прогуляемся по хозяйскому саду и съездим в соседнюю деревню за фермерскими продуктами на ужин, который самостоятельно приготовим на кухне. Вечером соберёмся вместе за столом с видом на горы.

В гостях у местного жителя в горном селеВ гостях у местного жителя в горном селеВ гостях у местного жителя в горном селеВ гостях у местного жителя в горном селеВ гостях у местного жителя в горном селеВ гостях у местного жителя в горном селеВ гостях у местного жителя в горном селе
2 день

Древнее село, Чегемские водопады и горячие источники

Пора ещё больше погрузиться в культуру и историю балкарского народа! Сегодня посетим древнее село в Чегемском ущелье, где люди жили со времён Средневековья – Эльтюбю. Увидим знаменитые Чегемские водопады, а во второй половине дня расслабимся в горячих источниках. Купаться в них можно круглый год!

Вечером вернёмся в гостевой дом, приготовим ужин и отдохнём.

Древнее село, Чегемские водопады и горячие источникиДревнее село, Чегемские водопады и горячие источникиДревнее село, Чегемские водопады и горячие источникиДревнее село, Чегемские водопады и горячие источникиДревнее село, Чегемские водопады и горячие источники
3 день

Экскурсия на Эльбрус от местной семьи, музей Владимира Высоцкого и вечер с танцами и кулинарным мастер-классом

Утром познакомимся с двумя интересными местными гидами — взрослым и подростком. Они отвезут нас к Эльбрусу и расскажут о своём родном крае. Часто по пути встречаются табуны лошадей, а вот живописные виды со всех сторон точно обеспечены. На сам Эльбрус поднимемся по канатной дороге — на максимально возможную высоту (3840 метров). Пусть это и не высшая точка, но панорамы отсюда уже захватывают дух! Не забудьте взять тёплые вещи, ведь температура на такой высоте заметно отличается.

Далее посетим музей Владимира Высоцкого, имя которого тесно связано с Балкарией. Вечером познакомимся с ещё одной семьёй — мамой и двумя её дочками. Научимся танцевать национальные танцы и готовить хычины!

В этот день переезжаем в отель в посёлке Эльбрус.

Экскурсия на Эльбрус от местной семьи, музей Владимира Высоцкого и вечер с танцами и кулинарным мастер-классомЭкскурсия на Эльбрус от местной семьи, музей Владимира Высоцкого и вечер с танцами и кулинарным мастер-классомЭкскурсия на Эльбрус от местной семьи, музей Владимира Высоцкого и вечер с танцами и кулинарным мастер-классомЭкскурсия на Эльбрус от местной семьи, музей Владимира Высоцкого и вечер с танцами и кулинарным мастер-классомЭкскурсия на Эльбрус от местной семьи, музей Владимира Высоцкого и вечер с танцами и кулинарным мастер-классомЭкскурсия на Эльбрус от местной семьи, музей Владимира Высоцкого и вечер с танцами и кулинарным мастер-классомЭкскурсия на Эльбрус от местной семьи, музей Владимира Высоцкого и вечер с танцами и кулинарным мастер-классомЭкскурсия на Эльбрус от местной семьи, музей Владимира Высоцкого и вечер с танцами и кулинарным мастер-классом
4 день

Треккинг-приключение с юным гидом и его мамой

Сегодня наденем обувь поудобнее, возьмём с собой радиальные рюкзачки, куда положим водичку и курточки, и отправимся в горный треккинг — к озеру и целебным источникам. Сначала поднимемся по открытой канатной дороге, разглядывая верхушки деревьев. Затем будем много ходить, фотографироваться и наслаждаться видами со всех сторон. Дойдём до Поляны Нарзанов по экотропе, где и попробуем вкуснейшую полезную воду.

Вечером вернёмся в гостиницу.

Треккинг-приключение с юным гидом и его мамойТреккинг-приключение с юным гидом и его мамойТреккинг-приключение с юным гидом и его мамойТреккинг-приключение с юным гидом и его мамойТреккинг-приключение с юным гидом и его мамойТреккинг-приключение с юным гидом и его мамойТреккинг-приключение с юным гидом и его мамой
5 день

Обсерватория с учёным, важный для космоса город, пикник у озера, катание на лошадях и посиделки с местными друзьями

После завтрака отправляемся в обсерваторию на встречу с учёным, который проведёт для нас увлекательную экскурсию. Юный гид тоже поедет с нами и расскажем по пути историю маленького Нейтрино. Вот только 1 факт — через наше тело каждую секунду проходит примерно двести триллионов нейтрино!

Продолжим познавательный день в городе, где добывали важные компоненты для космической отрасли — вольфрам и никель. Узнаем, что стало с градообразующим комбинатом, и остановимся на пикник у рукотворного озера. Отсюда не захочется уезжать, но нам пора, ведь нас уже заждались горные лошади! Желающие смогут прокатиться верхом, погладить и покормить животных.

Вечер проведём уютно за рассказом об обычаях и легендах от местных наших друзей.

Обсерватория с учёным, важный для космоса город, пикник у озера, катание на лошадях и посиделки с местными друзьямиОбсерватория с учёным, важный для космоса город, пикник у озера, катание на лошадях и посиделки с местными друзьямиОбсерватория с учёным, важный для космоса город, пикник у озера, катание на лошадях и посиделки с местными друзьямиОбсерватория с учёным, важный для космоса город, пикник у озера, катание на лошадях и посиделки с местными друзьямиОбсерватория с учёным, важный для космоса город, пикник у озера, катание на лошадях и посиделки с местными друзьямиОбсерватория с учёным, важный для космоса город, пикник у озера, катание на лошадях и посиделки с местными друзьямиОбсерватория с учёным, важный для космоса город, пикник у озера, катание на лошадях и посиделки с местными друзьями
6 день

Отъезд

Встречаем последнее утро нашего путешествия в горах за вкусным завтраком. Как бы ни хотелось оставаться, пора домой — проводим вас в аэропорт Минеральных Вод. Желающих сможем довезти в Пятигорск.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Переезды на комфортабельном микроавтобусе
  • 2 обеда
  • Входные билеты на локации по программе
  • Экскурсионное обслуживание и сопровождение гидом
  • Горячие источники
  • Канатная дорога
  • Посещение обсерватории с учёным
  • Катание на лошадях
  • Подарочный набор
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Остальное питание
  • Дополнительные развлечения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, с 13:00 до 14:00
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, 10:30 / Пятигорск, 11:30
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Александр
29 дек 2023
Спасибо за тур! Всë понравилось. Время экскурсий было очень хорошо Алëной рассчитано: всего за несколько дней увидели максимальное количество красивых мест. Детям тоже было интересно.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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