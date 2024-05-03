На поиски китов и северного сияния в Териберку
Авторский тур в Мурманске

Отправиться на корабле в море, покормить оленей и прочувствовать атмосферу Арктики

За одни выходные у вас будет возможность исполнить сразу две мечты — увидеть северное сияние и китов! Мы арендуем корабль на 3 или 5 часов и выйдем в Баренцево море.

Будем жить на побережье в тундре немного в отдалении от Териберки, чтобы повысить шансы встречи с красивейшим северным явлением. Посетим все главные достопримечательности посёлка и покормим ягелем оленей. Желающие смогут попробовать местные деликатесы: морских ежей, гребешки и свежайшую рыбу.
На поиски китов и северного сияния в Териберку
На поиски китов и северного сияния в Териберку
На поиски китов и северного сияния в Териберку
Ближайшие даты:
3
мая
8
мая
9
мая
10
мая
17
мая
24
мая
31
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет37 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Просим покупать билеты только после согласования с организатором.

Стоит учитывать, что мы отправляемся на Север, к тому же на море. Погода весьма непредсказуема. Лучше одеться потеплее и снять что-то с себя, чем мерзнуть. Ветер, а порой и дождь (в ноябре может быть и снег) могут понизить температуру «ощущается как», и нужно быть готовым к отрицательным температурам (-5). Температура в сентября +5+10, в октябре 0+8, в конце ноября до -10. Необходимо учитывать погодные условия на море, в случае невозможности выхода в море, программа морской прогулки может быть перенесена на следующий день или отменена.

Обращаем внимание, северное сияние можно увидеть, если небо будет ясное. Заранее предсказать погоду невозможно, она быстро меняется.
Геомагнитный прогноз не очень стабилен, но осень и начало весны — традиционное время увеличения солнечной, а как следствие и геомагнитной активности. Гид будет следить за прогнозом погоды и геомагнитной активности. Жить мы будем в отдалении от посёлка и засветки электричества – в тундре на берегу моря.

Проживание. В 2-местных номерах в гостинице «45 причал» в Териберке. Душ и туалет на этаже. Возможно пользоваться общей кухней в основном корпусе. За доплату — размещение в коттеджах с собственным санузлом.

Питание. Не входит в стоимость тура. Желающие смогут попробовать свежие морепродукты, оленину и другие северные деликатесы.

Дети. От 10 лет в сопровождении взрослых родственников. Младший возраст обсуждается индивидуально.

Программа тура по дням

1 день

Достопримечательности и деликатесы Териберки

Встречаемся в Мурманске до 12:30 и отправляемся в Териберку, где заселимся в гостиницу. В пути около 2,5-3 часов. Остановимся полюбоваться тундрой.

После заселения гид покажет хороший местный ресторан, где вы сможете попробовать местные деликатесы. Подкрепившись, прогуляемся по тропе (10-15 км), посетим пляж с круглыми камнями, увидим Батарейский водопад и озеро, сделаем множество фотографий. Если будут желание и силы, дойдём до окопов и артиллерийских батарей Великой Отечественной войны. На ужин зайдём в ещё один проверенный ресторан, где можно продегустировать морских ежей и гребешков. Либо вы можете самостоятельно выбрать другое место.

При благоприятном прогнозе вечером отправимся на охоту за северным сиянием.

Достопримечательности и деликатесы ТериберкиДостопримечательности и деликатесы ТериберкиДостопримечательности и деликатесы ТериберкиДостопримечательности и деликатесы ТериберкиДостопримечательности и деликатесы ТериберкиДостопримечательности и деликатесы ТериберкиДостопримечательности и деликатесы ТериберкиДостопримечательности и деликатесы ТериберкиДостопримечательности и деликатесы ТериберкиДостопримечательности и деликатесы ТериберкиДостопримечательности и деликатесы ТериберкиДостопримечательности и деликатесы ТериберкиДостопримечательности и деликатесы ТериберкиДостопримечательности и деликатесы ТериберкиДостопримечательности и деликатесы Териберки
2 день

Прогулка на корабле в поисках китов

Сегодня отправимся в открытое море на корабле! В сентябре прогулки длятся 5 часов, в октябре и ноябре — 3 часа. Наша главная цель — увидеть китов. Однако обращаем внимание, что это природное явление, гарантировать появление китов никто не может.

Дойдём на судне до островов, посмотрим на птичьи базары. Желающие смогут порыбачить, а затем приготовить улов на кухне в гостинице.

Вечером и ночью будет возможность увидеть северное сияние. Если вчера не удалось, не расстраивайтесь, сегодня испытаем удачу вновь.

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3 день

Старая Териберка, северные олени и возвращение в Мурманск

После завтрака прогуляемся к кладбищу кораблей, покормим северных оленей на ферме, сфотографируемся на огромных качелях с видом на Баренцево море. Зайдём в заброшенную школу, заберёмся на отживший свой век корабль и увидим места съёмок «Левиафана».

Во второй половине дня приедем в Мурманск.

Старая Териберка, северные олени и возвращение в МурманскСтарая Териберка, северные олени и возвращение в МурманскСтарая Териберка, северные олени и возвращение в МурманскСтарая Териберка, северные олени и возвращение в МурманскСтарая Териберка, северные олени и возвращение в МурманскСтарая Териберка, северные олени и возвращение в МурманскСтарая Териберка, северные олени и возвращение в МурманскСтарая Териберка, северные олени и возвращение в МурманскСтарая Териберка, северные олени и возвращение в МурманскСтарая Териберка, северные олени и возвращение в МурманскСтарая Териберка, северные олени и возвращение в МурманскСтарая Териберка, северные олени и возвращение в МурманскСтарая Териберка, северные олени и возвращение в МурманскСтарая Териберка, северные олени и возвращение в МурманскСтарая Териберка, северные олени и возвращение в Мурманск

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы
  • Работа гида
  • Аренда корабля
  • Входной билет на ферму северных оленей
  • Помощь в подборе билетов и одежды
  • Оформление туристической страховки
  • Оформление разрешения на посещение природного парка
  • Обратите внимание, программа может быть изменена (в худшем случае - некоторые активности могут быть отменены) из-за погодных условий, которые на севере очень суровые и плохо прогнозируемые. Гиды клуба приложат максимальные усилия для реализации всех пунктов по программе
  • Стоимость зависит от продолжительности морской прогулки и дат. Указанная цена актуальна при 3-часовой аренде корабля
Что не входит в цену
  • Проезд до Мурманска и обратно
  • Питание
  • Дополнительные развлечения (по желанию)
  • Сувениры и личные расходы
  • Размещение в 2-местном коттедже с собственным санузлом - от 47 000 рублей за человека за весь тур
  • Обратите внимание, в некоторых турах запланирована не 3-часовая морская прогулка, а 5-7-часовая (например, в летние месяцы, так как позволяет погода). Из-за чего стоимость увеличивается и составляет до 53 000 рублей. Перед внесением предоплаты просьба уточнять точную стоимость тура в конкретные даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, до 12:30
Завершение: Мурманск, во второй половине дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Мурманска

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