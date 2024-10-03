Осень в Заполярье: северное сияние, юрты и Баренцево море
Авторский тур в Мурманске

Любоваться осенними штормами Баренцева моря и исследовать полуострова Рыбачий и Средний

Северное сияние на Кольском полуострове можно увидеть, начиная с сентября.

Это прекрасное время, когда еще зима не окончательно вступила в свои права, а природа готовится ко сну: первый снег на траве, первые замерзшие лужи и настоящая суровая северная красота.

Мы будем жить в уютных и теплых юртах вдали от цивилизации, любоваться северным сиянием и волнами Баренцева моря и ловить золотую осень на побережье Ледовитого океана. Вы узнаете, что такое настоящая северная кухня и насладитесь морскими деликатесами.
Осень в Заполярье: северное сияние, юрты и Баренцево море
Осень в Заполярье: северное сияние, юрты и Баренцево море
Осень в Заполярье: северное сияние, юрты и Баренцево море
Ближайшие даты:
3
окт
10
окт
17
окт
24
окт
1
ноя

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет72 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Будем передвигаться на автобусе ГАЗ-66.

Вещи, которые берете с собой в тур, должны быть упакованы в непромокаемые рюкзак/сумку (не чемодан! гермомешок — идеальный вариант). Ваш чемодан вы можете оставить на Старой Титовке, где мы пересаживаемся на ГАЗ-66, и продолжить путь с легким рюкзаком.

Проживание. Будем жить на комфортной базе отдыха на полуострове Средний. На территории базы есть 3 двухместных жилых юрты и 5 четырехместных юрты. Отопление печное, внутри тепло и уютно. В каждой юрте есть кровати, прикроватные столики, стеллаж для одежды, умывальник и печка.

На каждой кровати вы найдете 2 полотенца (для рук и банное), а также индивидуальный косметический набор (гель для душа, шампунь, ватные диски, ватные палочки). У администратора базы есть зубные щетки и паста на случай, если вы их забудете взять с собой. Фен также можно взять у администратора. Также в юрте есть несколько пар тапочек-кроксов разных размеров.

На территории есть душ и две туалетные кабинки с подогреваемыми сидениями, одноразовыми бумажными накладками и влажными салфетками. За дополнительную плату можно заказать баню (на 4 человека).

Питание. Трехразовое питание включено: завтрак и ужин в формате «шведский стол» на базе, ланч на маршруте (кроме завтрака в день заезда и ужина в день отъезда). Вы попробуете вкуснейшие блюда арктической кухни от нашего шеф-повара: например, шурпу из оленины, сливочный суп с крабом, суп из местных грибов, стейки из семги, палтуса, котлеты из оленины), а также морс из брусники и компот из шиповника.

В любое время в свободном доступе в кафе: чай, кофе, печенье, конфеты, фрукты. На вечер также можно заказать свежие местные деликатесы (при наличии). Если вы вегетарианец, предупредите нас об этом заранее, мы приготовим вегетарианские/ постные блюда по предварительному запросу.

Уровень сложности. Легкий. Маршрут не требует специальной физической подготовки и доступен всем желающим. Можно участвовать с детьми от 6 лет.

Связь и интернет. Мобильной связи и интернета на базе нет. В сотне метров от базы ловит Мегафон (только звонки).

Программа тура по дням

1 день

Первое знакомство с Баренцевым морем

Мы встретим вас в 8:30 утра на ресепшене отеля «Азимут» (это центр города) и вместе поедем в Старую Титовку. Там пересядем на автобус ГАЗ-66, позволяющий проходить маршрут по бездорожью. По пути у нас будет несколько остановок: вы увидите историко-краеведческую экспозицию «Титовский рубеж» памяти защитникам Заполярья, живописный водопад, начинающийся от немецкого моста, построенного в 1942 году, полюбуетесь горным перевалом Муста-Тунтури и полуостровом Рыбачий со смотровой площадки и узнаете о китовом промысле.

Доберемся на нашу уютную базу, разместимся в юртах и отдохнем. Вечером можно сходить в баню — это отличное расслабление после насыщенного дня. А еще, если повезет, будем любоваться северным сиянием!

Первое знакомство с Баренцевым моремПервое знакомство с Баренцевым моремПервое знакомство с Баренцевым моремПервое знакомство с Баренцевым морем
2 день

На краю земли: самая северная точка Европейской части России

Утром нас ждет вкуснейший завтрак в формате «шведский стол»: яичница с беконом, каша на молоке, блинчики/ вафли с джемами и сметаной, чай, кофе — все, что вы захотите. В 10 часов стартуем на мыс Немецкий и мыс Кекурский. Сегодня нас ждут северные пляжи Баренцева моря, красивейшие утесы и севшее на мель судно, эффектно возвышающееся на побережье.

Вы увидите уникальный каменистый берег «Армагеддон», действующий Вайдагубский маяк и древний норвежский колодец. А в конце маршрута у нас будет заброшенный военный гарнизон «Скорбеевка». За весь день мы проедем около 80 км и вечером вернемся на базу. Там нас будет ждать горячий ужин, а после этого можно расслабиться в бане.
После этого снова устроим охоту на северное сияние: далеко ходить не нужно, при подходящей погоде его можно наблюдать прямо с порога юрты. Пусть нам повезет!

На краю земли: самая северная точка Европейской части РоссииНа краю земли: самая северная точка Европейской части РоссииНа краю земли: самая северная точка Европейской части РоссииНа краю земли: самая северная точка Европейской части России
3 день

Саамское капище и охота на северное сияние

В 9 утра завтракаем, собираемся и едем к древнему саамскому капищу «Два брата». Вы услышите саамские легенды и познакомитесь с мифологией этого удивительного северного народа, издавна населяющего Кольский полуостров.

Посмотрим фантастический сад каменных фигур, а еще будем преодолевать броды на ГАЗ-66 — это настоящий аттракцион. После таких приключений поужинаем, попаримся и половим северное сияние — сегодня у нас последняя возможность его увидеть, надо использовать каждый момент.

Саамское капище и охота на северное сияниеСаамское капище и охота на северное сияниеСаамское капище и охота на северное сияниеСаамское капище и охота на северное сияние
4 день

Немецкие дороги и горный хребет Мустатунтури

Завтракаем, собираем вещи и в 11 утра покидаем уютные юрты. Сегодня посмотрим Кутовую губу и места, где проходила Великая Отечественная война, проедем по немецкой дороге, а если повезет с погодой, то доберемся до хребта Мустатунтури.

В завершение программы насладимся плеском Большого Титовского водопада, а потом в Старой Титовке пересядем с ГАЗ-66 на обычный транспорт и помчим по хорошей дороги обратно в цивилизацию. В Мурманск мы приедем около 19-21 вечера (в зависимости от погоды и ситуации на дорогах), смотрите рейсы не раньше 23:00, чтобы точно успеть, а если позволяет время, лучше оставайтесь в столице Арктики до завтра.

Немецкие дороги и горный хребет МустатунтуриНемецкие дороги и горный хребет МустатунтуриНемецкие дороги и горный хребет МустатунтуриНемецкие дороги и горный хребет Мустатунтури

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Четырехдневная насыщенная экскурсионная программа по природному парку «Полуострова Рыбачий и Средний»
  • Сопровождение гидами-проводниками с многолетним опытом работы
  • Проживание на туристической базе, 3 ночи
  • Трехразовое питание (завтрак и ужин на базе, ланч на маршруте)
  • Посещение бани каждый вечер
  • Все трансферы по программе
  • Согласование посещения ООПТ «Полуострова Рыбачий и Средний»
  • Стоимость тура для детей от 6 до 14 лет - 44 000 руб
Что не входит в цену
  • Железнодорожные или авиабилеты, размещение в отеле г. Мурманск до или после тура
  • Местные деликатесы, не входящие в меню, алкогольные напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, 8:30
Завершение: Мурманск, 23:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Мурманска

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