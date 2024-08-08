Северное путешествие: исследуем полуостров Рыбачий на джипах

Полюбоваться Мотовским заливом, прокатиться вдоль берега Баренцева моря и посетить губу Эйна
Манящий Русский Север очаровывает своей красотой и бросает вызов тем, кто любит преодолевать препятствия, чтобы увидеть самые живописные локации.

Наше комфортное путешествие на джипах позволит вам насладиться труднодоступными местами полуострова Рыбачий.

Мы
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увидим мысы Кекурский и Немецкий, посетим гору Мотка и губу Эйна, побываем в заброшенном военном гарнизоне «Скорбеевка», осмотрим Вайдагубский маяк и заглянем на саамское капище «Два брата». Также погуляем по Саду камней и проедем через перевал Муста-Тунтури.

Северное путешествие: исследуем полуостров Рыбачий на джипах
Северное путешествие: исследуем полуостров Рыбачий на джипах
Северное путешествие: исследуем полуостров Рыбачий на джипах
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять:
Паспорт, полис ОМС
Термобельё
Спортивные штаны и куртку
Мембранную куртку и брюки
2-3 пары термоносков
Солнцезащитные очки
Повседневную одежду и обувь для нахождения на базе
Предметы личной гигиены
Вашу персональную аптечку (аптечка со средствами первой необходимости находится у гида)
Репелленты от комаров (июль — обязательно)
Зарядники
С середины августа по ноябрь — фонарик
Дополнительно для туров в июне и сентябре: теплое термобельё, шапку, тёплые перчатки, тёплые Спортивные куртку и брюки.

Проживание. Четырёхместное размещение на базе отдыха.

Питание. В стоимость входит трёхразовое питание (кроме завтрака в день приезда и ужина в день отъезда).

Транспорт. УАЗ Патриот.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Старая Титовка, перевал Муста-Тунтури

Встретимся в Мурманске и направимся в Старую Титовку. По прибытии начнём маршрут до Мотовского залива. Увидим экспозицию «Титовский рубеж», этот мемориальный комплекс возведён в память о защитниках Заполярья. Полюбуемся водопадом, ведущим своё начало от Немецкого моста, а у устья реки Титовки познакомимся с традициями китового промысла. Проезжая по немецкой дороге осмотрим постройки времён Великой Отечественной войны. Побываем на перевале Муста-Тунтури и с обзорной площадки насладимся видами на полуостров Рыбачий.

Доехав до базы, разместимся в комнатах, поужинаем, а после — попаримся в баньке при желании.

Старая Титовка, перевал Муста-ТунтуриСтарая Титовка, перевал Муста-ТунтуриСтарая Титовка, перевал Муста-ТунтуриСтарая Титовка, перевал Муста-Тунтури
2 день

Гора Мотка и губа Эйна

Утром стартуем к горе Мотка. В военные годы здесь располагался командно-наблюдательный пункт. С вершины открывается прекрасный вид на губу Эйна и Мотовский залив. Далее переместимся к губе Эйна — заливу Баренцева моря. Тут можно увидеть тюленей, китов, морских птиц и других обитателей моря. Также в губе водится множество видов рыб, что привлекает любителей рыбалки. Проедем по каменистой дороге, посмотрим на место базирования 104 пушечно-артиллерийского полка и командный пункт времен Великой Отечественной войны и покатаемся по побережью Баренцева моря.

Вернувшись на базу, поужинаем.

Гора Мотка и губа ЭйнаГора Мотка и губа ЭйнаГора Мотка и губа ЭйнаГора Мотка и губа Эйна
3 день

Главные мысы полуострова, военный гарнизон «Скорбеевка»

После завтрака выезжаем к мысу Немецкому. Это самая северная континентальная точка Европейской части России. С мыса открывается потрясающий вид на море и окружающую природу. Здесь можно увидеть живописные скалы, обрывы и водопады, а также понаблюдать за морскими птицами и животными.

Далее посетим мыс Кекурский. Он представляет собой скалистый выступ с отвесными берегами высотой до 100 метров. Также увидим каменистый берег Армагеддон, действующий Вайдагубский маяк, древний норвежский колодец.

В завершении экскурсии побываем в заброшенном военном гарнизоне «Скорбеевка». Затем вернёмся на базу.

Главные мысы полуострова, военный гарнизон «Скорбеевка»Главные мысы полуострова, военный гарнизон «Скорбеевка»Главные мысы полуострова, военный гарнизон «Скорбеевка»Главные мысы полуострова, военный гарнизон «Скорбеевка»Главные мысы полуострова, военный гарнизон «Скорбеевка»Главные мысы полуострова, военный гарнизон «Скорбеевка»
4 день

Саамское капище, Сад камней, возвращение в Мурманск

Перед отъездом мы успеем посетить несколько интересных локаций. Сначала побываем на саамском капище «Два брата» и узнаем местную легенду, затем побываем в Саду камней. Увидим также комплекс береговой артиллерии и кладбище артиллеристов Великой Отечественной войны и осмотрим памятный знак «Лира», установленный на месте землянки, где в военные годы была написана песня «Прощайте, скалистые горы». Полюбуемся водопадами реки Титовки и после этого отправимся в Мурманск.

До новых встреч!

Саамское капище, Сад камней, возвращение в МурманскСаамское капище, Сад камней, возвращение в МурманскСаамское капище, Сад камней, возвращение в МурманскСаамское капище, Сад камней, возвращение в МурманскСаамское капище, Сад камней, возвращение в МурманскСаамское капище, Сад камней, возвращение в Мурманск

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет72 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание (кроме завтрака в день приезда и ужина в день отъезда)
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту (на джипах УАЗ Патриот)
  • Услуги гидов-проводников
  • Экскурсии
  • Баня
Что не входит в цену
  • Перелёт или переезд до Мурманска и обратно
  • Завтрак в день приезда и ужин в день отъезда, алкоголь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, отель «Азимут», 9:00
Завершение: Мурманск, время зависит от времени прибытия в город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Мурманска

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