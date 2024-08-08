Наше комфортное путешествие на джипах позволит вам насладиться труднодоступными местами полуострова Рыбачий.
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Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять:
Паспорт, полис ОМС
Термобельё
Спортивные штаны и куртку
Мембранную куртку и брюки
2-3 пары термоносков
Солнцезащитные очки
Повседневную одежду и обувь для нахождения на базе
Предметы личной гигиены
Вашу персональную аптечку (аптечка со средствами первой необходимости находится у гида)
Репелленты от комаров (июль — обязательно)
Зарядники
С середины августа по ноябрь — фонарик
Дополнительно для туров в июне и сентябре: теплое термобельё, шапку, тёплые перчатки, тёплые Спортивные куртку и брюки.
Проживание. Четырёхместное размещение на базе отдыха.
Питание. В стоимость входит трёхразовое питание (кроме завтрака в день приезда и ужина в день отъезда).
Транспорт. УАЗ Патриот.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Старая Титовка, перевал Муста-Тунтури
Встретимся в Мурманске и направимся в Старую Титовку. По прибытии начнём маршрут до Мотовского залива. Увидим экспозицию «Титовский рубеж», этот мемориальный комплекс возведён в память о защитниках Заполярья. Полюбуемся водопадом, ведущим своё начало от Немецкого моста, а у устья реки Титовки познакомимся с традициями китового промысла. Проезжая по немецкой дороге осмотрим постройки времён Великой Отечественной войны. Побываем на перевале Муста-Тунтури и с обзорной площадки насладимся видами на полуостров Рыбачий.
Доехав до базы, разместимся в комнатах, поужинаем, а после — попаримся в баньке при желании.
Гора Мотка и губа Эйна
Утром стартуем к горе Мотка. В военные годы здесь располагался командно-наблюдательный пункт. С вершины открывается прекрасный вид на губу Эйна и Мотовский залив. Далее переместимся к губе Эйна — заливу Баренцева моря. Тут можно увидеть тюленей, китов, морских птиц и других обитателей моря. Также в губе водится множество видов рыб, что привлекает любителей рыбалки. Проедем по каменистой дороге, посмотрим на место базирования 104 пушечно-артиллерийского полка и командный пункт времен Великой Отечественной войны и покатаемся по побережью Баренцева моря.
Вернувшись на базу, поужинаем.
Главные мысы полуострова, военный гарнизон «Скорбеевка»
После завтрака выезжаем к мысу Немецкому. Это самая северная континентальная точка Европейской части России. С мыса открывается потрясающий вид на море и окружающую природу. Здесь можно увидеть живописные скалы, обрывы и водопады, а также понаблюдать за морскими птицами и животными.
Далее посетим мыс Кекурский. Он представляет собой скалистый выступ с отвесными берегами высотой до 100 метров. Также увидим каменистый берег Армагеддон, действующий Вайдагубский маяк, древний норвежский колодец.
В завершении экскурсии побываем в заброшенном военном гарнизоне «Скорбеевка». Затем вернёмся на базу.
Саамское капище, Сад камней, возвращение в Мурманск
Перед отъездом мы успеем посетить несколько интересных локаций. Сначала побываем на саамском капище «Два брата» и узнаем местную легенду, затем побываем в Саду камней. Увидим также комплекс береговой артиллерии и кладбище артиллеристов Великой Отечественной войны и осмотрим памятный знак «Лира», установленный на месте землянки, где в военные годы была написана песня «Прощайте, скалистые горы». Полюбуемся водопадами реки Титовки и после этого отправимся в Мурманск.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|72 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание (кроме завтрака в день приезда и ужина в день отъезда)
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту (на джипах УАЗ Патриот)
- Услуги гидов-проводников
- Экскурсии
- Баня
Что не входит в цену
- Перелёт или переезд до Мурманска и обратно
- Завтрак в день приезда и ужин в день отъезда, алкоголь