Рекомендуем взять:

Паспорт, полис ОМС

Термобельё

Спортивные штаны и куртку

Мембранную куртку и брюки

2-3 пары термоносков

Солнцезащитные очки

Повседневную одежду и обувь для нахождения на базе

Предметы личной гигиены

Вашу персональную аптечку (аптечка со средствами первой необходимости находится у гида)

Репелленты от комаров (июль – обязательно)

Зарядники

С середины августа по ноябрь — фонарик

Дополнительно для туров в июне и сентябре: теплое термобельё, шапку, тёплые перчатки, тёплые спортивные куртку и брюки.

Проживание. Четырёхместное размещение на базе отдыха.

Питание. В стоимость входит трёхразовое питание (кроме завтрака в день приезда и ужина в день отъезда).

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.