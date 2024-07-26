Посетим перевал Муста-Тунтури и полюбуемся полуостровом с высоты, увидим мысы Немецкий и Кекурский, каменистый берег под названием Армагеддон и Вайдагубский маяк.
Заглянем на саамское капище «Два брата» и погуляем по Саду камней, а ещё осмотрим множество артефактов военных лет. Передвигаться по маршруту будем на джипах.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять:
Паспорт, полис ОМС
Термобельё
Спортивные штаны и куртку
Мембранную куртку и брюки
2-3 пары термоносков
Солнцезащитные очки
Повседневную одежду и обувь для нахождения на базе
Предметы личной гигиены
Вашу персональную аптечку (аптечка со средствами первой необходимости находится у гида)
Репелленты от комаров (июль – обязательно)
Зарядники
С середины августа по ноябрь — фонарик
Дополнительно для туров в июне и сентябре: теплое термобельё, шапку, тёплые перчатки, тёплые спортивные куртку и брюки.
Проживание. Четырёхместное размещение на базе отдыха.
Питание. В стоимость входит трёхразовое питание (кроме завтрака в день приезда и ужина в день отъезда).
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Прибытие в Старую Титовку
Встретимся в Мурманске и направимся в Старую Титовку. По прибытии начнём маршрут до Мотовского залива. Увидим экспозицию «Титовский рубеж», этот мемориальный комплекс возведён в память о защитниках Заполярья. Полюбуемся водопадом, ведущим своё начало от Немецкого моста, а у устья реки Титовки познакомимся с традициями китового промысла. Проезжая по немецкой дороге осмотрим постройки времён Великой Отечественной войны. Побываем на перевале Муста-Тунтури и с обзорной площадки насладимся видами на полуостров Рыбачий.
Доехав до базы, разместимся в комнатах, поужинаем, а после — попаримся в баньке при желании.
Мысы Немецкий и Кекурский, военный гарнизон «Скорбеевка»
После завтрака выезжаем к мысу Немецкому. Это самая северная континентальная точка Европейской части России. С мыса открывается потрясающий вид на море и окружающую природу. Здесь можно увидеть живописные скалы, обрывы и водопады, а также понаблюдать за морскими птицами и животными.
Далее посетим мыс Кекурский. Он представляет собой скалистый выступ с отвесными берегами высотой до 100 метров. Также увидим каменистый берег Армагеддон, действующий Вайдагубский маяк, древний норвежский колодец.
В завершении экскурсии побываем в заброшенном военном гарнизоне «Скорбеевка». Затем вернёмся на базу.
Природные достопримечательности и отголоски военных лет
Перед отъездом мы успеем посетить несколько интересных локаций. Сначала побываем на саамском капище «Два брата» и узнаем местную легенду, затем побываем в Саду камней. Увидим также комплекс береговой артиллерии и кладбище артиллеристов Великой Отечественной войны и осмотрим памятный знак «Лира», установленный на месте землянки, где в военные годы была написана песня «Прощайте, скалистые горы». Полюбуемся водопадами реки Титовки и после этого отправимся в Мурманск. Заедем в аэропорт, а желающих довезём до места старта тура.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|54 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание (кроме завтрака в день приезда и ужина в день отъезда)
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту (на джипах УАЗ Патриот)
- Услуги гидов-проводников
- Экскурсии
- Баня
Что не входит в цену
- Перелёт или переезд до Мурманска и обратно
- Алкоголь