В окружении заполярных красот: джип-тур по полуострову Рыбачий

Увидеть главные мысы и побывать в заброшенном военном гарнизоне
В этом путешествии отдохнём от городской суеты и насладимся загадочной природой Русского Севера.

Посетим перевал Муста-Тунтури и полюбуемся полуостровом с высоты, увидим мысы Немецкий и Кекурский, каменистый берег под названием Армагеддон и Вайдагубский маяк.

Заглянем на саамское капище «Два брата» и погуляем по Саду камней, а ещё осмотрим множество артефактов военных лет. Передвигаться по маршруту будем на джипах.
В окружении заполярных красот: джип-тур по полуострову Рыбачий
В окружении заполярных красот: джип-тур по полуострову Рыбачий
В окружении заполярных красот: джип-тур по полуострову Рыбачий
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять:
Паспорт, полис ОМС
Термобельё
Спортивные штаны и куртку
Мембранную куртку и брюки
2-3 пары термоносков
Солнцезащитные очки
Повседневную одежду и обувь для нахождения на базе
Предметы личной гигиены
Вашу персональную аптечку (аптечка со средствами первой необходимости находится у гида)
Репелленты от комаров (июль – обязательно)
Зарядники
С середины августа по ноябрь — фонарик
Дополнительно для туров в июне и сентябре: теплое термобельё, шапку, тёплые перчатки, тёплые спортивные куртку и брюки.

Проживание. Четырёхместное размещение на базе отдыха.

Питание. В стоимость входит трёхразовое питание (кроме завтрака в день приезда и ужина в день отъезда).

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Старую Титовку

Встретимся в Мурманске и направимся в Старую Титовку. По прибытии начнём маршрут до Мотовского залива. Увидим экспозицию «Титовский рубеж», этот мемориальный комплекс возведён в память о защитниках Заполярья. Полюбуемся водопадом, ведущим своё начало от Немецкого моста, а у устья реки Титовки познакомимся с традициями китового промысла. Проезжая по немецкой дороге осмотрим постройки времён Великой Отечественной войны. Побываем на перевале Муста-Тунтури и с обзорной площадки насладимся видами на полуостров Рыбачий.

Доехав до базы, разместимся в комнатах, поужинаем, а после — попаримся в баньке при желании.

Прибытие в Старую ТитовкуПрибытие в Старую ТитовкуПрибытие в Старую ТитовкуПрибытие в Старую ТитовкуПрибытие в Старую ТитовкуПрибытие в Старую Титовку
2 день

Мысы Немецкий и Кекурский, военный гарнизон «Скорбеевка»

После завтрака выезжаем к мысу Немецкому. Это самая северная континентальная точка Европейской части России. С мыса открывается потрясающий вид на море и окружающую природу. Здесь можно увидеть живописные скалы, обрывы и водопады, а также понаблюдать за морскими птицами и животными.

Далее посетим мыс Кекурский. Он представляет собой скалистый выступ с отвесными берегами высотой до 100 метров. Также увидим каменистый берег Армагеддон, действующий Вайдагубский маяк, древний норвежский колодец.

В завершении экскурсии побываем в заброшенном военном гарнизоне «Скорбеевка». Затем вернёмся на базу.

Мысы Немецкий и Кекурский, военный гарнизон «Скорбеевка»Мысы Немецкий и Кекурский, военный гарнизон «Скорбеевка»Мысы Немецкий и Кекурский, военный гарнизон «Скорбеевка»Мысы Немецкий и Кекурский, военный гарнизон «Скорбеевка»Мысы Немецкий и Кекурский, военный гарнизон «Скорбеевка»
3 день

Природные достопримечательности и отголоски военных лет

Перед отъездом мы успеем посетить несколько интересных локаций. Сначала побываем на саамском капище «Два брата» и узнаем местную легенду, затем побываем в Саду камней. Увидим также комплекс береговой артиллерии и кладбище артиллеристов Великой Отечественной войны и осмотрим памятный знак «Лира», установленный на месте землянки, где в военные годы была написана песня «Прощайте, скалистые горы». Полюбуемся водопадами реки Титовки и после этого отправимся в Мурманск. Заедем в аэропорт, а желающих довезём до места старта тура.

До новых встреч!

Природные достопримечательности и отголоски военных летПриродные достопримечательности и отголоски военных летПриродные достопримечательности и отголоски военных летПриродные достопримечательности и отголоски военных летПриродные достопримечательности и отголоски военных летПриродные достопримечательности и отголоски военных лет

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет54 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание (кроме завтрака в день приезда и ужина в день отъезда)
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту (на джипах УАЗ Патриот)
  • Услуги гидов-проводников
  • Экскурсии
  • Баня
Что не входит в цену
  • Перелёт или переезд до Мурманска и обратно
  • Алкоголь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, отель «Азимут», 9:00
Завершение: Мурманск, время зависит от времени прибытия в город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Мурманска

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