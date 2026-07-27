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Экскурсии по Мурманской области и городам

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Индивидуальные экскурсии

Из Мурманска - к фьордам и водопадам Кольского полуострова
Из Мурманска - к фьордам и водопадам Кольского полуострова
5
25 отзывов
от
12000
за чел.
Увидеть невероятную природу Крайнего Севера и устроить пикник у водопада
Мурманск
Охота за северным сиянием с опытным гидом
Охота за северным сиянием с опытным гидом
12000
за всё
Отправиться на поиски волшебного свечения в душевной компании
Мурманск
Северное сияние: это просто космос
Северное сияние: это просто космос
от
16000
за всё
Поразиться краскам ночного неба и узнать, как отслеживают необычное явление
Мурманск
Русскими дорогами Финляндии
Русскими дорогами Финляндии
5
6 отзывов
от
23000
за чел.
Отправиться к отдалённым границам Мурманской области: в посёлок Никель и на земли бывшего Петсамо
Мурманск
Хибинский сувенир: мастер-класс по керамике в Кировске
Хибинский сувенир: мастер-класс по керамике в Кировске
5
4 отзыва
от
5100
за всё
Почувствовать местный колорит и создать сувенир с северным характером своими руками
Кировск
Рекреационный каякинг по озеру Малый Вудъявр (в 10 км от Кировска)
Рекреационный каякинг по озеру Малый Вудъявр (в 10 км от Кировска)
5
1 отзыв
от
7000
за всё
Проплыть вдоль берегов с «танцующими» березняками и увидеть живописный хребет Тахтарвумчорр с воды
Кировск
Загадочный Кандалакшский лабиринт (из Мурманска)
Загадочный Кандалакшский лабиринт (из Мурманска)
45500
за всё
Пройти по экотропе к древнему каменному лабиринту на берегу Белого моря
Мурманск
В Дальние Зеленцы - из Мурманска
В Дальние Зеленцы - из Мурманска
5
1 отзыв
от
47000
за всё
Окунуться в историю среди дикой природы Севера
Мурманск
Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
5
45 отзывов
26000
за всё
Поездка в горы к рекам и долинам с непроизносимыми названиями и неописуемой красотой
Кировск

Групповые экскурсии

Охота за Северным сиянием из Мурманска
Охота за Северным сиянием из Мурманска
5
45 отзывов
5500
за чел.
Попытаться «поймать Аврору за хвост» в душевной компании
Мурманск
Как в Мурманске море покоряют и дары собирают: узнать и попробовать
Как в Мурманске море покоряют и дары собирают: узнать и попробовать
8000
за чел.
Прикоснуться к истории флота и продегустировать деликатесы
Мурманск
Морская прогулка из Териберки к китам и тюленям
Морская прогулка из Териберки к китам и тюленям
5
2 отзыва
5500
за чел.
Отправиться в Баренцево море на поиски морских животных
Териберка
Курс на горизонт! Фотоохота за полярным сиянием
Курс на горизонт! Фотоохота за полярным сиянием
4.9
79 отзывов
7000
за чел.
Поймать за хвост Аврору и сохранить на память потрясающие кадры
Мурманск
Ловозёрские тундры - в сердце древней Гипербореи
Ловозёрские тундры - в сердце древней Гипербореи
4
1 отзыв
9000
за чел.
Путешествие в мир гор, древностей и северной магии - из Мурманска
Мурманск
Город Полярный: на страже морских ворот России
Город Полярный: на страже морских ворот России
15500
за чел.
Узнать, как возник «заполярный Севастополь» и чем живёт город сегодня
Мурманск
К водопаду Красивый - в мини-группе и в формате «всё включено»
К водопаду Красивый - в мини-группе и в формате «всё включено»
4.8
24 отзыва
10000
за чел.
Побывать в самом сердце Хибин и насладиться необычайной природой Севера
Мурманск
Ловозерские тундры и перевал Геологов - в мини-группе и в формате «всё включено»
Ловозерские тундры и перевал Геологов - в мини-группе и в формате «всё включено»
4.9
41 отзыв
9700
за чел.
Побывать в северных горах и насладиться марсианскими пейзажами
Мурманск
Из Мурманска - на полуостров Средний и хребет Муста-Тунтури
Из Мурманска - на полуостров Средний и хребет Муста-Тунтури
5
1 отзыв
20000
за чел.
Побывать в местах, ставших ареной ожесточённых боёв и бросающих вызов человеку
Мурманск

Обзорные по городам

Из Мурманска в Териберку: морская прогулка и знаковые места
Из Мурманска в Териберку: морская прогулка и знаковые места
11400
за чел.
Поиск китов и главные достопримечательности
Мурманск
На джипе по Хибинам к Рисйокскому водопаду - из Кировска
На джипе по Хибинам к Рисйокскому водопаду - из Кировска
5
12 отзывов
6500
за чел.
Проехать по горному ущелью мимо прозрачных озёр и полюбоваться горными хребтами и перевалами
Кировск
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
5
6 отзывов
6800
за всё
Посвящается кофеманам, любителям интересных мест и творческих пространств
Мурманск
Одинцово: обзорная экскурсия
Одинцово: обзорная экскурсия
4500
за всё
Увидеть всё самое важное и интересное
Одинцово
Обзорная экскурсия по городу-герою Мурманску
Обзорная экскурсия по городу-герою Мурманску
15000
за всё
Мурманск
Кола - первая столица Мурмана: путешествие в глубь веков
Кола - первая столица Мурмана: путешествие в глубь веков
3135
за чел.
Приглашаю вас на экскурсию по городу, с которого началась история становления русской государственности на Кольском Севере. Вы услышите историю нашего...
Мурманск
Мурманск - хранитель Севера
Мурманск - хранитель Севера
6000
за чел.
Обзорная экскурсия по самому северному городу-порту России
Мурманск
Мурманск: обзорная экскурсия + дегустация морепродуктов
Мурманск: обзорная экскурсия + дегустация морепродуктов
4.7
12 отзывов
5000
за чел.
Познакомиться с основными достопримечательностями и попробовать морские деликатесы
Мурманск
Легенды, герои и подвиги на обзорной прогулке по Мурманску
Легенды, герои и подвиги на обзорной прогулке по Мурманску
4.8
98 отзывов
2000
за чел.
Познакомиться с самым крупным в мире городом за Полярным кругом за 1,5 часа
Мурманск

Водные прогулки

Морская прогулка из Териберки к китам и тюленям
Морская прогулка из Териберки к китам и тюленям
5
2 отзыва
5500
за чел.
Отправиться в Баренцево море на поиски морских животных
Териберка
Рекреационный каякинг по озеру Малый Вудъявр (в 10 км от Кировска)
Рекреационный каякинг по озеру Малый Вудъявр (в 10 км от Кировска)
5
1 отзыв
от
7000
за всё
Проплыть вдоль берегов с «танцующими» березняками и увидеть живописный хребет Тахтарвумчорр с воды
Кировск
Китовая разведка: 3 часа на катере в Териберке
Китовая разведка: 3 часа на катере в Териберке
4.8
4 отзыва
7500
за чел.
Увидеть суровую красоту севера с воды, поискать китов и подплыть к птичьим базарам
Териберка
Из Териберки - навстречу суровой и величественной красоте Арктики
Из Териберки - навстречу суровой и величественной красоте Арктики
5
5 отзывов
5250
за чел.
Морская прогулка по Баренцеву морю на катере
Териберка
Из Мурманска в Териберку: морская прогулка и знаковые места
Из Мурманска в Териберку: морская прогулка и знаковые места
11400
за чел.
Поиск китов и главные достопримечательности
Мурманск
На джипе по Хибинам к Рисйокскому водопаду - из Кировска
На джипе по Хибинам к Рисйокскому водопаду - из Кировска
5
12 отзывов
6500
за чел.
Проехать по горному ущелью мимо прозрачных озёр и полюбоваться горными хребтами и перевалами
Кировск
Русский Север и его стихии
Русский Север и его стихии
4.3
4 отзыва
4000
за чел.
Отправиться к водопадам, маякам и нетуристическим уголкам рядом с Мурманском
Мурманск
Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море
Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море
от
6800
за чел.
Скрученные сосны и ели, покрытые снегом и льдом, сейды
Мурманск
Териберка: северный ветер и каменные берега
Териберка: северный ветер и каменные берега
от
4150
за чел.
Возможно, вы уже видели множество фотографий с видами на Баренцево море
Мурманск

Туры на автомобиле

Из Мурманска - к фьордам и водопадам Кольского полуострова
Из Мурманска - к фьордам и водопадам Кольского полуострова
5
25 отзывов
от
12000
за чел.
Увидеть невероятную природу Крайнего Севера и устроить пикник у водопада
Мурманск
Охота за Северным сиянием из Мурманска
Охота за Северным сиянием из Мурманска
5
45 отзывов
5500
за чел.
Попытаться «поймать Аврору за хвост» в душевной компании
Мурманск
Охота за северным сиянием с опытным гидом
Охота за северным сиянием с опытным гидом
12000
за всё
Отправиться на поиски волшебного свечения в душевной компании
Мурманск
Северное сияние: это просто космос
Северное сияние: это просто космос
от
16000
за всё
Поразиться краскам ночного неба и узнать, как отслеживают необычное явление
Мурманск
Как в Мурманске море покоряют и дары собирают: узнать и попробовать
Как в Мурманске море покоряют и дары собирают: узнать и попробовать
8000
за чел.
Прикоснуться к истории флота и продегустировать деликатесы
Мурманск
Курс на горизонт! Фотоохота за полярным сиянием
Курс на горизонт! Фотоохота за полярным сиянием
4.9
79 отзывов
7000
за чел.
Поймать за хвост Аврору и сохранить на память потрясающие кадры
Мурманск
Русскими дорогами Финляндии
Русскими дорогами Финляндии
5
6 отзывов
от
23000
за чел.
Отправиться к отдалённым границам Мурманской области: в посёлок Никель и на земли бывшего Петсамо
Мурманск
Ловозёрские тундры - в сердце древней Гипербореи
Ловозёрские тундры - в сердце древней Гипербореи
4
1 отзыв
9000
за чел.
Путешествие в мир гор, древностей и северной магии - из Мурманска
Мурманск
Город Полярный: на страже морских ворот России
Город Полярный: на страже морских ворот России
15500
за чел.
Узнать, как возник «заполярный Севастополь» и чем живёт город сегодня
Мурманск

Гастрономические туры

Как в Мурманске море покоряют и дары собирают: узнать и попробовать
Как в Мурманске море покоряют и дары собирают: узнать и попробовать
8000
за чел.
Прикоснуться к истории флота и продегустировать деликатесы
Мурманск
Треккинг по мурманской лесотундре
Треккинг по мурманской лесотундре
5
41 отзыв
от
13000
за чел.
Узнать о жизни северной природы и овладеть навыками походного туризма
Мурманск
Душевный пикник у водопада на реке Лавна
Душевный пикник у водопада на реке Лавна
5
6 отзывов
от
8000
за всё
Панорамы Мурманска, птичий щебет или тишина заполярного редколесья - всего в получасе езды от города
Мурманск
«Сладкая Арктика» - дегустация варенья и мастер-класс
«Сладкая Арктика» - дегустация варенья и мастер-класс
5
30 отзывов
от
6500
за чел.
Сделать варенье и оформить для него баночку, узнать о сказочном мире северных ягод и выбрать любимую
Мурманск
Гастровстреча «Крепкая арктическая дегустация» + мастер-класс по приготовлению соуса
Гастровстреча «Крепкая арктическая дегустация» + мастер-класс по приготовлению соуса
5
11 отзывов
от
6500
за чел.
Понять, кто есть кто в мире северных ягод, стать настоящим дегустатором и кулинаром
Мурманск
Бенто-тортик по-мурмански - своими руками
Бенто-тортик по-мурмански - своими руками
5
9 отзывов
от
6500
за чел.
Мастер-класс по изготовлению десерта с северными ягодами и дегустация
Мурманск
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
5
6 отзывов
6800
за всё
Посвящается кофеманам, любителям интересных мест и творческих пространств
Мурманск
Встреча с северным морем: из Мурманска - в Териберку
Встреча с северным морем: из Мурманска - в Териберку
5
1 отзыв
10000
за чел.
К северным ландшафтам, редким берегам и знаковым местам посёлка
Мурманск
Из Мурманска - в тундру
Из Мурманска - в тундру
5
8 отзывов
6600
за чел.
К северной природе, традициям саамов и горячей ухе
Мурманск

Последние отзывы об экскурсиях по Мурманской области

И
Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
Дата посещения: 22 июл 2026
Есть такое понятие - "родственная душа", или как сейчас говорят "soul mate", вот именно так (буквально парой слов) могу охарактеризовать
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нашего прекрасного гида Ольгу. Она познакомила нас с замечательным местом недалеко от Кировска - национальным парком Хибины, 5 часов комбинированной (автомобильно-пешей) экскурсии прошли незаметно на одном дыхании, мы совсем не устали, хотя изначально очень переживали (нам надо было после экскурсии еще доехать до Мурманска-Териберки в этот же день). Ольга - настоящий профессионал и знает, чем увлечь, что интересное рассказать, ну а мы были готовы слушать и слушать её. А ещё она очень легкий, позитивный человечек, умница и красавица)

Есть такое понятие - "родственная душа", или как сейчас говорят "soul mate", вот именно так (буквально
Есть такое понятие - "родственная душа", или как сейчас говорят "soul mate", вот именно так (буквально
Есть такое понятие - "родственная душа", или как сейчас говорят "soul mate", вот именно так (буквально
Есть такое понятие - "родственная душа", или как сейчас говорят "soul mate", вот именно так (буквально+1
Есть такое понятие - "родственная душа", или как сейчас говорят "soul mate", вот именно так (буквально
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И
Этнодеревня и Хибины за 1 день
Дата посещения: 24 июл 2026
Гид Сергей просто пушка! Ездили мини- компанией: я, муж и гид, который завозил нас в очень красивые и труднодоступные места. Сергей много рассказывал про город и в целом оказался приятным собеседником 🙂
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Н
Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
Дата посещения: 16 июл 2026
Отличная продуманная экскурсия,организаторы Александр и я Евгения - очень интересно провели тур,на все вопросы отвечали грамотно.Прекрасная экскурсия,великолепная природа.Рекомендую жанн экскурсию и этих гидов.
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О
Путешествие к водопадам русской Лапландии
Дата посещения: 6 июл 2026
Знакомство с Кольском полуостровом для нас началось с поездки к водопадам.
После отказа нескольких гидов в связи с погодными условиями, мы
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уже и не надеялись в тот день куда-то попасть. Спасибо большое Максиму, он провёл для нас замечательно экскурсию несмотря на дождь местами (зато мы были на всех локациях одни, без толпы туристов). Обеспечил нас дождевиками, непромокаемыми чехлами для обуви. А также отдельный респект за угощение на берегу водопада - горячий чай с ватрушками с брусникой.
Максим, ты лучший) спасибо за экскурсию ☺

Знакомство с Кольском полуостровом для нас началось с поездки к водопадам.
Знакомство с Кольском полуостровом для нас началось с поездки к водопадам.
Знакомство с Кольском полуостровом для нас началось с поездки к водопадам.
Знакомство с Кольском полуостровом для нас началось с поездки к водопадам.
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Т
Мурманск - сердце Заполярья
Дата посещения: 1 июл 2026
Экскурсия была на 5 баллов. Алексей знает и любит свой город. Мы увидели его со всех сторон и направлений, со
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всех возможных интересных локаций. Не буду раскрывать всех тайн нашего экскурсовода (пусть другие тоже насладятся секретами), но все было интересно и познавательно, ненавязчиво и в спокойном темпе. Также Алексей дал рекомендации, что интересного можно и нужно посмотреть в городе и его окрестностях, за что ему отдельное спасибо.
Еще раз благодарю Алексея за эту экскурсию.

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К
Из Териберки - навстречу суровой и величественной красоте Арктики
Дата посещения: 11 июл 2026
Всё прошло просто замечательно, отличное судно, отличный капитан, мы увидели китом, причём много!
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Г
Мурманск: когда главное уже посмотрели (в мини-группе)
Дата посещения: 15 июн 2026
Огромное спасибо гиду Оксане за интересную , содержательную, динамичную экскурсию!
Огромное спасибо гиду Оксане за интересную , содержательную, динамичную экскурсию!
Огромное спасибо гиду Оксане за интересную , содержательную, динамичную экскурсию!
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М
Териберка - море впечатлений
Дата посещения: 5 июн 2026
Были на экскурсии 5 июня с экскурсоводом Сергеем.

Это наше первое знакомство с Мурманском и его окрестностями. И оно, благодаря нашему
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гиду, было интересным, насыщенным, очень комфортным по передвижениям и активностям.

Сергей отличный экскурсовод).
С теплотой и любовью он рассказывает про родные места и историю развития края.

На морской прогулке мы попали в туман. Но это только добавило ощущений. Нам повезло, и, несмотря на плохую видимость в тумане, мы увидели китов.
Кстати, их не только видно, но и слышно. Они издают фырчание. В тумане это особенно атмосферно.

Хочется выразить благодарность за организацию и проведение экскурсии.

Море эмоций и впечатлений!

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В
Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая
Дата посещения: 23 мая 2026
Великолепная была прогулка - хайкинг. Даже не смотря на проливной дождь в начале, мы получили огромное удовольствие. Особенно хочу отметить гида-Ольгу. Очень интересно и не навязчиво рассказывала, а чай с шоколадкой наверху-это было просто замечательно.
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И
Поиск китов на скоростном катере - из Териберки
Дата посещения: 5 мая 2026
Это была увлекательная поездка. Оказались на краю света.
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