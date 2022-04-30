Экскурсии по Мурманской области

Экскурсии в городах Мурманской области

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Мурманской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Мурманск
Териберка
Кировск
Кандалакша
Апатиты

Индивидуальные экскурсии

По местам воинской славы Советского Заполярья
По местам воинской славы Советского Заполярья
6000
за всё
Предлагаем Вам отправиться с нами по местам воинской славы Советского Заполярья
Мурманск
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
10500
за всё
Изготовить оберег, отведать свежеиспеченные пироги и послушать сказки в уютном сельском доме
Кандалакша
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
10500
за всё
Изготовить оберег, отведать свежеиспеченные пироги и послушать сказки в уютном сельском доме
Мурманск
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
от
8500
за всё
Рассмотреть редкие камни, ледяные композиции и экзотические растения в царстве северных гор
Мурманск
Вечерний Мурманск. Увлекательная автомобильно-пешеходная прогулка
Вечерний Мурманск. Увлекательная автомобильно-пешеходная прогулка
4500
за всё
Мурманск
Обзорная экскурсия «Мурманские истории»
Обзорная экскурсия «Мурманские истории»
от
2500
за всё
Обзорная экскурсия по Мурманску с посещением легендарного северного флота
Мурманск
5 дней по полуострову Рыбачий на желтом автобусе
5 дней по полуострову Рыбачий на желтом автобусе
38000
за чел.
Ты бы хотел увидеть полярный день
Мурманск
Снегоходный тур «Арктическое путешествие»
Снегоходный тур «Арктическое путешествие»
13000
за чел.
Уникальный тур по живописный местам самой мощной подземной ГЭС
Мурманск
Териберка - край земли Русской, место силы
Териберка - край земли Русской, место силы
4400
за чел.
Вместе с нами вы исследуете главное место паломничества всех туристов - Териберку
Мурманск

Групповые экскурсии

Саамская деревня «Самь-Сыйт»
Саамская деревня «Самь-Сыйт»
5500
за чел.
Вас ждет путешествие в одно из немногих мест проживания коренных народов Севера - саамов
Мурманск
На краю географии. Териберка
На краю географии. Териберка
4000
за чел.
Тот кто хотя бы раз побывал в Териберке, может смело говорить, что был «на краю земли»
Мурманск
Териберка. Путешествие к китам. 4 дня / 3 ночи
Териберка. Путешествие к китам. 4 дня / 3 ночи
28000
за чел.
Для кого это путешествие
Мурманск
Из Мурманска - на Белое море
Из Мурманска - на Белое море
5
1 отзыв
4900
за чел.
Посетить Кандалакшский архипелаг и насладиться фантастическими северными пейзажами
Мурманск
Волшебство зимнего Кировска
Волшебство зимнего Кировска
6000
за чел.
Приглашаем Вас принять участие в незабываемом путешествии в центр туризма
Мурманск
Охота за Северным Сиянием
Охота за Северным Сиянием
4500
за чел.
Вас ждет яркое и незабываемое ночное путешествие, в ходе которого Вы сможете наблюдать одно из самых красивых природных
Мурманск
На поиски китов Териберки: морская прогулка
На поиски китов Териберки: морская прогулка
6500
за чел.
Выйти на катере в Баренцево море навстречу дельфинам, касаткам и горбачам
Териберка
Долина Малый Вудъявр
Долина Малый Вудъявр
3000
за чел.
Кировск
Морская прогулка за китами
Морская прогулка за китами
12000
за чел.
Приглашаем вас в Териберку - суровый край, где местные до сих пор занимаются традиционными промыслами, а
Мурманск

Обзорные по городам

Обзорная экскурсия «Мурманские истории»
Обзорная экскурсия «Мурманские истории»
от
2500
за всё
Обзорная экскурсия по Мурманску с посещением легендарного северного флота
Мурманск
Териберка - край земли Русской, место силы
Териберка - край земли Русской, место силы
4400
за чел.
Вместе с нами вы исследуете главное место паломничества всех туристов - Териберку
Мурманск
Обзорная экскурсия по Мурманску
Обзорная экскурсия по Мурманску
4000
за чел.
Экскурсионная программа на самом северном уголке России - Кольском полуострове
Мурманск
Обзорная экскурсия по Мурманску с посещением ледокола «Ленин»
Обзорная экскурсия по Мурманску с посещением ледокола «Ленин»
9000
за всё
Вы увидите стелу «Мурманск - город-герой» и посетите Центральный сквер, где размещается памятник
Мурманск
Обзорная экскурсия по Мурманску
Обзорная экскурсия по Мурманску
7500
за всё
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия познакомит вас со знаковыми местами Мурманска
Мурманск
Саамская деревня: фототур, природа, местные животные и еда, крутой гид
Саамская деревня: фототур, природа, местные животные и еда, крутой гид
5
1 отзыв
8000
за чел.
Познакомиться с малочисленным народом саами и их культурой, загадать самое сокровенное желание возле саамских идолов
Мурманск
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
4.5
2 отзыва
10000
за чел.
Прокатиться на лыжах с горы Айкуайвенчорр, посетить Снежную деревню и Музей камня
Кировск
Экскурсия по городу-герою Мурманску
Экскурсия по городу-герою Мурманску
8000
за всё
Вас ждет незабываемая обзорная экскурсия по различным историческим и живописным местам Мурманска
Мурманск
Мурманск со вкусом кофе
Мурманск со вкусом кофе
5
3 отзыва
4800
за всё
Погрузиться в кофейную культуру за полярным кругом, а заодно увидеть главные достопримечательности
Мурманск

Билеты

Зимний Кировск. Экскурсия в Хибины. Море снега и позитива
Зимний Кировск. Экскурсия в Хибины. Море снега и позитива
28600
за всё
Поездка на автомобиле в город Кировск (ранее Хибиногорск) , расположенный на отрогах Хибин
Мурманск

Водные прогулки

На поиски китов Териберки: морская прогулка
На поиски китов Териберки: морская прогулка
6500
за чел.
Выйти на катере в Баренцево море навстречу дельфинам, касаткам и горбачам
Териберка
Морская прогулка за китами
Морская прогулка за китами
12000
за чел.
Приглашаем вас в Териберку - суровый край, где местные до сих пор занимаются традиционными промыслами, а
Мурманск
Фотоохота на китов
Фотоохота на китов
12000
за чел.
Киты всегда манили собой матёрых путешественников и обычных людей, а книга Германа Мелвилла «моби дик» не оставила
Мурманск
Обзорная экскурсия - Хибины и байдарки
Обзорная экскурсия - Хибины и байдарки
4500
за чел.
Вас ждут самые красивые локации Хибин, саамские легенды и предания, вкусный обед на песчаном пляже
Мурманск
Морская прогулка по Кольскому заливу на катере
Морская прогулка по Кольскому заливу на катере
21000
за всё
Вас ждет незабываемая морская 3-х часовая прогулка на борту нашего катера ЯМАЛ-31
Мурманск

Туры на автомобиле

Край земли: автотрип по Среднему и Рыбачьему
Край земли: автотрип по Среднему и Рыбачьему
36800
за чел.
Ощутить непокорность северной природы, исследовать памятные места времён ВОВ
Мурманск
По местам воинской славы Советского Заполярья
По местам воинской славы Советского Заполярья
6000
за всё
Предлагаем Вам отправиться с нами по местам воинской славы Советского Заполярья
Мурманск
Мурманск, Териберка и поиск китов
Мурманск, Териберка и поиск китов
22500
за чел.
Прокатиться по Баренцеву морю, погладить оленя, попробовать арктическую кухню
Мурманск
Саамская деревня «Самь-Сыйт»
Саамская деревня «Самь-Сыйт»
5500
за чел.
Вас ждет путешествие в одно из немногих мест проживания коренных народов Севера - саамов
Мурманск
Джип-тур на полуострова Рыбачий и Средний
Джип-тур на полуострова Рыбачий и Средний
18000
за чел.
Побывать в местах воинской славы, насладиться дикой природой и романтикой ночи в палатке
Мурманск
Терский берег: церкви, аметисты и пустыня
Терский берег: церкви, аметисты и пустыня
21000
за чел.
Полюбоваться морем, поискать полудрагоценные камни, проехать по барханам
Мурманск
На авто по Среднему и Рыбачьему: природа и история
На авто по Среднему и Рыбачьему: природа и история
25000
за чел.
Послушать шум прибоя, полюбоваться причудливыми фьордами, изучить следы войны
Мурманск
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
от
8500
за всё
Рассмотреть редкие камни, ледяные композиции и экзотические растения в царстве северных гор
Мурманск
Охота за Северным Сиянием
Охота за Северным Сиянием
5000
за чел.
Северное сияние на Кольском полуострове можно наблюдать с сентября по апрель
Мурманск

Гастрономические туры

Саамская деревня «Самь-Сыйт»
Саамская деревня «Самь-Сыйт»
5500
за чел.
Вас ждет путешествие в одно из немногих мест проживания коренных народов Севера - саамов
Мурманск
Териберка - белоснежная тундра, Баренцево море, арктическая кухня
Териберка - белоснежная тундра, Баренцево море, арктическая кухня
5
1 отзыв
4500
за чел.
Узнать историю Териберки и местного населения, увидеть завораживающую снежную тундру, воцариться на троне из Игры
Мурманск
Саамская деревня: фототур, природа, местные животные и еда, крутой гид
Саамская деревня: фототур, природа, местные животные и еда, крутой гид
5
1 отзыв
8000
за чел.
Познакомиться с малочисленным народом саами и их культурой, загадать самое сокровенное желание возле саамских идолов
Мурманск
Чувствуй - необычный гастротур по Мурманску
Чувствуй - необычный гастротур по Мурманску
5
1 отзыв
8700
за чел.
Новые кулинарные открытия, погружение в традиции Русского Заполярья и банный релакс
Мурманск
Путешествие по Кольскому на снегоходах. 3 дня незабываемых впечатлений
Путешествие по Кольскому на снегоходах. 3 дня незабываемых впечатлений
69900
за чел.
Сказочный тур на двоих по Кольскому полуострову с уникальным северным сиянием, потрясающей Арктической кухней
Мурманск
Мурманск со вкусом кофе
Мурманск со вкусом кофе
5
3 отзыва
4800
за всё
Погрузиться в кофейную культуру за полярным кругом, а заодно увидеть главные достопримечательности
Мурманск
Вкус настоящего камчатского краба - Гастрономический тур по Териберке
Вкус настоящего камчатского краба - Гастрономический тур по Териберке
36000
за всё
Существует множество способов понять, как и чем живет коренной народ Севера, вот к примеру, через историю мы узнаем
Мурманск
Незабываемое путешествие на Кольский для двоих. Териберка
Незабываемое путешествие на Кольский для двоих. Териберка
60550
за чел.
Вы увидите всю красоту Кольского края за 2 дня! От Мурманска до Териберки целых 130 км
Мурманск
Кольский полуостров: большой гайд впечатлений
Кольский полуостров: большой гайд впечатлений
1590
за чел.
Мурманск

Экскурсионные туры на несколько дней

Край земли: автотрип по Среднему и Рыбачьему
Край земли: автотрип по Среднему и Рыбачьему
36800
за чел.
Ощутить непокорность северной природы, исследовать памятные места времён ВОВ
Мурманск
Мурманск, Териберка и поиск китов
Мурманск, Териберка и поиск китов
22500
за чел.
Прокатиться по Баренцеву морю, погладить оленя, попробовать арктическую кухню
Мурманск
Джип-тур на полуострова Рыбачий и Средний
Джип-тур на полуострова Рыбачий и Средний
18000
за чел.
Побывать в местах воинской славы, насладиться дикой природой и романтикой ночи в палатке
Мурманск
Терский берег: церкви, аметисты и пустыня
Терский берег: церкви, аметисты и пустыня
21000
за чел.
Полюбоваться морем, поискать полудрагоценные камни, проехать по барханам
Мурманск
На авто по Среднему и Рыбачьему: природа и история
На авто по Среднему и Рыбачьему: природа и история
25000
за чел.
Послушать шум прибоя, полюбоваться причудливыми фьордами, изучить следы войны
Мурманск
Териберка. Путешествие к китам. 4 дня / 3 ночи
Териберка. Путешествие к китам. 4 дня / 3 ночи
28000
за чел.
Для кого это путешествие
Мурманск
5 дней по полуострову Рыбачий на желтом автобусе
5 дней по полуострову Рыбачий на желтом автобусе
38000
за чел.
Ты бы хотел увидеть полярный день
Мурманск
Снегоходный тур «Арктическое путешествие»
Снегоходный тур «Арктическое путешествие»
13000
за чел.
Уникальный тур по живописный местам самой мощной подземной ГЭС
Мурманск
Очарование Севера: этнодеревня, Териберка и столица Арктики
Очарование Севера: этнодеревня, Териберка и столица Арктики
38900
за чел.
Побывать в самом крупном городе за полярным кругом и в гостях у саамов
Мурманск

Последние отзывы об экскурсиях по Мурманской области

  • А
    Анна
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
    Виктор делиться огромным количеством информации про родной город, за время экскурсии провез нас по всему городу, рассказал много истории, хотя город не такой старый, но есть что послушать. Поделился информацией что ещё посмотреть, куда сходить поужинать. Искренне рекомендую Виктора. Рассказ структурированный, последовательный и очень интересный. Спасибо за такие впечатления от города!
  • О
    Ольга
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Териберка - в копилку лучших дней
    Всё прошло отлично нам все понравилось. Хотелось бы отметить гида Сергея, хороший экскурсовод и отличный водитель.
  • Д
    Даниил
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Териберка - в копилку лучших дней
    Замечательная поездка в Териберку с Сергеем. Во время всего тура прекрасные пейзажи сопровождались историческими фактами, Сергей также ознакомил нас с историей поселения. Ожидания полностью оправдались. Сначала нас отвезли к кладбищу кораблей. Когда группа была готова ехать дальше, нас повезли к самому интересному. Поездка на снегоходах. Она не входит в стоимость тура, оплата на месте - 1000 рублей с человека, но это того стоит, обязательно съездите. Пляж с "драконьими яйцами" и водопад на фоне Баренцева моря. В этот день мы попали в шторм. Снежное покрывало, тусклое и холодное солнце, преимущество серого цвета оттеняло зеленовато-голубое море. Дальше мы отправились к оленям. Всего за 100 рублей вы сможете зайти к ним в вольер и покормить их ягелем. По нашим просьбам нас останавливали везде, где мы попросим, чтобы сделать фото. Сам Сергей и фотографировал) Мы отлично провели время, несмотря на сильный ветер и метель. Хотим поблагодарить Сергея за приятную дружескую атмосферу во время всей поездки. Обязательно приедем ещё.
  • И
    Ирина
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Териберка - в копилку лучших дней
    Знающий экскурсовод с отличным чувством юмора. Вовремя забрал у отеля и ровно через 10 часов привёз обратно. Показал много интересных и очень красивых мест. Мог остановиться по просьбе и спокойно подождать, если кому-то что-то понравилось и захотелось выйти, посмотреть. Обязательно порекомендую знакомым, которые собираются приехать сюда)
  • С
    Сергей
    27 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Териберка - в копилку лучших дней
    Все очень понравилось! Гид Сергей молодец все показал и рассказал. Было интересно😁
  • К
    Ксения
    27 апреля 2022
    4
    Отзыв на: Териберка - в копилку лучших дней
    Ездили группой, в середине апреля, поездка оставила отличные эмоции - пейзажи, виды просто захватывают дух! Нам повезло с погодой, удалось погулять по берегу и пляжу под солнцем и без сильного ветра. Рады, что воспользовались экскурсионной программой, несмотря на стоимость - дорога весьма сложная, и самостоятельно добраться и вернуться за 1 день было бы довольно проблематично и опасно. А так все довольны, погуляли, поели, попили и вернулись в целости и сохранности. На самой экскурсии помимо питания доплачивали по 1000р (нал) за снегоходы с человека и 1000р с группы за встречу из аэропорта. Учитывайте эти расходы в том числе при путешествии. Спасибо за хорошую поездку, здесь точно стоит всем побывать!
  • К
    Ксения
    25 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Курс на Север: экскурсия в Териберку
    Большое спасибо Владимиру за замечательную поездку в Териберку, которая влюбляет в Север! Отличный водитель и гид, чьи экскурсии хотелось бы рекомендовать для посещения. Также было очень приятно, что из-за вечернего вылета Владимир пошел нам навстречу и экскурсия началась раньше обычного.
  • А
    Алексей
    25 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Териберка - в копилку лучших дней
    Экскурсия с Лидией в Териберку была отличной! Впечатлений море! Лидия - очень внимательный и отзывчивый экскурсовод и организатор. Всем уделила внимание - кого сфотографировать, кому руку подать на склоне) 5 из 5!
  • В
    Владимир
    24 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Мурманск со вкусом кофе
    Спасибо Юлии, получился интересный маршрут со вкусом необычного, вкусного кофе и совсем неожиданно - чая). Жаль, что Юлию в этот день отвлекали непредвиденные обстоятельства. Это немного сбило нашу экскурсию. С удовольствием обратимся к Юлии за другими экскурсиями при следующем посещении Мурманска.
  • В
    Владимир
    24 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
    Спасибо за хорошую поездку. Успели увидеть почти всё что планировалось. Немного жаль что не попали в ботанический сад. Комфортная машина, хороший маршрут, много интересного увидели. Спасибо Сергею - был нашим водителем и рассказывал о достопримечательностях которые мы посещали.
  • Н
    Никита
    23 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Сопка Мишукова - к лучшим видам на Мурманск
    Спасибо большое Маше за экскурсию! Очень классно провели время: посмотрели на Мурманск сверху, погуляли по сопке, попили чай и здорово поболтали о севере, местных красотах истории. Маша очень отзывчивая и прислала мне много рекомендаций куда можно сходить в Мурманске за что отдельное спасибо.
  • А
    Александра
    23 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Путешествие в Териберку в мини-группе
    Второй раз беру эту экскурсию у ребят! Первый раз была в том апреле с друзьями с организатором Лидой, и мне так понравилось, что вернулась с мамой и написала Лиде, она с радостью нас взяла! Честно, Териберка - самое красивое место из всех, что я когда либо видела! И побывав там второй раз, я хочу вернуться в третий! Лида - настоящий профессионал, я убедилась в этом ещё раз. С ней очень комфортно, интересно, мы делали остановки, чтобы полюбоваться на рассвет в тундре, пели песни в машине, прокатились на снегокатах, не переставали восхищаться видами, вкусно пообедали в кафе с видом на море, покормили оленей, и ещё очень много всего - мама моя была в таком восторге, и во многом это заслуга Лиды! Я очень и очень советую эту экскурсию, это чудо настоящее!
  • Н
    Наталья
    23 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Териберка - в копилку лучших дней
    Экскурсия с Лидией. 11 часов пролетели как один. Много интересных фактов, четко продуманный маршрут, сумасшедшие виды. Лидия очень позитивная, даже долгая дорога и неприятная погода с ней воспринимались весело и с энтузиазмом)! Птичий базар - незабываемое впечатление, а ресторан - особый местный колорит🙂
  • Y
    Yaroslav
    22 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Териберка - в копилку лучших дней
    Клёвая поездка в Териберку. Влад - супер!
  • В
    Василий
    22 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Прогулка на снегоходах в мини-группе
    Очень понравилось!!!!
  • Д
    Дарья
    20 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Териберка - фототур на край земли
    Замечательная поездка получилась! Огромное спасибо Всеволоду!!!
  • Д
    Динар
    20 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Териберка - в копилку лучших дней
    Все понравилось. Обязательно приедем еще раз.
  • Н
    НАТАЛЬЯ
    20 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Путешествие в Териберку в мини-группе
    👍👍👍👍👍Роман потрясающий гид. Всё было замечательно👍👍👍👍👍
  • Е
    Екатерина
    19 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Сезон фото-охоты на северное сияние открыт
    Хочу сказать огромное спасибо Алексею за прекрасную организацию отдыха на Кольском! В конце марта ездили на охоту за северным сиянием! Все было просто отлично организованно! Алексей замечательный рассказчик, очень много всего интересного узнали про сияние и Кольский полуостров. Алексей предложил лучший день из тех, в которые мы были в Мурманске. Мы несколько раз переезжали на новые места, наблюдали разные сияния! Это очень необычное и красивое явление! Алексей поил нас вкусным чаем со сладостями, фотографировал и много всего рассказывал. На следующий день прислал отличные фото! Также създили в Териберку с Алексеем. У нас была мини-группа, очень комфортабельный транспорт. Дорога туда сложная, но Алексей очень хорошо водит, чувствуется большой опыт. По пути много интересных историй про жизнь поморов и само село в разные времена. Ехать совсем не утомительно и совсем не скучно. Алексей очень интересно рассказывает и много всего знает. Если есть вопросы, на все с удовольствием отвечает. На экскурсии у нас было много мест для посещения, нас нигде не торопили и мы посмотрели даже то, чего не было написано в программе. Спасибо большое!! Рекомендую Алексея как интересного рассказчика, очень эрудированного, пунктуального, все хорошо организовывает и любит свое дело и свой край! Если вы хотите чтобы вас не просто привезли в точку А, пофотографировали и потом привезли обратно (читала такие отзывы про некоторых гидов), то рекомендую обращаться к Алексею! Обе экскурсии проходят комфортно, насыщены очень интересной информацией, которая к тому же хорошо и понятно рассказана! Алексей все делает с душой! Спасибо большое!
  • Ю
    Юрий
    17 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Добро пожаловать в Мурманск
    Отличная и интересная экскурсия по городу с Романом. Он - эрудированный и организованный гид, приятный и порядочный человек. Показал и рассказал про основные достопримечательности Мурманска, историю города и края.
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ