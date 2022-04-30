А Анна 5 Отзыв на: Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов Виктор делиться огромным количеством информации про родной город, за время экскурсии провез нас по всему городу, рассказал много истории, хотя город не такой старый, но есть что послушать. Поделился информацией что ещё посмотреть, куда сходить поужинать. Искренне рекомендую Виктора. Рассказ структурированный, последовательный и очень интересный. Спасибо за такие впечатления от города!

О Ольга 5 Отзыв на: Териберка - в копилку лучших дней Всё прошло отлично нам все понравилось. Хотелось бы отметить гида Сергея, хороший экскурсовод и отличный водитель.

Д Даниил 5 Отзыв на: Териберка - в копилку лучших дней Замечательная поездка в Териберку с Сергеем. Во время всего тура прекрасные пейзажи сопровождались историческими фактами, Сергей также ознакомил нас с историей поселения. Ожидания полностью оправдались. Сначала нас отвезли к кладбищу кораблей. Когда группа была готова ехать дальше, нас повезли к самому интересному. Поездка на снегоходах. Она не входит в стоимость тура, оплата на месте - 1000 рублей с человека, но это того стоит, обязательно съездите. Пляж с "драконьими яйцами" и водопад на фоне Баренцева моря. В этот день мы попали в шторм. Снежное покрывало, тусклое и холодное солнце, преимущество серого цвета оттеняло зеленовато-голубое море. Дальше мы отправились к оленям. Всего за 100 рублей вы сможете зайти к ним в вольер и покормить их ягелем. По нашим просьбам нас останавливали везде, где мы попросим, чтобы сделать фото. Сам Сергей и фотографировал) Мы отлично провели время, несмотря на сильный ветер и метель. Хотим поблагодарить Сергея за приятную дружескую атмосферу во время всей поездки. Обязательно приедем ещё.

И Ирина 5 Отзыв на: Териберка - в копилку лучших дней Знающий экскурсовод с отличным чувством юмора. Вовремя забрал у отеля и ровно через 10 часов привёз обратно. Показал много интересных и очень красивых мест. Мог остановиться по просьбе и спокойно подождать, если кому-то что-то понравилось и захотелось выйти, посмотреть. Обязательно порекомендую знакомым, которые собираются приехать сюда)

С Сергей 5 Отзыв на: Териберка - в копилку лучших дней Все очень понравилось! Гид Сергей молодец все показал и рассказал. Было интересно😁

К Ксения 4 Отзыв на: Териберка - в копилку лучших дней Ездили группой, в середине апреля, поездка оставила отличные эмоции - пейзажи, виды просто захватывают дух! Нам повезло с погодой, удалось погулять по берегу и пляжу под солнцем и без сильного ветра. Рады, что воспользовались экскурсионной программой, несмотря на стоимость - дорога весьма сложная, и самостоятельно добраться и вернуться за 1 день было бы довольно проблематично и опасно. А так все довольны, погуляли, поели, попили и вернулись в целости и сохранности. На самой экскурсии помимо питания доплачивали по 1000р (нал) за снегоходы с человека и 1000р с группы за встречу из аэропорта. Учитывайте эти расходы в том числе при путешествии. Спасибо за хорошую поездку, здесь точно стоит всем побывать!

К Ксения 5 Отзыв на: Курс на Север: экскурсия в Териберку Большое спасибо Владимиру за замечательную поездку в Териберку, которая влюбляет в Север! Отличный водитель и гид, чьи экскурсии хотелось бы рекомендовать для посещения. Также было очень приятно, что из-за вечернего вылета Владимир пошел нам навстречу и экскурсия началась раньше обычного.

А Алексей 5 Отзыв на: Териберка - в копилку лучших дней Экскурсия с Лидией в Териберку была отличной! Впечатлений море! Лидия - очень внимательный и отзывчивый экскурсовод и организатор. Всем уделила внимание - кого сфотографировать, кому руку подать на склоне) 5 из 5!

В Владимир 5 Отзыв на: Мурманск со вкусом кофе Спасибо Юлии, получился интересный маршрут со вкусом необычного, вкусного кофе и совсем неожиданно - чая). Жаль, что Юлию в этот день отвлекали непредвиденные обстоятельства. Это немного сбило нашу экскурсию. С удовольствием обратимся к Юлии за другими экскурсиями при следующем посещении Мурманска.

В Владимир 5 Отзыв на: Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск Спасибо за хорошую поездку. Успели увидеть почти всё что планировалось. Немного жаль что не попали в ботанический сад. Комфортная машина, хороший маршрут, много интересного увидели. Спасибо Сергею - был нашим водителем и рассказывал о достопримечательностях которые мы посещали.

Н Никита 5 Отзыв на: Сопка Мишукова - к лучшим видам на Мурманск Спасибо большое Маше за экскурсию! Очень классно провели время: посмотрели на Мурманск сверху, погуляли по сопке, попили чай и здорово поболтали о севере, местных красотах истории. Маша очень отзывчивая и прислала мне много рекомендаций куда можно сходить в Мурманске за что отдельное спасибо.

А Александра 5 Отзыв на: Путешествие в Териберку в мини-группе Второй раз беру эту экскурсию у ребят! Первый раз была в том апреле с друзьями с организатором Лидой, и мне так понравилось, что вернулась с мамой и написала Лиде, она с радостью нас взяла! Честно, Териберка - самое красивое место из всех, что я когда либо видела! И побывав там второй раз, я хочу вернуться в третий! Лида - настоящий профессионал, я убедилась в этом ещё раз. С ней очень комфортно, интересно, мы делали остановки, чтобы полюбоваться на рассвет в тундре, пели песни в машине, прокатились на снегокатах, не переставали восхищаться видами, вкусно пообедали в кафе с видом на море, покормили оленей, и ещё очень много всего - мама моя была в таком восторге, и во многом это заслуга Лиды! Я очень и очень советую эту экскурсию, это чудо настоящее!

Н Наталья 5 Отзыв на: Териберка - в копилку лучших дней Экскурсия с Лидией. 11 часов пролетели как один. Много интересных фактов, четко продуманный маршрут, сумасшедшие виды. Лидия очень позитивная, даже долгая дорога и неприятная погода с ней воспринимались весело и с энтузиазмом)! Птичий базар - незабываемое впечатление, а ресторан - особый местный колорит🙂

Y Yaroslav 5 Отзыв на: Териберка - в копилку лучших дней Клёвая поездка в Териберку. Влад - супер!

В Василий 5 Отзыв на: Прогулка на снегоходах в мини-группе Очень понравилось!!!!

Д Дарья 5 Отзыв на: Териберка - фототур на край земли Замечательная поездка получилась! Огромное спасибо Всеволоду!!!

Д Динар 5 Отзыв на: Териберка - в копилку лучших дней Все понравилось. Обязательно приедем еще раз.

Н НАТАЛЬЯ 5 Отзыв на: Путешествие в Териберку в мини-группе 👍👍👍👍👍Роман потрясающий гид. Всё было замечательно👍👍👍👍👍

Е Екатерина 5 Отзыв на: Сезон фото-охоты на северное сияние открыт Хочу сказать огромное спасибо Алексею за прекрасную организацию отдыха на Кольском! В конце марта ездили на охоту за северным сиянием! Все было просто отлично организованно! Алексей замечательный рассказчик, очень много всего интересного узнали про сияние и Кольский полуостров. Алексей предложил лучший день из тех, в которые мы были в Мурманске. Мы несколько раз переезжали на новые места, наблюдали разные сияния! Это очень необычное и красивое явление! Алексей поил нас вкусным чаем со сладостями, фотографировал и много всего рассказывал. На следующий день прислал отличные фото! Также създили в Териберку с Алексеем. У нас была мини-группа, очень комфортабельный транспорт. Дорога туда сложная, но Алексей очень хорошо водит, чувствуется большой опыт. По пути много интересных историй про жизнь поморов и само село в разные времена. Ехать совсем не утомительно и совсем не скучно. Алексей очень интересно рассказывает и много всего знает. Если есть вопросы, на все с удовольствием отвечает. На экскурсии у нас было много мест для посещения, нас нигде не торопили и мы посмотрели даже то, чего не было написано в программе. Спасибо большое!! Рекомендую Алексея как интересного рассказчика, очень эрудированного, пунктуального, все хорошо организовывает и любит свое дело и свой край! Если вы хотите чтобы вас не просто привезли в точку А, пофотографировали и потом привезли обратно (читала такие отзывы про некоторых гидов), то рекомендую обращаться к Алексею! Обе экскурсии проходят комфортно, насыщены очень интересной информацией, которая к тому же хорошо и понятно рассказана! Алексей все делает с душой! Спасибо большое!