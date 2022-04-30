Экскурсии в городах Мурманской области
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Мурманской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
6000
₽
за всё
Предлагаем Вам отправиться с нами по местам воинской славы Советского Заполярья
10500
₽
за всё
Изготовить оберег, отведать свежеиспеченные пироги и послушать сказки в уютном сельском доме
10500
₽
за всё
Изготовить оберег, отведать свежеиспеченные пироги и послушать сказки в уютном сельском доме
от
8500
₽
за всё
Рассмотреть редкие камни, ледяные композиции и экзотические растения в царстве северных гор
от
2500
₽
за всё
Обзорная экскурсия по Мурманску с посещением легендарного северного флота
38000
₽
за чел.
Ты бы хотел увидеть полярный день
13000
₽
за чел.
Уникальный тур по живописный местам самой мощной подземной ГЭС
4400
₽
за чел.
Вместе с нами вы исследуете главное место паломничества всех туристов - Териберку
Групповые экскурсии
5500
₽
за чел.
Вас ждет путешествие в одно из немногих мест проживания коренных народов Севера - саамов
4000
₽
за чел.
Тот кто хотя бы раз побывал в Териберке, может смело говорить, что был «на краю земли»
5
1 отзыв
4900
₽
за чел.
Посетить Кандалакшский архипелаг и насладиться фантастическими северными пейзажами
6000
₽
за чел.
Приглашаем Вас принять участие в незабываемом путешествии в центр туризма
4500
₽
за чел.
Вас ждет яркое и незабываемое ночное путешествие, в ходе которого Вы сможете наблюдать одно из самых красивых природных
6500
₽
за чел.
Выйти на катере в Баренцево море навстречу дельфинам, касаткам и горбачам
12000
₽
за чел.
Приглашаем вас в Териберку - суровый край, где местные до сих пор занимаются традиционными промыслами, а
Обзорные по городам
от
2500
₽
за всё
Обзорная экскурсия по Мурманску с посещением легендарного северного флота
4400
₽
за чел.
Вместе с нами вы исследуете главное место паломничества всех туристов - Териберку
4000
₽
за чел.
Экскурсионная программа на самом северном уголке России - Кольском полуострове
9000
₽
за всё
Вы увидите стелу «Мурманск - город-герой» и посетите Центральный сквер, где размещается памятник
7500
₽
за всё
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия познакомит вас со знаковыми местами Мурманска
5
1 отзыв
8000
₽
за чел.
Познакомиться с малочисленным народом саами и их культурой, загадать самое сокровенное желание возле саамских идолов
4.5
2 отзыва
10000
₽
за чел.
Прокатиться на лыжах с горы Айкуайвенчорр, посетить Снежную деревню и Музей камня
8000
₽
за всё
Вас ждет незабываемая обзорная экскурсия по различным историческим и живописным местам Мурманска
5
3 отзыва
4800
₽
за всё
Погрузиться в кофейную культуру за полярным кругом, а заодно увидеть главные достопримечательности
Билеты
28600
₽
за всё
Поездка на автомобиле в город Кировск (ранее Хибиногорск) , расположенный на отрогах Хибин
Водные прогулки
6500
₽
за чел.
Выйти на катере в Баренцево море навстречу дельфинам, касаткам и горбачам
12000
₽
за чел.
Приглашаем вас в Териберку - суровый край, где местные до сих пор занимаются традиционными промыслами, а
12000
₽
за чел.
Киты всегда манили собой матёрых путешественников и обычных людей, а книга Германа Мелвилла «моби дик» не оставила
4500
₽
за чел.
Вас ждут самые красивые локации Хибин, саамские легенды и предания, вкусный обед на песчаном пляже
21000
₽
за всё
Вас ждет незабываемая морская 3-х часовая прогулка на борту нашего катера ЯМАЛ-31
Туры на автомобиле
36800
₽
за чел.
Ощутить непокорность северной природы, исследовать памятные места времён ВОВ
6000
₽
за всё
Предлагаем Вам отправиться с нами по местам воинской славы Советского Заполярья
22500
₽
за чел.
Прокатиться по Баренцеву морю, погладить оленя, попробовать арктическую кухню
5500
₽
за чел.
Вас ждет путешествие в одно из немногих мест проживания коренных народов Севера - саамов
18000
₽
за чел.
Побывать в местах воинской славы, насладиться дикой природой и романтикой ночи в палатке
21000
₽
за чел.
Полюбоваться морем, поискать полудрагоценные камни, проехать по барханам
25000
₽
за чел.
Послушать шум прибоя, полюбоваться причудливыми фьордами, изучить следы войны
от
8500
₽
за всё
Рассмотреть редкие камни, ледяные композиции и экзотические растения в царстве северных гор
5000
₽
за чел.
Северное сияние на Кольском полуострове можно наблюдать с сентября по апрель
Гастрономические туры
5500
₽
за чел.
Вас ждет путешествие в одно из немногих мест проживания коренных народов Севера - саамов
5
1 отзыв
4500
₽
за чел.
Узнать историю Териберки и местного населения, увидеть завораживающую снежную тундру, воцариться на троне из Игры
5
1 отзыв
8000
₽
за чел.
Познакомиться с малочисленным народом саами и их культурой, загадать самое сокровенное желание возле саамских идолов
5
1 отзыв
8700
₽
за чел.
Новые кулинарные открытия, погружение в традиции Русского Заполярья и банный релакс
69900
₽
за чел.
Сказочный тур на двоих по Кольскому полуострову с уникальным северным сиянием, потрясающей Арктической кухней
5
3 отзыва
4800
₽
за всё
Погрузиться в кофейную культуру за полярным кругом, а заодно увидеть главные достопримечательности
36000
₽
за всё
Существует множество способов понять, как и чем живет коренной народ Севера, вот к примеру, через историю мы узнаем
60550
₽
за чел.
Вы увидите всю красоту Кольского края за 2 дня! От Мурманска до Териберки целых 130 км
Экскурсионные туры на несколько дней
36800
₽
за чел.
Ощутить непокорность северной природы, исследовать памятные места времён ВОВ
22500
₽
за чел.
Прокатиться по Баренцеву морю, погладить оленя, попробовать арктическую кухню
18000
₽
за чел.
Побывать в местах воинской славы, насладиться дикой природой и романтикой ночи в палатке
21000
₽
за чел.
Полюбоваться морем, поискать полудрагоценные камни, проехать по барханам
25000
₽
за чел.
Послушать шум прибоя, полюбоваться причудливыми фьордами, изучить следы войны
38000
₽
за чел.
Ты бы хотел увидеть полярный день
13000
₽
за чел.
Уникальный тур по живописный местам самой мощной подземной ГЭС
38900
₽
за чел.
Побывать в самом крупном городе за полярным кругом и в гостях у саамов
Последние отзывы об экскурсиях по Мурманской области
- ААнна30 апреля 2022Виктор делиться огромным количеством информации про родной город, за время экскурсии провез нас по всему городу, рассказал много истории, хотя город не такой старый, но есть что послушать. Поделился информацией что ещё посмотреть, куда сходить поужинать. Искренне рекомендую Виктора. Рассказ структурированный, последовательный и очень интересный. Спасибо за такие впечатления от города!
- ООльга30 апреля 2022Всё прошло отлично нам все понравилось. Хотелось бы отметить гида Сергея, хороший экскурсовод и отличный водитель.
- ДДаниил28 апреля 2022Замечательная поездка в Териберку с Сергеем. Во время всего тура прекрасные пейзажи сопровождались историческими фактами, Сергей также ознакомил нас с историей поселения. Ожидания полностью оправдались. Сначала нас отвезли к кладбищу кораблей. Когда группа была готова ехать дальше, нас повезли к самому интересному. Поездка на снегоходах. Она не входит в стоимость тура, оплата на месте - 1000 рублей с человека, но это того стоит, обязательно съездите. Пляж с "драконьими яйцами" и водопад на фоне Баренцева моря. В этот день мы попали в шторм. Снежное покрывало, тусклое и холодное солнце, преимущество серого цвета оттеняло зеленовато-голубое море. Дальше мы отправились к оленям. Всего за 100 рублей вы сможете зайти к ним в вольер и покормить их ягелем. По нашим просьбам нас останавливали везде, где мы попросим, чтобы сделать фото. Сам Сергей и фотографировал) Мы отлично провели время, несмотря на сильный ветер и метель. Хотим поблагодарить Сергея за приятную дружескую атмосферу во время всей поездки. Обязательно приедем ещё.
- ИИрина28 апреля 2022Знающий экскурсовод с отличным чувством юмора. Вовремя забрал у отеля и ровно через 10 часов привёз обратно. Показал много интересных и очень красивых мест. Мог остановиться по просьбе и спокойно подождать, если кому-то что-то понравилось и захотелось выйти, посмотреть. Обязательно порекомендую знакомым, которые собираются приехать сюда)
- ССергей27 апреля 2022Все очень понравилось! Гид Сергей молодец все показал и рассказал. Было интересно😁
- ККсения27 апреля 2022Ездили группой, в середине апреля, поездка оставила отличные эмоции - пейзажи, виды просто захватывают дух! Нам повезло с погодой, удалось погулять по берегу и пляжу под солнцем и без сильного ветра. Рады, что воспользовались экскурсионной программой, несмотря на стоимость - дорога весьма сложная, и самостоятельно добраться и вернуться за 1 день было бы довольно проблематично и опасно. А так все довольны, погуляли, поели, попили и вернулись в целости и сохранности. На самой экскурсии помимо питания доплачивали по 1000р (нал) за снегоходы с человека и 1000р с группы за встречу из аэропорта. Учитывайте эти расходы в том числе при путешествии. Спасибо за хорошую поездку, здесь точно стоит всем побывать!
- ККсения25 апреля 2022Отзыв на: Курс на Север: экскурсия в ТериберкуБольшое спасибо Владимиру за замечательную поездку в Териберку, которая влюбляет в Север! Отличный водитель и гид, чьи экскурсии хотелось бы рекомендовать для посещения. Также было очень приятно, что из-за вечернего вылета Владимир пошел нам навстречу и экскурсия началась раньше обычного.
- ААлексей25 апреля 2022Экскурсия с Лидией в Териберку была отличной! Впечатлений море! Лидия - очень внимательный и отзывчивый экскурсовод и организатор. Всем уделила внимание - кого сфотографировать, кому руку подать на склоне) 5 из 5!
- ВВладимир24 апреля 2022Отзыв на: Мурманск со вкусом кофеСпасибо Юлии, получился интересный маршрут со вкусом необычного, вкусного кофе и совсем неожиданно - чая). Жаль, что Юлию в этот день отвлекали непредвиденные обстоятельства. Это немного сбило нашу экскурсию. С удовольствием обратимся к Юлии за другими экскурсиями при следующем посещении Мурманска.
- ВВладимир24 апреля 2022Спасибо за хорошую поездку. Успели увидеть почти всё что планировалось. Немного жаль что не попали в ботанический сад. Комфортная машина, хороший маршрут, много интересного увидели. Спасибо Сергею - был нашим водителем и рассказывал о достопримечательностях которые мы посещали.
- ННикита23 апреля 2022Спасибо большое Маше за экскурсию! Очень классно провели время: посмотрели на Мурманск сверху, погуляли по сопке, попили чай и здорово поболтали о севере, местных красотах истории. Маша очень отзывчивая и прислала мне много рекомендаций куда можно сходить в Мурманске за что отдельное спасибо.
- ААлександра23 апреля 2022Отзыв на: Путешествие в Териберку в мини-группеВторой раз беру эту экскурсию у ребят! Первый раз была в том апреле с друзьями с организатором Лидой, и мне так понравилось, что вернулась с мамой и написала Лиде, она с радостью нас взяла! Честно, Териберка - самое красивое место из всех, что я когда либо видела! И побывав там второй раз, я хочу вернуться в третий! Лида - настоящий профессионал, я убедилась в этом ещё раз. С ней очень комфортно, интересно, мы делали остановки, чтобы полюбоваться на рассвет в тундре, пели песни в машине, прокатились на снегокатах, не переставали восхищаться видами, вкусно пообедали в кафе с видом на море, покормили оленей, и ещё очень много всего - мама моя была в таком восторге, и во многом это заслуга Лиды! Я очень и очень советую эту экскурсию, это чудо настоящее!
- ННаталья23 апреля 2022Экскурсия с Лидией. 11 часов пролетели как один. Много интересных фактов, четко продуманный маршрут, сумасшедшие виды. Лидия очень позитивная, даже долгая дорога и неприятная погода с ней воспринимались весело и с энтузиазмом)! Птичий базар - незабываемое впечатление, а ресторан - особый местный колорит🙂
- YYaroslav22 апреля 2022Клёвая поездка в Териберку. Влад - супер!
- ВВасилий22 апреля 2022Отзыв на: Прогулка на снегоходах в мини-группеОчень понравилось!!!!
- ДДарья20 апреля 2022Отзыв на: Териберка - фототур на край землиЗамечательная поездка получилась! Огромное спасибо Всеволоду!!!
- ДДинар20 апреля 2022Все понравилось. Обязательно приедем еще раз.
- ННАТАЛЬЯ20 апреля 2022Отзыв на: Путешествие в Териберку в мини-группе👍👍👍👍👍Роман потрясающий гид. Всё было замечательно👍👍👍👍👍
- ЕЕкатерина19 апреля 2022Отзыв на: Сезон фото-охоты на северное сияние открытХочу сказать огромное спасибо Алексею за прекрасную организацию отдыха на Кольском! В конце марта ездили на охоту за северным сиянием! Все было просто отлично организованно! Алексей замечательный рассказчик, очень много всего интересного узнали про сияние и Кольский полуостров. Алексей предложил лучший день из тех, в которые мы были в Мурманске. Мы несколько раз переезжали на новые места, наблюдали разные сияния! Это очень необычное и красивое явление! Алексей поил нас вкусным чаем со сладостями, фотографировал и много всего рассказывал. На следующий день прислал отличные фото! Также създили в Териберку с Алексеем. У нас была мини-группа, очень комфортабельный транспорт. Дорога туда сложная, но Алексей очень хорошо водит, чувствуется большой опыт. По пути много интересных историй про жизнь поморов и само село в разные времена. Ехать совсем не утомительно и совсем не скучно. Алексей очень интересно рассказывает и много всего знает. Если есть вопросы, на все с удовольствием отвечает. На экскурсии у нас было много мест для посещения, нас нигде не торопили и мы посмотрели даже то, чего не было написано в программе. Спасибо большое!! Рекомендую Алексея как интересного рассказчика, очень эрудированного, пунктуального, все хорошо организовывает и любит свое дело и свой край! Если вы хотите чтобы вас не просто привезли в точку А, пофотографировали и потом привезли обратно (читала такие отзывы про некоторых гидов), то рекомендую обращаться к Алексею! Обе экскурсии проходят комфортно, насыщены очень интересной информацией, которая к тому же хорошо и понятно рассказана! Алексей все делает с душой! Спасибо большое!
- ЮЮрий17 апреля 2022Отзыв на: Добро пожаловать в МурманскОтличная и интересная экскурсия по городу с Романом. Он - эрудированный и организованный гид, приятный и порядочный человек. Показал и рассказал про основные достопримечательности Мурманска, историю города и края.