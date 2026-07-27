читать дальше уменьшить

нашего прекрасного гида Ольгу. Она познакомила нас с замечательным местом недалеко от Кировска - национальным парком Хибины, 5 часов комбинированной (автомобильно-пешей) экскурсии прошли незаметно на одном дыхании, мы совсем не устали, хотя изначально очень переживали (нам надо было после экскурсии еще доехать до Мурманска-Териберки в этот же день). Ольга - настоящий профессионал и знает, чем увлечь, что интересное рассказать, ну а мы были готовы слушать и слушать её. А ещё она очень легкий, позитивный человечек, умница и красавица)