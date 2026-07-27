Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Мурманской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
5
25 отзывов
от
12000
₽
за чел.
Увидеть невероятную природу Крайнего Севера и устроить пикник у водопада
12000
₽
за всё
Отправиться на поиски волшебного свечения в душевной компании
от
16000
₽
за всё
Поразиться краскам ночного неба и узнать, как отслеживают необычное явление
5
6 отзывов
от
23000
₽
за чел.
Отправиться к отдалённым границам Мурманской области: в посёлок Никель и на земли бывшего Петсамо
5
4 отзыва
от
5100
₽
за всё
Почувствовать местный колорит и создать сувенир с северным характером своими руками
5
1 отзыв
от
7000
₽
за всё
Проплыть вдоль берегов с «танцующими» березняками и увидеть живописный хребет Тахтарвумчорр с воды
45500
₽
за всё
Пройти по экотропе к древнему каменному лабиринту на берегу Белого моря
5
1 отзыв
от
47000
₽
за всё
Окунуться в историю среди дикой природы Севера
5
45 отзывов
26000
₽
за всё
Поездка в горы к рекам и долинам с непроизносимыми названиями и неописуемой красотой
Групповые экскурсии
5
45 отзывов
5500
₽
за чел.
Попытаться «поймать Аврору за хвост» в душевной компании
8000
₽
за чел.
Прикоснуться к истории флота и продегустировать деликатесы
5
2 отзыва
5500
₽
за чел.
Отправиться в Баренцево море на поиски морских животных
4.9
79 отзывов
7000
₽
за чел.
Поймать за хвост Аврору и сохранить на память потрясающие кадры
4
1 отзыв
9000
₽
за чел.
Путешествие в мир гор, древностей и северной магии - из Мурманска
15500
₽
за чел.
Узнать, как возник «заполярный Севастополь» и чем живёт город сегодня
4.8
24 отзыва
10000
₽
за чел.
Побывать в самом сердце Хибин и насладиться необычайной природой Севера
4.9
41 отзыв
9700
₽
за чел.
Побывать в северных горах и насладиться марсианскими пейзажами
5
1 отзыв
20000
₽
за чел.
Побывать в местах, ставших ареной ожесточённых боёв и бросающих вызов человеку
Обзорные по городам
11400
₽
за чел.
Поиск китов и главные достопримечательности
5
12 отзывов
6500
₽
за чел.
Проехать по горному ущелью мимо прозрачных озёр и полюбоваться горными хребтами и перевалами
5
6 отзывов
6800
₽
за всё
Посвящается кофеманам, любителям интересных мест и творческих пространств
3135
₽
за чел.
Приглашаю вас на экскурсию по городу, с которого началась история становления русской государственности на Кольском Севере. Вы услышите историю нашего...
6000
₽
за чел.
Обзорная экскурсия по самому северному городу-порту России
4.7
12 отзывов
5000
₽
за чел.
Познакомиться с основными достопримечательностями и попробовать морские деликатесы
4.8
98 отзывов
2000
₽
за чел.
Познакомиться с самым крупным в мире городом за Полярным кругом за 1,5 часа
Водные прогулки
5
2 отзыва
5500
₽
за чел.
Отправиться в Баренцево море на поиски морских животных
5
1 отзыв
от
7000
₽
за всё
Проплыть вдоль берегов с «танцующими» березняками и увидеть живописный хребет Тахтарвумчорр с воды
4.8
4 отзыва
7500
₽
за чел.
Увидеть суровую красоту севера с воды, поискать китов и подплыть к птичьим базарам
5
5 отзывов
5250
₽
за чел.
Морская прогулка по Баренцеву морю на катере
11400
₽
за чел.
Поиск китов и главные достопримечательности
5
12 отзывов
6500
₽
за чел.
Проехать по горному ущелью мимо прозрачных озёр и полюбоваться горными хребтами и перевалами
4.3
4 отзыва
4000
₽
за чел.
Отправиться к водопадам, маякам и нетуристическим уголкам рядом с Мурманском
от
6800
₽
за чел.
Скрученные сосны и ели, покрытые снегом и льдом, сейды
от
4150
₽
за чел.
Возможно, вы уже видели множество фотографий с видами на Баренцево море
Туры на автомобиле
5
25 отзывов
от
12000
₽
за чел.
Увидеть невероятную природу Крайнего Севера и устроить пикник у водопада
5
45 отзывов
5500
₽
за чел.
Попытаться «поймать Аврору за хвост» в душевной компании
12000
₽
за всё
Отправиться на поиски волшебного свечения в душевной компании
от
16000
₽
за всё
Поразиться краскам ночного неба и узнать, как отслеживают необычное явление
8000
₽
за чел.
Прикоснуться к истории флота и продегустировать деликатесы
4.9
79 отзывов
7000
₽
за чел.
Поймать за хвост Аврору и сохранить на память потрясающие кадры
5
6 отзывов
от
23000
₽
за чел.
Отправиться к отдалённым границам Мурманской области: в посёлок Никель и на земли бывшего Петсамо
4
1 отзыв
9000
₽
за чел.
Путешествие в мир гор, древностей и северной магии - из Мурманска
15500
₽
за чел.
Узнать, как возник «заполярный Севастополь» и чем живёт город сегодня
Гастрономические туры
8000
₽
за чел.
Прикоснуться к истории флота и продегустировать деликатесы
5
41 отзыв
от
13000
₽
за чел.
Узнать о жизни северной природы и овладеть навыками походного туризма
5
6 отзывов
от
8000
₽
за всё
Панорамы Мурманска, птичий щебет или тишина заполярного редколесья - всего в получасе езды от города
5
30 отзывов
от
6500
₽
за чел.
Сделать варенье и оформить для него баночку, узнать о сказочном мире северных ягод и выбрать любимую
5
11 отзывов
от
6500
₽
за чел.
Понять, кто есть кто в мире северных ягод, стать настоящим дегустатором и кулинаром
5
9 отзывов
от
6500
₽
за чел.
Мастер-класс по изготовлению десерта с северными ягодами и дегустация
5
6 отзывов
6800
₽
за всё
Посвящается кофеманам, любителям интересных мест и творческих пространств
5
1 отзыв
10000
₽
за чел.
К северным ландшафтам, редким берегам и знаковым местам посёлка
5
8 отзывов
6600
₽
за чел.
К северной природе, традициям саамов и горячей ухе
Последние отзывы об экскурсиях по Мурманской области
И
Дата посещения: 22 июл 2026
Есть такое понятие - "родственная душа", или как сейчас говорят "soul mate", вот именно так (буквально парой слов) могу охарактеризовать
+1
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И
Дата посещения: 24 июл 2026
Гид Сергей просто пушка! Ездили мини- компанией: я, муж и гид, который завозил нас в очень красивые и труднодоступные места. Сергей много рассказывал про город и в целом оказался приятным собеседником 🙂
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Н
Дата посещения: 16 июл 2026
Отличная продуманная экскурсия,организаторы Александр и я Евгения - очень интересно провели тур,на все вопросы отвечали грамотно.Прекрасная экскурсия,великолепная природа.Рекомендую жанн экскурсию и этих гидов.
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О
Дата посещения: 6 июл 2026
Знакомство с Кольском полуостровом для нас началось с поездки к водопадам.
После отказа нескольких гидов в связи с погодными условиями, мы
После отказа нескольких гидов в связи с погодными условиями, мы
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Т
Дата посещения: 1 июл 2026
Экскурсия была на 5 баллов. Алексей знает и любит свой город. Мы увидели его со всех сторон и направлений, со
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К
Дата посещения: 11 июл 2026
Всё прошло просто замечательно, отличное судно, отличный капитан, мы увидели китом, причём много!
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Г
Дата посещения: 15 июн 2026
Огромное спасибо гиду Оксане за интересную , содержательную, динамичную экскурсию!
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М
Дата посещения: 5 июн 2026
Были на экскурсии 5 июня с экскурсоводом Сергеем.
Это наше первое знакомство с Мурманском и его окрестностями. И оно, благодаря нашему
Это наше первое знакомство с Мурманском и его окрестностями. И оно, благодаря нашему
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В
Дата посещения: 23 мая 2026
Великолепная была прогулка - хайкинг. Даже не смотря на проливной дождь в начале, мы получили огромное удовольствие. Особенно хочу отметить гида-Ольгу. Очень интересно и не навязчиво рассказывала, а чай с шоколадкой наверху-это было просто замечательно.
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И
Дата посещения: 5 мая 2026
Это была увлекательная поездка. Оказались на краю света.
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