Дагестанский Гранд-Каньон - Сулакский

Кто не видел Сулакского каньона - тот не был в Дагестане

Кто не видел Сулакского каньона — тот не был в Дагестане.

Без него, Ваше путешествие по Дагестану можно считать незаконченным.

Если есть на свете особенный дух Дагестана, то он непременно живет в этом красивом месте и наслаждается прекрасной рекой и величием гор.

Он с орлиной высоты смотрит на мир и оберегает своё творение!
Дагестанский Гранд-Каньон - Сулакский
Дагестанский Гранд-Каньон - Сулакский
Дагестанский Гранд-Каньон - Сулакский
Дагестанский Гранд-Каньон - Сулакский
Дагестанский Гранд-Каньон - Сулакский
Дагестанский Гранд-Каньон - Сулакский

Что вы увидите 🤩

  • Чиркейская ГЭС
  • поселок Дубки
  • две смотровых площадки сверху на Каньон
  • поселок Зубутли
  • Сулакский каньон
  • бархан Сарыкум
Сулакский каньон
Горный Дагестан — это потрясающее место, страна гор и языков. А Сулакский каньон — ее жемчужина. Столь красивое место стоит посмотреть. Возможность появляется посмотреть с высоты на красоты водной глади, обрамлённой горными вершинами. Когда стоишь на краю пропасти, вокруг горы и только ветер в лицо — ощущения непередаваемые. Кто не видел Сулакского каньона — тот не был в Дагестане. Без него, Ваше путешествие по Дагестану можно считать незаконченным. Если есть на свете особенный дух Дагестана, то он непременно живет в этом красивом месте и наслаждается прекрасной рекой и величием гор. Он с орлиной высоты смотрит на мир и оберегает своё творение!
Многие восхищаются «Большим каньоном» в американском штате Колорадо. Но немногие в курсе, что у нас в России есть каньон, который ещё больше, и чтобы увидеть его своими глазами не нужно лететь за океан, и даже просто покидать пределов страны. Невероятный простор вокруг, бешеная глубина самого каньона и парящие в небе орлы. Вдалеке на горизонте видно и Чиркейское водохранилище. У края обрыва установлена смотровая площадка. Высота (глубина) каньона составляет 1920 метров — почти 2 километра! Это больше, чем у упомянутого Большого каньона из США и является 6-м по значению среди всех каньонов мира. Если присмотреться, то внизу можно разглядеть маленькие населённые пункты, извивающуюся по дну каньона реку Сулак и даже крохотные катера и лодки, плывущие по этой реке.

Цены на экскурсию

Для группы 1-19 человек
Взрослый (12+)
3 000 ₽
Детский (0-11 лет)
2 800 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Страховка пассажиров
Что не входит
  • Катание на катере (800 рублей)
  • Обед
  • Вход на Бархан (100 рублей)
Место начала и завершения
ул. Канукоева, 6. Курортный зал «Кабардинка»
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница в 01:30
Экскурсия длится около 22 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Пятница в 01:30

Автоликон П.
Автоликон П.
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