Сулакский каньон

Горный Дагестан — это потрясающее место, страна гор и языков. А Сулакский каньон — ее жемчужина. Столь красивое место стоит посмотреть. Возможность появляется посмотреть с высоты на красоты водной глади, обрамлённой горными вершинами. Когда стоишь на краю пропасти, вокруг горы и только ветер в лицо — ощущения непередаваемые. Кто не видел Сулакского каньона — тот не был в Дагестане. Без него, Ваше путешествие по Дагестану можно считать незаконченным. Если есть на свете особенный дух Дагестана, то он непременно живет в этом красивом месте и наслаждается прекрасной рекой и величием гор. Он с орлиной высоты смотрит на мир и оберегает своё творение!

Многие восхищаются «Большим каньоном» в американском штате Колорадо. Но немногие в курсе, что у нас в России есть каньон, который ещё больше, и чтобы увидеть его своими глазами не нужно лететь за океан, и даже просто покидать пределов страны. Невероятный простор вокруг, бешеная глубина самого каньона и парящие в небе орлы. Вдалеке на горизонте видно и Чиркейское водохранилище. У края обрыва установлена смотровая площадка. Высота (глубина) каньона составляет 1920 метров — почти 2 километра! Это больше, чем у упомянутого Большого каньона из США и является 6-м по значению среди всех каньонов мира. Если присмотреться, то внизу можно разглядеть маленькие населённые пункты, извивающуюся по дну каньона реку Сулак и даже крохотные катера и лодки, плывущие по этой реке.