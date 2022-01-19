Мультиактив на Эльбрусе на Рождество

Приглашаем вас посетить Кабардино-Балкарию - самую высокогорную республику нашей страны

5
3 отзыва
Приглашаем вас посетить Кабардино-Балкарию – самую высокогорную республику нашей страны.

Начнется ваше яркое путешествие со знакомства со столицей региона, городом Нальчиком, и посещения термальных источников.

Далее вас ждет экскурсия на курорт Эльбрус, а также джипинг через перевал Актопрак к склепам древнего балкарского селения Эльтюбю (XIII-XVIII вв.) с остановкой у Чегемских водопадов.
Мультиактив на Эльбрусе на Рождество
Мультиактив на Эльбрусе на Рождество
Мультиактив на Эльбрусе на Рождество
Мультиактив на Эльбрусе на Рождество
Мультиактив на Эльбрусе на Рождество
Мультиактив на Эльбрусе на Рождество
Мультиактив на Эльбрусе на Рождество
Мультиактив на Эльбрусе на Рождество
Мультиактив на Эльбрусе на Рождество
Мультиактив на Эльбрусе на Рождество
Мультиактив на Эльбрусе на Рождество
Мультиактив на Эльбрусе на Рождество
Мультиактив на Эльбрусе на Рождество
Мультиактив на Эльбрусе на Рождество
Мультиактив на Эльбрусе на Рождество
Ближайшие даты:

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • минеральные воды – мы посетим бювет и отведаем лечебной воды, а также при желании съездим на термальные источники;
  • величественные панорамы Кавказских хребтов – поднимемся на склоны вулкана Эльбруса до головокружительной высоты 3800 м.;
  • древнее балкарское селение Эль-тюбю – увидим каменные наземные склепы различных форм и средневековые башни;
  • «Верхняя Балкария» – насладимся первозданной природой и самобытной архитектурой археолого-туристского комплекса, а также познакомимся с местным жителем и из первых уст узнаем о горской жизни, обычаях и обрядах местных жителей.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, экскурсия по г. Нальчик

Прибытие в аэропорт г. Нальчик (рекомендованный рейс а/к Победа в 10:30).

Групповой трансфер в 11:00 в г. Нальчик.

Если вы приезжаете на поезде, мы встретим вас на ж/д вокзале г. Нальчика по времени прибытия поезда.

Экскурсия по курорту Нальчик.

Крепость Нальчик была основана генералом Ермоловым в 1818 году.

Особый колорит городу придаёт живописная панорама хребтов Кавказа, окаймляющих Нальчик полукольцом с юго-запада.

Вы пройдетесь по аллеям Атажукинского курортного парка, познакомитесь с богатой историей города, его культурными и природными памятниками, а так же прокатитесь на канатной дороге (в зависимости от графика работы, доплата), которая проходит прямо над городским озером и поднимает вас на смотровую площадку, откуда открывается панорама города и вид на легендарный советский ресторан Сосруко– выполненный в виде головы богатыря – нарта.

Так же у вас будет возможность посетить бювет и отведать минеральной воды, которая является главным лечебным фактором этих мест.

Размещение в отеле выбранной категории.

Обед самостоятельно.

Возможна организация поездки в термальный комплекс «Гедуко», на территории которого есть несколько бассейнов с минеральной водой разной температуры (доплата за транспорт и входные билеты).

Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

06.01.22 Рождественский ужин и праздничная программа (доп. плата).

2 день

Высокогорная экскурсия на гору Эльбрус

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом.

Трансфер в Приэльбрусье.

Прибытие на поляну Азау.

Подъем канатными дорогами на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3800 м (доп. плата).

На протяжении всего маршрута вам будут открываться величественные панорамы Кавказских хребтов во главе с исполином Эльбрусом (5642 м наду. м.).

Начиная с высоты 3500 м Эльбрус покрыт ледниками и снегом, так что у вас будет возможность поиграть в снежки или прокатиться на снегоходе до Приюта 11 на высоту 4200м (доплата).

Спуск на поляну Азау.

Обед в местном кафе (самостоятельно).

Возвращение в отель.

Ужин самостоятельно.

3 день

Джип-экскурсия через перевал Актопрак в селение Эль-тюбю и к Чегемским водопадам

Завтрак в гостинице.

Выезд на внедорожниках в Чегемское ущелье к уникальным карстовым водопадам и совершите небольшую прогулку по Чегемской теснине.

Чегемская теснина считается одной из самых живописных на Северном Кавказе.

Река прорезала в толще Скалистого хребта узкий каньон, глубина которого местами достигает 800 метров, а ширина всего лишь 15 метров.

По дну теснины проложена автомобильная дорога, по которой вы прогуляетесь и полюбуетесь голубыми водами реки Чегем, отвесными скалами и хрустальными водопадами.

Обед с блюдами национальной кухни в кафе самостоятельно.

Далее вас ждет переезд через перевал Актопрак (2200 м наду. м.).

Вас ждут километры живописной горной дороги, с которой открываются величественные виды Кавказских гор.

Спустившись с перевала, вы отправитесь в одно из самых красивых и загадочных мест Чегемского ущелья – древнее балкарское селение Эль-тюбю (XIII-XVIII вв.) – “Чудо России” 2009 г.

Самые впечатляющие сооружения Эль-тюбю — каменные наземные склепы различных форм и средневековые башни.

Эль-Тюбю – родина самого знаменитого балкарского поэта Кайсына Кулиева.

Возвращение в отель.

Ужин самостоятельно.

4 день

Голубые озера и Верхняя Балкария, отъезд

Завтрак.

Выселение из номеров.

Сегодня вы отправитесь в сердце Балкарии в ущелье реки Черек, где ещё со времен средневековья располагалось 18 горских аулов.

Историки считают, что эти поселения существуют здесь с XII века.

Сегодня Археолого-туристский комплекс «Верхняя Балкария» – это синтез первозданной природы и самобытной архитектуры.

На территории села и в его окрестностях находится множество археологических памятников культурного наследия и представляющих огромный интерес для любителей истории.

Вас ждёт встреча с местным жителем, знатоком этих мест, который расскажет о горской жизни, обычаях и обрядах местных жителей.

Вы увидите средневековые башни и древние аулы в окружении величественных гор.

Эти места своей уникальностью привлекают кинематографистов и немало фильмов снято в этом ущелье, в том числе и фильм Балабанова «Война».

Обед в горской семье сблюдами национальной кухни или в кафе, позволит вам ближе познакомиться с жизнью горцев.

Трансфер в аэропорт Нальчика к вечернему рейсу в 16:35.

Возможна организация индивидуального трансфера на ж/д вокзал г. Минеральные Воды за доплату.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Отель / размещение

место в двухместном номере

Одноместное размещение

Дополнительное место

ребенок или взрослый

Отель «Синдика» 4*, номер комфорт

39 900

под запрос

нет

Отель «Синдика» 4*, номер полулюкс

43 800

52 890

37 500

Отель «Азимут» 4*, номер полулюкс

44 790

47 500 стандарт/

52 500 полулюкс

38 890

Варианты проживания

Спа-отель «Синдика»

3 ночи

Спа-отель "Синдика" с крытым бассейном и оздоровительным спа-центром находится в Нальчике. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Все элегантно оформленные номера располагают телевизором с кабельными каналами, холодильником и балконом с видом на горы. В собственной ванной комнате предоставляется фен.

К услугам гостей ресторан и бар.

Гости спа-отеля «СИНДИКА» могут заняться спортом и отдохнуть в оздоровительном спа-центре. В распоряжении гостей помещения для совещаний.

На территории обустроена бесплатная парковка.

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AZIMUT Отель Нальчик

3 ночи

Отель «AZIMUT Отель Нальчик» с рестораном, баром, фитнес-центром и общим лаунджем расположен в городе Нальчик. На территории этого 4-звездочного отеля разбит сад. Номера располагают кондиционером, бесплатным Wi-Fi и собственной ванной комнатой. Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа и заказать доставку еды и напитков в номер. Стойка регистрации открыта круглосуточно.

В номерах отеля установлен рабочий стол. Предоставляются халаты. Номера отеля «AZIMUT Отель Нальчик» оснащены телевизором с плоским экраном.

По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.

В распоряжении гостей 4-звездочного отеля AZIMUT Hotel Nalchik терраса и крытый бассейн.

Расстояние до аэропорта Нальчик составляет 9 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы по программе
  • Транспортные услуги внедорожников
  • Проживание в отеле на выбор в номере выбранной категории
  • Услуги гидов
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Экологические сборы
  • Питание, указанное в программе: завтраки в отеле шведский стол, обед национальной кухни в кафе в 4 день
  • Для гостей отеля Синдика – пользование бассейном 45 минут в день
  • Для гостей отеля Азимут – пользование бассейном в течении дня
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Нальчик и обратно
  • Индивидуальный трансфер на ж/д вокзал г. Минеральные Воды – от 4 000 рублей за машину
  • Питание, не включённое в программу (ужины, обеды)
  • Рождественский ужин 06.01
  • Дополнительный сервис в гостиницах
  • Заказ дополнительных экскурсий
  • Спиртные напитки
  • Аренда ратрака или снегохода
  • Билеты на канатно-кресельную дорогу Азау – от 1 600 руб.
  • Страховка от н/с
  • Транспортные услуги на термальный источник Гедуко
  • Оплата за входной билет в термальный источник – от 250 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Нальчик
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ветрозащитная (мембранная) куртка;
  • трекинговые брюки из синтетической ткани;
  • горные трекинговые ботинки;
  • желательно иметь термобелье, флисовую кофту;
  • перчатки, шапка, кепка;
  • сменное белье, купальник, носки;
  • умывальные принадлежности;
  • накидка от дождя (дождевик);
  • солнцезащитные очки и крем от загара;
  • обычная летняя одежда для экскурсионной части тура футболки, легкие брюки и шорты, легкая обувь (сандали), одежда для выхода в кафе и рестораны.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Р
19 янв 2022
Тур хорош))
И
11 янв 2021
Очень насыщенный и интересный тур. Нас было 6 человек, катались на УАЗ Патриот и Land Cruiser Prado - машины отличные. Мы посетили красивейшие места, узнали много нового про северный Кавказ. Время пролетело незаметно) Спасибо гиду Тенгизу!
С
5 июля 2022
"Чечен-Тур" преккрасно все организовали:
- прекрасный гид Рамзан! очень много рассказывал по истории Чечни, интересные легенды, традии, просто какие -то интересные моменты из жизни граждан Республики,ну, и перемежал это все с шутками, чтобы группа не заскучала.
- удобные мини-автобусы.
- все четко, без задержек и каких-либо проволочек.

Отель "Городок" - великолепен!
Сервисом. номерным фондом, уютным двориком, вкусный едой в кафе!
а еще до центра города совсем неспешным шагом 15-20 минут.

Отдельное, Спасибо, менеджерам Большой Страны и в частности Ольге Быковой! За оперативные ответы, подбор тура и доброжелательность!

Спасибо большое за отдых!

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