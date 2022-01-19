1 день

Прибытие, экскурсия по г. Нальчик

Прибытие в аэропорт г. Нальчик (рекомендованный рейс а/к Победа в 10:30).

Групповой трансфер в 11:00 в г. Нальчик.

Если вы приезжаете на поезде, мы встретим вас на ж/д вокзале г. Нальчика по времени прибытия поезда.

Экскурсия по курорту Нальчик.

Крепость Нальчик была основана генералом Ермоловым в 1818 году.

Особый колорит городу придаёт живописная панорама хребтов Кавказа, окаймляющих Нальчик полукольцом с юго-запада.

Вы пройдетесь по аллеям Атажукинского курортного парка, познакомитесь с богатой историей города, его культурными и природными памятниками, а так же прокатитесь на канатной дороге (в зависимости от графика работы, доплата), которая проходит прямо над городским озером и поднимает вас на смотровую площадку, откуда открывается панорама города и вид на легендарный советский ресторан Сосруко– выполненный в виде головы богатыря – нарта.

Так же у вас будет возможность посетить бювет и отведать минеральной воды, которая является главным лечебным фактором этих мест.

Размещение в отеле выбранной категории.

Обед самостоятельно.

Возможна организация поездки в термальный комплекс «Гедуко», на территории которого есть несколько бассейнов с минеральной водой разной температуры (доплата за транспорт и входные билеты).

Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

06.01.22 Рождественский ужин и праздничная программа (доп. плата).