Прибытие, экскурсия по г. Нальчик

Преимущества этого путешествия:
Прибытие в аэропорт г. Нальчик (рекомендованный рейс а/к Победа в 10:30).
Групповой трансфер в 11:00 в г. Нальчик.
Если вы приезжаете на поезде, мы встретим вас на ж/д вокзале г. Нальчика по времени прибытия поезда.
Экскурсия по курорту Нальчик.
Крепость Нальчик была основана генералом Ермоловым в 1818 году.
Особый колорит городу придаёт живописная панорама хребтов Кавказа, окаймляющих Нальчик полукольцом с юго-запада.
Вы пройдетесь по аллеям Атажукинского курортного парка, познакомитесь с богатой историей города, его культурными и природными памятниками, а так же прокатитесь на канатной дороге (в зависимости от графика работы, доплата), которая проходит прямо над городским озером и поднимает вас на смотровую площадку, откуда открывается панорама города и вид на легендарный советский ресторан Сосруко– выполненный в виде головы богатыря – нарта.
Так же у вас будет возможность посетить бювет и отведать минеральной воды, которая является главным лечебным фактором этих мест.
Размещение в отеле выбранной категории.
Обед самостоятельно.
Возможна организация поездки в термальный комплекс «Гедуко», на территории которого есть несколько бассейнов с минеральной водой разной температуры (доплата за транспорт и входные билеты).
Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
06.01.22 Рождественский ужин и праздничная программа (доп. плата).
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом.
Трансфер в Приэльбрусье.
Прибытие на поляну Азау.
Подъем канатными дорогами на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3800 м (доп. плата).
На протяжении всего маршрута вам будут открываться величественные панорамы Кавказских хребтов во главе с исполином Эльбрусом (5642 м наду. м.).
Начиная с высоты 3500 м Эльбрус покрыт ледниками и снегом, так что у вас будет возможность поиграть в снежки или прокатиться на снегоходе до Приюта 11 на высоту 4200м (доплата).
Спуск на поляну Азау.
Обед в местном кафе (самостоятельно).
Возвращение в отель.
Ужин самостоятельно.
Завтрак в гостинице.
Выезд на внедорожниках в Чегемское ущелье к уникальным карстовым водопадам и совершите небольшую прогулку по Чегемской теснине.
Чегемская теснина считается одной из самых живописных на Северном Кавказе.
Река прорезала в толще Скалистого хребта узкий каньон, глубина которого местами достигает 800 метров, а ширина всего лишь 15 метров.
По дну теснины проложена автомобильная дорога, по которой вы прогуляетесь и полюбуетесь голубыми водами реки Чегем, отвесными скалами и хрустальными водопадами.
Обед с блюдами национальной кухни в кафе самостоятельно.
Далее вас ждет переезд через перевал Актопрак (2200 м наду. м.).
Вас ждут километры живописной горной дороги, с которой открываются величественные виды Кавказских гор.
Спустившись с перевала, вы отправитесь в одно из самых красивых и загадочных мест Чегемского ущелья – древнее балкарское селение Эль-тюбю (XIII-XVIII вв.) – “Чудо России” 2009 г.
Самые впечатляющие сооружения Эль-тюбю — каменные наземные склепы различных форм и средневековые башни.
Эль-Тюбю – родина самого знаменитого балкарского поэта Кайсына Кулиева.
Возвращение в отель.
Ужин самостоятельно.
Завтрак.
Выселение из номеров.
Сегодня вы отправитесь в сердце Балкарии в ущелье реки Черек, где ещё со времен средневековья располагалось 18 горских аулов.
Историки считают, что эти поселения существуют здесь с XII века.
Сегодня Археолого-туристский комплекс «Верхняя Балкария» – это синтез первозданной природы и самобытной архитектуры.
На территории села и в его окрестностях находится множество археологических памятников культурного наследия и представляющих огромный интерес для любителей истории.
Вас ждёт встреча с местным жителем, знатоком этих мест, который расскажет о горской жизни, обычаях и обрядах местных жителей.
Вы увидите средневековые башни и древние аулы в окружении величественных гор.
Эти места своей уникальностью привлекают кинематографистов и немало фильмов снято в этом ущелье, в том числе и фильм Балабанова «Война».
Обед в горской семье сблюдами национальной кухни или в кафе, позволит вам ближе познакомиться с жизнью горцев.
Трансфер в аэропорт Нальчика к вечернему рейсу в 16:35.
Возможна организация индивидуального трансфера на ж/д вокзал г. Минеральные Воды за доплату.
Тур предусматривает проживание в гостинице.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|
Отель / размещение
|
место в двухместном номере
|
Одноместное размещение
|
Дополнительное место
ребенок или взрослый
|
Отель «Синдика» 4*, номер комфорт
|
39 900
|
под запрос
|
нет
|
Отель «Синдика» 4*, номер полулюкс
|
43 800
|
52 890
|
37 500
|
Отель «Азимут» 4*, номер полулюкс
|
44 790
|
47 500 стандарт/
52 500 полулюкс
|
38 890
Спа-отель "Синдика" с крытым бассейном и оздоровительным спа-центром находится в Нальчике. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Все элегантно оформленные номера располагают телевизором с кабельными каналами, холодильником и балконом с видом на горы. В собственной ванной комнате предоставляется фен.
К услугам гостей ресторан и бар.
Гости спа-отеля «СИНДИКА» могут заняться спортом и отдохнуть в оздоровительном спа-центре. В распоряжении гостей помещения для совещаний.
На территории обустроена бесплатная парковка.
Отель «AZIMUT Отель Нальчик» с рестораном, баром, фитнес-центром и общим лаунджем расположен в городе Нальчик. На территории этого 4-звездочного отеля разбит сад. Номера располагают кондиционером, бесплатным Wi-Fi и собственной ванной комнатой. Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа и заказать доставку еды и напитков в номер. Стойка регистрации открыта круглосуточно.
В номерах отеля установлен рабочий стол. Предоставляются халаты. Номера отеля «AZIMUT Отель Нальчик» оснащены телевизором с плоским экраном.
По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.
В распоряжении гостей 4-звездочного отеля AZIMUT Hotel Nalchik терраса и крытый бассейн.
Расстояние до аэропорта Нальчик составляет 9 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».