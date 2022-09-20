Заезд. Свободное время

Преимущества этого путешествия:
Заселение в отель.
Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).
Джип-тур Бермамыт.
Бермамыт — дикое бездорожье и самый потрясающий вид на Эльбрус!
Бермамыт — место, где встречают рассветы и провожают закаты, где влюбляются в горы окончательно и бесповоротно!
Бермамыт – это необъятные горные просторы, живописные долины, глубокие каньоны, на дне которых несут свои воды горные реки, дикое бездорожье и самый потрясающий вид на Эльбрус!
По программе:
Возвышенность Абазы-Кишлак – открывается вид на величавый Эльбрус и необыкновенно яркие, пестреющие буйством красок альпийские луга.
Гора Алебастровая – отрог Большого Бермамыта, с юга – красивый вид на крутые обрывы.
Плато Бермамыт: панорамные площадки для фотосессий, скалы Монахи, скала Парус, развалины метеостанции, кафе «Пропасть», хижина «Уя» (с тюркского «гнездышко»).
ВАРИАНТ I
Выезд в 02:00 – Встреча рассвета.
09:00 Поздний завтрак (не входит в стоимость, 200-250 руб. хычины, чай).
14:00 Возвращение в отель.
Свободное время.
Можно самостоятельно посетить музей «Домик М. Ю. Лермонтова».
Самостоятельно подняться по канатной дороге на вершину горы Машук.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
ВАРИАНТ II
Выезд в 06:30 – Дневная поездка.
08:00 Завтрак (не входит в стоимость, 200-250 руб. хычины, чай).
12:00 Обед (не входит в стоимость, 400-500 руб. шашлыки, шурпа, хычины, чай).
16:00 Возвращение в отель.
Свободное время.
Можно самостоятельно посетить музей «Домик М. Ю. Лермонтова»
Самостоятельно подняться по канатной дороге на вершину горы Машук.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Сегодня предлагается две экскурсии на выбор:
Определиться с экскурсией необходимо при покупке тура.
Вариант 1.
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
8:00 Выселение из отеля.
08:20 Экскурсия "Кисловодский комплекс".
Гора Кольцо – одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья).
Есть возможность купить: варенья, травы, сладости.
Медовые водопады – ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами.
На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото (экологический сбор оплачивается отдельно).
Обед на маршруте (не входит в стоимость).
Замок коварства и любви – окрестность Кисловодска, скала «Замок» расположена в Аликоновском ущелье.
Кисловодск – посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», зеркальный пруд со стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.
18:00 Возвращение в Пятигорск.
Отправление домой.
Вариант 2.
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
8:30 Выселение из отеля.
9:00 Экскурсия города Кавсказских Минеральных Вод.
В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.
В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.
В Кисловодске прогулка по нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная нарзанная галерея, Колоннада.
В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.
Обед (не включен в стоимость: 250-300 руб. ).
18:00 Возвращение в Пятигорск.
Отправление домой.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|ГОСТИИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|БЕШТАУ
|Стандарт 21 950 руб.
комфорт 23 200 руб.
|Стандарт 17 500 руб.
комфорт 18 100 руб.
люкс 19 300 руб.
|Семейный 17 750 руб.
|Семейный 16 550 руб.
|НАУТИЛУС
|Стандарт 17 600 руб.
Полулюкс 19 750 руб.
|Стандарт 14 950 руб.
Полулюкс 16 150 руб.
|Полулюкс 16 150 руб.
|-
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|CENTRAL
Джуниор 33 500 руб.
Делюкс 47 950 руб.
Джуниор 21 450 руб.
Делюкс 28 700 руб.
Делюкс 22 300 руб.
Сем. люкс 25 550 руб.
|Сем. люкс 21 450 руб.
|МАСК
|Джуниор 21 450 руб.
Делюкс 22 650 руб.
|Джуниор 15 450 руб.
Делюкс 16 050 руб.
Полулюкс 16 650 руб.
|-
|-
|БЕШТАУ
|Стандарт 18 350 руб.
комфорт 19 550 руб.
|Стандарт 13 850 руб.
комфорт 14 450 руб.
люкс 15 700 руб.
|Семейный 14 100 руб.
|Семейный 12 900 руб.
|НАУТИЛУС
|Стандарт 15 700 руб.
Полулюкс 17 850 руб.
|Стандарт 13 050 руб.
Полулюкс 14 250 руб.
|Полулюкс 14 250 руб.
|-
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|БЕШТАУ
|Стандарт 5 800 руб.
комфорт 6 400 руб.
|Стандарт 3 500 руб.
комфорт 3 800 руб.
люкс 4 350 руб.
|Семейный 3 550 руб.
|Семейный 2 950 руб.
|НАУТИЛУС
|Стандарт 4 350 руб.
Полулюкс 5 550 руб.
|Стандарт 2 600 руб.
Полулюкс 3 200 руб.
|Полулюкс 3 200 руб.
|-
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|CENTRAL
Джуниор 13 050 руб.
Делюкс 20 900 руб.
Джуниор 6 550 руб.
Делюкс 10 450 руб.
Делюкс 7 000 руб.
Сем. люкс 8 750 руб.
|Сем. Люкс 6 550 руб.
|МАСК
|Джуниор 6 250 руб.
Делюкс 7 200 руб
|Джуниор 3 250 руб.
Делюкс 3 600 руб.
Полулюкс 3 900 руб.
|-
-
|БЕШТАУ
|Стандарт 4 950 руб.
комфорт 5 550 руб.
|Стандарт 2 650 руб.
комфорт 2 950 руб.
люкс 3 500 руб.
|Семейный 2 700 руб.
|Семейный 2 100 руб.
|НАУТИЛУС
Стандарт 3 900 руб.
Полулюкс 5 100 руб.
|Стандарт 2 150 руб.
Полулюкс 2 750 руб.
|Полулюкс 2 750 руб.
|-
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.
В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Отель идеально расположен для путешествующих на своем автомобиле, и желающих увидеть все многообразие Северного Кавказа. Мы находимся в долине между горами Бештау и Машук в 7 км от центра Пятигорска, и 8 км от Железноводска. Нас часто выбирают путешественники по пути в Грузию, Грозный, горнолыжные курорты КЧР и КБР. Высокая транспортная доступность позволяет без пробок проехать к любому городу КМВ, аэропорту Минеральных Вод и железнодорожному вокзалу.
Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.
Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном.
В гостинице работает ресторан и бар.
Железнодорожный вокзал Пятигорска расположен в 1,7 км от гостиницы «Пятигорск», аэропорт им. М. Ю. Лермонтова в Минеральных Водах — в 26,5 км.
Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.
В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.
Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.
Международный аэропорт города Минеральные Воды расположен в 25,5 км от гостиницы «Южная».
Отель «Central City Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.
В номерах имеются кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. Из некоторых номеров отеля открывается вид на город. Кроме того, в каждом номере можно пользоваться кофемашиной. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро в отеле «Central City Пятигорск» сервируется континентальный завтрак.
Город Кисловодск находится в 32 км от отеля, а город Минеральные Воды — в 19 км. Расстояние от отеля до аэропорта Минеральные Воды составляет 20 км. Для гостей организуется платный трансфер от/до аэропорта.
Документы
Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.
Ежедневная связь с туристом:
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.
Место посадки на экскурсии:
Гостиница «CENTRAL» – посадка у Центра занятости населения (пр. Калинина, д. 50)
Гостиница «БЕШТАУ» - посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.)
Гостиница «МАСК» - посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а)
Гостиница «НАУТИЛУС» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.
Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!