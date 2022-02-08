Былинное Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь

Познакомиться с одним из древнейших монастырей страны и прикоснуться к эпохе крещения Руси

5
3 отзыва
Индивидуальная
В южных окрестностях Новгорода вы откроете заповедный край, где дохристианская Русь встречается с Русью православной и живут воспоминания о богатырях да древних князьях.

Посетите знаменитый монастырь Поозерья — Свято-Юрьевский, поразитесь шедевру древнерусского зодчества и истории некогда самой значимой обители региона.

А у скита на месте капища услышите легенды об идоле Перуна.
Былинное Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь
Былинное Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь
Былинное Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь
Былинное Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь
Былинное Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь
Былинное Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь
Былинное Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь
Былинное Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь
Былинное Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь
Былинное Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь
Былинное Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь
Былинное Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь
Былинное Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь
Былинное Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь
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Что вас ожидает

Сакральная земля Приильменья

Участок вдоль озера Ильмень называют святым за обилие старинных обителей. Вы отправитесь в самую известную из них — Юрьев монастырь 11 века, основанный Ярославом Мудрым. Оцените масштаб и мощь комплекса, повидавшего немало за свою тысячу лет. Познакомитесь с архитектурными традициями домонгольской Руси. Проследите судьбу средневекового духовного центра Новгородской республики. Неподалеку посетите Перынский скит, где на месте храма 13 века было капище Перуна (интересная роль в предании о нем отведена самому Добрыне). А стоя на берегу реки Волхов, поразмыслим о том, как, вероятно, многие века назад здесь обращали в новую веру новгородских язычников.

Расширенная программа

Можно продолжить экскурсию и проехать по деревням Поозерья до самого нетуристического местного монастыря — Михайло-Клопского. Там идёт масштабная реставрация, главный храм закрыт для посетителей, но уже сейчас снаружи вы оцените его красоту. А по дороге заедем на источник Михаила Клопского и остановимся, чтобы полюбоваться пейзажами озера Ильмень.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит за городом, поэтому необходим транспорт. Если вы не на своей машине, я организую трансфер с водителем: легковая машина от 600 руб. /час, минивэн от 800 руб. /час, микроавтобус от 1300 руб. /час.
  • Дополнительные расходы: билет в Георгиевский собор Юрьева монастыря — 120 руб. /взрослого
  • При расширенной экскурсии с посещением Михайло-Клопского монастыря и святого источника время экскурсии увеличивается до 4,5 часов, стоимость программы составит 5900 руб.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Сенной площади
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
8 фев 2022
Очень интересная, познавательная экскурсия! Спасибо ирине
Л
18 янв 2022
Очень благодарны Ирине за необыкновенное путешествие по святому поозерью Новгорода (Перынский скит и Юрьев монастырь)!
Великолепная экскурсия!!! Ирина Александровна замечательный экскурсовод. Она рассказывает много интересных фактов из истории Новгородского края и самого города Новгорода. Спасибо ей огромное!
Л
8 янв 2022
Очень благодарна Ирине Александровне за невероятный день в былинном приозерье Великого Новгорода! Прекрасный экскурсовод, влюблённый в свой город и историю, она была интересна всем участникам, в том числе, подросткам 11 и 14 лет. Несмотря на морозный день, мы увезли с собой самые тёплые чувства к прекрасной Новгородской земле. Спасибо!

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