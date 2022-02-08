Что вас ожидает

Сакральная земля Приильменья

Участок вдоль озера Ильмень называют святым за обилие старинных обителей. Вы отправитесь в самую известную из них — Юрьев монастырь 11 века, основанный Ярославом Мудрым. Оцените масштаб и мощь комплекса, повидавшего немало за свою тысячу лет. Познакомитесь с архитектурными традициями домонгольской Руси. Проследите судьбу средневекового духовного центра Новгородской республики. Неподалеку посетите Перынский скит, где на месте храма 13 века было капище Перуна (интересная роль в предании о нем отведена самому Добрыне). А стоя на берегу реки Волхов, поразмыслим о том, как, вероятно, многие века назад здесь обращали в новую веру новгородских язычников.

Расширенная программа

Можно продолжить экскурсию и проехать по деревням Поозерья до самого нетуристического местного монастыря — Михайло-Клопского. Там идёт масштабная реставрация, главный храм закрыт для посетителей, но уже сейчас снаружи вы оцените его красоту. А по дороге заедем на источник Михаила Клопского и остановимся, чтобы полюбоваться пейзажами озера Ильмень.

Организационные детали