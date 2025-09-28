Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Перми, цены от 1600 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Соликамск и Чердынь - путешествие по следам древней Пармы
На машине
11 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Соликамск и Чердынь - путешествие по следам древней Пармы
Увлекательное путешествие по следам древней Пармы через сохранившиеся кремли, старинные храмы и уникальные музеи Пермского края
28 сен в 08:30
29 сен в 08:30
25 000 ₽ за всё до 8 чел.
Прогулка на каяках в Хохловке
Прогулки на каяках
1.5 часа
4 отзыва
Водная прогулка
Прогулка на каяках в Хохловке
По Каме к деревянным сокровищам Севера - из Перми
Начало: В Хохловке
Расписание: в будние дни в 14:30, в субботу и воскресенье в 12:30 и 14:30
Завтра в 14:30
24 сен в 14:30
1600 ₽ за человека
Сказки Пермского края: Усьвинские столбы и Каменный город
Пешая
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказки Пермского края
Откройте для себя удивительные места Пермского края. Легкий треккинг и живописные виды ждут вас в этом захватывающем путешествии
Начало: У железнодорожного вокзала Пермь-2
27 сен в 08:00
3 окт в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Экскурсии 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Соликамск и Чердынь - путешествие по следам древней Пармы
  2. Прогулка на каяках в Хохловке
  3. Сказки Пермского края: Усьвинские столбы и Каменный город
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Скульптура «Пермяк — соленые уши»
  3. Арт-объект «Счастье не за горами»
  4. Каменный Город
  5. Белогорский монастырь
  6. Усьвинские столбы
  7. Спасо-Преображенский собор
  8. Набережная
  9. Музей «Хохловка»
  10. Дом Мешкова
Сколько стоит экскурсия по Перми в сентябре 2025
Сейчас в Перми в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 1600 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Перми на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 11 ⭐ отзывов, цены от 1600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь