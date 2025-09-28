Индивидуальная
до 8 чел.
Соликамск и Чердынь - путешествие по следам древней Пармы
Увлекательное путешествие по следам древней Пармы через сохранившиеся кремли, старинные храмы и уникальные музеи Пермского края
28 сен в 08:30
29 сен в 08:30
25 000 ₽ за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Прогулка на каяках в Хохловке
По Каме к деревянным сокровищам Севера - из Перми
Начало: В Хохловке
Расписание: в будние дни в 14:30, в субботу и воскресенье в 12:30 и 14:30
Завтра в 14:30
24 сен в 14:30
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказки Пермского края
Откройте для себя удивительные места Пермского края. Легкий треккинг и живописные виды ждут вас в этом захватывающем путешествии
Начало: У железнодорожного вокзала Пермь-2
27 сен в 08:00
3 окт в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
