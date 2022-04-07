Приглашаем на увлекательную экскурсию по классическому экскурсионному маршруту, во время которой мы увидим основные достопримечательности центральной части Пскова.

Мы узнаем, почему горожане называют Псковский Кремль Кромом и побываем на его территории. Посетим псковские «помпеи» или Довмонтов город, раскопанный после Великой Отечественной войны, а затем окажемся в самом сердце Пскова –Троицком соборе.

У нас будет возможность сравнить три памятника – основательнице города, вождю пролетариата и псковскому диалекту. А во время прогулки по набережной полюбуемся красивой панорамой Мирожского монастыря.

В ходе маршрута мы также посетим белокаменные псковские храмы 15-16 веков и выясним, откуда появился город Энск в знаменитых каверинских «Двух капитанах».