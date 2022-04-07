Пешеходная экскурсия по Кремлю и центру города

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Пешеходная экскурсия по Кремлю и центру города
Пешеходная экскурсия по Кремлю и центру города
Пешеходная экскурсия по Кремлю и центру города
Пешеходная экскурсия по Кремлю и центру города

Что вас ожидает 🤩

  • Псковский Кремль
  • Троицкий собор
  • Мирожский монастырь
  • Памятник княгине Ольге
  • Церковь Василия на Горке
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем на увлекательную экскурсию по классическому экскурсионному маршруту, во время которой мы увидим основные достопримечательности центральной части Пскова.

Мы узнаем, почему горожане называют Псковский Кремль Кромом и побываем на его территории. Посетим псковские «помпеи» или Довмонтов город, раскопанный после Великой Отечественной войны, а затем окажемся в самом сердце Пскова –Троицком соборе.

У нас будет возможность сравнить три памятника – основательнице города, вождю пролетариата и псковскому диалекту. А во время прогулки по набережной полюбуемся красивой панорамой Мирожского монастыря.

В ходе маршрута мы также посетим белокаменные псковские храмы 15-16 веков и выясним, откуда появился город Энск в знаменитых каверинских «Двух капитанах».

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 11:00

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