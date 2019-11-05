3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Остатки древнего Кобякова городища

Если верить античным греческим преданиям, именно в этом месте находится вход в Аид – царство мертвых, охраняемое Цербером. Здесь я расскажу вам об археологических изысканиях Иосафата Барбаро, венецианского дипломата и члена тайного общества «Кровавые Святые». Что нашел венецианец в этом тихом уголке мира? И где спрятаны сокровища ростовских казаков, которые охраняет древний реликтовый змей? Всё это вы узнаете, прогуливаясь по природным катакомбам Кобякова городища.

Тени Братского кладбища

Мы посетим место, сохранившее воспоминание о эпидемии чумы и обладающее необыкновенной энергетикой. Вы узнаете историю белых офицеров, прятавшихся от красноармейцев в старых склепах. А если захотите, пройдем к могилам известного генерал-майора Корнилова, последнего моряка крейсера «Варяг» или знаменитых местных эзотериков.

По следам Великой Отечественной войны

Вам откроется история загадочного Зеленого острова, где во время войны трагически погиб целый полк НКВД. Вы узнаете, что так яростно защищали солдаты и почему с тех пор остров считается главной аномальной зоной города. А если во время экскурсии будет наведен понтонный мост, мы посетим самое таинственное место острова с загадочными заливами идеальной формы. Закончим экскурсию у Змиевской балки – крупнейшего места массового уничтожения советских военнопленных в годы войны на территории России. Ученые и эзотерики, работающие с биополем, утверждают, что энергетика здесь невероятно сильная.