3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Посетить места силы и узнать о загадочных событиях в истории города

Игорь
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Игорь – ваш гид
У Ростова-на-Дону, как у любого древнего города, есть свои темные страницы истории, сокрытые от любопытных глаз туристов.

Я открою вам необычную грань города: с призраками прошлого, аномальными зонами, отголосками эпидемии чумы и даже входом в античный Аид, охраняемый трехглавым псом.

И поверьте, эта мистическая сторона Ростова-на-Дону непременно вас удивит!
4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 2 человек
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У этой экскурсии3 отзыва
3.67
Мистический Ростов-на-Дону
Мистический Ростов-на-Дону

Что вас ожидает

Остатки древнего Кобякова городища
Если верить античным греческим преданиям, именно в этом месте находится вход в Аид – царство мертвых, охраняемое Цербером. Здесь я расскажу вам об археологических изысканиях Иосафата Барбаро, венецианского дипломата и члена тайного общества «Кровавые Святые». Что нашел венецианец в этом тихом уголке мира? И где спрятаны сокровища ростовских казаков, которые охраняет древний реликтовый змей? Всё это вы узнаете, прогуливаясь по природным катакомбам Кобякова городища.

Тени Братского кладбища
Мы посетим место, сохранившее воспоминание о эпидемии чумы и обладающее необыкновенной энергетикой. Вы узнаете историю белых офицеров, прятавшихся от красноармейцев в старых склепах. А если захотите, пройдем к могилам известного генерал-майора Корнилова, последнего моряка крейсера «Варяг» или знаменитых местных эзотериков.

По следам Великой Отечественной войны
Вам откроется история загадочного Зеленого острова, где во время войны трагически погиб целый полк НКВД. Вы узнаете, что так яростно защищали солдаты и почему с тех пор остров считается главной аномальной зоной города. А если во время экскурсии будет наведен понтонный мост, мы посетим самое таинственное место острова с загадочными заливами идеальной формы. Закончим экскурсию у Змиевской балки – крупнейшего места массового уничтожения советских военнопленных в годы войны на территории России. Ученые и эзотерики, работающие с биополем, утверждают, что энергетика здесь невероятно сильная.

Организационные детали

  • Экскурсия сочетает в себе пеший и автомобильный маршруты. Также мы можем составить индивидуальный маршрут, увеличить или уменьшить время экскурсии, добавить или убрать объекты по вашему желанию.
  • Для людей с крепкой нервной системой возможна ночная экскурсия – это путешествие станет действительно незабываемым!
  • Во время экскурсии можно будет перекусить в кафе или по дороге. В летнее время рекомендуем захватить головные уборы: в это время в городе очень жарко!
Мистический Ростов-на-Дону
Мистический Ростов-на-Дону
Мистический Ростов-на-Дону
Мистический Ростов-на-Дону
Мистический Ростов-на-Дону

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Игорь
Игорь
Меня зовут Игорь, я музыкант, звукорежиссер и большой любитель загадочных и необычных мест своего родного города и области. Уже много лет я собираю информацию о тайнах Ростова-на-Дону, и теперь готов поделиться своими знаниями с гостями этого города!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 ноября 2019
Экскурсия больше о военной теме чем мистическая.
25 сентября 2019
Добрый день!
Во-первых, хочу сказать слова благодарности нашему гиду. Игорь - вы прекрасный человек, интересный собеседник, разносторонний, очень образованный и любящий свой город. Уже на моменте обсуждения экскурсии, Игорь всегда шел навстречу, было очень комфортно общаться, быстро и подробно отвечал на все вопросы. Отдельное спасибо, что смогли съездить в Старочеркасск. Почему не поставила оценку "идеально" - спорное наполнение экскурсии. Точнее, тематика, подача, посещаемые места - все супер. Наконец-то что-то новое, небанальное, мистическое, с к-то тайнами и загадками (а не просто исторические голые факты из учебника)...но загадки не до конца раскрыты. Да, философский подход я очень ценю: не все должно быть как на ладони, что-то должно остаться под завесой тайны, что-то человек должен домыслить сам. Но все же в конце прогулки и посещения всех "тайных и необычных" мест Ростова хотелось бы получить четкие ответы на вопрос: "почему". Наверное, я не до конца романтик))) За это простите. Игорь, еще раз, спасибо вам за то время, ктр мы были вместе и за реально интересные общение и прогулку.
24 февраля 2018
Несмотря на непростые погодные условия, шёл снег и дул ветер, Игорь интересно рассказывал и показывал места в городе, которые были нам хорошо знакомы, но он познакомил нас с ними заново , предоставил информацию, благодаря которой, мы по новому смотрели на свой любимый город. Спасибо, обязательно будем рекомендовать своим друзьям и знакомым

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